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Полезные советы: 6 креативных идей, как украсить яйца к Пасхе

Полезные советы: 6 креативных идей, как украсить яйца к Пасхе

Готовить крашенки к светлому празднику Пасхи – это не только вековая традиция, но и увлекательное занятие. Необычная подача главного праздничного атрибута украсит ваш дом и поднимет настроение.

Пасхальные яйца в цветном драже

Подготовьте миску с цветным драже и обваляйте покрытое клеем ПВА яйцо. После придавите драже ложкой, чтобы оно равномерно распределилось по поверхности яйца. Поместите яйцо на чистую сухую поверхность и дождитесь, когда клей высохнет. Кроме драже можно использовать крупу или макарон в виде узоров.

Пасхальные яйца в разноцветных нитках

Покройте яйцо клеем и намотайте на него с самого низа мулине. Также можно работать с пряжей или узкими лентами. Кроме этого, получится необычный и стильный декор, если намотать на скорлупу джут, украсить кружевом или цветной тканью.

Блестящее пасхальное яйцо

Приготовьте разноцветную фольгу и просто оберните в нее яйца. Выйдет очень нарядно и празднично. Необычно и красиво будут смотреться яйца, покрытые блестками. Нанесите на половину яйца клей, обмакните его в блестки и дайте подсохнуть. Затем повторите процедуру со второй половиной.

Винтаж из газет и салфеток

На яйцах можно применить технику декупажа. Только вместо клея лучше использовать яичный белок. Возьмите красивую салфетку или газету, вырежьте нужный элемент — чем мельче, тем меньше будет складок. Аккуратно смажьте скорлупу белком, наложите элемент декора и промажьте сверху снова белком. Отложите яйцо в чистое место и дайте ему высохнуть.

Крашенки с традиционным орнаментом

Приложите на скорлупу предварительно размоченные горячей водой живые листики или цветы. Можно использовать наклейки на пластиковой основе. Заверните яйцо в чулок или марлю и отварите его в краске. После процедуры снимите наклейки. Если обернуть яйца кружевами и опустить в краску, можно также получить интересный орнамент.

Хозяйке на заметку

  • перед окрашиванием протрите яйца уксусом или промойте с мылом, так краска ляжет лучше;

  • чтобы яйца при варке не полопались, добавьте в воду ложку соли;

  • чем дольше яйцо пролежит в краске, тем цвет выйдет насыщеннее, яйца даже можно оставить в красителе на ночь;

  • чтобы яйца заблестели, протрите их салфеткой, слегка смоченной в подсолнечном масле;

  • сушить окрашенные яйца удобно на металлической решетке из духовки.

Фото: Сегодня

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Анастасия Епурь
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