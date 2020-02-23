Как в Греции или на Кипре: через десять лет теплая зима станет нормой для Украины

Нынешняя зима явно что-то напутала. Складывается впечатление, что братья-месяцы Декабрь, Январь и Февраль поехали куда-то в отпуск, а их длительно подменяет осенний Ноябрь, ну или весенний Март — кому как больше нравится. По крайней мере, судя по погоде, именно это и происходит.

Но климатологи и метеорологи в сказки не верят, а предпочитают делать выводы из экспертных наблюдений и научных данных. И выводы их уж точно неоднозначны. Наш климат меняется. В лучшую или худшую сторону, дело третье. А вот то, что мы ощущаем на себе эти изменения — тревожный признак.

Как бы ни радовала нас теплая зима, отсутствие мороза и снега в наших широтах могут негативно сказаться на животном и растительном мире, на сельском хозяйстве и стоимости продуктов питания.

Какие еще сюрпризы подкинет нам погода, читайте в нашем материале.

Шестой месяц осени

Так многие называют нынешнюю зиму. Она стала не просто теплой, а, скорее, аномальной. Ведь третий месяц — как называли его наши предки – «лютый», подходит к концу, а у нас не было ни то что снега, а даже минимальных морозов. Причем так не только в Одессе — на Юге, такие погодные условия сложились по всей стране.

– В Украине рост температуры заметен в течение всего года, а больше всего — зимой и летом, – говорит заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеоинститута Вера Балабух, – С конца 90-х в Украине не было ни одного, что называется, холодного года. Это привело к изменению продолжительности сезонов — холодный период и зима стали значительно короче и теплее, а теплый период и лето более длительными и жаркими.

По словам климатолога, изменился и режим осадков. Так, зимой все чаще выпадает дождь, а не снег. Поэтому снега не найти не только на юге, но и в северных областях страны. Более того, такая тенденция сохранится и в дальнейшем.

– У нас будет становиться все жарче. Осень имеет все шансы удлиниться до Нового года, а, возможно, и дальше. В то же время, март у нас может быть холоднее нормы. Максимум охлаждения теперь преимущественно приходится на март, – рассказала руководитель лаборатории прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская.

Климатическая аномалия стала нормой

По мнению ученых-метеорологов, настоящую «погодную» зиму в этом году уже ждать не стоит. А тем, кто все же рассчитывал слепить снеговика, лучше оставить надежды. Ну, по крайней мере, до марта.

– Не факт, что весной у нас за сутки не выпадет несколькомесячная норма осадков. Как это было 23 марта 2013 года. Эта непредвиденность появилось у нас из-за изменений климата. И это плохо для природы, для экономики, для человека, – отметила Вера Балабух.

Но это только опасения. В целом же, практика показывает, что теплая зима почти всегда гарантирует и теплую и раннюю весну. А зима 2019-2020 — одна из самых теплых за историю 130-летних наблюдений.

– Марты после теплых зим были теплые, значительно выше климатической нормы, – поясняет Елена Донич, начальник отдела климатологии Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского. – Обычно для марта климатическая норма по Украине составляет +0,8 градуса. Но из-за теплой зимы, термометры покажут украинцам 5-6 градусов с плюсом.

«Чем же все это кончится? – Будет апрель»

Апрель, конечно, будет. Но недолгим, как и вся весна. Как можно судить по тенденциям последних лет, осень плавно «обкрадывает» зиму, а лето — весну. Ведь температуры, которые фиксируются синоптиками, говорят, скорее о наступлении лета, нежели весны. Да и народные наблюдения подтверждают: «из сапог в босоножки».

– Переходные сезоны стали намного короче, особенно весенний период, который может длиться один месяц вместо трех. Подчеркиваю, что говорю о тенденции, а не о прогнозе. А общая тенденция к повышению температуры летнего периода сохраняется и подтверждается практически каждый год, – подчеркнул директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

Не спит природа

Из-за такой теплой, или, как ее многие называют — аномальной, зимы сбились биологические ритмы у животного и растительного мира.

В конце января в Ботаническом саду Одесского национального университета имени Мечникова зацвели розы, подснежники и крокусы. Специалисты говорят, что январские подснежники для Одессы — это норма, а вот крокусы проснулись раньше на 2-3 недели. Розы, которые должны были уйти в спячку в начале зимы, продолжили цветение и дали новые листья и побеги. Но это не лучшим образом скажется на их будущем. Розы потратят слишком много сил и в следующем году будут цвести плохо. К тому же плюсовые температуры «на руку» болезням и вредителям.

