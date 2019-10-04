Поел – и доволен: как просто побороть осеннюю хандру

Когда идет дождь и вам грустно без повода, не обязательно заедать тоску сладостями. Существуют полезные и некалорийные продукты, которые помогут поднять настроение, зарядиться энергией и повысить жизненный тонус.

Болгарский перец — избавит от тревог

Мы привыкли к тому, что недостаток витамина C всегда можно восполнить, съев грейпфрут, папайю или киви. Но мало кто знает, что в болгарском перце витамина C даже больше, чем в цитрусовых. Почему этот витамин так важен для хорошего настроения? Он уменьшает количество вырабатываемого гормона стресса — кортизола.

Финики заменят шоколадные конфеты и поднимут настроение

Нужные аминокислоты для нашего организма мы найдем в финиках и бананах. Десерт с этими фруктами поднимет уровень гормона хорошего настроения — серотонина.

Зеленый чай успокоит

Вместо чашки кофе в ресторане стоит заказывать зеленый чай. Он богат L-теанином, который обладает успокаивающим свойством, улучшает память, умственную концентрацию и работу мозга в целом.

Семга избавит от стресса

В семге содержатся омега-3 кислоты, которые обеспечивают отсутствие длительного стресса. Также ученые утверждают, что у людей, в рационе которых всегда присутствует семга, сельдь, сардины или скумбрия, самый низкий уровень депрессии в мире. Особенно эффективно употребление рыбы разгоняет тоску у мужчин, одаривая их кровь фолиевой кислотой.

Ягоды сделают счастливее и умнее

Черника и голубика – фавориты хорошего настроения. Богатые антиоксидантами, они помогают быстрее усваивать новую информацию и надолго ее запоминать. Все это помогает избавиться от ненужных мыслей и пустых переживаний. Употребляйте ягоды смородины и малины. Они также богаты сильными антиоксидантными свойствами. Ежедневный прием антиоксидантов сохраняет нейроны мозга.

Не забывайте об орехах

Грецкие орехи, фундук, миндаль, кешью — прямой источник витамина Е, а также средство профилактики и лечения болезни Альцгеймера. Берите с собой на работу смесь из разных орехов, а также добавляйте в перекус темный шоколад. Семечки льна и чиа содержат жирные кислоты омега-3. Они нужны для работы нервной системы, зрения, иммунной системы. Обладают противовоспалительными свойствами.

Листовая зелень ускорит работу мозга

Кроме антиоксидантного действия, листовая зелень шпината и репы является источником витаминов группы В, необходимых для нормальной работы мозга. Низкое содержание витамина В вызывает дисфункцию памяти и понижает способности к обучению. Другие продукты, содержащие витамины этой группы, — сухие бобы, горошек, сладкий перец, чеснок, бананы.

Фото: cdn.fishki.net, i0.wp.com, belnovosti.by, patee.ru, cdn.pixabay.com, delo.ua, images.lady.mail.ru