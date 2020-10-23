Новости Одессы и Одесской области

Что готовы делать претенденты на пост мэра для решения главных городских проблем?

Кандидаты ответели на вопросы одесситов. Правда, отвечать согласились не все.

Уже 25 октября мы будем выбирать мэра Одессы. Кандидатов в этот раз много, как и их программ и обещаний. «Одесская жизнь» решила помочь разобраться в этом многообразии. Наша редакция вместе с вами, наши уважаемые читатели, составила список из 10 самых главных требований к будущему градоначальнику. Мы сформулировали вопросы и задали их каждому кандидату на пост городского головы Одессы. Ответили далеко не все. Из 23 претендентов на кресло мэра видимо, не каждый готов к предметному диалогу с горожанами. Поэтому мы подготовили обзор ответов тех кандидатов, кто нашел в себе смелость и в ходе своей избирательной кампании время высказаться о десяти самых волнующих проблемах, чтобы вы смогли оценить степень компетентности кандидатов и заинтересованности в том, как сделать Одессу лучше и комфортнее.

Хочу, чтобы мэр….

погода дождь
После каждого дождя некоторые улицы города превращаются в море. Такого быть не должно – чситают одесситы

…решил вопрос с канализацией, чтобы стоки не направлялись в море, а улицы не тонули после дождя

Самыми болевыми точками кандидаты считают Балковскую, Таможенную, Французский бульвар, Деволановский спуск, Приморскую, Пересыпь. Необходим комплексный подход.

Петр Обухов

считает, что достаточно «регулярно прочищать и ремонтировать ливневки».

Юрий Печерский

также предлагает «установить новые очистные сооружения в зонах постоянного подтопления и использовать для реконструкции кредитную линию мировых банков».

Олег Филимонов

считает, что «лучшим решением станет создание централизованной канализации совместно с «Инфоксводоканалом», а также строительство дополнительных инженерных сооружений за счет бюджета города».

Сергей Варламов

подчеркнул, что необходимо провести расследование реализации проекта глубоководного выпуска станции очистки сточных вод СБО «Северная», что позволит «или вернуть деньги городу, или довести работы до конца».

Максим Болдин

предлагает «здійснювати контроль за видачею технічних умов на підключення нових або реконструйованих об’єктів будівництва до каналізаційної мережі міста; контроль за виконанням взятих «Інфоксом» обов’язків щодо реалізації інвестиційної програми»

Высоткам не место на побережье и в историческом центре города – так считаю одесситы

…запретил строить высотки на побережье и в историческом центре Одессы

В этом вопросе кандидаты едины: они против застройки приморской зоны. А вот в историческом центре, считает большинство, строить можно, но с ограничениями: невысокие здания, вписывающиеся в архитектурный ансамбль

Петр Обухов

говорит, что «готов судиться от имени мэрии для отмены уже выданных разрешений» по строительству на склонах. А моратории на застройку нужно просто начать выполнять.

Юрий Печерский

предлагает «придать территории от парка Шевченко до Аркадии статус Национального экологического заповедника, что исключит какое-либо строительство в этой зоне» и «остановить все строительство на склонах до выяснения его законности и безопасности с учетом оползневых зон».

Наталья Делиева

предлагает сосредоточиться на парке «Юбилейный», который «потрібно зберегти — як найбільш рекреаційну зону міста».

Олег Филимонов

предлагает программу «Умное строительство», в соответствии с которой застройщик поквартально возводит «сначала школы, больницы, зеленые зоны, дороги, а потом — дома». Также предлагает расширять границы города и «остановить появление новых «радужных» по периметру Одессы».

Сергей Варламов

говорит: «Многоэтажной застройке не место в историческом центре!». А на побережье Одессы вместо комплексов апартаментов, по его мнению, «должны быть санатории и лагеря отдыха, что создало бы рабочие места и зоны отдыха».

Максим Болдин

также считает, что мораториев и других ограничений в Одессе хватает. Нужно только исполнять законы. Что касается склонов — «будівництво набережної від Київського району до парку Шевченка є кращим варіантом використання цієї території».

«Домогрох», который преследует Одессу в последние несколько лет нужно срочно остановить, И сохранить облик старого города,

…остановил разрушение старой Одессы

Петр Обухов

«Вопрос полномочий находится вне компетенции городского головы и депутатов — их могут менять Верховная Рада и Кабмин. Выходом может быть реновация кварталов — застройщику разрешено достроить один-два этажа в обмен на капитальные ремонты зданий».

Юрий Печерский

«ГАСК должен определять сроки выполнения ремонтных работ и контролировать сохранение облика зданий. Если сроки реконструкции нарушаются более чем в 2 раза, здание должно быть продано на аукционе. Также я против самостоятельной замены жильцами окон и парадных дверей в историческом центре Одессы».

Наталья Делиева

«Введемо для збереження історичного центру тимчасовий мораторій на багатоповерхову забудову до розробки правил містобудування Одеси».

