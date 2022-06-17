Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 16 июня

Темы: Миссия ООН расследует местонахождение тысяч сирот на оккупированных Россией территориях; Оружие, которое поможет в «Ключевой момент» на поле боя.

Главные темы:

Россия «давит на газ» перед поездкой лидеров ЕС в Киев

Миссия ООН по военным преступлениям в Украине расследует местонахождение тысяч сирот на оккупированных Россией территориях. Но только сейчас начался суд по военным преступлениям 19 лет спустя в Судане

Президент Китая Си вновь заявил о своей поддержке интересов безопасности России в телефонном разговоре с Владимиром Путиным

Газпром перестал поставлять Италию и Германию накануне поездки Драги, Шольца и Макрона в Киев. Украина боится, что Европа уступит

В конце концов известно, что Россия не производит много вне нефти и газа … и китайцы не любят водку – китайский аналитик

Многие европейцы не любят долгую и дорогую войну

Зеленский поблагодарил чехов

Saab наращивает производство оружия из-за агрессии России в Украине

В скором времени Арктика станет «геополитическим полем битвы» в борьбе России с Западом, говорят британские исследователи.

Шольц в Киеве. Ожидание от путешествия

Война против Украины неоправдана: замглавы МИД Турции

Продажа жилья в Турции растет по мере бума покупки российскими гражданами

Украина борется в Северодонецке, несмотря на ультиматум

США отправят еще 1 миллиард долларов на помощь Украины

Оружие, которое поможет в «Ключевой момент» на поле боя.

Китай – Президент Си и Путин призывают к более справедливому мировому порядку

Испания. «El País» — На снимке украинские солдаты открывают огонь по российским позициям в Донбассе из 155-мм самоходных снарядов «Цезарь» французского производства.

«Россия «давит на газ» перед поездкой лидеров ЕС в Киев»

Вчера российский гигант «Газпром» объявил о новом сокращении поставок газа в ЕС по газопроводу «Северный поток-1», затрагивающему Германию и Италию. Так давит Москва в преддверии поездки в Киев премьер-министров Германии, Франции и Италии.

Москва делает еще один поворот закрытия газового крана, питающего Европу. Вчера российский «Газпром» объявил о новом сокращении объемов газа, поставляемого в страны Евросоюза по газопроводу «Северный поток — 1», на этот раз затронули Германию и Италию. В первом случае он будет перекачивать до двух третей меньше газа, которым Берлин спешно наполняет свои хранилища для обеспечения запасов осенью и зимой. Италия получит на 15% меньше поставок и, в отличие от случая с Германией, в котором «Газпром» заявляет о технических проблемах, компания почти не давала никаких пояснений. Об этом говорится в преддверии визита в Киев лидеров Германии, Франции и Италии.

Российская газовая компания объявила во вторник о сокращении поставок в Германию со 167 миллионов кубометров в сутки до 100 миллионов, сославшись на проблемы с газовой турбиной немецкой Siemens на главной компрессорной станции газопровода. Еще одно вчерашнее заявление сократило объем до 67 миллионов. Технические отговорки не убедили Берлин, считающего, что «Газпром» хочет «поднять цену на газ».

Миссия была выполнена: цена снова превысила 100 евро за мегаватт-час.

«Данные ясно показывают, что российские оправдания – не более чем повод. Понятно, что это стратегия дестабилизации и повышения цен», — говорится в заявлении министра экономики и климата Роберта Хабека. Момент выбран не случайно. Хотя официально это не подтверждено, украинское правительство ожидает скорый визит канцлера Германии Олафа Шольца, Президента Франции Эммануэль Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги.

Это будет первая поездка в Киев для трех лидеров с начала вторжения. Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским состоится сегодня, сообщают немецкие и итальянские СМИ.

Таким образом, вновь энергичный толчок и давление, которые Москва и Берлин поддерживали еще до начала российского вторжения в Украину, добавляет новый раздел. Трубопровод Балтийского моря является основным источником поставок российского газа в Германию после закрытия Москвой газопровода Ямал-Европа и прекращения поставок через Украину.

Берлин и Брюссель заверили, что недостатка не будет. Европейская комиссия также напоминает, что «Северный поток-1» вряд ли составляет 10% импорта газа в ЕС, сообщает Бернардо де Мигель. «Северный поток — 2», который должен был дублировать проходящий дном Балтийского моря газ, был парализован действиями правительством Олафа Шольца за несколько дней до вторжения.

Европейская комиссия оценивает влияние недавних сокращений поставок из России и ускорила поиск альтернатив. Президент ЕС Урсула фон дер Ляйен подписала меморандум с Израилем и Египтом об увеличении импорта израильского газа. Соглашение предусматривает поставку израильского газа в Египет, где он будет сжижаться перед реэкспортом в ЕС. В Брюсселе подсчитали, что вскоре по этому маршруту можно будет импортировать 5 миллиардов кубометров, а в следующем году эта цифра может удвоиться.

Отдельно комиссия сообщила, что импорт российского газа уже вырос с 45% общего объема в апреле 2021 года до 31% в апреле этого года.

