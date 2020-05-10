Полезное меню красоты: витамины для кожи, волос и ногтей

На состоянии кожи, волос и ногтей влияет множество витаминов и природных минералов. Узнайте, какую роль играет полезное вещество на наш организм и как проявляется его недостаток.

Витамин С

Что делает: отвечает за упругость кожи, помогает синтезировать новые коллагеновые волокна.

Если дефицит: кожа становится тусклой, дряблой, на лице проступает сосудистый рисунок, пигментные пятна.

Витамин А

Что делает: защищает кожу и слизистые оболочки от негативных факторов внешней среды.

Если дефицит: кожа сохнет и шелушится, становится подверженной воспалениям, на ней образуются красные пятна.

Витамин В2

Что делает: участвует в процессах обмена веществ и клеточного дыхания.

Если дефицит: беспокоят частые дерматиты, трещины на губах, «заеды».

Витамин В7

Что делает: стимулирует регенерацию клеток кожи, волос и ногтей.

Если дефицит: кожа бледная, шелушится, долго не заживают раны, выпадают волосы.

Витамин Е

Что делает: обладает мощной антиоксидантной активностью – замедляет старение, а также стабилизирует внутриклеточные процессы.

Если дефицит: волосы теряют свой привычный блеск, кожа грубеет и пересыхает.

Витамин РР

Что делает: участвует в синтезе ферментов, отвечающих за клеточное дыхание кожи.

Если дефицит: кожа становится бледной, сухой, губы приобретают синюшный оттенок.

Витамин В9

Что делает: способствует быстрому обновлению клеток кожи, защищает стенки сосудов от разрушения.

Если дефицит: волосы становятся ломкими, тусклыми, безжизненными, сильно выпадают.

Кальций

Что делает: обеспечивает нормальную проницаемость клеточных мембран, участвует в построении костной ткани.

Если дефицит: кожа становится сухой и теряет упругость, волосы истончаются и секутся, а ногти слоятся и часто обламываются.

Магний

Что делает: необходим для обеспечения клеток кожи энергией, полноценного обмена белков, жиров, углеводов, синтеза коллагена.

Если дефицит: рано появляются морщины, отечность, цвет лица становится нездоровым. Ногти истончаются, становятся ломкими, волосы тускнеют, замедляют свой рост.

Медь

Что делает: предохраняет коллаген от разрушения, является активным компонентом супероксиддисмутазы, которая непосредственно участвует в синтезе коллагена.

Если дефицит: ранняя седина – первый симптом дефицита этого элемента.

Внимание. Самолечение опасно для жизни, за консультацией по поводу применения полезных веществ обращайтесь к врачу.

Фото: Продукция Эвалар

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