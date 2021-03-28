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Почему в феврале урезали субсидии на коммуналку?

Почему в феврале урезали субсидии на коммуналку?

Многие получатели государственной помощи на оплату коммуналки ощутили на себе уменьшение выплат. «Одесская жизнь» узнавала, в чем причина.

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В Украине средний размер субсидии на оплату коммуналки в феврале упал до 1483 гривен. При этом в январе этот показатель составлял 2231 гривню.

Уменьшение среднего размера выплат по субсидиям на оплату жилищно-коммунальных услуг связано с проведением перерасчета за январь из-за уменьшения цен на газ для населения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

То есть при расчете размера субсидии для граждан, использующих природный газ, за январь была учтена информация о цене на природный газ на уровне 8,5-9 гривен за кубический метр. При этом общая сумма начисленных льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг за январь 2021 года составила почти 7,8 миллиарда гривен, пояснили в ведомстве.

— В феврале поставщики газа сообщили об уменьшении цены за январь, поэтому в феврале осуществлен расчет размера льгот и субсидий с учетом цены на уровне 6,99 гривни за кубометр и меньше, а также произведен перерасчет сумм льгот и субсидий за январь, — резюмировали в Минсоцполитики.

Отмечается, что сейчас субсидию на оплату коммуналки получает около 3 миллионов домохозяйств, а средний размер субсидии составил:

  • в декабре 2020 года — 1731 гривню;
  • в январе 2021 года — 2231 гривню;
  • в феврале 2021 года — 1483 гривни.

Ранее мы рассказывали о том, кто может получить субсидию на оплату электроэнергии.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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