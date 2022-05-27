Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 26 мая

Главные темы: У нас дела хуже, чем в прошлом году, но лучше, чем в следующем», — президент Всемирного экономического форума. ЕС хочет побыстрее экспроприировать имущество и деньги российских олигархов, пока это не у всех стран ЕС это получается. Почему? Украина обвиняет НАТО: она ничего не делает против России. США лишают Россию возможности погасить внешний долг Шведская и финская делегации снова встретятся с турецкими официальными лицами на переговорах о вступлении в НАТО. Италия говорит не о газовом шантаже России. Дубай стал убежищем для российских олигархов, звезд шоу бизнеса, среднего класса, новых стартапов и российских IT-компаний. Инструктор по танцам из Украины начинает учить танцам канадцев. Патриарх Кирилл, важный союзник для Путина. Москва ускоряет получение гражданства в контролируемых ею районах и снимает призывной возраст.

Европа

Австрия. «KURIER» – «Прожектор»

На вершине горы. Важнейшие в мире. В эти дни в Давосе встречаются политическая и бизнес-элита. Высокая плотность лимузинов и чёрных костюмов. Встреча пингвинов на волшебной горе.

Снега нет, но тем для разговоров достаточно. Война в Европе, изоляция в Китае, сбои в цепочках снабжения, рост цен. Глобализация работала более гладко. «У нас дела хуже, чем в прошлом году, но лучше, чем в следующем», — говорит президент Всемирного экономического форума.

Стакан с шампанским чуть не выпал из рук от шока. Даже у Бориса Джонсона было интереснее, когда показывать фотографии с его вечеринок. Для британского премьер-министра с проблемной прической это перерастает в похмелье «Partygate». Учитывая новости, это почти хорошая новость, что обезьяна оспа не становится пандемией. И твоя собственная жизнь недостаточно гламурна, чтобы быть растоптанной по телевизору в случае развода.

«Объявление о сборе средств для Украины»

Помогаем вместе!

Семья Помогите Украине

Ситуация драматична. Инфраструктура в значительной степени разрушена – во многих местах нет ни электричества, ни воды.

В совместной кампании с Австрийским Красным Крестом KURIER поддерживает семьи, нуждающиеся в помощи на территории и на границах.

«Vorarlberger Nachrichten» – «Россия хочет поближе привязать к себе оккупированные территории в Украине»

Более чем через три месяца после начала войны, президент Владимир Путин подписал новый указ: жителям оккупированных украинских областей Херсонской и Запорожской областей легче получить российское гражданство.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду повторил, что об уступке территории не может быть и речи – даже не в обмен на прекращение войны. «Украина будет воевать, пока не вернет всю свою территорию», — сказал Зеленский.

Бельгия. «De Standaard» – «Как Россия сознательно обстреливает мирных жителей кассетными бомбами и железным дождем. Журналистам удалось увидеть следы неточного оружия массового впечатления к северу от Киева. Это оружие, убившее сотни мирных жителей.

Германия. «Morgenpost». Надпись на фото: «Не забывайте нас»

Подпись под фото: Лица войны. Гамбургский фотограф Хами Рошан путешествовал три недели через Украину. Он задокументировал разрушение, насилие и трогательные моменты человечности.

«Neue Westfälische» – «ЕС хочет побыстрее экспроприировать олигархов»

С начала войны на Украине яхты неоднократно задерживались в ЕС. Но российским миллиардерам очень часто удается избежать наказания.

Роскошные яхты, виллы, частные самолеты: по мнению Комиссии ЕС, российские олигархи должны быть экспроприированы. Нельзя давать возможность обойти санкции ЕС. С этой целью власти предложили признать уклонение от санкций уголовным преступлением по всей территории ЕС.

Кроме того, будут жесткие правила конфискации активов и конфискации. Такие предложения, правда, не отвечают требованиям Украины использовать российские государственные деньги для реконструкции. Всего с начала войны государства ЕС заморозили активы российских олигархов на сумму около 10 миллиардов евро. Но, по данным Комиссии ЕС, миллиардерам все же слишком часто удается обойти санкции.

Это также связано с тем, что обход санкций не во всех странах ЕС наказан. По словам комиссара ЕС по юстиции Дидера Рейндерса, в основном это уголовное деяние в двенадцати странах. С другой стороны, в Словакии и Эстонии это привело только к административным наказаниям.

Потому Комиссия ЕС предложила включить такой обход санкций в список преступлений ЕС. Это позволит все равно преследовать нарушения во всех странах ЕС и устанавливать минимальные наказания. И олигархи, и их помощники, такие как банкиры и юристы должны понести наказание. Но пока что не хватает реализации – в том числе и в Германии. В начале мая в правительственных кругах Германии говорилось, что законы еще не предназначены для охоты на олигархов.

Ирландия. «The Irish Times» – «Президент Зеленский заявил, что Россия должна вернуться к своим довоенным позициям как первый шаг перед переговорами»

Италия. «La Stampa» – «Драги говорит нет – путинскому шантажу газом».

