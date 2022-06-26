Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 25 июня

Темы: ЕС становится все более и более вовлеченным в войну как одна из сторон; Северодонецк как Мариуполь: украинцы отступают;

Главные темы газет:

Автор «Гарри Поттера» стала жертвой розыгрыша российских пранкеров, представившихся Зеленским

Вопрос, от Италии, по «крыше» в стоимости российского газа проигнорирован на саммите в ЕС

Северодонецк как Мариуполь: украинцы отступают

ЕС становится все более и более вовлеченным в войну как одна из сторон

У Португалии нет денег отправить, после капитального ремонта, бронетехнику для Украины.

Предыстория о Зеленском-военном президенте. Ранние годы Владимира Зеленского: на гастролях с салом и картофелем

Посол Украины в Литве: Вы сделали то, что кажется невозможным

Мэр Берлина имела видеозвонок и разговор с фейковым Кличко

Председатель СДПГ Ларс Клингбейл. «Нас не будут шантажировать. Мы солидарны с Украиной, поставляем оружие и сохраняем санкции»

Кремль выдвигает требования к ЕС и Украине, чтобы их отношения с Россией не ухудшались

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что достигнут консенсус относительно транспортировки украинского зернового экспорта через коридор в Черном море, который будет контролироваться в координационном центре в Стамбуле.

Китай: ЕС открывает двери для Украины под наблюдением США. США собирают союзников на западных саммитах, выступая против России и Китая

Великобритания

«The Daily Telegraph» — «Роулинг стала жертвой розыгрыша пранкеров, представившихся Зеленским»

Команда российских пранкеров обманула автора Гарри Поттера и заставила ее фальшиво позвонить президенту Украины

Джоан Роулинг сказала, что ей «нравится идея» написать «Авада Кедавра» — смертельное проклятие Гарри Поттера — на ракетах, направляющихся для кремлевских войск, во время разговора в Zoom с российским пранкером, выдававшим себя при президенте Украины Владимире Зеленском.

Мисс Роулинг стала последней жертвой, попавшей в полемику с Вованом и Лексусом, российским дуэтом пранкеров известным своими розыгрышами лидеров и общественных деятелей, включая Бориса Джонсона, принца Гарри и сэра Элтона Джона.

Хотя разговор между госпожой Роулинг и господином Зеленским начался на серьезные темы, в течение 12-минутного разговора вопросы становились все более странными.

«Кстати, я приказал нашим бойцам написать «Авада Кедавра» на ракетах, которые мы будем запускать в Донецке и Луганске, как вам такая шутка?» — спросил один из пранкеров.

«Я люблю шутки, я люблю шутки, правда люблю», – ответила Роулинг в ролике, размещенном в Интернете.

Однако представитель автора заявил, что видео было отредактировано и является «искаженным изображением» произошедшего.

В какой-то момент пранкер, изображающий украинского президента, будто спросил автора, не является ли ее персонаж Альбус Дамблдор геем.

«В конце концов, открой мне секрет, меня как твоего фаната интересует: Дамблдор гей? Я никому не скажу, а с кем он спал? – они спросили у автора.

Автор ответил: «В 2007 году я сказала, что всегда считала Дамблдора геем».

Непонятно, когда последовал звонок, но он был опубликован в сети 17 июня.

Представитель госпожи Роулинг заявил, что обман был «неприятным», добавив, что «к Джоан Роулинг обратились, чтобы рассказать о ее большой благотворительной деятельности в Украине, поддержке детей и семей, пострадавших от текущего конфликта в регионе».

Она сказала, что «отредактированное видео является искаженным представлением разговора».

Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, их настоящие имена, преимущественно преследовали врагов России, что привело к обвинениям в том, что они работают по приказу Кремля или ФСБ, которые они оба отрицают.

В 2018 году они обманом заставили Бориса Джонсона провести 18-минутный разговор с кем-то, кого он принял за Никола Пашиняна, премьер-министра Армении, в котором его британский коллега сказал: «Бросьте камень в Кенсингтоне, и вы попадете в олигарх. ”

В марте им удалось обмануть Бена Уоллеса, министра обороны, и заставить его ответить на звонок Microsoft Teams со своей машины, выдав себя за Дениса Шмыгаля, премьер-министра Украины.

На вопрос, «хочет ли он продлить нашу ядерную программу для защиты от России», господин Уоллес якобы ответил, что, по его мнению, «России это не очень понравится», прежде чем сказать, что все «эти более важные вопросы» необходимо обсудить с премьер-министр.

Впоследствии господин Уоллес отклонил видео как «полный мусор», поскольку он сказал фальшивому премьер-министру, что Великобритания, подписавшая договор о нераспространении ядерного оружия, не может иметь к этому никакого отношения.

Пари также удалось связаться с Прити Пателем, министром внутренних дел, и разыграть герцога Сассекского в 2020 году, выдав себя за климатического активиста Грету Тунбергу, заставив его прокомментировать королевскую семью.

Сэр Элтон Джон и даже принц Гарри попали в полемику с ними, наряду с лидерами Турции, Белоруссии и Украины.

Даунинг-стрит ранее заявляла, что видеозвонки британским министрам являлись попыткой режима Владимира Путина отвлечь внимание от военных проблем в Украине.

«Мы видим ряд отвлекающих историй и откровенную ложь Кремля, которая отображает отчаяние Путина, которое пытается скрыть масштабы войны и неудачи России на поле боя», — заявил официальный представитель премьер-министра.

Италия «Corriere della Sera» — «Северодонецк как Мариуполь: украинцы отступают»

Киев приказал уйти из города Донбасс, чтобы «избежать ненужных потерь» и способствовать отвоеванию юга. Бахмут теперь новая линия фронта.

