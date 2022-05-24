Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 23 мая

Главные темы: «Апокалиптический эффект» вторжения России в Украину на цены и поставки продуктов питания в мире. 6,4 миллиона человек бежали в другие страны, спасаясь от российской агрессии в Украине. Польша будет настаивать на скорейшем вступлении Киева в ЕС. Около 1,6 млн украинцев хотят «остаться подольше» в Польше. Украинцам в Германии с 1 июня станут предоставлять новую финансовую помощь и хотят разрешить работать и воссоединение семьи. Документальный фильм «Оккупант» на основе видео российского офицера-танкиста. Торговля русскими алмазами в Антверпене прекращается. Визит Байдена в Японию – чтобы не было повторения Украины и Китай не начал вторжение на Тайвань/

The Telegraph, производство генетически модифицированных культур должно быть ускорено, чтобы помочь гарантировать британцам продукты питания, поставки которым грозит война в Украине.

Российская блокада прекращает экспорт из страны таких товаров, как пшеница. В документе говорится, что министры хотят позволить фермам выращивать больше культур, варианты посадки, которые были редактированы, чтобы быть более устойчивыми к болезням или требуют меньше воды или удобрений.

На этой неделе правительство представит законопроект, который позволит фермерам увеличить производство генетически модифицированных культур, сообщает Telegraph. В документе говорится, что изменения были запланированы на длительное время, но были ускорены, чтобы помочь гарантировать британское продовольственное предложение после войны в Украине.

Планы должны были быть обнародованы в начале этого года, но были отложены из-за вторжения, и теперь в документе будет уделен повышенный акцент на продовольственную безопасность.

Ожидается, что министры рассматривают возможность ввода целевых показателей для внутреннего производства продуктов питания.

Великобритания сильно зависит от импорта продовольствия, что делает его более уязвимым к продовольственной инфляции, вызванной глобальными колебаниями цен.

На прошлой неделе Эндрю Бейли, глава Банка Англии, предупредил об «апокалиптическом» влиянии вторжения Владимира Путина в Украину на цены и поставки продуктов питания.

Австрия. «Der Standard». Подпись под фото: «Тихое прощание, несмотря на приближающиеся битвы.

Нацгвардейцы Украины прощаются с погибшими солдатами на Харьковском кладбище в воскресенье. В минувшие выходные также поступали сообщения о российских атаках из этого города. В Генштабе Украины говорили о «ракетно-авиационных ударах по всей территории» и «повышенной интенсивности боев».

В районе Донбасса российские войска постараются захватить украинские позиции. У местных жителей разрушены дома и жизнь.

Бельгия. «De Standaard»— «Война делает украинцев жителями подвалов»

Чехия. «Hospodarske Noviny» — «Украина восстановится быстрее России»

Интервью с Иваном Миклошем, словацким реформатором, который в течение пяти лет советовал украинским властям, как изменить государство.

Франция. «Le Monde» – «Украина в Мариуполе, конец трехмесячного сопротивления»

Россия объявила в пятницу о «полном увольнении» завода «Азовсталь», где закрепились украинские воины. Этот шаг, который Киев не подтвердил, является для Путина символическим успехом, в отличие от неудач, потерпевших россияне с начала вторжения.

Разбросанные по всей стране выжившие в Мариуполе питают мечту вернуться к этому ныне разрушенному городу

Германия. «Der Tagesspiegel» — Колонка слева: «Четыре вопроса Йозефу Йоффе*

«Что делает мир?»

Президент Турции Эрдоган не хочет, чтобы Финляндия и Швеция находились в НАТО, поэтому вопрос нового института НАТО без его страны рассматривается. Но это Турция – простите, что северяне! – Разве это не намного важнее стратегически?

