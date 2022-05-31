Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 30 мая

Главные темы: В Британии был разработан худший план в случае отключения газа из России. Совместная линия ЕС по нефтяному эмбарго начинает разрушаться.

Опасения по поводу инфляции у австрийцев преобладают солидарность с Украиной. По данным Института изучения войны, кто бы ни овладел Северодонецком, российское наступление после этого закончится в оперативном и стратегическом плане. Президент Сербии говорит, что газ для страны от России будет втрое, а зимой в 10 раз меньше, чем в Европе. По словам министра Великобритании, некоторые западные санкции в отношении России должны поступать вечно даже после окончания войны. Коалиция в Германии спорит о поставках танков в Украину.

До сих пор не достигнуто соглашение о бойкоте ЕС российской нефти. Венгрия препятствует нужному единодушию. Предложено исключение для импорта нефти из трубопроводов. Россия намерена укреплять связи с Кувейтом и награждает орден посла Кувейта. Оман: Российско-украинский конфликт нуждается в европейском разрешении. Когда НАТО стремится к единому фронту, Турция его срывает.

Великобритания

The Times пишет, что шесть миллионов домохозяйств могут столкнуться с отключением электроэнергии этой зимой, если Россия продолжит прекращение поставок электроэнергии в Европу. В нем говорится, что «умный» худший сценарий правительства предполагает, что электричество может быть нормировано более чем на месяц в начале следующего года — с ограничениями в час пик утром и вечером.

Сообщается, что секретарь по делам бизнеса Кваси Квартенг написал владельцам оставшихся трех угольных электростанций в Великобритании с просьбой отложить их закрытие, запланированное на сентябрь, чтобы помочь поддержать энергоснабжение.

Европа

Австрия. «KURIER» – «Война в Украине: общая линия ЕС начинает разрушаться».

Перед специальным саммитом разногласия по отношениям с Россией и «трещинам» из-за нефтяного эмбарго.

Анонс материала: «Важный русско-украинский вопрос. Как война повлияла на индустрию классической музыки и таких звезд, как Анна Нетребко».

«DER STANDARD». Опасения по поводу инфляции у австрийцев преобладают солидарность с Украиной

Согласно опросу, пенсии и энергия также намного важнее для населения Австрии.

Что касается приоритетов австрийской политики, то самая высокая оценка солидарности с Украиной оценивается лишь в 17%. Для сравнения: 58 процентов ставят меры против инфляции на первую оценку по пятибалльной шкале. Это результат текущего исследования STANDARD, проведенного Институтом рынка на прошлой неделе.

Для 1000 репрезентативно отобранных избирателей также очень важно, чтобы пенсии и энергоснабжение были обеспечены. Изменение климата остается в повестке дня, даже предвосхищая желание создать дешевое жизненное пространство и повысить внутреннюю и внешнюю безопасность за счет борьбы с терроризмом и модернизации армии.

Президент Украины Владимир Зеленский, впервые с начала войны покинувший Киев и в минувшие выходные посетивший войска в Харькове, продолжает требовать оружие. Он уверен, что Россию еще можно победить тяжелой техникой. Однако он исключил возможность отвоевания всех оккупированных и аннексированных территорий военным путем. Во всяком случае, на востоке страны почти вся Луганская область на Донбассе вот-вот перейдет в российские войска.

Бельгия. «De Standaard» – «И вдруг Россия как бы выиграет»

На Донбассе война обращается в пользу россиян. Увеличивает ли это шансы на «серьезные» мирные переговоры? Президент Украины Зеленский рассчитывает на более тяжелое вооружение.

Война – странный зверь. После российского вторжения основная «сюжетная линия» заключалась в том, что российская армия недооценила устойчивость украинцев. Атака на Киев не удалась, также не удалось добиться цели в Харькове и Одессе, втором и третьем городах страны.

Но россиянам удалось завоевать сухопутный коридор, соединяющий Крым с Россией, а украинцам на Донбассе сейчас становится все сложнее. Северодонецк может ждать та же жестокая судьба, как и Мариуполь. И если стратегически важный город упадет, вся Луганская область окажется в руках России. Затем Россия может сконцентрироваться в Донецкой области.

