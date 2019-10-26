Полезная еда осенью: как держали организм в тонусе наши предки

Известно, что наши прабабушки и прадедушки болели реже, чем мы сейчас, и болезни переносились легче, и выздоравливали они быстрее. Секрет крепкого здоровья был прост — подвижный образ жизни и близость к природе. Однако как раньше, так и сейчас большую роль в этом процессе играет питание. Оно помогает насытить организм полезными витаминами и держать его в тонусе. Особенно это необходимо осенью, когда переменчивая погода, дожди и понижение температуры негативно влияют на нашу иммунную систему. Чем любили питаться в осенний период наши предки и какие продукты преобладали в их рационе, читайте в материале.

Целебные травы — залог крепкого здоровья

В средневековой Европе и Киевской Руси благодаря сбору трав лечились от многих сезонных заболеваний. К примеру, листья, веточки или сушеные ягоды малины, смородины, облепихи, калины, рябины, шиповника, а также мята или лимонник являются мощными антиоксидантами. Их применяли в виде чаев и отваров, раскладывали на полу, вешали на стенах, использовали в бане. Сегодня сбор трав можно купить в обычной аптеке.

Стоимость упаковки — от 15 грн.

Фитотерапия для всего тела

Купаясь в травяных настоях, можно облегчить симптомы простуды, снять головные боли и боль в суставах. В этом хорошо помогут отвары из эхинацеи, женьшеня, одуванчика, солодки и зверобоя.

Хозяйке на заметку: полезные десерты в сезон рябины

Чтобы сделать из рябины пастилу, нужно раздавить ягоды ложкой, поставить в духовку, чтобы они размягчились, после чего протереть через сито, остудить и взбить, добавив сахар по вкусу. Взбитую массу положить на противень и высушить.

Для конфет из рябины необходимо: обвалять рябину в смеси из яичного белка, сахара и лимонного сока, а сверху покрыть сахарной пудрой и подсушить.

Килограмм свежей рябины — от 40 грн.

Белок без мяса

Осенью не стоит забывать о регулярном употреблении белка. В животных продуктах его гораздо больше, но его можно получать и без мяса, птицы и рыбы. В прежние времена полезный компонент получали вместе с растительной пищей, регулярно употребляя горох и многочисленные виды фасоли.

Сегодня цена гороха — 11 грн. за килограмм, фасоль — 10-15 грн. за один стакан.

Полезные грибы

Главный осенний антибиотик — это грибы, ведь известный пенициллин, получают именно из них. К примеру, блюда и маринады из шампиньонов, вешенок и лисичек широко применялись при лечении бактериальных инфекций — ангины, отита и воспаления легких.

Цена свежих шампиньонов и вешенок — от 45 грн. за килограмм, а вот за лисички придется заплатить — от 100 грн.

Ржаной хлеб

С наступлением холодов запорожские казаки предпочитали есть темный или ржаной хлеб. Он содержит в себе ряд аминокислот и клетчатку, которые придают силы и полезны для работы головного мозга. Дома из такого хлеба можно сделать сухарики.

Моченые яблоки и квашеная капуста

В былые времена до нового урожая приходилось лакомились мочеными яблоками и ягодами, квашеными овощами и соленьями. Витаминов в таких продуктах может быть немного меньше, чем в свежих, но антиоксиданты и другие полезные вещества сохраняются и даже приумножаются. Не менее богата антиоксидантами и полезными свойствами свекла — она увеличивает выносливость организма. Свеклу также мариновали, отваривали и употребляли в виде каши.

Цена солений — от 30 до 70 грн. за килограмм. Цена за свежую свеклу — от 7 до 12 грн. за килограмм.

Льняное и конопляное масло

Раньше каши заправляли не сливочным маслом, а льняным или конопляным. Эти масла обновляют кровь, препятствуют старению кожи, укрепляют иммунитет, дают силу и бодрость. Их можно употреблять во время готовки, к примеру, заправлять салаты или добавлять в супы.

Цена льняного масла — 60 грн. за 250 мл, а вот конопляное — от 90 грн. за 200 мл.

Козье молоко

Входящие в состав козьего молока витамины и кислоты помогают организму избавится от частых простуд и выработать устойчивость к инфекционным заболеваниям. Наши прабабушки и прадедушки употребляли его во время лечения пневмонии, ларингита, бронхита, и даже, туберкулеза.

Стоимость одного литра козьего молока — от 34 до 45 грн.

Готовим йогурт сами

В прокипяченное и остуженное козье молоко добавить закваску и оставить бродить на двое суток. Разнообразить вкус йогурта можно джемом, вареньем или свежими фруктами.

Фото: snegir.org