Две квитанции и индивидуальный тариф: как одесситам платить за газ в феврале?

Мы уже рассказывали о выделении в отдельную платежку стоимости доставки газа. Это своеобразная абонплата, поскольку данную платежку придется оплачивать не зависимо от того, потребляли или нет вы газ в этом месяце. При этом, тариф на доставку голубого топлива в каждом регионе индивидуальный. Сколько будут платить жители Одесской области?

Две платежки

С января 2020 года счет за газ разделят на две платежки. В первой будет сумма за использованный газ, которую высчитывают по данным счетчиков или по нормам потребления. Эти квитанции выставит поставщик услуг.

Во второй платежке посчитают доставку газа или, иначе, абонплату, которую мы должны будем оплачивать оператору газораспределительной системы. В «Одессагазе» поясняют, что стоимость доставки газа рассчитывают индивидуально для каждого абонента. Для этого применяют объемы использованного абонентом топлива за прошлогодний газовый период (с 1 октября до 30 сентября включительно).

Ежемесячный платеж за доставку газа рассчитывается следующим образом: сумма кубов газа, потребленного за прошлый год, умножается на тариф доставки. Результат делится на 12 равных платежей, которые выплачиваются ежемесячно в течение года.

Говорящие цифры

Тариф на доставку газа для жителей одесского региона с 1 января 2020 года составляет 0,78 гривен за 1 кубический метр в месяц с НДС.

Компания «Одессагаз» привела примеры новых расчетов для разных типов потребителей.

Для одесситов, которые используют газ для отопления:

Например, если за период с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 потреблено 1800 кубометров газа, тогда за доставку потребитель заплатит:

(1800 кубов х 0,78 гривны) / 12 месяцев = 117,00 гривен в месяц.

Для одесситов, которые используют газ только для приготовления пищи:

Например, если за период с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 потребитель использовал 60 кубометров газа, тогда ежемесячная плата за доставку газа составит:

(60 кубов х 0,78 гривен) / 12 мес. = 5,2 гривни в месяц.

Кстати

Потребитель может оплатить доставку газа одним платежом — заранее, за несколько месяцев вперед. Таким образом он уменьшит свои расходы на комиссии банков при проведении платежей.

Фото: nr2.com.ua

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