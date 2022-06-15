Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 14 июня

Темы: В подполье Азовстали, бастиона сопротивления в Мариуполе. Спустя три недели после своей «победы» россияне показали завод журналистам; Почему Украина так тщательно собирает тела российских военных

Главные темы:

В подполье Азовстали, бастиона сопротивления в Мариуполе. Спустя три недели после своей «победы» россияне показали завод журналистам.

В Северодонецке все мосты через реку разрушены россиянами

«Папа Франциск, молитва о мире: «Но НАТО спровоцировало Путина» ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ заголовка при ПЕЧАТИ газеты «La Stampa»

Почему Украина так тщательно собирает тела российских военных

Российская агрессия переполнила колеи Чехии, зерно и уголь могут отсутствовать

Главный советник Зеленского усиливает давление на Данию, если вы скажете ни Украине в ЕС, это будет иметь серьезные последствия.

Германия. Новый спор о поставке тяжелого вооружения. Франция и Италия могли бы помочь

«Украина скорбит о более 12 тысячах убитых мирных жителей…» начальник полиции Украины Игорь Клименко. 75 процентов убитых – мужчины, 2 процента – дети и 23 процента – женщины.

УРОКИ ВОЙНЫ В УКРАИНЕ Чему Китай может научиться вторжению России»

Технологический сектор Японии может получить поддержку благодаря Украине

Украинская война побуждает Тайвань готовиться

Европа взвешивает более жесткую борьбу или стремление к миру

Великобритания

«The Guardian» – «Выпускной на руинах. Последний день в школе в Чернигове»

«I» – «Британский герой умер, спасая своих собратьев»

Европа

Франция. «Le Figaro» – в подполье Азовстали, бастиона сопротивления в Мариуполе

Через три недели после своей «победы» россияне показали преследуемые смертью недра этого завода.

Сколько тонн снарядов упало на «Азовсталь» за три месяца? Мы не знаем цифр, но завод и его окрестности свидетельствуют о наводнении из стали, которое в течение многих недель хлынуло на символическое место боевых действий в Мариуполе: стены, изрубленные и прокаленные бомбардировкой, груды металлических конструкций.

Насколько достигает глаз, скрученная и запутанная, земля, изрезанная ударами и усеянная бесчисленными обломками, боеприпасами, одеждой, шлемами… Ужасное место, где запах смерти до сих пор ходит здесь и там, это смог увидеть в понедельник, спецпредставитель Le Figaro во время визита, организованного для печати русской армией.

20 мая огромный завод — он занимает двенадцать гектаров на побережье Азовского моря — был захвачен пророссийскими силами после капитуляции более 2000 украинских бойцов и эвакуации находившихся там тысяч мирных жителей.

Оба приюта были спрятаны под землей – десятки километров галерей на семи этажах, построенных в советское время под гигантским металлургическим заводом, и к которым журналисты под надзором впервые получили доступ менее месяца после окончания борьбы.

Инструкция строгая: ничего не брать, ничего не трогать, не сбиваться с пути, размеченного бойцами пророссийского спецназа. Мины есть везде, лишь небольшая часть этого форта Шаброль «расчистили» русские саперы, которые особенно расчистили тела погибших бойцов. Некоторые из саперов попали в ловушку.

Из-за завалов вырывается отверстие, крутая лестница – погружаемся в темноту. Бетонная траншея ведет в несколько комнат, жители которых, кажется, покинули их накануне. Словно спеша, они оставив свою форму, одежду, повседневные вещи, часть противотанкового оружия и многочисленные боеприпасы малого калибра. Двухъярусные кровати на трех уровнях заполняют почти все это удушающее замкнутое пространство. Здесь проживали около 150 бойцов, как нам рассказывают, что принадлежали к батальону «Азов» — элитному подразделению украинской армии, часть которого при его создании восемь лет назад проявляла пронацистские симпатии. Защитники Азовстали также принадлежали к другим подразделениям, например, к 36-й отдельной бригады морской пехоты. Мы не увидим ни их подземных казарм, ни мест, где стояли мирные жители, «из соображений безопасности».

На стене при свете факелов надписи: «СС», «14/88» – ссылка на один из лозунгов неонацистского движения и на гитлеровский салют. Мессидж, который хочет донести российская армия, открывая эту подземную базу, очевиден: именно на почве «денацификации» Украины 24 февраля Владимир Путин начал «особую военную операцию».

Ультранационалистические украинские книги и пособия остались на кроватях и столах. Большие фотографии «героев», погибших в бою, некоторые с откровенными именами, например «Сатана», накапливаются в одном углу. Футболки с гербом Азова – вдохновленные нацистской геральдикой – оставили на месте – возможно, слишком заметно – коммуникация обязывает. Есть даже дартс, целью которого не что иное, как портрет Владимира Зеленского: которого считают недостаточно радикальным. Украинский президент никогда не был оценен батальоном «Азов». В этом неописуемом бардаке находится небольшой лазарет со своим лекарством. На маленьком бумажном календаре указана дата 14 мая, за три дня до первой капитуляции. После этого никто не обновлял… Мы также замечаем детские рисунки… возможно, дошедшие сообщения поддержки не знаем как, до этих осажденных. Нам также показывают иностранное оружие, шведское, американское – драгоценные трофеи в глазах россиян, осуждающих поставки украинцам все более совершенного и мощного западного оружия.