В то же время Брюссель по-прежнему убежден, что ЕС сможет отказаться от двух третей из 155 миллиардов кубометров, которые он импортировал из России до вторжения в Украину.

Сокращение поставок газа не ожидается, но Германия находится в процессе заполнения своих резервуаров, чтобы осенью выйти на полную загруженность. И в Берлине, и в Брюсселе подозревают, что минувшей зимой «Газпром» искусственно снизил уровни хранилищ, чтобы разжечь газовый кризис и повысить цены. Теперь власти пользуются летом и падением спроса, чтобы заполнить хранилища, которые уже заполнены на 55%, согласно данным во вторник Федерального агентства Германии.

В последние недели «Газпром» прекратил поставки газа в ряд европейских стран, отказывающихся платить в рублях. Сначала он прекратил поставки в Польшу и Болгарию; затем в Финляндию и Нидерланды. Немецкие компании используют систему, уравновешивающую пожелания Кремля с необходимостью не обходить санкции, введенные Европейским союзом. Решение состоит в том, чтобы заплатить в евро на специально созданный счет в Газпромбанке (российская государственная организация, не подпадающая под санкции ЕС) и перевести ее в рубли самостоятельно. Италия тоже открыла счет.

Европа форсированными темпами пытается отстать от российского газа. После согласования в апреле эмбарго на российский уголь и принятие декрета о частичном запрете на импорт московской нефти две недели назад все взгляды уже обращены к тому, что газ станет следующим шагом в энергетических санкциях ЕС. Несколько государств-членов, особенно страны Балтии, уже просят включить его в седьмой пакет санкций.

Германия, сумевшая снизить свою зависимость с 55% до 35%, сообщает, что по-прежнему не может обходиться без этого углеводорода, который питает ее промышленность. По расчетам Германии они не смогут отказаться от российского газа до следующего года. При этом ускоряется строительство заводов по приему сжиженного газа морским транспортом.

Испания. «La Vanguardia» — Обеспокоенность местонахождением тысяч сирот в Украине

Миссия ООН по военным преступлениям в Украине расследует местонахождение тысяч сирот на оккупированных Россией территориях.

Дипломатический жаргон сейчас неудобен для Украины под натиском оккупанта, отклоняющегося от всех обвинений в жестокости как простые фальшивые новости. Без военной победы Украина стремится к справедливости. Но если обычная справедливость медленная, то международная справедливость гораздо медленнее. 5 апреля длительный процесс начался в Гаагском суде над лидером милиции, участвующим в геноциде в Дарфуре… после 19 лет назад.

Украинцы торопятся. Они спешат поставить число общих казней, изнасилованных женщин, мертвых гражданских. Они также спешат выяснить судьбу тысяч детей, по данным украинских властей, были похищены из детских домов на территориях, которые сейчас находятся под российской оккупацией, и были переданы на усыновление в Россию. Жалобы, которые Комиссия ООН собрала и собирается расследовать.

Дипломаты получили данные от Украины, что обвиняет росу в этом, они опустошены детскими домами на оккупированных территориях.

В Женеве Верховный промежуток прав человека Мишель Бачелет объявил о расследовании предполагаемых усыновлений, хотя она подчеркнула, что не может подтвердить обвинение или количество пострадавших детей. «Мы обеспокоены предполагаемыми намерениями российских властей решить перемещение украинских детей в семьи в России, что, кажется, не предусматривает мер для объединения семей и не уважать интересы несовершеннолетних», — сказал Башелет. «Мы внимательно следим за ситуацией».

Три комиссара, дипломаты с большим опытом, попросили время в Киеве выполнить свою работу. Это первый визит, и следующее будет со следователями, собирающими доказательства предложенных преступлений. Комиссия представит первый отчет Генеральной Ассамблеи ООН в октябре, а выводы – Совет по правам человека в марте 2023 года. «Мы не сомневаемся в доказательствах, которые мы услышали или местах, которые мы посетили. Вопрос состоит в том, есть ли у нас достаточно доказательств, чтобы служить юридическими целями и подготовить заслуживающий и фактически безупречный отчет», – сказал колумбийский дипломат Пабло де Грифф.

Сейчас в Украине много расследований, много без необходимых специалистов.

Дипломат указал газете, что в этот визит не получил никаких жалоб на злоупотребления, совершенные украинскими военными, но подчеркнул, что его мандат заключается в расследовании «всех заявлений независимо от того, кто является виновником». Однако сейчас сотрудничают только украинские власти.

Расследование ООН является одним из многих в Украине, чтобы разоблачить российские военные преступления. Большинство из них подчиняются генерал-прокурору Ирине Венедиктовой, но есть также многие организации, проводящие собственные расследования.

Европа и Соединенные Штаты также направляют группы, чтобы помочь украинской прокуратуре в ее расследовании

Это проблематично, предупреждает британского юриста Уэйна Джордаша. Он является соблюдением консультативной группы по расследованию жестокостей, созданных ЕС, США и Великобританией, именно с целью сопровождения Украинской системы правосудия в этой сложной задаче. Нет прецедента, что намерена сделать Украина: крупного масштабного следователя военных преступлений, совершенных в то время, когда боевые операции и сама страна бушуют, нападают.