«Il Fatto Quotidiano» — «Газ и Драги изолированы в ЕС»

Киев сдается на Донбассе

Вопрос верхней цены на газ перенесен на октябрь

Украина выходит из Северодонецка

Ближе к концу пресс-конференции в Брюсселе Марио Драги с горечью признается в этом: «Может ли быть поздно в октябре? Конечно, может… особенно если на энергетическом рынке произойдут другие вещи», то есть, если Россия снова сократит поставки газа или цены вырастут еще больше. Но это так: все отложено на октябрь. На завершившемся вчера Европейском совете итальянская линия на европейской крыше по ценам на газ не прошла. Это поражение, учитывая время и методы.

Италия фокусирует большую часть своей стратегии во избежание энергетического кризиса, на меру на европейском уровне, который блокирует скачок цены на газ (теперь стремительный рост), от которого зависит цена всей проданной энергии. На майском саммите Рим добился, чтобы окончательные выводы включали отрывок, в котором Совет (то есть правительства) предложил Комиссии оценить «механизмы контроля за ценами».

Через месяц из здания Берлемона не поступило ни одного предложения, и в черновиках, распространенных в четверг, мы ограничились повторением одного и того же отрывка, достаточно расплывчатого, чтобы никого не связывать.

Понюхав воздух, Италия почувствовала удар по почкам: приехавший на саммит драги предложил созвать в июле новый саммит, посвященный энергетике (вчерашний варьировался от расширения ЕС до рисков инфляции). Итальянские источники отфильтровали поддержку Франции, и вчера утром газеты были заполнены предысторией, где новая вершина воспринималась как должное, а итальянская линия перешла в кавалерию. На самом деле его поддержали немногие люди («Я не вижу необходимости», — отрезал голландец Марк Рютте), и вчера он стал официальным. «Нет никаких планов по проведению внеочередного саммита в июле», — сообщили агентствам европейские источники, когда саммит еще продолжался. Те же источники подтвердили, что об этом просил только один лидер из 27-ти.

Во время пресс-конференции Драги объяснил фиаско Италии наличием «нерешительных стран, имеющих столь много страха», — сказал он. — В первую очередь, при ценовом потолке Россия решает сократить поставки, но это уже происходит». Тем не менее, существует не только страх: «Я попросил провести новый саммит в июле, но они справедливо указали, что нет исследования Комиссии для обсуждения». Не совсем деталь.

Однако именно на этом Драги попытался увидеть стакан наполовину полным, объяснив, что Италия получила, что к выводам «добавлено обещание Комиссии провести полное исследование контроля за ценами, а также возможности реформирования энергетического рынка. , сегодня полностью привязан к цене газа». На самом деле текст гораздо более расплывчатый: «Столкнувшись с применением Россией газа как оружие, — говорится в нем, — Совет настоятельно призывает Комиссию срочно продлить свои усилия по обеспечению поставок энергоносителей по доступным ценам». В любом случае, срок значительно продлевается. «Исследование будет подготовлено в сентябре», — последовал ответ комиссии Драги — и это можно будет обсудить на Совете ЕС в октябре».

Короче, мы еще поговорим об этом осенью, когда может быть уже поздно, учитывая, что заполнение газохранилищ задерживается. Итальянцы составляют 55%, и по уровню последнего месяца октября и нет уверенности в том, что 80%, пригласивших ЕС, будут достигнуты (Германией и Францией).

Словом, если все пойдет хорошо, нас ждет лето с зашкаливающими ценами (газ ТТФ вчера достиг 130 евро за МВтч, Каламбур, единая цена энергии, 305 евро за МВтч). А в октябре? «Отрицательные эффекты преобладают положительные», — ответил Рютте, покидая саммит. «Для нас это удовлетворительный результат, учитывая все обстоятельства, — сказал Драги, — потому что недавно шли только разговоры о дальнейших задержках».

Европа

Австрия. «Salzburger Nachrichten» – «ЕС нужен поворотный момент в собственном доме»

ЕС поднимает флаг, придавая Украине статус кандидата. А важный сигнал и красная линия, дающая понять, что имперская кампания президента России Путина против независимого государства не будет принята.

Но ЕС также подверг себя давлению. Мало того, что она становится все более и более вовлеченной в конфликт как сторона. Экономическая война с россиянами уже начинается

но уже есть множество экономических сдвигов.

ЕС также заставляет себя проводить внутренние реформы для продвижения вперед

Если статус кандидата для Украины должен быть чем-то больше, чем нелепый символизм, нужна не только четкая концепция расширения на восток. Реформы их институтов и процессов принятия решений, застрявших на полпути с Лиссабонским договором, остаются неизбежными. Нельзя придерживаться принципа единодушия в таких важных областях, как внешняя политика, политика безопасности и обороны. Многие процессы принятия решений уже слишком обременительны для ЕС, состоящего из 27 человек.

Расширение ЕС на Западных Балканах остановилось не в последнюю очередь из-за того, что присоединение восточноевропейских стран после падения железного занавеса так и не было осмыслено. Тем не менее, этот шаг к расширению был важным для преодоления блочного мышления и разделения Европы, хотя бы на время. ЕС становится еще более сложной задачей, когда маятник снова качается назад. Государства ЕС не готовы к европейскому федеральному государству. Однако необходимо уделять больше внимания сближению друг с другом. Кризис евро объединил валютное сообщество с точки зрения экономической и финансовой политики таким образом, который раньше был невероятным. Теперь необходимо сделать следующий шаг по внешней и оборонной политике. Любой, кто хочет защищать демократическую Европу на свободе, не должен больше полагаться на других.

«NEUE» – «Необходимость реформы ЕС»

Австрийские евродепутаты почти полностью положительно оценивают решение Украины. При этом они отмечают необходимость реформ в ЕС

Франция. «Le Monde» – «Как ЕС пришел к членству Киева»

Швеция. «Aftonblade» — «Мы должны быть готовы, когда Путин отключит газ»

Подполковник Паасикиви о тактике Путина: хочет создать депрессию в Украине

Война в Украине идет медленно, а может быть, и затянуться.