Чтобы переломить ситуацию, украинцам срочно нужно (даже) более тяжелое вооружение. Они выходят из позиции США и Великобритании, западных союзников, продвигающихся дальше всего в вооружении украинской армии. С прошлой недели дебаты шли вокруг поставок усовершенствованной ракетной системы. Реактивная система залпового огня (РСЗО) может стрелять высокоточными ракетами на дальность до 300 км. «Если Запад действительно хочет, чтобы мы победили, возможно, пришло время для РСЗО. Воевать сложно, когда на тебя нападают с расстояния 70 километров, и тебе нечем защищаться», — написал Михаил Подоляк, политический советник президента Зеленского.

Но ракеты с дальностью 300 км в Москве расценивают как новую провокацию. Путин уже сказал, что это переходит красную границу. Неясно, какие последствия дает российский президент. Пока неясно, следует ли воспринимать это предупреждение серьезно. Решение еще не принято в Вашингтоне, «но мы прекрасно понимаем, что часы тикают», — заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Вероятно, решение будет принято на этой неделе. Компромисс может состоять в том, что Украина получит пусковые установки, но ракеты долетят менее чем на 300 километров.

Зеленский надеется в скором времени получить зеленый свет. Он также утверждает, что в долгосрочной перспективе можно полностью вернуть Донбасс. Но военные аналитики считают этот сценарий все более неправдоподобным. Сухопутный коридор на юге, похоже, тоже давно утрачен.

Тот факт, что Россия получает военное преимущество, также делает более актуальным другой вопрос: чем закончится эта война? Когда Путин захочет сесть с Зеленским? В минувшие выходные этот вопрос снова встал перед российским президентом. В продолжительном телефонном разговоре президент Франции Макрон и канцлер Германии Шольц призвали к мирным переговорам. Гораздо больше, чем британцы и американцы, они надеются на выход путём переговоров.

Но их «разговор» с Путиным разделяет Европу. Вчера была жесткая критика, особенно в странах Балтии. «У них что, мозг умер?» – спросил депутат от Эстонии Марко Михкельсон. Прибалты опасаются, что оба лидера заставят Зеленского сесть за стол переговоров и согласиться на потерю земли. По словам вице-премьера Латвии Артиса Пабрикса, два так называемых западных лидера не осознают политической реальности.

В краткосрочной перспективе переговоры представляются утопией. Тем более, сейчас, когда у Путина появилось ощущение, что он побеждает, будет продолжать бороться. Вопрос даже в том, согласится ли он на Донбасс. «Если он хочет согласиться на прекращение огня, то, прежде всего, для укрепления своей армии», — сказал Эйтвидас Баярунас, посол Литвы в России.

В каких условиях Зеленский подпишет соглашение — окончательное решение по нему. Сейчас немыслимо, чтобы он согласился на потерю Донбасса и юга. Но украинский президент посылает мировые противоречивые сигналы. На прошлой неделе он сказал, что война должна завершиться дипломатическим решением, а не большой военной победой. Он также спрашивал, сколько солдат еще предстоит отдать свои жизни.

Но то же касается и Путина, конечно. Чем дольше идет война, тем больше потерь ему приходится нести. В минувшие выходные стало ясно, что Россия также страдает от потерь в своих войсках. Путин подписал закон об отмене возрастного ценза для новобранцев, который составил 40 лет. И потом, конечно, есть санкции, которые кусают все больше. Создавать новое оружие становится труднее, потому что Россия больше не получает западные технологии.

Конечно, возможно, что шансы на Донбассе снова изменятся. По данным Института изучения войны, российская армия задействует непропорционально большое количество людей и ресурсов для захвата Северодонецка. «Кто бы ни овладел городом, после этого российское наступление будет закончено в оперативном и стратегическом плане».

Босния и Герцеговина. «Oslobođenje» – «Путин пообещал Сербии газовую безопасность»

Учитель согласился на продление выгодного газового соглашения для своей страны, БиГ ждет стратегию

И пока белградские власти уверяют граждан, что газа будет достаточно, но неизвестно по какой цене, власти в Сербии делают конкретные шаги. Вчера президенты Сербии и России договорились о продлении выгодного для Сербии газового соглашения, которому Москва пообещала надежность поставок. Это подтвердили Александр Вучич и кабинет Владимира Путина. Учитель говорит, что цена будет очень выгодной и что горожане будут иметь безопасную зиму.

