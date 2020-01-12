По вашим письмам: как в Измаиле заплатить налог на недвижимость?

«…Мы с мужем оплачивали налог на недвижимость за лишние 7 метров жилплощади. Два года назад муж умер. Все документы были оформлены на него, я их не переоформляла и пока не планирую. В этом году хотела заплатить налог по старым реквизитам, но в банке сказали, что не могут принять оплату. Как мне оплатить налог на недвижимость?
Пляшешник Н.В., г. Измаил»
Этот вопрос мы адресовали в Измаильское управление государственной фискальной службы.
Нам ответили, что изменились реквизиты для оплаты налога на недвижимость. Чтобы получить новые реквизиты, вам необходимо обратиться в налоговую службу по месту нахождения недвижимости.
Управление государственной фискальной службы Измаила находится на улице Кишиневской, 3.
Телефон: (04841) 7-27-98.
Вам потребуются паспорт, идентификационный код. Также желательно иметь при себе квитанцию со старыми реквизитами.
Фото: premier-master.com
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