«Хорошо, что разные специалисты участвуют, но они должны координировать свои действия», – предупреждает Джордаш. Что я вижу, это большая спешка, особенно от организаций, которые не понимают, насколько технической и специализированной работой является расследование военных преступлений. Недостаточно взять несколько отзывов. Они не понимают, какой вред они могут нанести, если они не сотрудничают с прокуратурой и международными экспертами».

Даже у украинской системы правосудия нет достаточно ресурсов для этих расследований, которые нуждаются в специализированных прокурорах, криминалистических экспертах, военных аналитиках, экспертах по баллистике или так называемой разведке из открытых источников. Консультативная группа развертывает «мобильные группы» для оказания помощи украинским местным следователям.

Международный уголовный суд направил 42 криминалистических эксперта, а Франции группе экспертов по взрывчатым веществам из жандармерии Словакии. Испания предложила прислать 39 криминалистических экспертов в апреле, но они еще не ушли, подтвердили это в Институте криминалистической медицины и криминалистической медицины Каталонии.

Великобритания. «FT» – «Нефтяные друзья. Си показывает Путину свою поддержку, когда лидеры ЕС выстроятся для Украины

Президент Китая Си вновь заявил о своей поддержке интересов безопасности России в телефонном разговоре с Владимиром Путиным, после вторжения России в Украину»

«The Daily Telegraph» – «Американцы «увлечены» россиянами в Украине

Считается, что Россия взяла свои первые американские военнопленные после ожесточенных боев под Харьковом.

Предполагается, что двое бывших американских военнослужащих, которые сражались в составе подразделения украинской армии, взяли в плен российские войска во время боя под Харьковом на северо-востоке страны. 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хьюн считаются первыми американцами, ставшими российскими военнопленными. Товарищ двух мужчин сказал, что они пропали без вести во время боя в прошлый четверг со значительно большими российскими силами в селе Избицкое.

39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хьюн служили добровольцами в одном из регулярных подразделений украинской армии. Считается, что они были первыми американцами, ставшими русскими военнопленными.

Они присоединятся к растущему количеству западных военных добровольцев, захваченных российскими войсками, включая трех британцев, Эйдена Аслина, Шона Пиннера и Эндрю Хилла.

На прошлой неделе суд в пророссийской Донецкой Народной Республике приговорил Аслина и Пиннера к смертной казни после того, как судил их как «наемников».

Плен американцев будет деликатным с дипломатической точки зрения, поскольку Кремль может попытаться использовать его как доказательство того, что США непосредственно участвуют в войне. Президент России Владимир Путин, скорее всего, потребует значительных уступок в обмен на их увольнение.

Товарищ этих двух мужчин, попросивший не называть его имени, сообщил The Daily Telegraph, что они попали в плен после столкновения с гораздо более многочисленными российскими силами во время боя минувшего четверга в селе Избицкое, в 30 милях к северо-востоку от Харькова . Село находится менее чем в пяти милях от российской границы.

«Мы были на миссии, и все пошло совсем не так, с плохими данными», — сказал он. «Нам сказали, что город свободен, когда выяснилось, что россияне уже штурмуют его.

«Они пришли по дороге с двумя танками Т-72, ​​несколькими БМП-3С [боевыми бронированными машинами] и примерно 100 пехотинцами. Единственное, что там было, это наш отряд из 10 человек.

Отряд отступил и занял оборону, заложив противотанковую мину на дороге для наступающих Т-72. Тем временем господин Дрюкэ и господин Хюинь вместе руководили реактивным гранатометом.

«Все скрылись, ожидая, когда один из танков взорвется на противотанковой мини, но Алекс и Энди увидели идущий по другому направлению через лес БМП-3 и поняли, что она убьет большинство из нас. Они открыли огонь и уничтожили его первым выстрелом.

На это, однако, обратил внимание один из танков Т-72, ​​выстреливший в сторону пара. Считается, что снаряд не попал в них, но, возможно, вызвал взрыв, выбивший их из строя. Вскоре после этого сам танк взорвался одной из противотанковых мин. Затем два американца исчезли в огне битвы, и считают, что они были увлечены русскими пехотинцами.

«После этого мы запустили дроны и отправили украинскую поисковую группу на землю, мы ничего не нашли», – сказал товарищ. «Если бы они были поражены танковым снарядом, то остались бы их тела или оборудование».

Он сказал, что его подозрения усилились позже в ту же ночь, когда в российском Telegram-канале появилось сообщение о том, что двое американских военнослужащих пленили под Харьковом. «Это очень большое совпадение — мы единственные воюющие в этом районе американцы».