Тактика России – стрелять во все подряд и полностью уничтожить страну, – говорит подполковник Йоаким Паасикиви.

– Он хочет создать депрессию, – говорит он Aftonbladet.

В городах, куда российские военные продвинулись в Украине, можно увидеть огромные разрушения. Это часть плана России, объясняет Йоаким Паасикиви, подполковник и преподаватель стратегии в Шведском колледже национальной обороны:

— Там, где ты преуспеваешь, ты делаешь это, уничтожая все перед собой артиллерией.

Поэтому для россиян это происходит очень медленно. Они разрушают все города, и они как Мариуполь в миниатюре, говорит он, имея в виду портовый город на юго-востоке Украины, который после наступления России считается полностью разрушенным.

В настоящее время город контролируется Россией.

В настоящее время боевые действия идут больше всего на востоке Украины, на Донбассе, где Россия сосредоточила свое наступление после того, как была вынуждена уйти из столицы Киева и второго по величине города Харькова.

Также были нападения на Николаев на юге Украины. Мэр утверждает, что Россия обстреляла гражданские объекты.

– В принципе, все так и складывается: военные объекты, экономические объекты для уничтожения экономических возможностей Украины, порты отгрузки пшеницы, инфраструктура. Но также и против гражданских целей стреляют без разбора, как мы видим здесь, – говорит Паасикиви.

Российская блокада и нападения на порты также имеют глобальные последствия. В ООН неоднократно предупреждали, что нависла угроза продовольственного кризиса, поскольку многие страны зависят от экспорта украинского зерна.

Паасикиви говорит, что действия России по обстрелу такой инфраструктуры также намерены.

— Думаю, потому что они хотят ударить по экономическим условиям для Украины. Они хотят создать депрессию в стране, а также используют это оружие, чтобы экспорт пшеницы не работал. Они хотят сами украсть и экспортировать пшеницу.

Ранее на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия может усилить свою агрессию в ожидании решения о том, может ли Украина обрести статус кандидата и тем самым начать путь к членству в ЕС.

По словам Паасикиви, никакой повышенной агрессии не произошло.

– Нет, очевидных признаков этого нет. Потому что уже так много нападений.

Вчера на саммите в Брюсселе страны ЕС сказали «да» Украине, а также Молдове как странам-кандидатам.

– Будущее Украины существует в рамках ЕС, – написал Зеленский в Twitter после объявления.

Португалия. «SOL» — «У Португалии нет денег отправить бронетехнику Украине»

Португальские танки готовы отправиться в Украину, но денег на транспортировку не хватает. Армия носит повязку на бедрах и ни на что нет денег. Надеюсь, что британцы помогут.

После того, как правительство Лиссабона решило предложить Украине комплект вооружений для борьбы с российским вторжением, оказалось, что у португальских властей нет средств для оплаты доставки материалов в зону боевых действий, ожидая, что какое-то иностранное лицо возьмет на себя расходы на операцию, — сообщило Нассеру. ду Солу военный источник.

Самая тяжелая часть бремени связана с поставкой 15 гусеничных бронированных машин M113 для перевозки личного состава из партии около ста с половиной, приобретенных португальской армией в США, по сниженным ценам, когда в Европе в 1990-х годах дислоцировался американский военный персонал, после разряда начавшаяся после окончания холодной войны с падением Берлинской стены (1989 г.) и распадом Советского Союза (1991 г.).

С тех пор такие машины, уже морально устаревшие, находятся в военном лагере Санта-Маргарида, где практически не используются, поэтому предложение Украине десятой части этой силы не будет значительным падением. 15 бронемашин прошли капитальный ремонт в последние недели и теперь готовы отправиться в Украину через польскую границу.

«Португалия предложила материал, но если транспортировка может быть «бесплатной» через партнеров, которые обычно это делают, это еще лучше», резюмировал тот же источник, добавив, что правительство Антониу Средства пытается предотвратить расходы от национальной казны. И это, несмотря на то, что недавно премьер-министр объявил о финансовой поддержке Украины со стороны Португалии в размере 250 миллионов евро, из которых 100 миллионов уже в этом году.

Для решения проблемы доставки португальские военные возлагаются в основном на британскую помощь, поскольку Лондон обеспечил и профинансировал предварительную транспортировку оборудования (особенно боеприпасов), поставляемого Португалией в Киев. «Они [британцы] до сих пор не пришли к окончательному решению», — добавил наш источник. «Но они изучают возможности маршрута, который будет проложен автомобильным или скорее железнодорожным транспортом. Они уже были в Санта-Маргариде, чтобы посмотреть материал и снять мерки, и теперь мы ждем, что они скажут что-нибудь о транспорте».

В дополнение к боеприпасам и некоторым легким военным материалам Португалия уже отправила в Украину четыре принадлежащих GNR бронемашины, две наземным транспортом и еще две воздухом. Однако эта операция, финансируемая правительством Лиссабона, пользовалась вылетом грузового самолета C-130 Hercules ВВС, который по разным причинам уже планировал полет с миссией в Восточную Европу.

Кроме гусеничных танков Португалия теперь поставит Украине комплект артиллерийских гаубиц и крупнокалиберных пулеметов Browning.

«Мы ждем, когда выступят англичане», — сказал тот же источник. «Если этого не произойдет, кто-то должен будет принять политическое решение, потому что у войск нет денег».

Между тем другой источник, связанный с армией, сообщил газете, что поскольку Украина все больше истощается в военном отношении, португальское правительство получило новые просьбы о помощи и проверяет три вида вооруженных сил на предмет сбора грузовых автомобилей. отправили в Киев. Проблема, добавляет он, состоит в том, что у португальских войск мало машин, отвечающих необходимым условиям: «Войска носят повязки на бедрах. У нас мало материала, остальной мусор. Отправим все, что есть, и если соберемся».

