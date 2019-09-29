Плата за коммуналку: когда должны сделать перерасчет

Потребитель имеет право на перерасчет коммунальных услуг, если они некачественные или вовсе не предоставляются. Однако сделать это всегда было проблематично. Эксперты говорят, что с принятием нового Закона «О жилищно-коммунальных услугах»* решить этот вопрос стало легче. Какими должны быть услуги и как добиться перерасчета?

Договор имеет значение

В новом законе «О жилищно-коммунальных услугах» (ЖКУ) сказано, что поставщики коммунальных услуг при предоставлении некачественных услуг, предоставлении их не в полном объеме или непредоставлении обязаны самостоятельно произвести перерасчет стоимости коммунальных услуг и уплатить потребителю неустойку (штраф, пеню) в порядке и размере, определенных законодательством или договором. Но иногда потребителю приходится брать инициативу в свои руки.

Процедура возврата средств за некачественные или предоставленные не в полном объеме услуги подробно расписана в статьях 27 и 28 закона о ЖКУ. Расскажем о ней подробнее.

Взаимоотношения «потребитель – поставщик услуги» строятся на договорах, где прописаны права и обязанности сторон. С недавних пор потребители могут заключать как индивидуальные, так и коллективные договоры (речь в данном случае идет только о предоставлении услуг по поставке тепловой энергии и снабжении горячей водой), а также договоры с коллективным потребителем (ОСМД). В зависимости от вида договора, существуют определенные нюансы при составлении акта-претензии.

Что делать потребителю?

Чтобы вернуть деньги за некачественные услуги, необходимо действовать следующим образом.

Шаг 1. Для проведения проверки соответствия качества предоставления коммунальных услуг параметрам, предусмотренным договором, потребитель может обратиться (устно, письменно или по почте):

к представителю поставщика коммунальных услуг – если заключен индивидуальный договор с потребителем;

к председателю ОСМД – если поставщик услуги заключил договор с коллективным потребителем (ОСМД);

к управляющему – если поставщик услуги заключил коллективный договор с управляющей компанией.

В обращении обязательно указываются фамилия, имя и отчество, место фактического проживания потребителя, а также наименование предоставленной, предоставленной в неполном объеме или ненадлежащего качества услуги. Обращение потребителя обязательно регистрируется исполнителем коммунальной услуги или управляющим многоквартирного дома в журнале регистрации заявок потребителей. После регистрации обращения представитель поставщика услуги или управляющей компании обязан явиться в течение суток с момента получения обращения.

Шаг 2. Составляем акт-претензию в соответствии с порядком, предусмотренным Постановлением Кабмина №1145 от 27 декабря 2018 года**. В документе нужно описать ситуацию, указать данные замеров и дату их проведения.

Акт-претензия составляется в двух экземплярах и подписывается потребителем и исполнителем коммунальной услуги (его представителем) или управляющим многоквартирного дома. Один экземпляр акта-претензии передается потребителю, второй хранится у исполнителя коммунальной услуги (его представителя) или управляющего многоквартирным домом.

В случае неявки представителя в течение суток с момента обращения или необоснованного отказа от подписания акта-претензии его могут подписать не менее двух соседей. Факт неявки представителя также необходимо зафиксировать в документе.

Шаг 3. Ожидаем перерасчета. Акт, подписанный потребителем и еще двумя свидетелями, нужно отправить поставщику заказным письмом. После получения письма поставщик обязан принять и зарегистрировать этот документ. Если поставщик в течение пяти рабочих дней после получения акта не отреагирует на претензию, этим он фактически признает правоту потребителя. Соответственно, должен устранить нарушения и провести перерасчет. Если это не будет сделано, потребитель вправе обратиться в суд.

Когда должны делать контрольные замеры?

Поставщик услуг по водоснабжению при оформлении акта-претензии обязан проводить контрольные замеры холодной (горячей) воды в кране утром с 7.00 до 9.00 либо вечером с 19.00 до 22.00 (в период максимального потребления и нагрузки на систему). Как это будет работать, пока непонятно, ведь рабочий день обычно начинается в 9.00 и заканчивается в 18.00?

С требованиями к показателям услуг и уменьшением платы в случае их отклонения от нормативных можно ознакомиться в правительственном постановлении по ссылке.

*Закон «О жилищно-коммунальных услугах» №2189-VIII от 09.11.2017 г. (в редакции от 9.06.2018 г.).

**Постановление Кабмина «Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг» №1145 от 27.12.2018 г.

Подготовила Виктория Сергеева

Фото: akvadim.com