– Мы проведем переговоры с «Газпромом» и только тогда сможем сказать вам точную цену. Если счесть сейчас, то втрое, а зимой в 10 раз меньше, чем будет платить Европа, пояснил Вучич. Эксперт по энергетике Ивица Якич сообщил Oslobođenje, что БиГ потребляет около 230 миллионов кубометров газа, а Хорватия – 2,5 миллиарда.

— Сейчас Хорватия стала важным маршрутом снабжения, альтернативным маршрутом, потому что это маршрут, не имеющий ничего общего с Россией. Я думаю, что газа будет много, вопрос лишь в том, какова будет цена, хотя предполагается, что государство возьмет на себя функцию регулятора.

Главный материал: «Эрдоган настойчиво блокирует пути вступления в Швецию и Финляндию».

Дания. «Morgenavisen Jyllands-Posten» — «Должно ли Запад строить мосты или продолжать унижать Путина?

Страны НАТО обсуждают, нанести ли российскому президенту полномасштабное военное поражение или помочь Украине, чтобы она не потеряла при этом слишком много.

Подпись под фото: Украинский солдат стоит у сломанного моста на селе к северу от Харькова, Украина. «Россию нужно оттеснить на свою территорию», — говорит один из «ястребов» в дискуссии о решении войны.

Чехия. «HN» – «Путин понимает только силу, его нужно победить в Украине»

Мероприятие должно сделать все, что в его силах, чтобы дать возможность украинцам выиграть войну с Россией, отмечает министр иностранных дел Великобритании Лизз Трасс в интервью HN. По ее словам, если Великобритания, Чехия и другие страны ЕС и НАТО продолжат поставлять оружие украинской армии, Москва может потерпеть полное поражение в Украине и потерять всю оккупированную украинскую территорию, включая Крым.

Она исключает утверждение, что такой жесткий подход может загнать президента России Владимира Путина в угол и заставить его применить ядерное оружие. «Мы готовы к любому развитию событий, это точно. Я убеждена, что лучший способ предотвратить что-то подобное — показать силу России», — говорит она.

По ее словам, некоторые западные санкции в отношении России должны поступать вечно даже после окончания войны. По его словам, в будущем это ограничит способность России продолжать какую-либо дальнейшую агрессию против некоторых соседних стран.

Германия. «Der Tagesspiegel» – «Коалиция открыто спорит о поставках оружия в Украину»

В споре о поставках тяжелого вооружения из Германии в Украину представители «светофорных» фракций обвиняют друг друга в предоставлении ошибочных показаний. СДПГ утверждала, что Комитет по обороне Бундестага проинформирован о том, что между странами НАТО существует соглашение не поставлять в Украину основные боевые танки западного производства. Это опровергла глава комитета Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн (СВДП): «Как председатель могу сказать объективно: в комитете защиты это не обсуждалось.

Она раскритиковала канцлера Олафа Шольца (СДПГ) и предупредила, что «мир не должен рассматривать Германию как тормозящую страну и страну-неудачника».

Однако, по словам других участников, Шольц сообщил в комитете за закрытыми дверями, что важные партнеры из НАТО проголосовали за то, что они не хотят поставлять основные боевые танки западного производства.

После слушаний Штрак-Циммерман также упомянул о возможных соглашениях.

Тем временем Украина призвала Запад поставить передовые реактивные системы залпового огня большой дальности для борьбы с Россией. Советники президента Владимира Зеленского также потребовали противокорабельных ракет.

«ND die woche» – ценности и цепочки поставок. Всемирная свободная торговля была вчера. Теперь Запад делает ставку на союзы на основе ценностей. Что за этим стоит?

Обеспокоенность и предупреждение о кризисе сформировали Всемирный экономический форум на этой неделе.

Что беспокоит менеджеров и политиков со всего мира, это тенденция, которая усиливается войной в Украине – распад мировой экономики на различные блоки.