Еще в декабре из-за рекордного «плюса» на улицах появились комары, пчелы и осы. С юга Одесской области птицы не полетели на зимовку, а некоторые даже начали гнездиться, словно весной.

У многих животных сбились сезонные «настройки». Например, в национальном природном парке «Синевир», в Карпатах, из 32 медведей уснули только четверо. В Николаевском зоопарке проснулись сурки, а в Киеве — ежи. Изменила свое поведение и рыба в водоемах Придунавья, которая начала готовиться к нересту.

Рекордные температуры привели к тому, что проснулись и менее приятные создания — клещи и змеи. Поэтому в Госпродпотребслужбе призывают быть осторожными любителей гулять на природе.

Последствия для урожая

Еще больше проблем «аномальная» зима может принести аграриям. И если отсутствие морозов для озимых может быть в плюсе, то отсутствие снега точно негативно скажется на урожае. Влага после таяния снега способствовала орошению земли и служила для озимых посевов защитой от ветров и переохлаждения.

– Бесснежная зима вносит свои коррективы в природе. Мало того, что это может привести к сокращению урожая, но и также будет нанесен удар по всей пищевой цепочке. Весенние разливы способствовали размножению комаров и других насекомых. А если их нет, нет и насекомых, которые являются кормом для многих птиц и водных обитателей. Что приведет к проблемам их питания, – заявил глава Национального экологического совета Украины Александр Чистяков.

Подобные температурные рекорды для плодово-ягодных культур – также провокация. Саженцы начинают зеленеть и даже цвести.

Угроза засухи

А вот для водоемов бесснежная зима может стать настоящей катастрофой. По данным исследований, в последние 4 года из-за отсутствия снега и заиливания дна водоемы страны наполняются максимум на 70% от нормы. Это приводит, в том числе, к интенсивному загрязнению: разрешенный объем промышленных сбросов рассчитывается исходя из наполняемости водоема на 100%. Если воды в реках меньше, то концентрация вредных веществ, соответственно, выше.

– В результате в 2019 году погибли все или почти все водные живые ресурсы в 2140 водоемах, — утверждает Александр Чистяков. — Только в прошлом году произошли крупные отравления водоемов в Херсонской, Сумской, Полтавской, Житомирской области, когда погибла не только рыба, но и лягушки, черепахи, бобры, утки.

Европейская зима и тропические ночи

Наш климат меняется. Характерной чертой 2019-го, по данным метеорологов, стал дефицит осадков. Во многих регионах Украины засуха длилась полгода и больше. Период без осадков достигал до 75 дней. Это почти 2,5 месяца. И эта тенденция продолжится в 2020-м и далее.

– Летом в Украине будет больше дней с температурой выше 30 градусов, больше ночей с температурой выше 20 градусов – так называемых тропических ночей. Будут длиннее периоды, когда температура не будет падать ниже этих 20 градусов – и тогда накопленный эффект этой жары будет действовать на здоровье и самочувствие человека, – отметила сотрудник Украинского гидрометеоринститута Светлана Краковская.

Такие погодные условия будут менять наш климат. А от сезона к сезону зима в Украине все больше будет напоминать климат Италии, Греции или даже Кипра, а мы сменим наши крепкие морозы и белоснежные сугробы на устойчивый плюс и туманы «Европейской зимы».

Антиянварь-2020. Статистика погоды

«Інститут розвитку міст» изучил архивы январской погоды за 31 год. И вот, что выяснилось.

По числу морозных дней январь-2020 сопоставим с январем 2000 (1 день), а также 2005 и 2007 годов (по 2 дня). В среднем же на одесский январь приходится 10 морозных дней. Больше всего (по 23) было в 1985 и 1987 гг.

Теплых дней в этом январе было 13. Дневная температура +5°С и выше. Такое же количество было в 2005 году. А в 2007-м — целых 24 дня, температуры достигали +10-12°С.

Средний максимум суточной температуры в январе-2020 составил +4,2°С – как в 2005-м.

Контрастный январь 2014 года: первые две декады месяца выдались теплыми, днем +6-8°С. А к концу месяца дневная температура опустилась до -14°С.

Поэтому не спешите с выводами: одесская зима еще долго не перестанет нас удивлять и радовать.

Фото: vi.ill.in.ua, glavred.info, dumskaya.net, liisi.ee, meteovesti, propozitsiya.com, wikimedia.org, pbs.twimg.com

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