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Полезные советы: как сделать дома средство для мытья посуды

Полезные советы: как сделать дома средство для мытья посуды

Многие средства для мытья посуды содержат химические вещества, которые негативно влияю на наше здоровье. Вы можете приготовить собственное средство из натуральных ингредиентов, которые найдутся под рукой у каждой хозяйки.

Рецепт №1.

Налейте в кастрюлю 500 мл воды, добавьте 10 г мыльной стружки (лучше использовать хозяйственное мыло) и поместите на плиту. Нагревайте смесь медленно на среднем огне, пока мыло полностью не расплавится. Когда мыло расплавится, уберите кастрюлю с огня и подождите 5–10 минут, пока смесь остынет. Как только смесь остынет, добавьте 1–2 столовые ложки дистиллированного белого уксуса и тщательно перемешайте. Уксус можно заменить соком лимона. Охладите смесь и перелейте ее в емкость с дозатором.

Нюанс

Если вы хотите приготовить ароматизированное средство для мытья посуды, добавьте несколько капель эфирного масла. Рекомендуется использовать цитрусовые эфирные масла, такие как масло лимона, лайма и апельсина, особенно эффективны для мытья жирной посуды.

Рецепт №2.

В большой миске смешайте 1 столовую ложку буры, 1 столовую ложку соды, 2 столовые ложки белого дистиллированного уксуса и 120 мл жидкого кастильского мыла. Тщательно перемешайте до однородности. Налейте 500 мл воды в кастрюлю среднего размера и доведите ее до кипения. Снимите кастрюлю с плиты и медленно влейте смесь буры с другими ингредиентами в воду. Тщательно перемешайте раствор. Когда смесь остынет, перелейте ее в бутылку с дозатором.

Что такое бура?

Бура — это минерал в виде порошка, который входит в состав многих чистящих средствах. Приобрести буру можно в отделах бытовой химии супермаркетов.

Рецепт №3.

Возьмите 2 столовых ложки коричневого мыла, натертого на терке, 8 столовых ложек глицерина и  1 л горячей воды. Для усиления средства можно добавить 2 столовых ложки водки. Залейте мыло стаканом воды, перемешайте и поместите на водяную баню до растворения. Помешивая густой состав, постепенно перелейте всю воду. Получив однородную массу, добавьте глицерин и водку. Готовую жидкость перелейте во флакон с дозатором.

Фото: u-f.ru

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Анастасия Епурь
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