Эрдоган – шантажист в постели НАТО. Он не переживает за север, он озабочен США, которые должны прекратить поддерживать курдов. Анкара действительно была минусом для союза с момента краха СССР, но стоять наедине против России неудобно. Мероприятие может частично подвергнуться шантажу, чтобы удовлетворить Эрдоган – к следующей попытке заставить. Но Запад также не лишен давления на турецкую экономику.

Война в Украине переезжает в Донбасс, где она в основном идет с 2014 года. Пора немного отдохнуть?

К сожалению, нет. Раньше это называлось «выпрямлением фронта», сегодня это «перегруппировка», что в основном означает, что Путин не достиг своей цели. Артиллерийские поединки сейчас проходят на 20-30 км, поэтому Берлин должен спешить с гаубицей с большим калибром. Те, кто не слишком прогнозирует будущее, прибегает к сценариям: падение Путина, крах его экономики, бесконечная траншея война или присоединение к Донбассу. В любом случае, в ее интересах, Европа должна предотвратить победу агрессоров.

В Северном Рейне-Вестфалии проголосовали за черный и желтый цвета, и все оскорбляли канцлера Олафа Шолта. Это не справедливо?

Региональные выборы, в первую очередь, региональные. Сейчас есть другие проблемы в федеральном правительстве: неопределенный курс о Киеве, где излишество сопровождается оправданиями, бурлящими инфляцией, больным бундесвером, плохой рукой, когда речь идет о назначении министров. И непокорными «зелеными». Однако федеральные выборы будут решены – через три года.

Последнее слово о привилегиях бывшего канцлера…

Герхард Шредер должен лишиться своего большого помещения офиса, а не пенсий и личной безопасности. Обоснование разумно/соломоново: не через Газпром, а потому, что он больше не выполняет свои обязанности бывшего канцлера. «Бундесгерд» в безнадежном положении: если он отдаляется от Путина, он может потерять миллион долларов для себя от Москвы, а пенсия бывшего канцлера не позволяет роскошной жизни.

Может, он мог чуть-чуть дистанцироваться и потерять только половину своих фондов Кремля?

Он – человек – трагический случай: хороший канцлер, который впоследствии не мог противостоять богатству. Может быть, мы должны выбрать только миллиардеров с канцлерами.

*Йозеф Йоффе — бывший издатель и редактор Die Zeit, еженедельной немецкой газеты. Вторая карьера была в академических кругах старшим научным сотрудником Стэнфордского Института международных исследований

Колонка слева: «Более 100 миллионов человек беженцев»

Война в Украине усугубляет глобальную чрезвычайную ситуацию

Впервые более 100 миллионов детей, женщин и мужчин беженцев из-за нарушений прав человека, насилия и вооруженных конфликтов.

Эта цифра была объявлена ​​Агентством ООН по вопросам беженцев ООН в Женеве. Агрессивная война президента России Владимира Путина против Украины в значительной степени способствует обострению глобального миграционного кризиса. В конце 2020 года судьба беженцев была разделена более чем на 82 миллиона человек. UNKB UN сообщает об увеличении количества случаев в течение многих лет.

«Сто миллионов – это голая цифра, но в то же время очень тревожная», – сказал Верховный комиссар ООН для беженцев Филиппо Гранди. Гранди попросил политиков «предотвратить разрушительные конфликты, положить конец преследованиям и устранить причины, заставляющие невинных людей убежать».

Согласно последнему исследованию ООН UNKB, к концу 2021 года количество перемещенных лиц во всем мире могло достигнуть 90 миллионов человек. Причины последних движений беженцев ООН, которые называются конфликтами и вспышками насилия в Эфиопии, Буркина-Фасо, Мьянме, Нигерии, Афганистане, Демократической Республике Конго и других странах.

В этом году 6,4 миллиона человек бежали в другие страны, спасаясь от российской агрессии в Украине. Большинство людей переехали в соседние страны: Польша (3,4 миллиона), Румынию (943 000), Россию (888 000) и Венгрию (627 000).

