…добился, чтобы у всех одесситов было отопление, а счета были — адекватными

Эту проблему, по мнению кандидатов, тоже не стоит откладывать в долгий ящик. Но и найти решение в ближайшее время вряд ли удастся. Хотя большинство претендентов на пост мэра убеждены, что Одесса должна идти сразу по двум путям: повышение энергоэффективности домов и отказ от центрального отопления.