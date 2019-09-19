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Новости Одессы и Одесской области

Почем газ для одесситов в сентябре?

Почем газ для одесситов в сентябре?

В последнее время цены на газ постепенно снижаются. Сентябрь не станет исключением. Цену на «голубое топливо» в этом месяце также снизят. Об этом заявил глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Андрей Герус во время согласительного совета в парламенте. Мы обратились в «Одессагаз-Поставку», где информацию о снижении цены на газ в сентябре для жителей региона подтвердили.

В «Одессагаз — Поставке» сообщили, что розничная цена природного газа на сентябрь – 6 158,72 грн. за 1000 м3. Это почти на 197 грн. меньше, чем цена в августе. Стоимость голубого топлива рассчитана в соответствии с постановлением Кабинета Министров №485 от 5 июня 2019 года.

Напомним, у одесситов появилась возможность сделать запас газа на зиму по низкой цене. Это стало возможным благодаря проекту «Газовый запас». Для этого необходимо обратиться в компанию «Одессагаз — Поставка», написать заявление, оформить дополнительное соглашение, а также оплатить 100% заказанного резерва. Отпускная цена газа в рамках этого проекта составляет 5995,53 грн. за тысячу кубометров. При этом, потребитель ежемесячно будет оплачивать услуги распределения и транспортировки газа, которые обычно входят в общий тариф на газ.

Есть возможность на этих условиях закупить до 25 тысяч кубометров газа на шесть месяцев — с 1 октября 2019 года по 31 марта 2020 года.

Данная акция не распространяется на льготников и субсидиантов. Воспользоваться предложением могут только те потребители, у кого есть индивидуальный прибор учета.

Что обещали?

– Согласно последней информации, для населения в сентябре цена газа будет снижена примерно на 115 гривен за 1000 кубометров. Таким образом, за последние 5 месяцев снижение цены на газ для населения составляет примерно 30%. Поэтому в сентябре газ для населения будет дешевле, – заявил нардеп.

По его словам, сейчас продолжается работа по снижению тарифов на электроэнергию.
– Есть шансы, что с 1 октября тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей будут снижены на 10 копеек, а с 1 сентября такое снижение произошло на 20 копеек, – сообщил Андрей Герус.

Фото: images.aif.ru

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Галина Полищук
Галина Полищук
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ПРОФИЛЬ

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