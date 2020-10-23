Уже 25 октября мы будем выбирать мэра Одессы. Кандидатов в этот раз много, как и их программ и обещаний. «Одесская жизнь» решила помочь разобраться в этом многообразии. Наша редакция вместе с вами, наши уважаемые читатели, составила список из 10 самых главных требований к будущему градоначальнику. Мы сформулировали вопросы и задали их каждому кандидату на пост городского головы Одессы. Ответили далеко не все. Из 23 претендентов на кресло мэра видимо, не каждый готов к предметному диалогу с горожанами. Поэтому мы подготовили обзор ответов тех кандидатов, кто нашел в себе смелость и в ходе своей избирательной кампании время высказаться о десяти самых волнующих проблемах, чтобы вы смогли оценить степень компетентности кандидатов и заинтересованности в том, как сделать Одессу лучше и комфортнее.
Хочу, чтобы мэр….
…решил вопрос с канализацией, чтобы стоки не направлялись в море, а улицы не тонули после дождя
Самыми болевыми точками кандидаты считают Балковскую, Таможенную, Французский бульвар, Деволановский спуск, Приморскую, Пересыпь. Необходим комплексный подход.
…запретил строить высотки на побережье и в историческом центре Одессы
В этом вопросе кандидаты едины: они против застройки приморской зоны. А вот в историческом центре, считает большинство, строить можно, но с ограничениями: невысокие здания, вписывающиеся в архитектурный ансамбль
…остановил разрушение старой Одессы
Юрий Печерский
«ГАСК должен определять сроки выполнения ремонтных работ и контролировать сохранение облика зданий. Если сроки реконструкции нарушаются более чем в 2 раза, здание должно быть продано на аукционе. Также я против самостоятельной замены жильцами окон и парадных дверей в историческом центре Одессы».
…запретил строить новые микрорайоны без детских садов, школ, парковок и зеленых зон
…заменил маршрутки на вместительные автобусы, а старые трамваи и троллейбусы на новые
Петр Обухов
«Необходимо сделать сеть маршруток более прямой и быстрой. Внедрить честный электронный билет. Выделить трамвайные пути. Построить платформы-остановки. Настроить светофоры на приоритет трамваев и троллейбусов. Постепенно заменять маршрутки автобусами и троллейбусами. Провести трамвайную ветку по улице Семена Палия. Заменять рельсы. Создать базовую сеть велодорожек между районами».
Сергей Варламов
«Одессе нужны современные наземные и подземные паркинги и, конечно же, новые дороги. Мы предлагаем, например, внедрение морского сообщения от Черноморки до центрального Морвокзала и Суворовского района, строительство эстакады, которая соединит север и юг города и разгрузит туристический центр».
Максим Болдин
«Запровадити сучасні низкопольні автобуси великої місткості, але наразі такі автобуси не зможуть проїхати центром міста. Ми готові представити розроблену фахівцями схему організації парковок. Необхідно замінити перехрестя на ключових транспортних розв’язках на багаторівневі. Виходом з цього є будівництво підвісного метро».
…разобрался с ЖКСами, чтобы наконец деньги за квартплату
шли по назначению: на ремонт крыш, подвалов, подъездов и фасадов
Все кандидаты признают: проблема есть. Один из вариантов решения – распустить ЖКСы. Но что делать потом?
Юрий Печерский
главным считает правильный расчет квартплаты, «чтобы в нее были вложены средства на реновацию и ремонт. Эта сумма должна накапливаться на счетах обслуживающих организаций. Если средств недостаточно, а ремонт необходим, то город может выступить в роли кредитной организации. Однако эти деньги должны быть возвращены».
Олег Филимонов
также полагает, что ключевая задача – стимулировать создание ОСМД. Также, по его мнению, «должен быть нормальный рынок управляющих компаний». А пока, «даже если дома обслуживаются ЖКСами, то все суммы, которые не касаются уборки придомовой территории, должны генерироваться на отдельном счете для каждого дома».
Сергей Варламов
считает, что главная проблема ЖКСов – «вечные неэффективные руководители» и «новые неопытные лица». Чтобы ее решить, «нужно объявить прозрачные и объективные конкурсы на все руководящие должности в горсовете, которые должны транслироваться онлайн и проходить в присутствии СМИ и общественности».
…разобрался с арендаторами пляжей: или работай по закону, или уходи
Большинство кандидатов считают, что аренда пляжей — дело темное. И начинается оно при заключении договоров, продолжается при не должном соблюдении и не заканчивается расторжением. Можно ли сделать пляжи бесплатными — кандидаты убеждены, что нельзя. Но можно уменьшить долю платных услуг. Как это сделать?
Петр Обухов
«Не продлевать существующие договоры аренды и разорвать долгосрочные. Установить четкие правила выделения платных зон — например, лишь 25% площади должны уйти под платные услуги. Причем эти 25% должны быть равномерно распределены вдоль моря, а не сосредоточены в удобных для подъезда местах».
…сделал Одессу безопасной: закладчики одолели почти весь город, неблагополучные лица оккупировали район жд-вокзала, Привоза
И этот вопрос не остался без внимания. Правда, по мнению, большинства кандидатов, в первую очередь — это дело полиции. Но и город может подключиться. Идеальный вариант, по мнению почти всех кандидатов, — это программа «Безопасный город»: сеть видеокамер, которые помогают раскрывать и предотвращать преступления.
…добился, чтобы у всех одесситов было отопление, а счета были — адекватными
Эту проблему, по мнению кандидатов, тоже не стоит откладывать в долгий ящик. Но и найти решение в ближайшее время вряд ли удастся. Хотя большинство претендентов на пост мэра убеждены, что Одесса должна идти сразу по двум путям: повышение энергоэффективности домов и отказ от центрального отопления.