«Corriere della Sera» – «Зеленский говорит, что военной помощи недостаточно».

Украинский лидер в Давосе.

Путин посещает раненых солдат

Пшеница, есть гипотеза о китайском сопровождении кораблей и грузов»

«Украина обвиняет НАТО: оно ничего не делает против России» – «Libero»

Испания. «ARA» – «США лишают Россию возможности погасить внешний долг»

Швеция. «Expressen» – «Цифры показывают Путин проигрывает». «Фото с новой встречи с Зеленским»

Турция. «Daily Sabah» — «Несмотря на обещания США И РОССИИ, YPG/PKK все еще близко к турецкой границе»

Террористическая организация РКК и ее сирийское крыло по-прежнему представляют угрозу Турции и сирийцам, живущим вблизи границы, несмотря на обещания США и России отвести террористов на 30 километров (18,6 миль) от южной границы Турции.

Турция заключила отдельные соглашения с США и Россией о выводе отрядов YPG/PKK, поскольку турецкие вооруженные силы (TSK) проводили операцию «Источник мира», которая началась 9 октября 2019 года на севере Сирии.

Шведская и финская делегации в Анкаре обсудят заявки НАТО

ШВЕДСКАЯ и финская делегации встретятся с турецкими официальными лицами в среду, чтобы обсудить их разногласия по поводу их заявок на членство в НАТО после того, как Анкара выразила обеспокоенность по поддержке скандинавскими странами террористических группировок. Консультации по заявкам двух стран на членство в НАТО пройдут в Анкаре.

«Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в трансатлантический альянс после вторжения России в Украину».

«Несколько человек погибли в результате российского нападения на города на востоке Украины, поскольку Москва сосредоточила свое внимание на Донбассе»

Российские войска начали наступление на города на востоке Украины, разрушив несколько домов и убив мирных жителей, заявили вчера украинские официальные лица, поскольку Россия сосредоточила свои атаки на промышленном Донбассе. Россия пытается захватить две области Донбасса, на которые претендуют сепаратисты, Донецк и Луганск.

В самой восточной части контролируемого Украиной Донбасского котла город Северодонецк на восточном берегу реки Северский Донец и его близнец Лисичанск на западном берегу стали ключевым полем боя.

Азия

Кувейт. «Kuwait Times» – «В поисках нового старта россияне переезжают в Дубай»

Предприниматели, юристы и арт-дилеры являются одними из тех, кто собирается в финансовый центр в богатых нефтью Объединенных Арабских Эмиратах, разочаровавших Вашингтон и других западных союзников, отказавшись присоединиться к голосованию Совета Безопасности ООН, осуждающему войну России.

ОАЭ, имеющие дипломатические и экономические связи как с Соединенными Штатами, так и с Россией, уже давно приветствуют россиян как среднего класса, так и миллионеров, особенно в Дубае, известном как игровая площадка богатых.

Число российских предпринимателей и стартапов возросло в «десять раз» по сравнению с прошлым годом в Международном управлении свободных зон (IFZA), сказал Йохен Кнехт, генеральный директор IFZA,

«На самом деле, это началось с IT-компаний, компаний, занимающихся программным обеспечением, но сейчас мы видим все типы компаний – художественные галереи, перепродажу и торговлю запчастями», – сказал он. «Они приходят с сотрудниками, им нужны офисные помещения и склады». Кнехт сказал, что российских инвесторов «очень рады» в ОАЭ, где иностранцы составляют большинство из примерно 10-миллионного населения.

Их привлекает легкость открытия бизнеса и перспектива лучших возможностей по мере того, как санкции кусают дома и более приветливая среда, поскольку отношение к россиянам обостряется.

Дубай является одним из семи эмиратов в ОАЭ, выгодная налоговая система и стратегическое расположение между Европой и остальной Азией уже давно сделали его привлекательным для бизнеса.

Среди них есть олигархи, в частности бывший владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович, который в марте искал дом в Дубае, сообщает информационное агентство Bloomberg. , но сейчас переезжают в Дубай, подают заявки на получение инвесторской визы»

С тех пор, как в феврале началась война в Украине, эмират стал резервной базой, и не только для миллионеров.

Санкции, введенные против Москвы, создают серьезные вызовы для российских компаний – будь то с точки зрения поставщиков, клиентов, рабочей силы или логистики. Выступая в парламенте в апреле, глава российского центрального банка Эльвира Набиуллина предупредила о «трудностях» и «структурных преобразованиях» российской экономики из-за изнурительных санкций. «Трудности возникают во всех секторах, как в крупных, так и в малых компаниях», – сказала она.

«Я юрист, который занимается международным правом. Я думаю, что скоро у России не будет международных проектов», — сказала Невская, которая уехала из Москвы, чтобы открыть офис в Дубае. Но для нее, как и для многих других граждан России, начать новую жизнь в другом месте непросто. Поскольку российские кредитные карты заблокированы за границей, а Москва ограничивает отток иностранной валюты, переезд является проблемой.

