Пинг-понг в Одессе: где и на каких условиях можно поиграть?

В настольный теннис играют миллионы людей во всем мире, и не случайно. Этот популярный вид спорта, который по-другому называется пинг-понг, – отличное развлечение и неплохая кардиотренировка. Кроме того, настольный теннис – очень демократичный вид спорта, доступный людям разного возраста и уровня спортивной подготовки. Именно поэтому мы сделали подборку залов, где одесситы и гости города смогут поиграть в пинг-понг.
«Аврора»
Стоимость: 80грн/час.
Инвентарь: входит в стоимость.
Тренер: 250 грн/час.
Оборудование: 5 профессиональных столов.
Условия: раздевалка, туалет.
Время работы: с 11.00 до 22.00.
Адрес: ул. Николаевская дорога,142.
Телефон: (095) 776-52-63.
«Evolution» Приморский
Стоимость: 100 грн/час.
Инвентарь: входит в стоимость.
Тренер: 150 грн/час.
Оборудование: 4 профессиональных стола.
Условия: раздевалка, душ, туалет.
Время работы: с 08.00 до 22.00.
Адрес: ул.Градоначальницкая, 4 (Завод).
Телефон: (063) 852-44-39.
Теннис настольный
Стоимость: 60 грн/час.
Инвентарь: входит в стоимость.
Тренер: 260грн/час.
Оборудование: 8 профессиональных столов
Условия: раздевалка, туалет.
Время работы: с 11.00 до 23.00.
Адрес: ул.Успенская, 64.
Телефон: (097) 591-98-91.
«Тип-Топ»
Стоимость: 100грн/час.
Инвентарь: входит в стоимость.
Тренер: 150 грн/час.
Оборудование: 2 профессиональных стола
Условия: раздевалка, туалет.
Время работы: по договоренности.
Адрес: ул. Бунина,12.
Телефон: (063) 306-22-30.
«Метеор»
Стоимость: 70грн/час.
Инвентарь: 10 грн/ракетка.
Тренер: 200 грн/час.
Оборудование: 1 профессиональный стол и 2 обычных.
Условия: раздевалка, туалет.
Время работы: с 11.00 до 23.00.
Адрес: ул. Героев Крут,15, бизнес центр «Черемушки».
Телефон: (096) 390-79-07.
«Спортинг»
Стоимость: 60 грн/час и 70 грн/час в зависимости от стола.
Инвентарь: входит в стоимость.
Тренер: 200 грн/час.
Оборудование: 2 профессиональных и 2 простых.
Условия: раздевалка, душ, туалет.
Время работы: с 10.00 до 22.00.
Адрес: ул. Люфсдорфская дорога,63/1.
Телефон: (095) 776-52-63.
«Evolution» Киевский
Стоимость: 150 грн/час.
Инвентарь: входит в стоимость, также есть прокат 50грн/ракетка.
Тренер: 150 грн/час.
Оборудование: 20 профессиональных столов, каждый из которых огражден по периметру бортами. Напольное покрытие Teraflex, которое не дает скользить по полу.
Условия: повышенной комфортности душ,раздевалка, туалет.
Время работы: с 08.00 до 24.00.
Адрес: пр. Небесной сотни, 4/7.
Телефон: (063) 852-44-39.
Правила игры
- В игре участвую два игрока, либо две команды из двух игроков.
- Каждый розыгрыш мяча заканчивается присвоением одного очка выигравшему игроку или команде.
- Профессиональные матчи проходят до 11 очков. Среди любителей популярна игра до 21 очка.
Запрещается:
1. Вход в зал без сменной обуви.
2. Приносить в игровую зону продукты питания, сладости, жвачки.
3. Использовать не нормативную лексику.
4. Играть в алкогольном опьянении.
Фото: tenis1.ru