Глава МВФ Георгиева предупредила о «геоэкономической фрагментации». Из-за отсутствия предыдущих продуктов в этой стране «промышленность находится в цепочке», сетует Commerzbank.

В глобальной гонке за сырье, поставщиков и рынки сбыта, Запад пытается создать альянсы, базирующиеся на ценности. Торговая политика также должна быть «основана на стоимости», потому что «ценности и экономика больше не могут быть разделены», — говорит глава ЕЦБ Лагард.

Становятся ли сейчас цепочки создания стоимости моральными? Какие цели и противоречия скрываются за новой ценностной ориентацией?

«FAZ». Главный материал: «Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала российского вторжения 24 февраля посетил восток своей страны. В сервисе коротких сообщений Telegram его ведомство опубликовало видео, на котором президент посещает войска в Харькове. Он объявил, что «в Харькове и всех других городах и селах, куда приходило зло», будут восстановлены разрушенные дома. В минувшие выходные российская армия атаковала город Северодонецк на востоке Украины. Это последний крупный город Луганской области, до сих пор защищаемый украинскими войсками. Таким образом, их пленение стало бы символической победой России. Наблюдатели предполагают большие потери с обеих сторон как в людях, так и в технике.

В выходные канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ) и президент Франции Эммануэль Макрон в течение 80 минут разговаривали с президентом России Владимиром Путиным. По словам представителя правительства Германии, они призвали Путина начать серьезные прямые переговоры с Зеленским и потребовали немедленного прекращения огня. Шольц и Макрон также говорили с Путиным о недостатке надвигающейся продовольствия.

По данным России, Путин отметил, что в продовольственном кризисе виновны санкции Запада, но, как говорится, предложил разрешить экспорт зерна из Украины. По данным федерального правительства, никаких санкций против экспорта товаров нет. Путин также предостерег страны Запада от поставок тяжелого вооружения Украине, что влечет за собой риск дестабилизации ситуации. Однако, по сообщениям СМИ, США находятся на пороге отправки в Киев артиллерии дальнего действия.

В воскресенье вечером представители «коалиции светофоров» хотели обсудить правовую основу специального фонда для бундесвера в размере 100 млрд. евро. Для этого нужно внести поправки в конституцию. Шольц агитировал за это в публичной дискуссии в Потсдаме в воскресенье: «Это необходимо, чтобы никто не отважился напасть на нас или наших союзников».

Подпись под фото: «На передовой: Президент Украины Селенский награждает солдат в Харькове в воскресенье»

«Augsburger Allgemeine» – «Путин использует зерно как рычаг»

Как российский президент использует опасения мира по поводу продовольственного кризиса для достижения своих целей.

На фоне напряженной ситуации на продовольственном свободном рынке президент России Владимир Путин использует экспорт зерна как разменную монету для получения уступок от Запада. Россия и Украина вместе производят четверть пшеницы на мировом рынке. Однако зерно, собранное в Украине, пока не может быть отгружено, потому что Россия блокирует экспорт. По украинской информации, в ближайшие несколько недель необходимо будет экспортировать до 22 млн тонн, чтобы освободить место для нового урожая. В частности, в более бедных странах опасаются нехватки продовольствия из-за запрета экспорта, в то время как цены на продукты питания в Европе растут.

Во время телефонного разговора на выходных канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Путина разрешить проход кораблей. Глава российского государства подчеркнул, что готов обсуждать разные варианты беспрепятственного экспорта зерна в случае снятия «антироссийских санкций».

На Всемирном экономическом форуме в Давосе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал требования России «шантажом». Вместо ответа западные страны должны направить в Украину более тяжелое вооружение, чтобы армия могла освободить порты.

Германия пока пообещала поставки двух видов тяжелого вооружения: в страну должны быть ввезены зенитный танк Гепард и самоходные гаубицы. Однако Украина неоднократно требует, чтобы она также снабжала боевые танки и бронетранспортеры. Однако, по информации СДПГ, внутри НАТО существует неофициальная договоренность не поставлять тяжелые боевые танки, чтобы Москва не провоцировала. В телефонном разговоре с Шольцем и Макроном Путин еще раз предупредил страны Запада, чтобы они не направляли тяжелое вооружение в Украину.

