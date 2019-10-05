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Новости Одессы и Одесской области

Пинг-понг в Одессе: где и на каких условиях можно поиграть?

Пинг-понг в Одессе: где и на каких условиях можно поиграть?

В настольный теннис играют миллионы людей во всем мире, и не случайно. Этот популярный вид спорта, который по-другому называется пинг-понг, – отличное развлечение и неплохая кардиотренировка. Кроме того, настольный теннис – очень демократичный вид спорта, доступный людям разного возраста и уровня спортивной подготовки. Именно поэтому мы сделали подборку залов, где одесситы и гости города смогут поиграть в пинг-понг.

«Аврора»

Стоимость: 80грн/час.

Инвентарь: входит в стоимость.

Тренер: 250 грн/час.

Оборудование: 5 профессиональных столов.

Условия: раздевалка, туалет.

Время работы: с 11.00 до 22.00.

Адрес: ул. Николаевская дорога,142.

Телефон: (095) 776-52-63.

«Evolution» Приморский

Стоимость: 100 грн/час.

Инвентарь: входит в стоимость.

Тренер: 150 грн/час.

Оборудование: 4 профессиональных стола.

Условия: раздевалка, душ, туалет.

Время работы: с 08.00 до 22.00.

Адрес: ул.Градоначальницкая, 4 (Завод).

Телефон: (063) 852-44-39.

Теннис настольный

Стоимость: 60 грн/час.

Инвентарь: входит в стоимость.

Тренер: 260грн/час.

Оборудование: 8 профессиональных столов

Условия: раздевалка, туалет.

Время работы: с 11.00 до 23.00.

Адрес: ул.Успенская, 64.

Телефон: (097) 591-98-91.

«Тип-Топ»

Стоимость: 100грн/час.

Инвентарь: входит в стоимость.

Тренер: 150 грн/час.

Оборудование: 2 профессиональных стола

Условия: раздевалка, туалет.

Время работы: по договоренности.

Адрес: ул. Бунина,12.

Телефон: (063) 306-22-30.

«Метеор»

Стоимость: 70грн/час.

Инвентарь: 10 грн/ракетка.

Тренер: 200 грн/час.

Оборудование: 1 профессиональный стол и 2 обычных.

Условия: раздевалка, туалет.

Время работы: с 11.00 до 23.00.

Адрес: ул. Героев Крут,15, бизнес центр «Черемушки».

Телефон: (096) 390-79-07.

«Спортинг»

Стоимость: 60 грн/час и 70 грн/час в зависимости от стола.

Инвентарь: входит в стоимость.

Тренер: 200 грн/час.

Оборудование: 2 профессиональных и 2 простых.

Условия: раздевалка, душ, туалет.

Время работы: с 10.00 до 22.00.

Адрес: ул. Люфсдорфская дорога,63/1.

Телефон: (095) 776-52-63.

«Evolution» Киевский

Стоимость: 150 грн/час.

Инвентарь: входит в стоимость, также есть прокат 50грн/ракетка.

Тренер: 150 грн/час.

Оборудование: 20 профессиональных столов, каждый из которых огражден по периметру бортами. Напольное покрытие Teraflex, которое не дает скользить по полу.

Условия: повышенной комфортности душ,раздевалка, туалет.

Время работы: с 08.00 до 24.00.

Адрес: пр. Небесной сотни, 4/7.

Телефон: (063) 852-44-39.

Правила игры

  • В игре участвую два игрока, либо две команды из двух игроков.
  • Каждый розыгрыш мяча заканчивается присвоением одного очка выигравшему игроку или команде.
  • Профессиональные матчи проходят до 11 очков. Среди любителей популярна игра до 21 очка.

 Запрещается:

1.     Вход в зал без сменной обуви.

2.     Приносить в игровую зону продукты питания, сладости, жвачки.

3.     Использовать не нормативную лексику.

4.     Играть в алкогольном опьянении.

Фото: tenis1.ru

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Галина Полищук
Галина ПолищукПРОФИЛЬ
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