Олег Филимонов

«Надо вносить изменения в генплан и зонинг. С недобросовестными арендаторами — разрывать договоры, с владельцами памятников архитектуры — работать в судебном порядке. Сегодня у города достаточно полномочий, нет желания».

Сергей Варламов

«В Одессе большая часть собственников (управляющих компаний) исторических зданий намеренно не восстанавливают такие здания. Потому что после разрушения дома в центре города можно будет возвести многоэтажку и заработать деньги».

Максим Болдин

«Органи ДАБІ повинні мати повноваження щодо зупинення будівництва. Стосовно недобросовісних орендарів або користувачів варто зазначити, що закони є, проте належний контроль за виконанням існуючих законодавчих обмежень фактично відсутній».

Строят новую высотку? Рядом обязательно зеленая зона

…запретил строить новые микрорайоны без детских садов, школ, парковок и зеленых зон

Петр Обухов

 «Они уже запрещены действующими ДБНами. Достаточно просто начать их исполнять. Это вопрос к главному архитектору и застройщикам».

Юрий Печерский

«Если заранее планировать строительство и честно проходить все разрешительные инстанции, все будет по правилам. Также нужно четко разделить права на пользование городской инфраструктурой при планировании нового микрорайона».

Олег Филимонов

«Эти двери находятся на Думской, 1. Город выдает градусловия на стройку, выделяет землю. Но новые микрорайоны должны быть только с социальной инфраструктурой, она должна строиться первой или одновременно с домами».

Сергей Варламов

«Зонинг необходимо отменить, а все стройки, происходящие в городе, должны быть приведены в порядок и гармонично вписываться в городскую инфраструктуру».

Максим Болдин

«Наразі створюються умови, за яких питання щодо дотримання вимог ДБН та містобудівного законодавства залежатиме від належного контролю з боку органів місцевого самоврядування».

Одесситам важен качественный общественный транспорт. Его появления ждут от нового мэра.

…заменил маршрутки на вместительные автобусы, а старые трамваи и троллейбусы на новые

Петр Обухов

«Необходимо сделать сеть маршруток более прямой и быстрой. Внедрить честный электронный билет. Выделить трамвайные пути. Построить платформы-остановки. Настроить светофоры на приоритет трамваев и троллейбусов. Постепенно заменять маршрутки автобусами и троллейбусами. Провести трамвайную ветку по улице Семена Палия. Заменять рельсы. Создать базовую сеть велодорожек между районами».

Юрий Печерский

«Частные перевозчики должны отказаться от микроавтобусов и перейти на крупногабаритный транспорт. Никаких остановок «по требованию», которые зачастую создают аварийные ситуации».

Наталья Делиева

«Розробимо зручні маршрути громадського транспорту з врахуванням думки мешканців міста. Також необхідно впорядкувати паркування машин у місті».

Олег Филимонов

 «Ключевой вектор в развитии общественного транспорта — трамвайное сообщение. Вагоны должны быть комфортными, трамвайные линии — отремонтированными. Только большие комфортные автобусы. При этом обновление нужно начинать с ключевых маршрутов».

Сергей Варламов

«Одессе нужны современные наземные и подземные паркинги и, конечно же, новые дороги. Мы предлагаем, например, внедрение морского сообщения от Черноморки до центрального Морвокзала и Суворовского района, строительство эстакады, которая соединит север и юг города и разгрузит туристический центр».

Максим Болдин

«Запровадити сучасні низкопольні автобуси великої місткості, але наразі такі автобуси не зможуть проїхати центром міста. Ми готові представити розроблену фахівцями схему організації парковок. Необхідно замінити перехрестя на ключових транспортних розв’язках на багаторівневі. Виходом з цього є будівництво підвісного метро».

Ремонт подъездов, крыш, фасадов нужно проводить вовремя

…разобрался с ЖКСами, чтобы наконец деньги за квартплату
шли по назначению: на ремонт крыш, подвалов, подъездов и фасадов

Все кандидаты признают: проблема есть. Один из вариантов решения – распустить ЖКСы. Но что делать потом?

Петр Обухов

говорит, что можно их оставить, но тогда навести порядок – «путем открытия всех их счетов и договоров онлайн, чтобы одесситы видели сборы СДПТ и расходы ЖКСов по каждому дому. Нужно провести аудит «мертвых душ», всех контрактов и запасов материалов».

Юрий Печерский

главным считает правильный расчет квартплаты, «чтобы в нее были вложены средства на реновацию и ремонт. Эта сумма должна накапливаться на счетах обслуживающих организаций. Если средств недостаточно, а ремонт необходим, то город может выступить в роли кредитной организации. Однако эти деньги должны быть возвращены».

Наталья Делиева

предлагает «розробити доступний механізм оскарження одеситами неякісних комунальних послуг та втілювати програми із стимулювання створення та діяльності ОСББ».

Олег Филимонов

также полагает, что ключевая задача – стимулировать создание ОСМД. Также, по его мнению, «должен быть нормальный рынок управляющих компаний». А пока, «даже если дома обслуживаются  ЖКСами, то все суммы, которые не касаются уборки придомовой территории, должны генерироваться на отдельном счете для каждого дома».

