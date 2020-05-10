По вашим письмам: как считают вредный стаж медработникам?

«Я родилась 15 декабря 1961 года. На пенсию по возрасту вышла в 2017 году, но еще продолжаю работать медсестрой в тубдиспансере (с 2004 года). Зарплата у меня хорошая, но пенсия минимальная. А ведь наша работа считается год за два. Почему же тогда такая маленькая пенсия? В декабре 2019 года написала заявление на перерасчет пенсии, но перерасчет так и не сделали. Ольга Антипова, с. Великие Лучки, Закарпатская обл.»

О льготной пенсии и пенсии за выслугу лет

В вашем деле на себя обращает внимание сразу несколько нюансов. В 2017 году вам исполнилось только 56 лет. А женщинам, которые родились после 31 марта 1961 года, пенсия по возрасту может быть назначена только при достижении 60 лет. Так предусматривает современное пенсионное законодательство.

В 2017 году вам, как медработнику, могла быть назначена, например, пенсия за выслугу лет. Этот факт может объяснить и то, почему вам отказали в перерасчете пенсии. Дело в том, что пенсии за выслугу лет по стажу и зарплате не пересчитываются до тех пор, пока такой пенсионер не достигнет пенсионного возраста (в вашем случае – 60 лет).

В то же время известно, что пенсия за выслугу лет назначается только при условии увольнения с работы, дающей право на такую пенсию. А вы пишете, что продолжаете работать по специальности. Это наталкивает на мысль, что в 2017 году вам назначили пенсию по возрасту на льготных условиях со снижением пенсионного возраста за работу по Списку №2.

К вредным профессиям, предусмотренным Списком №2, относится, в частности, работа медсестры в туберкулезных учреждениях охраны здоровья. Работа по Списку №2 не удваивается. Хотя по Закону Украины «О пенсионном обеспечении», который действовал до 2004 года, работа в инфекционных учреждениях действительно засчитывалась в стаж как год за два. Но начиная с 1 января 2004 года такая работа засчитывается при расчете пенсии в одинарном размере.

Если пенсионер работает…

Если вам действительно назначена пенсия по Списку №2, то ситуация с перерасчетом пенсии по стажу в декабре 2019 года выглядит по-другому. Перерасчет вам, возможно, сделали, но общий размер пенсии при этом не изменился. Это может быть связано с тем, что в том же году, когда вы уходили на пенсию, была произведена небольшая пенсионная реформа, которая оказалась не в вашу пользу. Похожие случаи мы уже описывали ранее. Ситуация может быть исправлена при последующей индексации пенсии.

Что касается самого размера пенсии, то он зависит и от стажа, и от размера заработной платы. Сколько всего у вас стажа, вы не написали. Размеры зарплаты мы тоже не знаем. Даже если вам кажется, что у вас неплохая зарплата для вашего региона, то нужно понимать, что ключевую роль играет то, на сколько она больше или меньше по сравнению со средней зарплатой по стране. При этом в расчете участвует не текущий заработок, а вся ваша зарплата за 2000-2017 годы. Также важно знать, что если минимальная пенсия увеличивается, то пенсии работающих пенсионеров не пересматриваются. Это тоже может влиять на общий размер вашей пенсии, который будет пересмотрен только после увольнения.

Автор – Сергей Коробкин, независимый консультант

Фото: LEGIONFG

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