Италия. «Шантаж газом» — «La repubblica»

Москва уменьшает поставки в Италию на 15%, а в Германии – еще 33%. Историческое египетско-израильское соглашение о метане. Сегодня Драги, Макрон и Шольц в Киеве в поисках пан-европейского решения конфликта и энергетического кризиса»

Италия. «La Stampa» — «Европе от Зеленского: «Теперь имейте дело с Путиным»».

«Драги в Киеве вместе с Макроном и Шольцем обсуждают компромисс по киевской модели»

Угроза от Медведева: «Через два года Украина не будет»

«Только Путин и Байден могут помириться»

«Corriere della Sera» – «Москва сокращает подачу газа на 15%. Правительство: критических вопросов нет.

Си Путину: важное взвешенное решение для Украины»

Си призывает к «решению»

Через 112 дней войны китайский лидер не хотел принимать какой-либо стороны и рисковать санкциями, помогая Москве. Более того, биржа Китай-России стоит всего 2,4% внешней торговли Пекина.

В телефонном звонке с Путиным Си повторил, что за «твердые и прагматические отношения»

Это был день рождения Си Цзиньпина вчера (69 г.). И Владимир Путин воспользовался возможностью назвать Пекин «Другом сердца».

Это не в рамках отчета Агентства Синьхуа и части, подтверждающей, что отношения между Китаем и Россией «продолжали развиваться перед глобальной турбулентностью».

Как доказательство, Си ссылался на недавно открытие первого моста автострады через реку Амур, протекающий на участке границы между двумя странами. Это как признак коммерческого сотрудничества «прагматичного, крепкого и стабильного мира».

В прошлую пятницу для открытия реки была проведена замечательная вечеринка с фейерверком, и проехали первые грузовики с китайскими и российскими прицепами, загруженные перекрестными товарами. Символический факт. Но во вчерашнем интервью не кажется, что Си хотел бросить новый политический мост в Путина на украинском фронте.

В китайской версии Украина цитируется только внизу, но это, очевидно, было центром интервью. Си заявил, что Пекин и Москва продолжают поддерживать друг друга в вопросах суверенитета и безопасности, но добавил, что все стороны должны ответственно принимать адекватное решение украинского кризиса.

Вывод: Китай «всегда стремится содействовать мировому миру и стабильности глобального экономического порядка».

Кремль сообщает, что «китайский лидер принял в известность легитимность действий, предпринятых Россией для защиты своих национальных интересов в условиях вызовов, предпринятых внешними силами» (читай Соединенные Штаты и НАТО, ред.).

По пресс-релизам Си поддерживает как игрок в покер. За 112 дней войны Си никогда не выходил из неоднозначности: он общался с Путином только дважды, а один с Джо Байденом.

25 февраля, сразу после вторжения (о том, что Пекин никогда не согласился определить вторжение), Си и Путин говорили об их «красной линии». И генеральный секретарь коммунист не казался увлеченным украинским происшествием, заявив, что «Китай поддерживает переговорное решение по защите международной системы с ООН в центре».

Больше, чем поощрить Путина, китайская дипломатия обязалась поддерживать отношения с американцами и европейцами Государственная промышленность и крупные частные группы Пекина не подошли на помощь России, которые пострадали от западных санкций: при этом определяя их «ненужные и незаконные». Китайцы смотрят на риск вторичных санкций, которым грозит Белый дом.

По словам нескольких аналитиков, китайский балансер разочаровал Путина, которому пришлось осознать, как у дружбы без ограничений есть точная граница для Пекина: национальный интерес.

«Коммерческая биржа Cina-Russi стоит 147 миллиардов долларов, всего 2,4% китайской внешней торговли», — напомнил он Коррире Кунг Чан, основатель китайского аналитического центра «Anbound».

Политолог добавил немного пренебрежительной шутки: «В конце концов, известно, что Россия не производит много вне нефти и газа… и китайцы не любят водку».

«Domani» — «Путин начинает серьезно настроенный и шантажирующий газом, чтобы напугать лидеров ЕС»

«Газпром перестал поставлять Италию и Германию накануне поездки Драги, Шольца и Макрона в Киев. Украина боится, что Европа уступит

«Libero» – «Путин отключает нас газ».

«Царское наступление».

«Драги едет в Киев, Москва уменьшает поставки. Медведев: Мы отменяем Украину

«Судьба украинцев». «Деньги решают все»

Бельгия. «De Standaard» — «Многие европейцы не любят долгую и дорогую войну»

В европейском общественном мнении существует разрыв между сторонниками скорейшего завершения войны и жесткими защитниками, считающими, что Россию следует наказать. Это чревато единством внутри ЕС.

Большое единодушие, возникшее после российского вторжения и нападения на Киев, рушится и «впереди могут быть самые трудные дни». Такое заключение сделал аналитический центр Европейского совета по международным отношениям на основе широкомасштабного опроса в Великобритании и девяти странах Европейского Союза.

В девяти из десяти стран, которые были опрошены, «лагерь мира» сейчас самый большой. Там большинство граждан считают, что войну нужно быстро прекратить путем мирного соглашения, даже если это означает, что Украина должна уступить территорию России. Только в Польше самый большой «лагерь равенства», который считает, что долговременный мир возможен только в том случае, если Россия проиграет войну, а Украина возобновит контроль над своей территорией. Каждый пятый европейец колеблется между двумя лагерями.