Что касается не сообщаемых стран, то ООН не дает точного количества, а перечисляет Германию перед Чехией и Италией как основными странами-хозяевами за пределами ближайших соседних стран.

По данным Федерального министерства внутренних дел, более 700 000 беженцев из Украины были зарегистрированы в центральном реестре иностранцев Германии, Чехия указывает на 348 000 зарегистрированных беженцев, а Италия – около 118 000. как приблизительные значения. Например, в Германии некоторые украинцы еще не были зафиксированы, но, пожалуй, многие уже пошли дальше или обратно.

По данным Международной миграционной организации, количество перемещенных лиц в результате войны внутри Украины также возросло.

«FAZ» — «Дуда настаивает на скорейшем вступлении Киева в ЕС»

Президент Польши снова в Украине

Варшава: Берлин не производит обмен кольцами

Президент Польши Анджей Дуда стал первым главой иностранного государства, выступившим в украинском парламенте с начала войны. Дуда назвал самооборону Украины «героическим сопротивлением варварской агрессии» и рассказал о «тревожных голосах», призывающих Киев уступить требования России по прекращению войны. «Только Украина имеет право определять свое будущее», — сказал Дуда, обещая дальнейшую поддержку на мероприятие: «Я не успокоюсь, пока Украина не станет членом ЕС».

Президент Украины Владимир Зеленский похвалил незыблемое «единство наших народов». Границ между двумя странами больше нет.

Прибыв из-за границы с начала войны руководство Римско-католической церкви в Польше съездило в Киев. Глава польского епископата архиепископ Станислав Гадецкий заявил по возвращении на выходные, что «когда Давид и Голиаф воюют, вы должны стать на сторону более слабого». Многие беженцы из Украины находятся в Польше с начала войны, по данным варшавского правительства, около 1,6 млн из них хотят «остаться дольше».

Тем временем Варшава жаловалась на провал так называемого обмена боевыми танками. Сообщается, что Польша передала Украине около 200 танков советской разработки в надежде на замену из Германии. Берлин пообещал «укрепить нашу обороноспособность, но, к сожалению, ничего из этого не было реализовано», — заявил министр иностранных дел Польши журналу Der Spiegel. Однако Варшава рассчитывала получить самую современную версию танка Leopard 2, которая еще не поступила даже в Бундесвер, говорится в сообщении.

В минувшие выходные бои продолжались на востоке и юге Украины. Российские атаки были, прежде всего, нацелены на Северодонецк, временный областной центр Луганской области, большая часть которого с тех пор была захвачена российскими войсками. Тем временем Украина продлила военное положение, действовавшее с конца февраля, еще на 90 дней. Совет в Киеве также проголосовал за продление общей мобилизации до 23 августа.

«Augsburger Allgemeine» – «Зеленский призывает к дальнейшим санкциям»

Новые атаки русских на востоке.

Россия продолжает вооружаться.

Украина опасается новых атак России в других частях страны после падения стратегически важного портового города Мариуполя. Упорные бои развернулись на востоке в воскресенье.

Президент Владимир Зеленский охарактеризовал ситуацию на Донбассе как «чрезвычайно тяжелую» и настаивал на дальнейших санкциях против России. По его словам, нужно ускорить принятие шестого пакета санкций ЕС. В Украине продлено военное положение еще на 90 дней. Парламент также проголосовал за продление всеобщей мобилизации до 23 августа, подтвердили несколько депутатов в социальных сетях. Днем позже, 24 августа, Украина отмечает День Независимости.

Между тем, Россия объявила, что до конца осени поставит на вооружение 50 новых МБР, которые могут нести ядерное оружие. Ракеты «Сармат» имеют дальность полета 18 000 километров.

Немецкая ассоциация городов и муниципалитетов предупреждает об административном хаосе, если с 1 июня беженцы из Украины будут иметь право на Hartz IV*.

