Похороны бесплатно: кто может сэкономить на ритуальных услугах?

«Несколько месяцев назад ушла из жизни моя мама. Она была ветераном труда, имела соответствующее удостоверение. Я обратился в социальную службу. Надеялся на какие-то скидки при организации похорон, но мне отказали. Я точно знаю, что льготы при захоронении предоставляют. Уточните, кого это касается. Валентин Р., г. Винница»

На кого распространяются льготы?

Действительно, в соответствии с нормами Закона Украины «О захоронении и похоронном деле» №1102 от 10 июля 2003 года (в редакции от 13.02.2020 г.), захоронение некоторых категорий граждан осуществляется за счет государства.

Так, бесплатно для исполнителя воли умершего или лица, которое обязалось похоронить умершего, осуществляется захоронение:

а) с воинскими почестями умерших лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, –

Героев Советского Союза;

полных кавалеров ордена Славы;

лиц, награжденных четырьмя и более медалями «За отвагу»;

Героев Социалистического Труда, удостоенных этого звания за труд в период Второй мировой войны;

б) лиц, имеющих особые трудовые заслуги перед Родиной, –

Героев Социалистического Труда;

Героев Украины;

полных кавалеров ордена Трудовой Славы;

в) участников боевых действий, пострадавших участников Революции Достоинства;

г) лиц с инвалидностью вследствие войны.

Расходы на погребение лиц, указанных в пунктах «а» и «б», осуществляются за счет средств государственного бюджета Украины. Расходы на погребение умерших, предусмотренных пунктом «в», осуществляются за счет средств местных бюджетов.

Какие услуги оплатят?

Чтобы не тратить личные средства, необходимо обратиться к сельскому голове или в ритуальную службу и заключить соответствующий договор-заказ на организацию и проведение захоронения. Важно знать, что бесплатно предоставляется только минимальный набор услуг, который утверждается центральным органом исполнительной власти. Основывается он на «Необходимом минимальном перечне отдельных видов ритуальных услуг», утвержденном Приказом Госкомитета Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства №193 от 19 ноября 2003 года.

Необходимый минимальный перечень отдельных видов ритуальных услуг включает:

1) оформление договора-заказа на организацию и проведение захоронения;

2) оформление свидетельства о захоронении;

3) копание могилы (выкапывание могилы ручным или механизированным способом, опускание гроба с телом умершего в могилу, закапывание могилы, формирование намогильной насыпи и единоразовую уборку территории возле могилы);

4) монтаж и демонтаж намогильного сооружения при подзахоронении в существующую могилу;

5) кремацию тел умерших;

6) захоронение и подзахоронение урны с прахом умерших в колумбарную нишу, в существующую могилу, в землю;

7) хранение урн с прахом умерших в крематории;

8) организацию отправки гроба с телом или урны с прахом умершего за пределы Украины;

9) запайку оцинкованного гроба;

10) захоронение урны с прахом умершего в колумбарную нишу.

На могиле умершего (погибшего) лица, имеющего особые заслуги и особые трудовые заслуги перед Родиной, безвозмездно сооружается надгробие по установленному Кабинетом Министров Украины образцу.

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Отвечая на вопрос нашего читателя, обратим внимание на то, что в перечне лиц, расходы на захоронение которых покрываются из средств государственного или местных бюджетов, ветераны труда не указаны.

А если не бесплатно…

Если умерший не относится к одной из указанных льготных категорий, затраты на захоронение несет тот, кто обязался похоронить умершего. При этом, если доходы не позволяют организовать достойные похороны, за денежной помощью можно обращаться в местные органы власти. Как правило, в местных бюджетах предусмотрена такая статья расходов, как пособие на погребение.

Кроме того, родственники умершего могут получить:

– две пенсии умершего, если покойный получал гражданскую пенсию;

– три пенсии умершего, если покойный получал военную пенсию.

Фото: mperspektiva

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