Эксперт по иностранным делам Союза Норберт Рэтген критикует нерешительность правительства по этому вопросу. Недавно Путин был удивлен многими решениями Германии. Но он также может созидать, какие двусмысленности есть сейчас. «Тот факт, что федеральному правительству так сложно обещать Украине тяжелое вооружение, а затем, в свою очередь, так сложно его поставить, оно будет надеяться на то, что сможет продолжать, как раньше», — сказал Ретген в интервью нашей редакции. . Он потребовал, чтобы правительство стало яснее в своих действиях. «Федеральное правительство даже не сказало четко, чего оно действительно хочет достичь».

В телефонном разговоре Шольц и Макрон призвали Путина инициировать немедленное прекращение огня и вывод российских войск. Но в каких условиях вообще могло произойти сближение Запада и России после возможного окончания войны? Иностранный политик Ретген считает, что Россия еще раз признает, что каждая страна имеет право определять свой внутренний и внешний курс. «Претензии на сферы влияния, ограничивающие суверенитет стран, несовместимы с миром и безопасностью в Европе».

«La Stampa» – «Европа раскололась из-за санкций».

В Брюсселе все еще тупиковая ситуация с нефтяным эмбарго.

Совет ЕС рискует потерпеть неудачу

Заголовок на фото: «Бойня в Мариуполе»

«Corriere della Sera» — «Европа открывается на газовой крыше»; сегодня рада в Брюсселе.

Орбан пока воздерживается от санкций.

Эрдоган услышит Путина

Зеленcкий в Харькове, новые российские рейды.

Ужас в Мариуполе: трупы на базаре

Первая полоса. «La Repubblica» — «Энергетика, соглашение в Европе о ценах»;

Зеленый свет на мероприятия, приглашенные Драгами. Теперь слово за Комиссией.

Ужас в Мариуполе: в супермаркете нашли кучу тел

Российские хакеры угрожают: мы нанесем ущерб Италии;

Консультант Сальвини: «Вот наш мирный план для Путина»

Первая страница «Il Giornale»: «Газ, и какой коридор цен, если будет сделка в G7» Сегодня саммит ЕС, но нефтяное эмбарго все еще в тупике;

Зеленский посещает Харьковский фронт. Российские хакеры: «Атака на Италию».

Ирландия. «The Irish Times» — «Украина заявила, что ее силы все еще контролируют восточный город Северодонецк на фоне уличных боев с российскими войсками»

Нидерланды. «Trouw»

Коротко:

До сих пор не достигнуто соглашение о бойкоте ЕС российской нефти

Венгрия препятствует нужному единодушию

Предложено исключение для импорта нефти из трубопроводов

«Зеленский снова среди гостей».

Планируемый двухдневный европейский саммит формально не будет посвящен санкциям. В своем письме-приглашении к 27 главам правительств президент Рады Шарль Мишель перечисляет темы: «Украина, энергетика, продовольственная безопасность и оборона».

Президент Украины Зеленский снова выступит на саммите ЕС по видеосвязи, как и в марте. Лидеры ЕС согласятся на экстренный пакет в размере 9 миллиардов евро для удовлетворения самых важных финансовых потребностей правительства в Киеве. Из-за надвигающегося глобального продовольственного кризиса, который затронет, в частности, страны Африки, президент Сенегала Маки Салл (также президент Африканского союза) ненадолго присоединится к Европейскому саммиту, также по видеосвязи.

Санкционный пакет, предложенный ЕС, бойкот российской нефти получил столько замечаний, что сегодня на саммите в Брюсселе лидеры ЕС не придут к согласию.

Лидеры ЕС закрывают глаза на бойкот нефти

Европейским лидерам часто подают ядовитые коктейли во время саммитов в Брюсселе, но сегодня перед ними стоит очень устойчивое зелье. Три совершенно разные темы сталкиваются друг с другом. Все вращается вокруг войны в сердце Европы. Но общим действиям против России на этот раз мешают две внутренние проблемы: борьба с изменением климата и опасения по поводу верховенства закона в (особенно) Венгрии.