*Hartz IV – это разговорный термин для пособия по безработице II. Эта помощь от Федерального агентства занятости служит для обеспечения существования. Пособие по безработице II предназначено для гарантирования достойной жизни.

«Mannheimer Morgen» – «До мира еще далеко»

Киев расширяет свою общую мобилизацию, а Россия усиливает атаки на восток.

«Rhein-Zeitung» – «Украинцам нужно разрешить работать»

Агентство по трудоустройству в штате поддерживает беженцев – министр: готовьтесь к воссоединению семьи

При приеме украинских беженцев в земле Рейнланд-Пфальц первоочередной задачей является предоставление людям защиты, жилья и психосоциальной помощи. «Они едут не для того, чтобы решить проблему квалифицированных рабочих», — подчеркивает министр труда. Однако беженцам также должна быть предоставлена ​​возможность найти работу, поскольку доступ к рынку труда также может способствовать их интеграции в общество.

Федеральное агентство занятости создало специальную горячую линию для беженцев из Украины.

«Сотрудники предоставляют беженцам информацию о поиске работы и обучении на русском и украинском языках», — объясняет глава регионального отделения Федерального агентства занятости. Кроме того, существует специальный веб-сайт для беженцев с информацией о поддержке, которую предлагает агентство по трудоустройству. «Если сбежавшие женщины и мужчины хотят или вынуждены остаться здесь, важно, чтобы мы предоставили им всестороннюю консультацию, трудоустройство и квалификацию на раннем этапе, чтобы не потерять полученный уровень образования», — отмечает чиновник. «Цель должна заключаться в устойчивой интеграции людей в соответствии с их навыками».

Согласно федерально-государственному решению с начала апреля, беженцы из Украины перейдут на попечение центров занятости с 1 июня.

Это означает, что у них будут основные преимущества безопасности с момента перехода. «Я вижу в этом большое преимущество для сбежавших людей», — говорит он. «В центрах занятости у нас целостный взгляд на людей».

По словам министра труда Швейцера, опыт кризиса беженцев 2015-2016 годов показал, что интеграция в рынок труда и общество может быть успешной только при достаточном знании немецкого языка. Таким образом, беженцы из Украины могут подать заявку на участие в языковых и интеграционных курсах, проводимых Федеральным управлением по делам миграции и беженцев.

«Все, кто ищет работу в земле Рейнланд-Пфальц, получат гарантию возможностей», – отмечает министр. Среди прочего для этого важно быстрое признание профессиональной квалификации, чтобы люди соглашались на работу «ненамного ниже их квалификации». «Мы также должны подготовиться к тому, что родственники из Украины последуют за своими родственниками в Рейнланд-Пфальц и потом захотят найти здесь работу».

Следует консультировать людей и находиться в тесном контакте с агентствами по трудоустройству, добровольными помощниками, поставщиками интеграционных и языковых курсов и другими учреждениями.

Швейцер сообщил, что программа, вероятно, будет реализована в районах и городских округах с 1 июля. Она финансируется из фондов ЕС. Цель – предложить украинским беженцам легкодоступную помощь и предоставить им важнейшую информацию.

По данным ведомства, в центральном реестре иностранцев земли Рейнланд-Пфальц на данный момент зарегистрировано более 34 тысячи людей, имеющих связи с Украиной. Большинство из них – женщины и дети. До сих пор нет достоверных данных о профессиональной квалификации.

Однако Институт исследований рынка труда предусматривает, что беженцы из Украины имеют уровень образования выше среднего. «Поэтому кроме владения немецким языком для беженцев, вероятно, будут иметь большое значение совета по признанию имеющихся квалификаций», — говорит Швейцер.

В начале апреля министр собрал ведущих представителей компаний, палат, профсоюзов, муниципалитетов и Федерального агентства занятости в Майнце на «Саммит рынке труда Украина» и объявил о проведении еще одной встречи.