Сергей Варламов

считает, что главная проблема ЖКСов – «вечные неэффективные руководители» и «новые неопытные лица». Чтобы ее решить, «нужно объявить прозрачные и объективные конкурсы на все руководящие должности в горсовете, которые должны транслироваться онлайн и проходить в присутствии СМИ и общественности».

Максим Болдин

подчеркивает, что «створення ОСББ має бути дієвим виходом із ситуації. Але ОСББ не зможуть швидко накопичити резервні фонди, достатні для ліквідації аварій».

Одесситам важен свободный проход к морю

…разобрался с арендаторами пляжей: или работай по закону, или уходи

Большинство кандидатов считают, что аренда пляжей — дело темное. И начинается оно при заключении договоров, продолжается при не должном соблюдении и не заканчивается расторжением. Можно ли сделать пляжи бесплатными — кандидаты убеждены, что нельзя. Но можно уменьшить долю платных услуг. Как это сделать?

Петр Обухов

«Не продлевать существующие договоры аренды и разорвать долгосрочные. Установить четкие правила выделения платных зон — например, лишь 25% площади должны уйти под платные услуги. Причем эти 25% должны быть равномерно распределены вдоль моря, а не сосредоточены в удобных для подъезда местах».

Юрий Печерский

«Нужно не забирать пляжи, а контролировать четкое соблюдение договора аренды. Если этот договор грубо нарушается, то он должен подлежать расторжению, а пляж — передаваться другому арендатору».

Олег Филимонов

«Принять новые правила, жестко прописать условия, норму свободной зоны увеличить до 50% и контролировать выполнение арендаторами данных правил. Вся аренда и любая торговля на территории пляжа должна проходить только через аукцион, а не в конверт чиновнику».

Сергей Варламов

«Правила эксплуатации пляжей» от 2007 года должны быть отменены городским советом!»

Максим Болдин

«Кардинального перегляду потребують норми площі пляжу, на якій надаються платні послуги. Наприклад, платні послуги на 50% пляжу передбачають обов’язок утримувати в належному санітарному та технічному стані іншу частину пляжу».

Люди хотят жить в безопасном городе

…сделал Одессу безопасной: закладчики одолели почти весь город, неблагополучные лица оккупировали район жд-вокзала, Привоза

И этот вопрос не остался без внимания. Правда, по мнению, большинства кандидатов, в первую очередь — это дело полиции. Но и город может подключиться. Идеальный вариант, по мнению почти всех кандидатов, — это программа «Безопасный город»: сеть видеокамер, которые помогают раскрывать и предотвращать преступления.

Петр Обухов

«Также очень важно уличное освещение. Нужно перестроить перекрестки и переходы, обеспечивать дворников средствами для закрашивания граффити с рекламой наркотиков».

Юрий Печерский

«Я вижу решение в установлении профессиональной системы видеокамер и создании центра мониторинга безопасности».

Олег Филимонов

«Камеры видеонаблюдения внутри дворов позволят быстро фиксировать и ловить «наркокопателей». В районе вокзала, Привоза необходимо установить муниципальные опорные пункты безопасности и дополнительное видеонаблюдение».

Сергей Варламов

«КП «Муниципальная стража» в первую очередь должно защищать одесситов».

Максим Болдин

«Плідна взаємодія з органами Національної поліції має привести до очікуваного результату та сприяти зникненню цього як виду».

Отдавать половину доходов на оплату отопления зимой жители нашего города не хотят

…добился, чтобы у всех одесситов было отопление, а счета были — адекватными

Эту проблему, по мнению кандидатов, тоже не стоит откладывать в долгий ящик. Но и найти решение в ближайшее время вряд ли удастся. Хотя большинство претендентов на пост мэра убеждены, что Одесса должна идти сразу по двум путям: повышение энергоэффективности домов и отказ от центрального отопления.

Петр Обухов

«Постепенный переход на квартальные или домовые котлы. Мне кажется не очень эффективной система, когда энергоноситель доставляется в дома за несколько километров по дырявым трубам от ТЭЦ».

Юрий Печерский

предлагает построить мусоросжигательный завод — как источник тепла. «В свою очередь население должно обеспечить четкие платежи», — убежден кандидат.

Олег Филимонов

считает необходимым начать с аудита Одесской ТЭЦ и ТГО. «Также предлагаем устанавливать индивидуальные тепловые пункты. Причем у жителей дома должна быть возможность регулировать объемы тепловой энергии».

Сергей Варламов

 выступает за полный публичный и независимый аудит всего городского хозяйства и власти. Также, по мнению кандидата, «платежные системы-посредники должны навсегда уйти из этой сферы услуг, а энергетический рынок Одессы необходимо демонополизировать».

Максим Болдин

«На сьогодні слід враховувати вартість ресурсів. Комплексний аудит цього питання має надати відповідь про подальші дії. Звісно, першочерговим є питання передачі до комунальної власності Одеської ТЕЦ».

Подготовила Татьяна Сярова
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