На запланированном двухдневном саммите (почти наверняка) не будет достигнуто соглашение о шестом пакете санкций ЕС против России, основным компонентом которого является бойкот нефти. Венгрия продолжает мешать. Никогда раньше нужное единодушие не было таким языческим занятием – прошло почти четыре недели с тех пор, как Европейская Комиссия предложила этот пакет. Вчера 27 послов ЕС часами разглаживали последние морщинки. В это утро они предпринимают последнюю попытку не потерять лицо на вершине. Источники в Еврокомиссии не думают, что это сработает, но ожидают соглашения позже на этой неделе.

В чем проблема?

Венгрия не лишь сильно зависит от русской нефти, но и не имеет морского порта. Это делает переход к другому поставщику более сложным, чем в других странах ЕС. Страны с морскими портами считают оправданным дать Венгрии, а также «внутренним» Чехии и Словакии больше времени для совершения бойкота российской нефти.

В последнем предложении проводится разница между импортом российской нефти через морские порты, которые должны быть приостановлены до конца этого года, и импортом так называемого трубопровода «Дружба». На данный момент для этого будет сделано исключение. Трубопровод «Дружба» проходит из России через Украину в Чехию, Словакию и Венгрию.

Однако некоторые страны (включая Нидерланды) видят сложности этого исключения для трубопровода. Если Венгрия перерабатывает (дешевую) российскую нефть, например в дизельное топливо и бензин и перепродает ее другим странам ЕС, возникает риск искажения конкуренции.

Насколько сложной оказалась головоломка о санкциях. Таким образом, на Венгрию теперь распространяется дополнительное требование, по которому она должна импортировать российскую нефть только для собственного использования.

Но Будапешт играет жестко. «Сейчас венгры требуют таких гарантий, что мы больше не видим леса за деревьями», – сказал высокопоставленный дипломат ЕС. «Позиция Венгрии мне не совсем ясна».

К примеру, Будапешт требует от Брюсселя щедрого финансового взноса для строительства новой инфраструктуры, особенно других нефтепроводов. Проблема в том, что 2 миллиарда евро, которые Европейская комиссия хочет предоставить восточным странам для этой цели, было зарезервировано в фонде восстановления после коронавируса. Это возможно при условии, что страны должны иметь свое конституционное государство в порядке. Что касается Венгрии, то Комиссия все еще имеет список требований на этот счет.

Были выдвинуты и другие возражения против предложения всего комитета избавиться от российской ископаемой энергии в течение нескольких лет под названием REPowerEU. Это также включает в себя субсидии на новую нефтяную инфраструктуру.

Это анафема для тех, кто выступает за амбициозную европейскую климатическую политику.

Глядя на все поле боя, есть большая вероятность, что 27 лидеров правительства даже не коснутся этого ядовитого коктейля. Тема санкций не входит в официальную повестку дня саммита — проверенный способ скрыть надвигающийся провал.

Но нет сомнений, что многие главы правительств поднимут эту тему в Брюсселе.

Португалия. «Publiko» – «Ожидается политическая договоренность о шестом пакете санкций ЕС против России». Комиссия представила новое решение по эмбарго на экспорт нефти, которое пока поддерживает поставки в Венгрию через нефтепровод «Дружба». Перед приездом лидеров на внеочередное заседание Европейского Совета активизировались переговоры и контакты.

Швейцария. «BLICK» – Зеленский на фронте

Президент Украины посещает войска на оккупированном востоке страны.

Турречина. Daily Sabah — «Невозможно одобрить страны, поддерживающие терроризм»

На обратном пути из Азербайджана президент Эрдоган сказал, что переговоры Турции с финской и шведской делегациями на прошлой неделе не были на «ожидаемом уровне», и подчеркнул, что невозможно сказать «да» тем, кто хочет вступить в НАТО, но также поддерживает терроризм.

«Жестокий реализм: КОГДА вы дочитали до конца части, вы, скорее всего, не согласитесь с основной темой: необходимостью быть реалистом. Вероятно, вы будете придерживаться мнения, что ни в коем случае нельзя (на самом деле нельзя) отказываться от части страны, потому что это не просто отказ от земли, а ценности, из которых состоит земля. свою родину.