Италия. «La Repubblica»

«Лидер Лиги Севера: не критикуйте Берлускони по отношению к России».

«Союзы разделены перед лицом войны» – основная статья.

«Киев против переговоров. Моравецкая: Путин как Гитлер». 8. Португалия. «Publico» — «Коста сдержал ожидания Зеленского по поводу членства в ЕС»

Давос снова открывает мировую элиту, но теперь без россиян

«La Stampa» – «Северодонецк новый Мариуполь»

Нидерланды. «АD» Видео о вторжении командира российского танка: «Нас уже три часа атакуют, нас трахают»

Что происходит с молодым офицером-танкистом, который должен атаковать Украину? Репортаж на основе изображений с мобильного телефона. Документальный фильм «Оккупант» дает редкую информацию о российском военном существовании, в частности, войну на востоке Украины. Танк лейтенанта Юрия Шалаева – как и другие машины во время атаки – подбит украинцами. Затем Шалалев должен укрыться в деревне от врага, который в конце концов его арестует.

«NRC» «Антверпен видит все меньше бриллиантов из России»

Торговля алмазами в Антверпене прекращается: «Нет самолета, привозящего русские камни»

Перед вторжением России в Украину ежедневно через соседнее здание поступали бриллианты более чем на 130 миллионов евро. С тех пор торговля бриллиантами высохла. Импорт становится все сложнее и все больше проблем возникает со стороны спроса.

В конце февраля, день спустя после вторжения России в Украину, США внесли генерального директора «Алросы» Сергея Иванова в список санкций за его связи с президентом России Владимиром Путиным. Иванов – один из наиболее лояльных доверенных лиц Путина. Его активы в США были заморожены, и это не позволило ему вести бизнес в США или с американцами.

Через две недели США также приняли полный запрет на импорт необработанных алмазов из России. По словам экспертов, влияние этих санкций было минимальным: США является, прежде всего, потребительским рынком алмазов, а происхождение этих обработанных бриллиантов, как упоминалось, редко прослеживается. Другими словами, русские камни продолжали находить свой путь.

Опасаясь причинить вред репутации, международные ювелиры, такие как Tiffany & Co, швейцарский часовой бренд Chopard и крупнейший мировой дилер ювелирных изделий Pandora, впоследствии решили «приостановить» свое сотрудничество с Россией.

Но в Антверпене, из-за его стратегического расположения, важнейшего в мире рынка драгоценных камней с пятнадцатого века, люди не хотели ничего делать с остановкой на импорте российских бриллиантов. Даже после того, как в конце марта президент Украины Зеленский заявил бельгийскому правительству, что «мир стоит гораздо больше, чем бриллианты», и поставил перед страной экспортный продукт, помогающий финансировать войну.

Польша. «Gazeta Wyborcza» — «Лицо свободного мира – Украина»

Испания. «La Vanguardia» – «Прочность альянса между США и странами Балтии»

Страны Балтии с особым страхом пережили вторжение российской армии в Украину и являются одним из руководителей расширения НАТО на восток. Теперь они празднуют вступление новых партнеров, таких как Финляндия и Швеция

«Эрдоган исключает необходимость выбирать между Зеленским и Путиным»

«АВС» – «Война в Украине опустошает амбары всего мира»

Швеция. «Expressen» — «Секретная группа: якобы выявлен рак крови Путина»

Япония. «Japan Times» — «Украина вырисовывается над визитом Байдена в Японию@

В этом месяце премьер-министр Фумио Кисида недвусмысленно выразил обеспокоенность по поводу вторжения России в Украину и того, что это значит для Индо-Тихоокеанского региона.

«Завтра Украиной может стать Восточная Азия», – сказал он.

