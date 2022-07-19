Похороны убитой россиянами 4-летней Лизы – плакал даже священник: что пишет мировая пресса об Украине

Австрия. «Kurier» – «Говорят, что Турция скупила краденое зерно. Серьезные обвинения в адрес Анкары»

После переговоров между ООН, Украиной, Россией и Турцией на этой неделе ожидается подписание соглашения, которое может положить конец российской блокаде украинского зерна. Тогда Киев сможет снова отправить корабли из Одессы через Босфор. Если решение будет найдено, это станет большим шагом хотя бы на пути к смягчению последствий надвигающегося масштабного кризиса голода.

Тем временем украинские следователи говорят, что выяснили — Россия продает украденное из Украины зерно в Турцию. Доказательств этого все больше, и они подтверждаются спутниковыми снимками.

Германия. «Augsburger Allgemeine» – «Единство помогает против Путина»

Путин любит сеять раздор. Это психологическая часть войны. Поэтому ему, безусловно, нравится тот факт, что в Германии идет спор о том, как заменить российский газ, который, возможно, больше не поступит. Диктатору удалось возобновить прения об атомной энергетике в стране. Воин-психопат хорошо знает чувство немцев. Вот почему он вбивает неприятный клин в берлинской коалиции, зная, что отказ от ядерной энергии — это вопрос идентичности зеленых. Министр экономики Хабек, по понятным причинам, сопротивляется требованиям ВДП, Союза и Свободных избирателей продлить время работы атомных электростанций на ограниченный период времени. Путина больше устраивает, когда дискуссия превращается в проблемы коалиции. Тогда его злые семена дестабилизации прорастают. Германия не должна оказывать путину услугу. Чтобы разбить планы Путина, СвДП и Союз должны построить мост для соглашения с зелеными, а также для СДПГ: они должны ясно дать понять, что они не ставят под сомнение поэтапный отказ от ядерной энергии, а лишь позволяют оставшимся реакторам работать до тех пор, пока нужно . На три-четыре месяца длиннее. Такая Германия лучше переживет зиму и досадит тем самым Путину.

С такими тиранами, как он, лучше бороться вместе.

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Подпись под фото: «На этой неделе будет пять месяцев, в течение которых мир наблюдает боевые действия и гибель в Украине почти в реальном времени. Десятки тысяч человек покинули страну, а оставшиеся на месте ищут способы поддержать себя в повседневной жизни. Как эта пара из Одессы. «Я даже не могу передать словами, как танцы помогают мне в это время. Они позволяют забыть все то неприглядное, все противное, что принесла эта война. Мы можем вместе уйти под землю», – говорит Елена. Ее муж Алексей учит детей в своей школе танцев, их осталось единицы. Война находится в решающей фазе: Кремль вооружается для повторных атак, а Украина дает отпор всеми силами.

Швейцария. «Blick» — «Украинские коллаборанты»

Возмущенный предателями в украинском силовом блоке, президент Владимир Зеленский (44) вчера уволил руководителей спецслужбы и Генпрокуратуры. Более 60 сотрудников этих ведомств остались на подконтрольных России территориях, где сотрудничали с врагом, говорится в сообщении.

Зеленский также назвал цифры о перебежчиках: против работников прокуратуры и других правоохранительных органов открыто 651 уголовное производство по фактам государственной измены и сотрудничества с российскими службами. Зеленский говорил о «серии преступлений против основ национальной безопасности».

Канада. «National Post» — «Украинский священник расплакался, когда в воскресенье похоронили ребенка, убитого российским ракетным ударом»

«Зло не может победить» — сказал он рыдающим родным.

Прекрасная и беззаботная в венке из белых цветов четырехлетняя Лиза Дмитриева, погибшая в результате российского ракетного удара, была похоронена в воскресенье в центральной Украине, когда православный священник расплакался и сказал плакавшим родственникам: «Зло не может победить».

Лиза, имевшая синдром Дауна, направлялась к логопеду со своей матерью, когда в четверг российские ракеты обрушились в Винницу, вдали от линии фронта. По меньшей мере 24 человека погибли, в том числе Лиза и двое мальчиков 7 и 8 лет, более 200 человек были ранены, в том числе мать Лизы.

«Смотри, мой цветочек! Посмотрите, сколько людей пришло к вам», — сказала бабушка Лизы, Лариса Дмитришина, лаская Лизу, лежащую в открытом гробу с цветами и плюшевыми мишками в Винницком Спасо-Преображенском соборе XVIII века. Отец Лизы, Артем Дмитриев, стоял молча, на его лице текли слезы.

Мать Лизы, 33-летняя Ирина Дмитриева, находилась в реанимации в тяжелом состоянии. Семья не сказала ей, что Лизу хоронят в воскресенье, опасаясь, что это может повлиять на ее состояние.

«Твоя мама даже не видела, как ты сегодня красива», — сказала Дмитришина.

Елена Сидоренко, давний друг семьи, сказала, что мать Лизы «приложила много усилий, чтобы Лиза могла общаться».

«Она хотела, чтобы ее ребенок жил полноценной жизнью», — добавил Сидоренко.

Когда началась война, Дмитриева и ее семья бежали из столицы Киева в Винницу, город в 270 километрах к юго-западу, который до четверга считался относительно безопасным.

Незадолго до взрыва Дмитриева разместила в соцсетях видео, на котором ее дочь с трудом дотягивается до ручки, чтобы толкнуть собственную коляску, радостно прогуливаясь в джинсовой куртке и белых штанах, со шпилькой на голове.

После ракетного удара россии экстренные службы Украины поделились фотографиями, на которых видно ее бездыханное тело на земле рядом с окровавленной коляской. Видео и фотографии стали вирусными, последние кадры ожесточенной войны в Украине ужаснули мир.

«Я не знал Лизу, но ни один человек не может пройти через это спокойно», — сказал православный священник Виталий Голоскевич, заливаясь слезами. «Ибо каждое погребение – это горе для каждого из нас. Мы теряем наших братьев и сестер».

Он сделал паузу и продолжил дрожащим голосом: «Мы знаем, что зло не может победить».

Семилетнего мальчика, погибшего в результате того же российского авиаудара, также похоронили в воскресенье вместе со своей матерью в селе под Винницей. Они находились в медицинском центре, когда ракеты попали в здание. Еще один мальчик, погибший в результате того же авиаудара, будет похоронен в Виннице в понедельник.

Подпись под фото: В воскресенье люди присутствуют на похоронах четырехлетней Лизы Дмитриевой, погибшей в четверг в результате ракетных обстрелов Россией Винницы, Украина.

США. «Arkansas Democrat gazette» — «Зеленский уволил начальника СБУ и генпрокурора». Вероятная государственная измена в агентствах

Подпись под фото: «Люди зажигают свечи в воскресенье в православной церкви в Виннице, Украина, в память о людях, погибших в городе в результате российских обстрелов в прошлый четверг. Российские ракеты убили не менее 23 человек и получили ранения более 100, сообщили украинские чиновники».