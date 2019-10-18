Победа недели: Украина – на Евро-2020

Сборная Украины по футболу на днях победила сборную Португалии со счетом 2:1 в рамках восьмого тура квалификации на чемпионат Европы 2020 года. Матч проходил на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Одолев португальцев и их звездного капитана Криштиану Роналду, Украина набрала 19 очков и стала недосягаемой для конкурентов в своей квалификационной группе. И теперь «желто-синие» выходят на Евро-2020 с первой строчки. А это гарантия того, что команда окажется в первой или второй корзине при жеребьевке. В первой корзине будут присутствовать шесть лучших команд Европы по итогам квалификации. Здесь не будет работать рейтинг УЕФА или какой-то другой рейтинг. Все команды будут определены в общую турнирную таблицу и шесть лучших из них и составят корзину сильнейших.

Отметим, что выход из отборочных игр с первой строки в группе — это первое подобное достижение украинских футболистов. Ранее наша сборная так показывала себя на чемпионатах Европы:

Евро-1996 — 4 место в квалификации;

Евро-2000 — 2 место в квалификации. В плей-офф уступили Словении (1:2, 1:1);

Евро-2004 — 3 место в квалификации;

Евро-2008 — 4 место в квалификации;

Евро-2012 — финальная часть, групповой этап;

Евро-2016 — 3 место в квалификации. В плей-офф прошли Словению (2:0, 1:1).

Евро-1996

Впервые Украина была заявлена на квалификацию к Евро-96. Наша команда попала в 4 группу вместе с командами Хорватии, Италии, Литвы, Эстонии и Словении.

Отбор Украина начинала 7 сентября 1994 года в Киеве против Литвы. Матч для нашей команды сложился неудачно и она уступила 0:2. 12 октября 1994 года в Киеве в «сухую» ничью прошел матч против Словении. Но уже в следующей игре против Эстонии была одержана первая победа — 3:0. А в 95-м в Загребе было сокрушительное поражение от Хорватии — 0:4.

Отбор к первому своему Чемпионату Европы украинская сборная завершила на 4-м месте в группе.

Евро-2000

На своем втором ЧЕ сборная Украины после жеребьевки попала в 4 группу. Ее соперниками стали команды Франции, России, Исландии, Армении и Андоры.

Отбор на Евро-2000 Сборная Украины начала в принципиальном матче с командой России и одержала победу со счетом 3:2. В следующих двух турах Украина с одинаковым счетом 2:0 победила Андорру на выезде и Армению дома, и завершила 1998-й на первом месте в отборочной группе с максимально возможными 9 очками. А в 1999 году Украине предстояла встреча с серьезным противником — действующим на тот момент чемпионом мира. Матч со сборной Франции в Париже завершился вничью 0:0. С таким же счётом наша команда сыграла с французами и дома. И перед последним туром Украина лидировала в своей отборочной группе, на одно очко опережая и Францию, и Россию, с которой и предстояла последняя отборочная встреча. Она закончилась в ничью — 1:1.

Таким образом Украина с 20 очками оказалась на втором месте в группе, и получила возможность побороться в стыковом матче за право выступать в матчах плей-офф. Но 13 ноября 1999-го в Любляне «желто-синие» уступили в первой игре словенцам 1:2. А позже в Киеве украинцы не смогли одержать победу, сыграв в ответном матче в ничью — 1:1. Таким образом второй раз подряд Украина не пробилась на Евро.

Евро-2004

Чемпионат Европы по футболу 2004 года — тоже прошел мимо украинской сборной. После жребия нам досталась группа 6. В нее также вошли Греция, Испания, Армения, Северная Ирландия.

7 сентября 2002 года наша команда стартовала на Евро-2004 с ничьей 2:2 в отборочном турнире против Армении. Этот отбор на Евро Украина провела крайне неудачно, хотя и сумела победить будущих чемпионов Европы 2004 — греков 2:0. В общем, команда не показала ожидаемого результата и завершила турнир в своей группе на 3 месте (2 победы, 4 ничьи и 2 поражения).

Евро-2008

Отборочный тур на Чемпионат Европы-2008 начался в августе 2006-го. Сборная Украины оказалась в группе В, куда также вошли: Италия, Франция, Шотландия, Литва, Грузия и команда Фарерских островов.

По итогам отборочных игр украинская команда одержала пять побед, дважды сыграла вничью и пять раз проиграла (в том числе дважды итальянцам), получила 17 очков, и заняла 4 место в группе, опередив Литву, Грузию и Фареры.

Тем не менее, Евро-2008 для Украины тоже считается неудачным.

Евро-2012

Главный европейский турнир по футболу 2012 года стал дебютным для национальной сборной Украины в финальных этапах первенства. Это был домашний чемпионат «желто-синих», поэтому сборная Украины попала в финальную часть Евро-2012 без отборочных матчей.

На групповом этапе наша сборная попала в группу D, вместе с командами Англии, Франции и Швеции. Украинцы провели три матча, в которых победили Швецию и дважды проиграли Франции и Англии. Таким образом сборная Украины на домашнем чемпионате заняла третье место в группе.

Евро-2016

По итогам жеребьевки отборочного турнира Евро-2016 сборная Украины попала в группу С вместе с Испанией, Словакией, Беларусью, Македонией и Люксембургом. Стартовав с домашнего поражения от Словакии (0:1), украинцы добилсь в гостевом поединке со словаками ничьи (0:0). Также Украина потерпела два поражения со счетом 0:1 от Испании и заняла третье место, с которого вышла в плей-офф отборочного цикла — на стыковые матчи.

Ее соперником на данном этапе стала сборная Словении. Победив дома 2:0, Украина сыграла на выезде вничью 1:1 и преодолела квалификационный барьер.

В финальной части Евро-2016 Украина оказалась в группе С с Германией, Польшей и Северной Ирландией. За три поединка наша сборная не забила ни одного гола и по этому показателю вошла в тройку худших сборных первенства наряду с Турцией и Австрией.

Статистика выступлений сборной Украины на чемпионатах Европы

Матчей – 57

Побед – 24 (42.1%)

Ничьих – 15 (26.3%)

Поражений – 18 (31.6%)

Забито – 75 мячей (1.32 мяча за матч)

Пропущено – 57 мячей (1 мяч за матч).

Фото: ubr.ua