Я уверен, что вы не будете думать на том языке, на котором удавался высокопоставленный советник президента Украины Алексей Арестович, отвечая бывшему госсекретарю США Генри А. Киссинджеру, который на прошлой неделе заявил, что Украина должна уступить территорию России. чтобы помочь положить конец вторжению. Киссинджер предлагал позицию, против которой выступает подавляющее большинство украинцев, даже когда война длится уже четвертый месяц. Арестович, видимо, патриотический человек, такой нецензурной бранью критиковал Киссинджера и других на Западе, которые постоянно призывали Киев уступить часть территории России ради мира, что частичное цитирование перевода могло показаться многим обидчивым читателям.

Выступая на конференции Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария, Киссинджер призвал Соединенные Штаты и Запад не добиваться досадного поражения России в Украине, предупредив, что это может усугубить долгосрочную стабильность Европы.

«Русские войска штурмуют и обстреливают город на востоке Украины»

Российские и украинские войска вчера вступили в ближний бой в городе на востоке Украины, когда солдаты Москвы при поддержке интенсивного обстрела попытались закрепиться в регионе, столкнувшись с ожесточенным сопротивлением украинцев. Украинские региональные чиновники сообщили, что российские войска «штурмовали» восточный город Северодонецк, где боевые действия отключили электроэнергию и сотовую связь, а также терроризировали не сбежавших мирных жителей. Северодонецк, производственный центр, стал эпицентром стремления России завоевать промышленный Донбасс Украины.

Азия

Кувейт. «Kuwait Times» — «Россия намерена укреплять связи с Кувейтом»

МОСКВА: Россия подтвердила свою решительность добиваться повышения уровня «традиционных и дружеских отношений с Кувейтом в разных сферах». В заявлении МИД России, размещенном на его сайте, говорится, что специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и Северной Африке, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов подтвердил позицию Москвы по Кувейту во время празднования, проведенного министерством в честь посла Кувейта Абдулазиза Аль-Адвани. по случаю истечения срока его полномочий.

В заявлении подтверждается решимость двух стран развивать традиционные и дружеские отношения.

Подпись под фото: «МОСКВА: Посол Кувейта Абдулазиз аль-Адвани награжден орденом Дружбы за его усилия по укреплению кувейтско-российских отношений.»

Оман. «Muscat Daily» — «Российско-украинский конфликт нуждается в европейском разрешении»

Э. Сайид Бадр бин Хамад аль-Бусаиди, министр иностранных дел, в интервью французской газете «Фигаро» рассказывает о дипломатических усилиях Омана по достижению международного, а также регионального мира. Он говорил о российско-украинском конфликте, отношениях с Ираном и израильско-палестинском вопросе.

Недавно Оман принимал министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Был ли этот визит связан с вашей умеренной позицией по поводу войны?

Мы нейтральны, даже если проголосовали за резолюцию Генассамблеи ООН, осуждающую войну. Эта война происходит в Европе, которая, вероятно, нуждается в европейском решении. Мы рассчитываем на способность европейских лидеров и других найти решение, потому что позиция «вы с нами или против нас» не решит проблему. Необходимо оставить место для дипломатического взаимодействия.

Вы говорите россиянам, что они ошиблись?

Нет, мы этого не говорим, иначе мы бы застряли в «игре виновных», которая не позволит нам двигаться к прекращению этой войны. Ошибки были допущены по обе стороны. Безусловно, плохая оценка ситуации, оторванность от реальности и непонимания привели к этой войне.

США и Евросоюз вводят санкции против России Вы будете их реализовывать?

Мы маленькая страна и очень не хотим, чтобы нас втягивали в такой процесс. Мы уже коснулись ситуации в целом. Скорее мы больше заинтересованы в том, чтобы вложить свое время и усилия в поиск решения, чем в усложнение вещей. Покажите мне страну, в которой вам удалось ввести санкции!

Возвращаясь к разговору об американцах, вы не чувствуете, что они идут с Ближнего Востока?