Европейцы очень обеспокоены тем, что продолжающийся конфликт негативно повлияет на цены на энергоносители и долговечность. Это чувство особенно распространено в Португалии, Италии и Франции и гораздо меньше в Польше и Румынии.

Чехия. «Hospodarske Noviny» — «Зеленский поблагодарил чехов»

Выступление президента Украины Владимира Зеленского, который произнес онлайн перед чешскими депутатами, было сильным и эмоциональным.

«Saab наращивает производство оружия из-за агрессии России в Украине»

Мы наращиваем наши производственные мощности и с начала года мы наняли около 1800 человек, что составляет десятую часть сотрудников», – рассказывает Майкл Йоханссон, руководитель крупнейшего оружейного завода Швеции Saab, в интервью HN. В Чехии он известен в основном как производитель сверхзвуковых истребителей Gripen, но также производит подлодки или другие системы оружия, например, противотанковую ракету Carl Gustaf.

Saab увеличил производство для своих клиентов, которым нужно пополнить запасы, которые они направили для борьбы с Украиной. Компания предлагает чешской армии модернизированные самолеты Gripen, текущая аренда которых истекает в 2027 году. «Наше предложение очень рентабельно, но политика безопасности играет роль», — сказал Йоханссон.

Дания. «Morgenavisen Jyllands-Posten» — «В борьбе с Западом Путин вооружится в Арктике»

Президент Путин прямо сейчас демонстрирует в Украине, насколько он решителен восстановить Россию как великое государство. Куда он ударит в следующий раз? Россия годами военно вооружается в Арктике, поскольку тает лед и высыхает земля. Вскоре Арктика станет «геополитическим полем битвы» в борьбе России с Западом, говорят британские исследователи в новом докладе.

Босния и Герцеговина. «Oslobodjenje» – «Похищение украинских детей?

ООН начала расследование возможных насильственных изъятий из детских домов»

Нидерланды. «de Volkskrant» – «Газпром снова сокращает поставки российского газа в Европу».

«Trouw» – «Одесса ждет россиян с тревогой»

Порт Одесса был заблокирован с февраля, что привело к росту цен на продовольствие в мире. Жители Одессы на грани отчаяния. «Что-то должно произойти».

«В течение нескольких месяцев море было мертвое, без дыма судоходной лодки», — написал русский писатель Константин Паустовский об Одессе в 1921 году. — и тишина и рев капризных кадров были символами блокады.

Теперь, столетие спустя, украинский портовый город перезагружается. Море такое гладкое, как зеркало, и скучный всплеск антисердечной тревоги ночью.

Но сейчас мы говорим не о «времени больших ожиданий», поскольку воспоминания автора имеют право, а о времени депрессии и страха.

«Мы больше не слышим звуков гавани», – говорит Никита Турин. «Это дает отвратительное чувство». 33-летний мужчина стоит среди рыбаков вблизи Дельфнария на пляже Ланжерон. Рыбакам было разрешено рыбачить, но плавание запрещено: на прошлой неделе мужчина взорвался возле Одессы на дрейфующей морской мине. «Вы должны что-то сделать», — объясняет одессит, работающая в компании, которая перегружает овощи, фрукты и другие скоропортящиеся, но теперь он ждет безработицы. И никто не знает, как долго. «Вопрос заключается в том, кто мне нужно раньше: мой начальник или армия», — говорит он. Турин надеется на первый, но боится последнего.

Во времена Паустовского, когда Белая армия воевала с большевиками, оружие было установлено на бульваре. Даже сейчас знаменитый Приморский закрыт.

Под каштанами нет пеших пар, а также мешки песком и камуфляжными сетками. Фотография и съемка строго-настрого запрещены, как здесь, так и на морской стороне центра, и на пляже.

Рядом с рядом зерновых силосов – «Riva Wind», грузового корабля с пятью большими корзинами для загрузки.

Судно пришвартовалось в середине февраля, чтобы забрать партию зерна, но на якоре с тех пор, как 24 числа того же месяца разразилась война.

Море было молниеносно заминировано Украиной, чтобы предотвратить высадку россиян из моря. По данным Украины, россияне также установили мины по защите своего военного флота.

Так что Riva Wind никуда не денется. И это касается и 25-30 миллионов тонн украинской пшеницы и кукурузы, еще хранящихся из прошлого урожая. Перевозка зерна наземным транспортом не является альтернативой, объясняет Виталий Оплатко. Грузоподъемность Riva Wind составляет пятьдесят тысяч тонн, в то время как в вагоне поезда содержится всего шестьдесят тонн.

Снова срабатывает сирена воздушной тревоги. Платеж также пострадал лично. Он является основателем портового агентства, занимающегося сопровождением иностранных судов, стоящих в Одессе. Хотя его компания закрылась 24 февраля, до сих пор выплачивает своим 75 работникам часть зарплаты. «Таким образом, они могут по крайней мере продолжать поддерживать свои семьи».