Нидерланды. «NRC» — «Предыстория о Зеленском-военном президенте»

Ранние годы Владимира Зеленского: на гастролях с салом и картофелем

Президент Украины Зеленский вырос в провинциальном промышленном городе. Отец увидел в нем юриста, но он по уши влюбился в конкурсный комедийный театр.

Марьяна (17) и Яна (18) уже успели увидеть своих героев в кафе в центре Харькова. Какое-то время они слонялись в раздевалках – безрезультатно. Потом просто сели в зале посреди первого ряда. 10 сентября 2002г. Сорок минут они с нетерпением ждут появления на сцене «всем любимого Вовы Зеленского» и начала шоу.

В то время Марьяна Белей писала в интернете лирические репортажи о выступлениях своей любимой кабаре-группы «Квартал 95», которой руководил мальчик-еврей из провинциального города Кривой Рог. Владимир Зеленский — хилый юноша 24 лет с черными, как смоль, волосами, резко очерченным лицом и хриплым басом, не соответствующим его маленькому росту. На первый взгляд он действительно похож на молодого Аль Пачино; выражение его лица иногда напоминает лицо Роуэна Аткинсона, человека, стоящего за всемирно известным персонажем мистером Уилсоном. Девочки-подростки любят его по всей Украине и России, о нем уже пишут сайты.

В этот вечер в Харькове «Квартал» исполняет 95 известных сценок, таких как «Испанский танец», «Мануальный терапевт» и «Актер» – физические, клоунские номера. Актеры носятся по сцене в черных футболках и черных кожаных брюках. Юмор хорошо приспособлен к чувству аудитории. По всей Украине действующего президента горячо критикуют, но о сексе до сих пор говорят с трепетом. Когда Зеленский намекает на это, комната плоская. «Мы смеялись, смеялись и снова смеялись», — пишет Марьяна в своем отчете.

Владимир — способный ученик, но его первое выступление в школьном хоре не имело успеха.

Владимир Александрович Зеленский (1978 г.р.) происходит из семьи ассимилированных евреев. Когда нацистская Германия вторглась в Советский Союз в 1941 году, дед Семен Зеленский ушел на фронт со своими тремя братьями. В Кривой Рог вернулся только капитан Семен – раненый. Родители Семена погибли, когда нацисты сожгли их деревню дотла. «Мы были самой обычной советской еврейской семьей, — сказал Зеленский в интервью The Times of Israel в 2020 году. — Большинство еврейских семей в Советском Союзе не были религиозными».

Отец Александр был математиком, мать Римма работала инженером, пока ей не пришлось покинуть работу по состоянию здоровья. В начале 1980-х Зеленские переезжают в Монголию, где Александр становится директором горнодобывающей компании. Римма никак не может привыкнуть к суровому климату жарким летом и ледяной зимой. Она возвращается через четыре года с маленьким Владимиром в Кривой Рог, где они занимают простую советскую квартиру в центре. Владимира воспитывают мама и бабушка. На черно-белых фотографиях изображен очаровательный маленький мальчик с темными глазами и длинными черными ресницами. На одном фото Римма гордо держит его на руке – мать и сын как две капли воды.

«Мама звонит мне каждый день», — сказал однажды Зеленский. И Вова всегда отвечает. Если нет, Римма тихонько звонит еще десять раз.

Промышленный город, в котором вырос Зеленский, не имеет богатой истории. Кривой Рог буквально означает «Кривой рог» — ссылку на крутой изгиб реки Ингулец, которая петляет по степи, пока не впадает в могучий Днепр. Первое упоминание о месте встречается в документе 1739 года, в котором Кривой Рог описывается как собрание станиц и зимних казаков, которые в то время еще правили степью. Во второй половине XVIII века южная Украина и Причерноморье были колонизированы Российской империей. В середине XIX века здесь было военное поселение, но о преуспевающем городе не могло быть и речи.

Открытие больших запасов железной руды изменило это. Кромме-Хорн стал Кривбассом: одной из самых больших промышленных зон Советского Союза. Вдоль вытянутых подземных железных жил были построены шахты и плавильные печи, рядом с которыми были построены дома для рабочих.

Зеленский вспоминает Кривой Рог своего детства как мрачный город. В связи с крупномасштабной добычей железной руды открытым способом в воздух выбрасываются красные пылинки, которые прилипают к губам и застревают в горле. Когда идет дождь, лужи на асфальте становятся кроваво-красными. Распад Советского Союза и конец плановой экономики ознаменовали упадок тяжелой промышленности.

В то же время процветала черная экономика и свирепствовала преступность. Местные мафиозные боссы создали настолько сильную позицию, что Кривой Рог долго считался «Украинским Палермо».

Ему также удалось жить в Квартале 95, одном из зеленых районов в центре.

Маленький Владимир — способный ученик, но его первое выступление в школьном хоре не увенчалось успехом. Рассказывает учительница музыки Татьяна Соловьева в документальном фильме: «В детстве у него был глубокий бас. Клянусь, он говорил басом. Я сказал: «Хорошо, приходи и репетируй». Я уже знал, чем это кончится. Вот дети начинают петь, а он: Оооооооооо, а все плачут. А потом еще и имел наглость сказать: «Почему ты смеешься?»

Ртутный Вова лучше себя ведет, когда может двигаться: на уроках борьбы, которые приходится брать его маме, чтобы защищаться на улице, и на уроках балета, в которых он усердно участвует. Подростком Вова Зеленский носит обручальное кольцо в ухе, что в Кривом Роге быстро вызывает «подозрение» в том, что вы гей — повод для аплодисментов. Чтобы этого не произошло, лучше иметь девочку под руку.

В шестнадцать лет Зеленский мечтает стать дипломатом.

Владимир посещает гимназию №95, одну из лучших школ города. Он слушает пластинки «Битлз», которые разрешено выпускать советской звукозаписывающей компании «Мелодия» с конца восьмидесятых – времен перестройки. Подростком пишет стихи, песни, играет на гитаре. Он большой поклонник советского барда Владимира Высоцкого (1938-1980). Владимир (на русском Владимир) не только носит такое же имя, но и родился однажды с великим певцом: 25 января. Высоцкий тоже имел низкий, хриплый голос.