Лично я не думаю, что Соединенные Штаты уходят. Но, безусловно, происходит реорганизация их присутствия, потому что в США другие приоритеты. Понятно, что определенное количество стран развило свои возможности и структуры и вопрос о том, как нам интегрироваться друг с другом?

Намерены ли вы присоединиться к соглашениям Авраама и нормализовать свои отношения с Израилем?

Говоря об Израиле, мы всегда поддерживали мирные усилия и это исторический факт. Мы принимали в Омане трех премьер-министров Израиля: Рабина, Переса и Нетаньяху. Мы были первой страной Персидского залива, который это сделал. И после Кэмп-Дэвидских соглашений мы всегда поддерживали мирные усилия и были одной из немногих стран в регионе, которые это делали. Мы всегда поддерживали суверенный выбор наших соседей, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна в пользу подписания Авраамских соглашений с Израилем. Но вместе с тем мы поддерживаем инициативы, включающие палестинский голос. Мы по-прежнему считаем, что окончательное, крепкое и справедливое урегулирование палестинского вопроса может быть достигнуто только на основе решения о создании двух государств.

США и Канада

«NYT» – «Когда НАТО стремится к единому фронту, Турция его срывает»

Борьба за расширение может принести пользу России

Когда в этом месяце президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган угрожал заблокировать членство Финляндии и Швеции в НАТО, западные чиновники были в ярости, но не в шоке.

В рамках альянса, действующего на основе консенсуса, турецкого сильного мужчину начали рассматривать как нечто вроде артиста. В 2009 году он заблокировал назначение нового главы НАТО из Дании, посетовал, что страна слишком толерантно относится к карикатурам на пророка Мухаммеда и слишком благосклонно относится к «курдским террористам», базирующимся в Турции. Чтобы удовлетворить господина Эрдогана, понадобились часы уговоров со стороны западных лидеров и лицом к лицу обещания президента Барака Обамы, что НАТО назначит турка на руководящий пост.

После разрыва отношений между Турцией и Израилем в следующем году Эрдоган не позволял альянсу сотрудничать с еврейским государством в течение шести лет.

«WP» – «Украинцы просят оружия из-за новых ударов России»

Силы, уступающие в вооружении на востоке, теряют позиции критический момент.

Канада. «National Post» — «Украинские защитники держатся в ключевом городе». Москва сосредоточилась на битве за Северодонецк

Украинские силы подверглись мощным артиллерийским обстрелам в воскресенье, когда они сдерживали попытки России захватить Северодонецк, самый большой город, который Украина до сих пор контролирует в восточной области Луганска, сообщили чиновники.

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские обстрелы уничтожили всю важную инфраструктуру Северодонецка, добавив, что сейчас главной целью Москвы будет взять город.

«Около 90 процентов зданий повреждены. Более двух третей жилого фонда города полностью разрушены. Нет телекоммуникации. Постоянные обстрелы», – сказал Зеленский в телевизионном выступлении.

«Увлечения Северодонецка являются фундаментальной задачей для оккупантов… Мы делаем все возможное, чтобы удержать это наступление», – добавил он.

Тем временем украинское правительство призвало Запад предоставить ему оружие большей дальности, чтобы переломить ход войны, которая длится уже четвертый месяц.

Битва за Северодонецк, лежащая на восточном берегу реки Северский Донец, находится в центре внимания, поскольку Россия медленно, но прочно завоевывает часть страны, известную как Донбасс, в которую входят Луганская и Донецкая области. к русской границе.

Не сумев взять столицу Киев на раннем этапе войны, Россия стремится укрепить свой контроль на Донбассе, значительную часть которого уже контролируют поддерживаемые Москвой сепаратисты.

Она сосредоточила огромную огневую мощь на небольшой территории – в отличие от предыдущих фаз конфликта, когда ее силы часто были разбросаны – разбивая города и города с помощью артиллерии и авиаударов.

«Edmonton Journal» – ГОРДЫЕ УКРАИНЦЫ. В смутное время на родине предков участники Школы танца «Шумка» выступают в субботу на украинском фестивале UFest Edmonton в Борден-парке.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