Пищевая пленка из крохмала и молния для ран: чем украинцы удивляют мир?

Гидроскальпель не повреждает сосуды

Ученые из авиационного и аэрокосмического институтов несколько лет назад разработали гидроскальпель, или, как его называют ученые, жидкостный струйный скальпель. Инструмент работает под воздействием высокого давления и позволяет проводить сложные операции практически без повреждения сосудов. Это намного снижает возможную кровопотерю, а следовательно, и риски при любом оперативном вмешательстве. Кроме того, уменьшаются длительность операций и время послеоперационной реабилитации пациентов. По словам разработчиков, гидроскальпель лучше западных аналогов, так как не только надежен, но и может быть использован много раз.

Ветрогенератор может работать почти без ветра

Украинский ученый, доктор технических наук Алексей Онипко создал ветрогенератор, который может производить электроэнергию даже при очень слабом ветре. Над изобретением ученый работал почти десять лет, а помогали ему в работе внуки и соседи. Вместо традиционных лопастей ветряк имеет объемные спирали различного диаметра, которые расположены на разной высоте. Ветрогенератор Онипко создает минимум шума и прекрасно подходит для украинского климата. Особенность механизма в том, что установить его можно даже на балконе городской квартиры, а стоит он примерно в три раза меньше, чем традиционный ветрогенератор. Изобретение украинца вызвало большой интерес в Европе.

Украинец изобрел «укротитель ураганов»

Ученый из Ровно, кандидат физико-математических наук Виктор Бернацкий разработал устройство, которое значительно уменьшает сокрушительную силу ураганов. Принцип работы устройства очень простой – оно запускается сильным ветром и одновременно гасит его. Если такие устройства выставлять на пути движения циклона, можно будет избежать человеческих жертв и больших разрушений при ураганах любой силы. За свое изобретение Бернацкий награжден золотой медалью Европейской научно-промышленной палаты, а его устройство уже получило название «укротитель ураганов». Кроме того, украинским изобретением заинтересовались американцы, которые чаще других страдают от сильных ветров.

Капсула спасет пассажиров при авиакатастрофе

Владимир Татаренко, авиастроитель и лауреат Госпремии Украины, разработал специальную отстреливающуюся капсулу для спасения пассажиров во время крушения самолета. Капсула с креслами для пассажиров крепится к фюзеляжу и может выскакивать из самолета через задний люк за 2-3 секунды. Происходит это так. Сначала выбрасывается небольшой парашют, он вытягивает парашют крупнее, а тот, в свою очередь, – саму капсулу, которая мягко садится на землю. При использовании капсулы шансы выжить у пассажиров достигают ста процентов. Правда, изобретение не подходит для американских и европейских самолетов, так как в них в хвостовой части нет места для люка, через который капсула могла бы «выстрелить».

Хирургический шов на застежке

Житель Полтавы Виталий Запека изобрел пластиковый механизм, застегивающийся на молнию и предназначенный для «сшивания» краев ран. Изобретатель утверждает, что это приспособление удобно использовать при случайных ранах, так как его легко может наложить не только врач, но и сам пострадавший. К тому же оно быстро останавливает кровотечение.

При необходимости молнию можно расстегнуть, обработать рану и снова застегнуть. К телу изобретение крепится с помощью клейкой операционной пленки, чтобы кожа могла дышать. Автор разработал несколько моделей для различных операций. Его изобретением заинтересовались 24 страны, но Украины среди них пока нет.

Безвредный полиэтилен спасет природу

Харьковский ученый Сергей Тимчук изобрел экологическую упаковочную пленку для продуктов. Она позволяет продлить срок хранения продуктов. В то же время пленка быстро разлагается, не нанося вреда окружающей среде. Основным ее компонентом является крахмал из особого сорта кукурузы. Полиэтилен Тимчука растворяется в кипятке и его даже можно есть вместе с продуктами, так как он совершенно безвреден. Если же пленку просто выбросить, то в почве она растворится за несколько недель.

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