Молодой Зеленский интересуется политикой: в шестнадцать лет он мечтает стать дипломатом. Если бы у него была возможность, он бы продолжил обучение в МГИМО, знаменитой дипломатической школе в Москве, альма-матер нынешнего министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Но кто не даст взяток, тот не будет принят в престижный институт, а суммы настолько велики, что молодому Зеленскому приходится отказываться от своих планов.

В 17 лет поступил на юридический факультет Кривого Рога. Отец Александр считает, что Владимир мог бы стать известным адвокатом, сам Зеленский менее вдохновлен. «Когда я впервые поступил в университет (в Кривом Роге), я хотел сменить обучение», – говорит он позже в интервью. Но на пропедевтическом курсе я попал в кв. Тогда я не хотел никуда уходить».

История КТВ, «Клуба веселых и изобретательных людей» уходит в начало 1960-х годов, но явление началось после распада Советского Союза, когда клуб возглавил российский ведущий Александр Масляков.

КВН-команды (кабаре-группы) произрастали повсюду, как грибы после дождя: в Казахстане, Грузии и особенно в России, Украине, Белоруссии и Армении. Проводились международные соревнования, которые приковывали телезрителей со всего бывшего Советского Союза. 1990-е были расцветом этих веселых конкурсов кабаре; в хаосе и экономическом путании того времени они были еженедельным событием для многих людей. Поскольку желающих поучаствовать было так много, матчи были организованы в форме футбольных соревнований.

Скетчи КВН имеют мало общего с англо-саксонской стендап-комедией, у них больше сходства с классическим голландским кабаре. Они играют группы актеров, команды. Пение и пляски являются важными компонентами. Нередко изюминка отсутствует, а шутка заключается в жесте или выражении лица.

В песне «Рожденный танцевать» Зеленский играет человека с обсессивно-компульсивным расстройством: он не может перестать раскачиваться, даже когда на сцене у него «берет интервью» коллега-актер Денис Лущишин по поводу его ненормальности. Движения Зеленского настолько заразительны, что интервьюер Лущин начинает двигаться естественно. Двое мужчин танцуют танго щека на щеке на сцене. Зрители ревут.

Движения Зеленского настолько заметны, что интервьюер Лущин начинает двигаться естественно.

«Вы вообще какой-нибудь национальности?» – спрашивает Лущин. «Я россиянин, – отвечает Зеленский, – а вы?» Лущин вздрагивает: «Допустим, я из Украины». Зеленский возвращается ягодицами в Лущину, теперь они танцуют близко друг к другу, словно делают это по-собачьи. «Честно говоря, Украина всегда обустраивалась с Россией», – громко кричит Зеленский. «Не говорите мне об этом, — кричит Лущин, — вы не понимаете, что они делают, Украина сначала имеет Россию…» Двое мужчин сменяются позициями. «…а потом Россия всю Украину!»

Корни квн-компании Зеленского «Квартал 95» находятся в его ближайшем кругу друзей, молодых студентках, с которыми он тусуется летом у фонтана в парке Богдана Хмельницкого. Многие мечтают принять участие в соревнованиях по КВН на ТВ, но именно Зеленского разыскивает одна из абсолютных топ-команд того времени: Запорожье-Кривой Рог-Транзит. Членам компании за тридцать, и они ищут свежую кровь. Зеленский дебютировал по телевидению в восемнадцать лет.

Елена Кияшко, красивая стриженая блондинка, помнит Зеленского из школы. Однажды он встречает ее на улице. В руках у Елены видеокассета с фильмом «Основной инстинкт». «Я всегда хотел посмотреть этот фильм!» — восклицает Зеленский. — Могу я одолжить у вас кассету? Это декоративный прием, потому что Зеленский – киноман – уже раз пятнадцать смотрел эротический триллер Пола Верховена. Но теперь у него есть повод попросить телефон Елены – как иначе ему вернуть видеокассету?

Елена знает, кто такой Зеленский. Вова и его друзья – местные знаменитости, оживляющие школьные танцы и другие мероприятия своими выступлениями. «Я не думала, что мы собираемся начать встречаться», – вспоминала она позже. «Все время вокруг них были самые красивые девушки».

Как только пара вместе, Елена разводится: «У меня были романтические чувства к другому». Зеленский вызывает ее на «очень серьезный разговор». Елена выбирает Вову. «Если он чего-нибудь захочет, он не отпустит», — говорит она в документальном фильме через шестнадцать лет — пара женится уже десять лет.

Когда в 1997 году «Транзит» начинает разваливаться, Зеленский формирует новую команду. Другие квн-команды тщательно формируют свой отряд из разных типов: солиста, танцора, комедийного таланта, сценаристов. Зеленский – это лояльность. «Квартал 95» — это, прежде всего, группа друзей, но он станет самой известной украинской комедийной труппой.

В 1998 году «Квартал 95» принимает участие в конкурсе в Сочи, черноморском курорте России. По традиции, основателю КВН Маслякову особенно импонирует молодой студент-юрист Зеленский. Масляков приглашает «Квартал 95» на гранд-финал в Москву. «Квартал 95» также начинает гастролировать по Украине и России, график плотный. Днем группа передвигается, часто по автобусу, порывистыми украинскими дорогами. Вечером идет спектакль. Нищее свободное время идет на написание материала и репетиции новых песен. Зеленский и его коллеги уже проводят большую часть своего времени в Москве, мегаполисе, который до сих пор является экономическим и культурным центром бывшей советской империи. Молодой комик любит тусоваться в известных театральных академиях российской столицы. «Мои любимые актеры прошли через эти школы», – говорит он в интервью в 2008 году. Но денег на обучение в Москве у него нет. Когда «Квартал 95» гастролирует, юмористы привозят с собой еду: сало и картошку.