«Мы должны сотрудничать с нашими союзниками и единомышленниками и никогда не допускать односторонних попыток изменить статус-кво путем применения силы в Индо-Тихоокеанском регионе». Когда Кишида и лидер США Джо Байден встретятся в понедельник, особое внимание будет уделено решимости двух союзников перед настойчивой деятельностью Китая на фоне опасений, что событие, подобное российскому вторжению в Украину, может повториться в Азии.

Для Байдена, прибывшего в Японию в воскресенье, будет много работы, поскольку кровопролитная война в Украине продолжается, а Северная Корея и Китай, имеющие ядерное оружие, с их все более передовыми вооруженными силами, продолжают надвигаться.

Ожидается, что Кисида будет озвучивать планы увеличения расходов на оборону и более жесткую позицию общественности по отношению к Китаю — главному торговому партнеру Японии и единому «стратегическому конкуренту» Вашингтона — как способ подтолкнуть Байдена к их встрече к более четкому пониманию и решению проблем Токио.

Планы премьер-министра появились после того, как его правящая Либерально-демократическая партия в конце прошлого месяца рекомендовала правительству увеличить оборонный бюджет страны до 2% от валового внутреннего продукта в течение пяти лет на фоне все более «строгой ситуации в плане безопасности». Масштабное увеличение, о котором давно просили США, поставило бы их на один уровень с целевым показателем расходов стран НАТО на оборону и послужило бы потенциальным сдерживающим фактором для Китая.

Кисида также проинформирует Байдена о приобретении Японией «способностей для контрудара», которая поможет улучшить сдерживающие возможности союзников.

Ожидается также, что два союзника выпустят совместное заявление, в котором подтверждается «важность мира и стабильности в Тайванском проливе» и что США сохраняют непреклонную преданность защите Японии, в том числе из-за своей политики «расширенного сдерживания». — отсылка в ядерный зонт США, защищающий их союзников.

Действия России в Украине вызвали в Японии опасения, что Китай может последовать примеру Москвы и повлиять, в частности, на демократический Тайвань. Пекин рассматривает самоуправляющийся остров как ренегатскую провинцию, которую необходимо вернуть в свои ряды, при необходимости силой. Война России в Украине будет «остываться основной темой обсуждения» между Байденом и Кишидой, поскольку Азия ищет «потенциальные уроки для Индо-Тихоокеанского региона». — то ли на Тайване, то ли где-нибудь».

Россия использует угрозу применения ядерного оружия в конфликте в Украине, и некоторые наблюдатели говорят, что Китай с его мощным ядерным и ракетным арсеналом может использовать аналогичную стратегию по Тайваню.

Многие в Токио все чаще рассматривают любую попытку Китая вторгнуться на Тайвань, который находится всего в 110 километрах от Йонагуни на Окинаве, как чрезвычайную ситуацию для Японии. Явным сигналом для Японии и США являются китайские военные корабли, в том числе флотилии авианосцев, которые в последние месяцы и годы регулярно проводят военные учения вблизи юго-западных островов Японии.

США. WSJ «Президент Польши выступил перед украинским парламентом»

Фото: «Президент Польши Анджей Дуда в воскресенье стал первым иностранным лидером, лично выступившим перед украинским парламентом после вторжения России. Он сказал законодателям, что Украина должна определить какие-либо условия, на которых она будет добиваться мира с Москвой».

«Los Angeles Times». Фото 1: «НЕМНОГО вернулись в Бородянку, которую оккупировала Россия при попытке захватить Киев».

Фото 2: «41-летний ДЕНИС Алешин просматривает разбомбленную квартиру своей семьи на Бородянке в поисках вещей, которые можно спасти. Его жена Оксана, 39 лет, потеряла правую ногу при взрыве.

«Пригород Киева делают неуверенные шаги к новой жизни»

Прошло почти 2 месяца с тех пор, как российские войска отступили, оставив дома украинцев разрушенными, а психику потрепанной.

«Chicago Tribune» – «Россия давит на Донбасс». Президент Польши Дуда едет в Киев, чтобы поддержать стремление к ЕС

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