На прошлой неделе Россия и Турция выступили с предложением снять корабли с мели из Одессы. Если бы Украина очистила порты, турки могли сопровождать транспорт, но россияне хотят проверять корабли на наличие оружия по пути в Украину. Украина отвергла это предложение.

«Как только мы очистим вход в порт, российский флот будет здесь», — сказал чиновник из Одесской области.

Будущее портового города зависит от битвы в Донецкой области, считает Оплачко; пока он идет к выходу из парка, снова срабатывает сирена воздушной тревоги. «Если мы сможем остановить россиян на востоке, украинцы начнут контрнаступление на Херсон».

«Нам нужно больше западного оружия», — сказал Никита Торин. «В прошлом месяце мы на миг подумали, что можем выиграть войну. Теперь конца не видать».

Германия. «Rheinische Post» — «Россия угрожает Украине исчезновением»

Бывший президент России Дмитрий Медведев прокомментировал возможные поставки западного газа Украине с откровенной угрозой.

Он прочитал, что Украина получит сжиженный газ от своего «партнера за границей» и хочет заплатить за него через два года.

После этого он написал в Telegram: Но есть вопрос: кто говорит, что Украина будет в течение двух лет, на карте мира?

Медведев – заместитель председателя Российского совета безопасности. С 2008 по 2012 он был президентом и премьер-министром до 2020 года. В войне он постоянно возникает с экстремальными утверждениями.

«Der Tagesspiegel Potsdamer» – «Шольц в Киеве. Ожидание от путешествия»

Олаф Шольц очень колеблется, очень многое называет Владимира Путина и все делает не так. Частые выступления канцлера совпадают с последними данными опроса Forsa.

83% опрошенных считают правильным разговаривать с Путиным, даже если он военный преступник, 68% считают, что войну можно закончить только путем переговоров, а 68% также считают, что канцлер все делает правильно.

Шольц едет в Киев в этот четверг, вероятно, вместе с Эммануэлем Макроном и Марио Драги, в то время, когда война развивается во вред Украине. Несмотря на весь ропот, это очень подходящее время.

Шольц сказал, что не собирается на фотосессию только тогда, когда есть что обсудить. Ожиданий все больше.

Визит Шольца должен совершить три вещи.

Это может быть только символическим поощрением, но во-первых: Поддержка ведущими государствами ЕС заявки Украины на членство в ЕС — это акт, который нельзя недооценивать и показывающий Кремлю: Наш единый фронт не разрушается, мы не позволим Владимиру Зеленскому в беде – и никогда не позволяйте путинскому страху и ядерной риторике сломать нас.

А во-вторых, поскольку термин «шольц» был придуман в Украине как синоним «объявлять, маневрировать, но мало что делать», Шольц должен, как недавно в Бундестаге, дать понять, что Германия уже делает, кроме военной помощи. С 2014 г. Германия оказала поддержку в размере 1,8 млрд. евро. С начала войны на гражданскую защиту Украины, вынужденных переселенцев и принимающих общины было добавлено 185 миллионов евро. Кроме того, было выделено еще 440 миллионов евро на гуманитарную помощь и 650 миллионов евро в виде непогашенных кредитов, например для продолжения выплаты социальной помощи и пенсий. Также была обещана поддержка в размере еще одного миллиарда, чтобы Украина могла продолжать свои государственные дела.

Самая сложная была и остается доставка тяжелого вооружения. Сначала Запад предоставил очень многое, что сначала помогло отразить российские атаки. Пока Украине не хватает боеприпасов и артиллерии. Большинство западных систем невозможно эксплуатировать без недель обучения, но факт заключается в том, что масштабы и скорость западных поставок определят, насколько Украина потеряет позиции.

Германия играет ключевую роль, и Шольц также должен улучшить реализацию своих выступлений о доставке. В вопросе вооружений он мог бы подражать согласованным действиям по борьбе с инфляцией и назначить в канцелярии координатора, который бы координировал работу с оборонной промышленностью, НАТО, Минобороны и Украиной. Не может быть, чтобы объявили о поставках реактивных систем залпового огня, а затем программные проблемы как минимум ее задержали. И если Шольц не хочет снабжать Украину немецкими танками, то он должен об этом сказать. Это требует большого мужества.

Если Германия этого не сделает, Украине придется искать в другом месте то, что нужно для выживания. Слово «время» находится в термине «поворотный момент».

И это работает в Украине прямо сейчас

Подпись на фото: «Ирпенское воскресение». Украинский город под Киевом был практически стерт с земли русскими войсками. Теперь начинается реконструкция.

«PNP» – «Москва продолжает перекрывать газовый кран»

Снабжение сокращается на треть

Солидарность между Китаем и Россией

Турция. Daily Sabah — Турция твердо придерживается позиции по заявке скандинавских стран в НАТО

Турция не поддержит Швецию и Финляндию в их заявках на членство в НАТО, тогда как террористические организации свободно действуют в скандинавских странах, еще раз повторил президент Эрдоган, отметив, что Анкара ожидает четких шагов в борьбе с терроризмом.