Единственное хобби, позволяющее себе Зеленский, — это просмотр фильмов, чтобы стать еще лучше в своем деле. У него есть четкая цель, говорит он в интервью 2001 года. Он не желает точно сказать, что это за цель.

Вокруг своих выступлений участников «Квартала 95» преследуют кричащие девушки. Больше внимания приковано к капитану, но Зеленский явно холодный.

В начале этого столетия украинский телеканал устраивает конкурс на День святого Валентина. Тот, кто напишет самое красивое любовное письмо своему кумиру, выигрывает романтический ужин со звездой.

Екатерина Дерба (27) пишет письмо Зеленскому: «Ты поселился в моем уме, а потом и в моем сердце». Екатерина лихорадочно искала больше информации о своем герое. «Я видел, как люди любят и уважают тебя, и, конечно, завидуют. По сравнению с другими, сразу замечаешь, какую карьеру делаешь».

Екатерина Дерба права: звезда Зеленского взойдет. И будто имеет пророческие способности, описывает его будущее: «Думаю, скоро мы увидим вас на экранах наших телевизоров с посланием: «Уважаемые граждане Украины!»

Литва. «Kauno Diena» — «Посол Украины: Вы сделали то, что кажется невозможным»

Главный ключ к победе над Россией – единство Европы и мира», – сказал посол Украины в Литве Петр Бешта, посетив редакцию Kauno Dienas.

Посол отметил, что Россия преследует свои цели по принципу «разделяй и властвуй», пытаясь противостоять странам ЕС, Европе – США, малым – большим, а восток – Западной Европе. Он использует дезинформацию, деловые отношения, коррупцию и политический лоббизм. Санкции доставляют финансовые и другие неудобства странам, которые их накладывают на Россию.

Подпись под фото: «П.Бешта, посетивший редакцию «Kauno dienos», заявил, что был поражен молниеносной помощью литовцев Украине»

Люксембург. «Luxemburger Wort» – «В «Исторический момент». Украина и Молдова являются кандидатами в члены ЕС, и за ними могут следовать другие

Швейцария. «Tages-Anzeiger» — «Федеральный советник пропускает конференцию по кризису голода»

Незадолго до конференции по Украине в Лугано федеральный советник Игнацио Кассис отменяет важное выступление в Берлине.

После нападения России на Украину министр иностранных дел Германии Анналена Бербок хочет поставить международный кризис голода на первое место в повестке международной политики. Ей удалось это сделать на международной конференции по продовольственной безопасности незадолго до саммита G7. Федеральное правительство Германии официально пригласило на конференцию в Берлин. В Берлин приехало около сорока министров со всего мира, в том числе госсекретарь США Энтони Блинкен.

Федеральный президент и министр иностранных дел Игнацио Кассис также должен был появиться на конференции, но Кассис не уехал. На вопрос этой газеты представитель Федерального департамента иностранных дел сказал, что ему пришлось отменить мероприятие из-за его плотного графика. Вчера, например, федеральному президенту «пришлось произнести давно запланированную речь на пленарном заседании Конференции кантональных правительств», – объясняет пресс-секретарь отсутствия Кассиса. В конце концов Швейцарию представлял посол ООН.

Андреас Мисбах, управляющий директор Alliance Sud, предполагает, что федеральный президент Кассис продвигает свою конференцию по восстановлению Украины в Лугано, которая продолжается 4 и 5 июля.

Но конференция в Берлине также послужила бы ему для подготовки к этому событию с одной стороны, чтобы убедить гостей принять участие, а с другой стороны, чтобы иметь возможность дополнительно подготовить содержание конференции. Сообщается, что для участия в конференции по реконструкции регистрировались 40 делегаций, но высокопоставленных должностных лиц до сих пор нет.

Германия. «Der Tagesspiegel» – «Гиффи имела видеозвонок и разговор с фейковым Кличко»

Мэр Берлина Франциска Гиффи (СДПГ) была поймана мошенником в пятницу, выдававшего себя за мэра Киева Виталия Кличко. По словам участников, у нее был получасовой видеозвонок с фейковым Кличко, затем его оборвали. Канцелярия Сената ранее анонсировала переговоры с мэром Киева. Сначала не было известно, по каким каналам это произошло.

«Ход разговора и постановка тем вызвали недоверие со стороны Берлина», — заявила канцелярия Сената. Тогда посол Украины Андрей Мельник подтвердил, что собеседником не являлся Кличко. «Похоже, это был глубокий фейк», — сказала спикер Сената. Сейчас ГБ ЛКА проводит расследование для выяснения предыстории.

«F.A.Z» – «СДПГ – Нас не будут шантажировать»

Клингбайль: Трудные времена для Германии

Дебаты о стимулах к сбережениям и кризису

Германия не уступит давлению президента России Путина, несмотря на сокращение поставок газа, и продолжит поддерживать Украину в войне против России. Об этом в интервью F.A.Z сказал глава СДПГ Ларс Клингбейл. «Нас не будут шантажировать. Мы солидарны с Украиной, поставляем оружие и сохраняем санкции».

В эти дни можно увидеть, что Путин дает отпор, сокращая газ. «Он дает нам почувствовать, насколько наша широкая поддержка влияет на него.» Путин бросает вызов единству Запада и Европы. «Вот почему так важно, чтобы мы действовали как одно целое с нашими партнерами, когда на нас давят»

Новостная колонка: «Украина приказала вывести войска из Северодонецка»

Через четыре месяца после начала войны Украина приказала вывести свои войска из города Северодонецка на востоке страны. Об этом в пятницу сообщил губернатор Луганской области Сергей Гайдай. Северодонецк пока был одной из последних частей Луганска, которую еще не завоевали российские и пророссийские боевики. «Сейчас ситуация, в которой нет смысла держаться на сломанных позициях», – сказал Гайдай. Тогда количество погибших резко вырастет.

