Пинг-понг в Одессе: где и на каких условиях можно поиграть?

В настольный теннис играют миллионы людей во всем мире, и не случайно. Этот популярный вид спорта, который по-другому называется пинг-понг, – отличное развлечение и неплохая кардиотренировка. Кроме того, настольный теннис – очень демократичный вид спорта, доступный людям разного возраста и уровня спортивной подготовки. Именно поэтому мы сделали подборку залов, где одесситы и гости города смогут поиграть в пинг-понг.

«Аврора»

Стоимость: 80грн/час.

Инвентарь: входит в стоимость.

Тренер: 250 грн/час.

Оборудование: 5 профессиональных столов.

Условия: раздевалка, туалет.

Время работы: с 11.00 до 22.00.

Адрес: ул. Николаевская дорога,142.

Телефон: (095) 776-52-63.

«Evolution» Приморский

Стоимость: 100 грн/час.

Инвентарь: входит в стоимость.

Тренер: 150 грн/час.

Оборудование: 4 профессиональных стола.

Условия: раздевалка, душ, туалет.

Время работы: с 08.00 до 22.00.

Адрес: ул.Градоначальницкая, 4 (Завод).

Телефон: (063) 852-44-39.

Теннис настольный

Стоимость: 60 грн/час.

Инвентарь: входит в стоимость.

Тренер: 260грн/час.

Оборудование: 8 профессиональных столов

Условия: раздевалка, туалет.

Время работы: с 11.00 до 23.00.

Адрес: ул.Успенская, 64.

Телефон: (097) 591-98-91.

«Тип-Топ»

Стоимость: 100грн/час.

Инвентарь: входит в стоимость.

Тренер: 150 грн/час.

Оборудование: 2 профессиональных стола

Условия: раздевалка, туалет.

Время работы: по договоренности.

Адрес: ул. Бунина,12.

Телефон: (063) 306-22-30.

«Метеор»

Стоимость: 70грн/час.

Инвентарь: 10 грн/ракетка.

Тренер: 200 грн/час.

Оборудование: 1 профессиональный стол и 2 обычных.

Условия: раздевалка, туалет.

Время работы: с 11.00 до 23.00.

Адрес: ул. Героев Крут,15, бизнес центр «Черемушки».

Телефон: (096) 390-79-07.

«Спортинг»

Стоимость: 60 грн/час и 70 грн/час в зависимости от стола.

Инвентарь: входит в стоимость.

Тренер: 200 грн/час.

Оборудование: 2 профессиональных и 2 простых.

Условия: раздевалка, душ, туалет.

Время работы: с 10.00 до 22.00.

Адрес: ул. Люфсдорфская дорога,63/1.

Телефон: (095) 776-52-63.

«Evolution» Киевский

Стоимость: 150 грн/час.

Инвентарь: входит в стоимость, также есть прокат 50грн/ракетка.

Тренер: 150 грн/час.

Оборудование: 20 профессиональных столов, каждый из которых огражден по периметру бортами. Напольное покрытие Teraflex, которое не дает скользить по полу.

Условия: повышенной комфортности душ,раздевалка, туалет.

Время работы: с 08.00 до 24.00.

Адрес: пр. Небесной сотни, 4/7.

Телефон: (063) 852-44-39.

Правила игры

В игре участвую два игрока, либо две команды из двух игроков.

Каждый розыгрыш мяча заканчивается присвоением одного очка выигравшему игроку или команде.

Профессиональные матчи проходят до 11 очков. Среди любителей популярна игра до 21 очка.

Запрещается:

1. Вход в зал без сменной обуви.

2. Приносить в игровую зону продукты питания, сладости, жвачки.

3. Использовать не нормативную лексику.

4. Играть в алкогольном опьянении.

Фото: tenis1.ru