Колонка: «Украина борется в Северодонецке, несмотря на ультиматум»

Украина не выявляла признаков покорения

Русский ультиматум, чтобы сдаться вчера в восточном городе Северодонецке, когда министры обороны НАТО собрались в Брюсселе, чтобы обсудить отправку большего оружия для пополнения изнурительных резервов Киева.

Россия положила ультиматум к украинским войскам, которые прячутся на химическом заводе в разрушенном городе, останавливаются «бессмысленному сопротивлению и заведению оружия» со вчерашнего утра, выиграв преимущество битвы за контроль над Восточной Украиной.

Планы, объявленные Москвой об открытии гуманитарного коридора для мирных жителей с фабрики, были нарушены, по мнению российских сепаратистов. Они обвинили Украину в обстреле.

Городской голова Северодонецка Александр Страйк заявил, что после раннего утреннего срока, мимо российских войск, они пытались штурмовать город по нескольким направлениям, но утверждают, что украинские силы продолжали его защищать и не были полностью отрезаны. «Мы пытаемся подтолкнуть врага в центр города», — сказал он по телевидению

Колонка: «Война против Украины неоправдана: заместитель главы МИД Турции – Каймакджи»

Война России против Украины неоправданная, заявил во вторник заместитель министра иностранных дел Фарук Каймакчи, подчеркнув, что «это грубое нарушение международного права».

Выступая во время приема, организованного посольствами Польши и Литвы в столице Анкари по случаю 3 мая 1791 г., Дня Конституции, Каймакчи сказал: «К сожалению, в этом году мы стали свидетелями серьезного нападения на европейский мир и стабильность».

«Мы с Украиной с первого дня. Мы искали пути прекращения войны», – сказал он, добавив, что Турция и дальше будет пытаться содействовать переговорам.

«В целом мы будем продолжать этот путь, чтобы суверенная и независимая Украина заняла должное место среди мирных народов Европы».

Член НАТО Турция имеет общую морскую границу с Россией и Украиной в Черном море и работает над посредничеством между враждующими сторонами. Она поддержала Киев, но отказалась вводить санкции против Москвы.

Колока: «Продажи жилья удваивались по мере бума покупки российскими гражданами»

Продажи жилой недвижимости в Турции в мае выросли более чем вдвое, как показали вчерашние официальные данные, поскольку покупки иностранцев выросли, а россияне превалировали покупателей второй месяц подряд.

По данным Турецкого статистического института (TurkStat), продажи жилья выросли на 107,5% по сравнению с прошлым месяцем до 122 768 домов, несмотря на высокую стоимость ссуд и рост цен.

В мае прошлого года продажи снизились до 55 166 единиц, чтобы предотвратить пандемию коронавируса.

США. «NYT» — «США отправит еще 1 миллиард долларов в помощь Украине»

Оружие, которое поможет в «Ключевой момент» на поле боя.

«WSJ» – «США отправит еще 1 миллиард долларов на военную помощь Украине»

«Los Angeles Times» – «ФРС в большой борьбе за инфляцию, но также имеет целью избежать рецессии»

В среду центральный банк США повысил ставку еще на три четверти процентного пункта. Она не делала этого за 28 лет с момента начала первого технологического бума, отражающего широко распространенное ощущение, что инфляция вышла из-под контроля и, как утверждают некоторые, она достигла 40-летнего максимума.

Вторжение России в Украину усилило инфляцию в продуктовом магазине. Конфликт повысил средние цены на газ в Лос-Анджелесе до 6,44 доллара за галлон за обычный газ. Постоянные связи с поставками, связанные с пандемией, повлекли за собой дефицит микросхем и шок наклеек в автосалонах.

Последний правительственный отчет об инфляции в пятницу показал, что потребительские цены в мае выросли на 8,6% в годовом исчислении, что является самым высоким уровнем с декабря 1981 года.

«Arkansas Democrat Gazette» – «Байден: Украина, получит еще 1 млрд долларов»

Подпись под фото: «Женщина переносит воду, мимо разрушительного здания в среду в Лисичанске в донецком регионе Восточной Украины, где российские и украинские силы продолжают торговать обстрелами. Большинство населения скрылось из этого района».

«WP» – «США представили Киеву пакет вооружений на 1 миллиард долларов»

Южная Корея. «The Chosun Ilbo» — Подпись под фото: Украинские солдаты обстреляли из французской самоходной артиллерии позиции России на фронте на Донбассе на востоке России. Украина в осаде в таких ключевых местах, как Северодонецк, чтобы остановить продвижение российской армии.

В штаб-квартире НАТО (Организации Североатлантического договора) в Брюсселе прошла встреча, на которой обсуждались меры военной поддержки в присутствии официальных лиц из стран-членов и партнеров.

Китай. «China Daily» – «Президент Си и Путин призывают к более справедливому мировому порядку»

В телефонном разговоре лидеры приветствуют взаимную поддержку и углубление китайско-российских отношений.