Колонка вторая налево: «Против претензий Путина»

Расширение ЕС можно рассматривать двояко. Во-первых, это договорные спецификации. Членом может стать любое государство Европы, но оно должно отвечать целым политическим, правовым и экономическим требованиям. Страна не может присоединиться как есть; нужна реформа головы и конечностей. На практике это очень близко к созданию нового государства.

Другой взгляд является политическим и всегда являлся важным фактором в истории европейской интеграции. Это не технократический процесс, он был руководим идеей того, как должен выглядеть европейский порядок. После Второй мировой войны в центре внимания было, прежде всего, примирение в Западной Европе. После холодной войны была также цель интеграции Центрально-Восточной Европы в либеральный лагерь, превосходивший коммунизм.

Сегодня почти забыто, что этого шага хотела, прежде всего, Германия. Прием Польши, Чехии и других стран имел целью создать на Востоке то, что на Западе уже воспринимали как должное: среда сотрудничества и стабильности.

Тот факт, что Украина сейчас получила статус кандидата, относится, прежде всего, ко второй категории. Возможно, был прогресс на длинном пути страны в верховенство права и конкурентоспособности, но для Европейского Совета решающими были признаны геополитические причины. ЕС предоставляет Украине, которая так много лет искала связи с Западом, первый маленький шаг к членству в ЕС перед лицом российского вторжения. Сначала это лишь символично, но это помогает стране выйти из опасного разрыва в Восточной Европе, о котором Путин утверждал долгое время.

Он утверждал, что не имеет ничего против этого, во что не следует верить так же, как и многим другим вещам. Ничего не боится Путина больше, чем плюрализм и свобода, пропагандируемые западными институтами, такими как ЕС. Причиной его первого нападения на Украину в 2014 году стал не шаг НАТО, который демонизировала Москва. Тогда Путин хотел не допустить сближения с ЕС. Но и в этой сфере он достигает лишь противоположного тому, что он намерен сделать. Вторжением он намеревался окончательно покончить с курсом Украины на мероприятие, ускоряя его таким образом, который было трудно представить до 24 февраля.

Единодушие, с которым было принято решение, скрывает, насколько ЕС меняет свою политику по отношению к нему. Она уже много лет расширяет сотрудничество с Восточной Европой, но долго исключает любую перспективу членства. Это было много общего с «усталостью от расширения» в ЕС; но это также означало бы еще один конфликт с Путиным, с которым Берлин и Париж хотели сохранить хорошие отношения. Этот подход сейчас настолько резко потерпел неудачу, что линия поляков, балтов и других, сильнее судящих по своему историческому опыту с Москвой, набирает обороты.

С Путиным у власти все равно не вернуться к тому, что раньше было нормальным. На самом деле, задолго до войны существовало соперничество между противоположными представлениями о строении Европы.

Несмотря на это, Украина в ближайшее время не станет членом ЕС. Необходимые реформы – огромная проблема даже в мирное время, дело не только в коррупции и олигархах. В ближайшем будущем Киеву придется сосредоточить свои силы на других задачах. Также было бы нецелесообразно принимать страну, находящуюся в эпицентре серьезного, даже военного, территориального конфликта. После присоединения разделенного Кипра ЕС узнал, какие проблемы такие созвездия приносят в дом. Не исключено даже, что Путин в конце концов в той или иной форме получит контроль над всей Украиной. Будь она уже членом ЕС, он бы занял место за столом Брюссельского совета.

В отличие от настойчивости, демонстрируемой ЕС в Восточной Европе, на Западных Балканах наблюдается малодушие.

Стратегически этот регион не менее важен, и Путин тоже обвиняет свои сети. Пора ослабить давление на расширение, которое часто является политически сложным, как предлагают Макрон и другие. Промежуточные шаги или альтернативы полноправному членству были бы не только хорошими для Украины перспективами. Они были бы правильным предложением для континента, где (почти) все хотят жить свободно, но не все хотят жить одинаково.

«Neue Westfälische» — «Кремль выдвигает требования к ЕС и Украине»

Кремль ставит условием вступления Украины и Республики Молдова в ЕС, чтобы их отношения с Россией не ухудшались. Предоставление статуса кандидата двум бывшим советским республикам изначально является «внутренним европейским делом», заявил агентству «Интерфакс» спикер Кремля Дмитрий Песков.

Для нас очень важно, чтобы эти процессы больше не создавали никаких проблем ни для нас, ни для отношений с упомянутыми странами.

То же касается и ЕС. Их главы государств и правительств недавно объявили две страны странами-кандидатами.

Турция. «Daily Sabah» — «В Стамбуле разместится центр мониторинга транзита зерна в Украину»

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что достигнут консенсус по транспортировке украинского зернового экспорта через коридор в Черном море, который будет контролироваться в координационном центре в Стамбуле.

ТУРЦИЯ в четверг заявила, что есть консенсус по созданию оперативного центра в Стамбуле, который будет контролировать реализацию потенциального морского коридора в Черном море для экспорта зерна из Украины.

На Россию и Украину приходится около трети мировых поставок пшеницы, в то время как Россия также экспортирует удобрения и Украину кукурузное и подсолнечное масло. Но отгрузка украинского зерна из черноморских портов прекратилась после вторжения России, около 20 миллионов тонн зерна застряли.

ООН обратилась к обеим странам, а также к своему морскому соседу Турции с просьбой создать морской коридор для экспорта украинского зерна из Черного моря. Турция координирует в Россию и Украину план, который возобновит экспорт зерна из украинских портов.

Анкара провела переговоры с Москвой и ООН, но говорит, что все стороны должны встретиться для окончательного соглашения.

Турция надеется организовать встречу с четырех сторон в Стамбуле в ближайшие недели, чтобы обсудить детали плана под руководством ООН, который откроет безопасное судоходство.

Маршрут для разрешения глобального продовольственного кризиса, вызванного вторжением России в феврале.