Более месяца Невская рассказывала, что пытается вернуть 5000 евро, которые она перечислила из Москвы в Дубай, но застрявших в финансовой системе из-за ограничений европейских банков.

«Я не считаю это справедливым для себя, потому что я не подсанкционирован, и все мои деньги заморожены в России», — сказала она. «Мы не смогли взять с собой много денег, мы могли взять всего 10 000 долларов, чтобы прожить здесь несколько месяцев. Это мало».

Глобальные санкции в целом касаются представителей высшего среднего класса, которые в отличие от олигархов редко имеют альтернативные паспорта или иностранные счета, сказала Невская. Но она сказала, что благодарна за пребывание в Дубае, добавив, что есть много «возможностей для бизнеса». «Я не чувствую себя здесь преступником, ко мне относятся как к нормальному человеку», — сказала она. «Нет антироссийских настроений».

США и Канада

Канада. «The Guardian» – «В поисках новой жизни»

Украинский инструктор с благодарностью приступает к занятиям по прибытии в P.E.I.* в апреле

Три месяца тому назад Полина Салабай празднует возможность вернуться к тому, что у нее получается лучшее – преподавание танцев.

Убежав из разодранной войной страны в поисках убежища в P.E.I, Салабай перенесла свою страсть к танцам в танцевальную студию Downstreet Dance Studio в Шарлоттауне. Но ее путь обучения танцам на острове длился годами. Поскольку сестра уже иммигрировала на остров тремя годами раньше, Салабай и ее мать пытались присоединиться к ней в P.E.I. Даже с поданными визами и разрешениями на обучение заявления продолжали отклоняться.

«Мне много раз отказывали, и я начал думать, что это не моя миссия быть здесь», – сказал Салабай в интервью SaltWire Network. Все изменилось в феврале, когда в Украине разразилась война, и ее заявление на получение визы было быстро удовлетворено. Салабай и его мать смогли пересечь границу с Польшей. Их путешествие на остров завершилось эмоциональной встречей в аэропорту Шарлоттауна в апреле. Но на воссоединении заметно отсутствовал один член семьи – ее отец.

Украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет были обязаны оставаться в стране и явиться в военкоматы. Но проблемы со здоровьем ограничили возможность ее отца присоединиться к украинской армии, предоставив ему исключение, чтобы наконец-то пересечь границу из страны.

«Сейчас он в Польше, ждет визы. Я надеюсь, что все будет хорошо, и он присоединится к нам», — сказал Салабай. Прожив на острове чуть больше месяца, Салабай все еще привыкает к изменению темпа жизни, которую она оставила позади.

«Здесь (на P.E.I.) все спокойно, и для меня это немного необычно», — сказал Салабай. «Я (стараюсь) возобновить свою деятельность в Украине здесь». Это означает возвращение к своим корням в танце.

* Остров Принца Эдварда – одноименные остров и провинция на востоке Канады.

США. «WSJ» – «Влиятельный церковный союзник Путина помогает укреплять поддержку войны»

Патриарх Кирилл, лидер миллионов русских православных, изображает святую борьбу.

В воскресенье в начале апреля лидер Русской православной церкви стоял в кафедральном соборе Вооруженных сил России под Москвой и произнес проповедь в поддержку войны президента Владимира Путина. Это было в тот день, когда западные лидеры осудили сообщения о массовых убийствах украинских мирных жителей в Буче российскими войсками. «Именно мы сломали хребет фашизма, который завоевал бы мир, если бы не Россия», — сказал патриарх Кирилл в сопровождении русских солдат в форме внутри величественного дома, посвященного победе России над вторгшимися во Второй мировой войне нацистскими войсками. «Бог поможет нам и сегодня».

После вторжения России в Украину 24 февраля патриарх Кирилл, важный союзник Путина, поставил моральный авторитет Русской православной церкви прямо по президенту, оказывая ему критическую поддержку в стране, где 63% населения идентифицируют себя как православный.

В проповедях, транслируемых на специализированных православных телеканалах и YouTube, 75-летний патриарх, возглавляющий церковь с 2009 года, изображает войну как священную борьбу против Запада за сохранение того, что он называет русским миром – русский мир – объединение восточнославянских. земель, включая Украину, под московским духом.

«Los Angeles Times» «Россия стремится к более крепкому захвату Украины»

Москва ускоряет получение гражданства в контролируемых ею районах и снимает призывной возраст, поскольку борется за захват Донбасса.

Arizona. «Путин открывает украинцам скорый путь к гражданству». Армия примет старших добровольцев

Подпись под фото: «В среду житель собирает вещи из своего поврежденного дома после нападения России на Покровск на востоке Украины. Две ракеты ударили по городу, ранив по меньшей мере четырех человек и повредив ряд домов».

«NYT» – «Попали в прицел России». Жители Северодонецка находятся в осаде, поскольку на востоке Украины обостряются бои

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