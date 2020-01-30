Платим за газ по-новому: что изменится для одесситов с общим прибором учета в домах

С этого месяца потребители будут получать две платежки за газ. Одна — за фактически потребленное топливо, другая — за доставку. За эту услугу придется платить, даже если вы не пользовались газом. Эти деньги пойдут на обслуживание и ремонт газораспределительных систем. В связи с этим возникает вопрос: как будут платить жители многоквартирных домов с общедомовым прибором учета?

Рассчитываем потребленное топливо

По информации компании «Одессагаз», начисления на оплату газа проводятся согласно постановлению Кабинета Министров Украины №620 от 16.05.2002.

В документе прописано 2 варианта расчета стоимости потребленного природного газа в зависимости от наличия в жилом доме индивидуальных приборов учета.

Если в доме не установлены квартирные приборы учета , объем потребленного газа распределяется на количество зарегистрированных лиц в каждой квартире.

При наличии в некоторых квартирах индивидуальных счетчиков газа , жильцы таких помещений оплачивают газ по показаниям квартирного прибора учета. В жилых помещениях без индивидуальных приборов учета плата за газ начисляется по показаниям общедомового счетчика. Из общего объема потребленного газа исключаются суммарные показания квартирных счетчиков газа. А разница распределяется между потребителями, у которых нет индивидуальных газовых счетчиков, пропорционально количеству лиц, зарегистрированных в жилых помещениях.

Как посчитать стоимость доставки?

Стоимость доставки газа для жителей многоквартирного дома, где установлен общий счетчик, считается по такой же формуле, как и для обладателей индивидуального прибора учета. А именно: сумма кубов газа, потребленного за прошлый год, умножается на тариф доставки. Результат делится на 12 равных платежей, которые выплачиваются ежемесячно в течение года.

Получается, что для расчета стоимости доставки газа, жителям таких домов необходимо выяснить, какое количество топлива им начисляли в квитанциях за период с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года. Данную информацию можно посмотреть в платежках за прошлый год или уточнить в газораспределяющей компании.

Тариф на доставку газа для жителей одесского региона с 1 января 2020 года составляет 0,78 гривен за 1 кубический метр в месяц с НДС.

Если вы потребляете в течение месяца 15 кубов газа, в год получается 180 кубометров. Рассчитаем тариф на доставку: (180 кубов х 0,78 гривен) / 12 мес. = 11,7 грн. в месяц.

Если количество потребляемого газа вам насчитывают меньше, к примеру 10 кубов в месяц, то ежемесячная сумма доставки соответственно будет меньше: (180 кубов х 0,78 гривен) / 12 мес. = 7,8 грн. в месяц.

Уточнить информацию можно у специалистов контакт-центра «Одессагаза»: (048) 705-39-09.

Напомним, “Одесская жизнь” ранее писала о том, как платить за газ по двум платежкам.

Фото: gx.net.ua

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