Анкара предложила разместить «механизм наблюдения», который будет сформирован для мониторинга выполнения плана морского коридора в Стамбуле. «Есть общий консенсус о создании оперативного центра в Стамбуле», — сказал журналистам в четверг министр обороны Хулуси Акар.

Согласно инициированным турецким руководством дипломатическим усилиям, в формировании коридора достигнут «серьезный прогресс», сказал он, добавив, что продолжаются переговоры с министрами обороны Украины и России.

Заявление Акара прозвучало после того, как российские и турецкие военные встретились на этой неделе в Москве, чтобы обсудить морской путь, безопасное отправление судов в украинских портах и ​​возвращение турецких самолетов в украинский аэропорт Борисполь.

Турция заявила, что переговоры были длительными, «положительными и конструктивными». В Минобороны России сообщили, что стороны обсудили подходы к обеспечению безопасного судоходства в Черном море. «Мы прилагаем усилия на всех уровнях для обеспечения мира, спокойствия и прекращения огня», — сказал Акар, отметив, что встреча турецкой делегации с коллегами в Москве 21 июня была «продуктивной и конструктивной».

Колонка: «Украинские силы покидают Северодонецк, когда российские войска двигаются вперед»

УКРАИНА сигнализировала о том, что ее солдаты отходят из осажденного восточного города Северодонецка после недель тяжелых бомбежек и уличных боев во избежание оцепления в пятницу, что было бы значительной неудачей в ее борьбе с поражением российских войск.

Луганский губернатор Сергей Гайдай сообщил, что военные в городе уже получили приказ о переводе на новые позиции, но не указал, делали ли они это и куда именно идут.

«Остаться на позициях, разбитых на куски в течение многих месяцев, только ради того, чтобы остаться там, нет смысла», – сказал Гайдай в эфире Украинского телевидения.

По его словам, войска нужно будет вывести.

Гайдай говорил в день, когда исполнилось четыре месяца с тех пор, как президент России Владимир Путин перебросил через границу десятки тысяч военных, разрешив конфликт, в результате которого погибли тысячи боевиков и мирных жителей, вырвано из корней несколько миллионов человек, а украинские города разрушены на куски. с помощью русской артиллерии и авиаударов.

Война также вызвала глобальный энергетический и продовольственный кризис.

Некоторые из интенсивных боевых действий войны происходили в Северодонецке, где уже месяц идет уличное сражение, а Россия тщательно завоевывает все больше.

Азия

Китай. «Global Times» — «ЕС открывает двери для Украины под наблюдением США»

США собирают союзников на западных саммитах, выступая против России и Китая

Решение ЕС предоставить Украине статус кандидата является началом ряда событий в ближайшие дни, чтобы Запад проявил «солидарность»

Решение Европейского Союза предоставить Украине статус кандидата является началом для Запада и США, чтобы показать свою солидарность на фоне ряда встреч с этой недели, включая саммиты Группы семи и НАТО.

Однако раскрутка угроз со стороны России или Китая не поможет им заручиться поддержкой со стороны большего количества стран, поскольку многие не заинтересованы в начатой ​​США конфронтации, считают аналитики.

Во время двухдневного заседания Европейского совета в Брюсселе лидеры ЕС в четверг предоставили Украине статус официального кандидата на вступление в их клуб из 27 стран и назвали этот геополитический шаг «историческим моментом», сообщает Reuters.

После официального объявления президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter, что «Будущее Украины – в ЕС».

Обычно страна с территориальными спорами и войнами не получит статуса кандидата в ЕС, но ЕС объявил об этом, чтобы показать свою солидарность. Такой шаг также может иметь целью компенсацию – убедить Украину пойти на компромиссы и подготовиться к предстоящим переговорам с Россией, сказал Global Times Ван Ивэй, директор Института международных отношений Китайского университета Жэньминь.

Действия ЕС относительно предоставления Украине статуса кандидата имеют большее политическое содержание – лидеры ЕС хотят показать свою моральную поддержку Украине. Однако от получения статуса кандидата в членство для Украины еще долгий путь, сказал Global Times Цуй Хунцзянь, директор Департамента европейских исследований Китайского института международных исследований.

Продолжительный процесс переговоров только начинается, и Украину ждут многочисленные изменения, в частности, выполнение определенных экономических критериев и реформирование ее политических систем и правовых систем. Учитывая олигархическую политику и экономику, даже после окончания российско-украинских конфликтов есть неопределенность вступления Украины в ЕС, сказал Цуй.

Это объявление было сделано для того, чтобы продемонстрировать «солидарность с защитниками Украины», по данным некоторых западных СМИ, отмечавших, что ЕС «резко ускорил процесс» для получения странами статуса кандидата, обычно занимающего годы.

Однако многие аналитики считают, что предоставление Украине статуса кандидата больше похоже на политический жест.

США и Запад стремятся продемонстрировать мировому сообществу свою «солидарность» и продолжить раскрутку угроз со стороны России на предстоящих встречах G7 и НАТО. .

Саммит ЕС в четверг и пятницу, предстоящий саммит G7 и встречи НАТО имеют две цели – консолидировать внутренние переговоры и проявить солидарность с внешним видом. По словам Цуй, все больше споров на Западе возникло не только из-за разных взглядов на украинский кризис, но и на санкции против России.

Соединенные Штаты работают над тем, чтобы демонизировать Китай и превратить его в другую страну после России, которая будет использоваться для стимулирования единства на Западе. Однако Европа и США имеют разные мнения относительно того, стал ли Китай большой угрозой – взаимодействие на эту тему сложное и будет меняться в соответствии с глобальными ситуациями, сказал Цуй.

Япония. «The Japan Times» — ЕС делает первый шаг к принятию Украины

США

«WSJ» — «Украина делает стратегическое отступление на Донбассе»

Украина приказала своим войскам отойти из своего плацдарма в Северодонецке, что дало России небольшую, но символически важную победу.

Подпись под фото: «Русские ракеты поразили завод в Донецкой области».

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