В среду глава Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого две страны договорились внести положительный вклад в построение более справедливого и равноправного международного порядка.

Си сказал, что Китай готов работать с Россией над укреплением связей и координации в рамках важных международных и региональных организаций, таких как ООН, БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества.

По его словам, это будет способствовать укреплению солидарности и сотрудничества между странами с формирующейся рыночной экономикой и развивающимися странами, а также развитию международного порядка и глобального управления в более справедливом и разумном направлении.

Си сказал, что с начала этого года, столкнувшись с глобальными потрясениями и изменениями, китайско-российские отношения сохраняют хорошую динамику развития.

По его словам, Китай готов работать с Россией, чтобы продолжать поддерживать друг друга в их соответствующих основных интересах, касающихся суверенитета и безопасности, а также в вопросах, вызывающих серьезную обеспокоенность.

Что касается двустороннего торгово-экономического сотрудничества, Си сказал, что новый трансграничный мост, соединяющий Хейхе в Китае и Благовещенск на Дальнем Востоке России, открыл новый маршрут взаимосвязи между двумя странами.

Он добавил, что Китай готов поддерживать устойчивое развитие долгосрочного двустороннего практического сотрудничества.

Согласно сообщениям СМИ, открытый в пятницу мост длиной 1284 метра и шириной 14,5 метра является первым автомобильным мостом, соединяющим Китай и Россию.

Путин заявил, что практическое сотрудничество между Россией и Китаем в этом году стабильно развивается, и Россия поддерживает инициативу глобальной безопасности, предложенную Китаем.

Его страна выступает против вмешательства любой силы во внутренние дела Китая под предлогом так называемых вопросов, связанных с Синьцзян-Уйгурским автономным районом, САР Гонконг и Тайванем, заявил Путин.

Путин добавил, что Россия готова укреплять многостороннее взаимодействие с Китаем, чтобы внести конструктивный вклад в продвижение глобальной многополярности и построение более справедливого и равноправного международного порядка.

Оба лидера также обменялись мнениями по украинскому вопросу. Си сказал, что Китай всегда выносит независимые соображения, основанные на исторических преимуществах украинского вопроса, и активно привержен делу укрепления мира во всем мире и стабильности глобального экономического порядка.

Он призвал все стороны ответственно продвигать должное урегулирование украинского кризиса, заявив, что Китай готов продолжать играть свою должную роль в этом отношении.

Телефонный разговор двух лидеров состоялся в канун 14-го саммита БРИКС, который состоится в этом месяце под председательством Китая. Страны БРИКС состоят из находящихся на аналогичном этапе развития стран, а именно Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африке.

Алексей Маслов, директор Института азиатских и африканских исследований МГУ сказал, что телефонный звонок продемонстрировал готовность двух стран работать вместе для улучшения глобального управления для решения общих проблем в рамках как двусторонних, так и многосторонних механизмов.

Он также сказал, что две страны поддерживают тесное сотрудничество в области медицины и борьбы с коронавирусом и должны укреплять сотрудничество в таких областях, как высокие технологии и финансы.

Бермуды. «Royal Gazette» – «Украина нуждается в большем вооружении»

Украина заявила, что ей срочно нужно больше оружия, чтобы отразить продвижение России на юге и востоке, поскольку ожидается, что лидеры Германии, Франции и Италии сегодня посетят Киев.

Китай. «Global Times» – «Еще большее вооружение»

ОАЭ. «The National» — Макрон: Когда война закончится, нам еще нужно иметь возможность говорить

Президент Франции ищет варианты мира в Украине в условиях роста кризиса

Президент Франции Эммануэль Макрон воспользовался вчерашней поездкой, чтобы посетить войска своей страны в Румынии, чтобы с нетерпением ждать дня, когда Украина выиграет войну против России и сможет провести переговоры с Москвой по урегулированию.

Сообщается, что он готовится к своему первому визиту в Украину вместе с канцлером Германии Олафом Шольцом, возможно сегодня.

«В определенный момент, когда мы максимально поможем украинскому народу сопротивляться, когда Украина победит и боевые действия прекратятся, мы должны вести переговоры. Украинский президент и другие лидеры должны вести переговоры с Россией», – сказал Макрон.

«Как европейцы мы будем сидеть за этим столом, убедившись, что есть гарантии безопасности, потому что это наш континент».

Франция настаивает, что находится на переднем крае усилий по введению санкций против России из-за конфликта и оказывает Украине военную помощь, включая гаубицы.

«Мы сделаем все, чтобы остановить военные силы России, помочь украинцам и их армии и продолжить переговоры», — сказал Макрон.

Помощники президента Украины Владимира Зеленского опасаются, что Франция, Германия и Россия пойдут на переговоры, которые приведут к тому, что большинство Украины останется в руках Москвы.

Воздействие конфликта на глобальные энергетические и продовольственные рынки усиливает давление на некоторых мировых лидеров с целью прекращения войны, чтобы ослабить рост цен.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