«Были иностранные специалисты, которые обучали украинских бойцов пользоваться самым современным противотанковым оружием», — объясняет пророссийский воин Донецкой Республики (ДНР) Дима, лицо которого скрывают шарфом. Он без дополнительных подробностей подтверждает присутствие иностранных боевиков, в том числе «франкоязычных». Подтвердили присутствие южнокорейца. На прошлой неделе в ДНР двух присутствующих британцев приговорили к смертной казни. На вопросы о личности «иностранных наемников» отвечают только минимальные и отформатированные ответы. «Следствие продолжается, и компетентные органы устанавливают национальность этих бойцов», — ограничивается указанием Дима, не приводя цифр. Бойцов «Азовстали» вывезли в Россию на допрос. Их юридическое будущее пока неизвестно.

Италия. «La Stampa» — «Папа Франциск, молитва за мир: «Но НАТО спровоцировало Путина»

ИСТОРИЯ ЗАГОЛОВКИ В ГАЗЕТЕ «La Stampa»

14 Giugno 2022 di Giuliano Guzzo

La Stampa меняет слова Папы Римского с критикой НАТО

Тривиальное изменение названия, желающего отмахнуться от вопроса как от мелкого, сразу возразит. Что на самом деле так и есть ради бога: это не Уотергейтский скандал. Однако в течение нескольких часов одна из главных итальянских газет – La Stampa – решила отретушировать заголовок, с помощью которого, реконструируя слова Папы Франциска в диалоге с отцом Антонио Спадаро, аргентинском понтифике с критикой НАТО.

Беседа, в которой Папа повторил свою линию: «Надо отойти от обычной схемы «Красной шапочки»: Красная шапочка была хороша, а волк – плохим. Здесь нет метафизического добра и зла, отвлеченно. Возникает нечто глобальное, с элементами, которые очень переплетаются друг с другом […] Кто-то может сказать мне в этот момент: но вы же за Путина! Нет, они не правы. Было бы упрощением и неправильным говорить такое. Я просто против сведения сложности к различению добра и зла, не думая о корнях и интересах, которые очень сложны».

Первоначальное название, данное прессой этим словам, было «Папа Франциск, молитва за мир: «Но НАТО спровоцировало Путина»», но уступило место более атлантически правильному: «Папа Франциск, молитва за мир: «Мы жизнь в условиях третьей мировой войны». Последняя формулировка теперь доступна для чтения в Интернете, первое исчезло. Почему? Разве газета под руководством Массимо Джаннини, ссылаясь на слова Святого Отца, боялась оказаться недостаточно близкой к НАТО и, наконец, Вашингтону? Законные сомнения сейчас.

Последнее замечание. В бумажной версии туринской газеты в сети исчезло название: «Папа Франциск, молитва о мире: «Но НАТО спровоцировало Путина». Ниже выступление политолога Натали Точчи под названием: «Но «Влад Великий» проиграл войну». Мораль этой истории: с застрявшим атлантистским коллегой в La Stampa может быть заглавие, критически настроенное по отношению к НАТО: не в одиночку. Даже если тебя зовут Хорхе Марио Бергольо и ты Папа Римский.

«Corriere della Sera» – «В Северодонецке мосты через реку разрушены россиянами». Третье звено между городом и украинскими линиями также было разрушено. Луганская область скоро перейдет под контроль Москвы, но битва за восток страны еще впереди.

Бельгия. «De Standaard» – «Вагон, полный погибших русских солдат. Почему Украина так тщательно собирает тела российских военных? Украинцы собирают больше трупов россиян, надеясь когда-то обменять их на мертвых украинцев. Но опасаются худшего тела своих солдат.

Дания. – «Главный советник Зеленского усиливает давление на Данию»

Если вы скажете нет, это будет иметь серьезные последствия. «Наши солдаты в окопах этого не поймут», — говорит он. Правительство Дании ничего не сулит, но радикалы против поддержки Дании.

Подпись под фото: «Игорь Жовква находится с двухдневным визитом в Данию в рамках европейского тура, пока заявка Украины на вступление в ЕС не вступит в решающую фазу»

Главный советник Зеленского предупреждает: Дания должна подумать дважды

В интервью Игорь Жовква, главный советник президента Украины Владимира Зеленского, оказывает сильное давление на скептически настроенное правительство Дании накануне саммита ЕС, который будет иметь решающее значение для того, сможет Украина в конце концов стать членом ЕС или нет.

«У нас есть ответы на все вопросы. Мы представили 1500 страниц. Что-то обычно занимает по меньшей мере год для новой страны-кандидата», — сказал Игорь Жовква, главный советник президента Украины.

Он говорит от имени президента Украины Владимира Зеленского и как его политический лидер не только обращается с призывом, когда ищет поддержки по делу об украинской торговой марке, но и предупреждает датчан.

Игорь Жовква — главный советник Владимира Зеленского по внешней политике, и сейчас он находится с визитом в Копенгагене, чтобы повлиять на датское правительство, чтобы оно поддержало заявку Украины на членство в ЕС.

В интервью Jyllands-Poste он не скрывает ни серьезных последствий, ни того, как это будет воспринято в Украине, если скептически настроенное датское правительство не поддержит, что Украина может стать кандидатом на членство в Европейском Сообществе.

«Люди в Украине не смогут этого понять, если вы скажете, что сначала нужно об этом подумать», — говорит Игорь Жовква, когда мы встречаемся с главным советником Зеленского и специальным посланником по вопросам европейской интеграции в гостинице «Феникс» в Копенгагене.

«Наши солдаты в окопах не поймут. Они воюют не только против российской агрессии за Украину, но и вашу страну. Не смогут понять и скрывающиеся в Киеве украинские матери, пока над городом продолжают летать российские ракеты. Матери и их дети хотят быть частью будущего Европы, а не в прошлом России. Дания должна дважды подумать об этом очень важном выборе для нас и для вас».

Игорь Жовква, у которого еще неделю назад попала ракета прямо над крышей его дома в Киеве, сейчас ведет волшебную атаку вокруг Европы, чтобы убедить ряд скептически настроенных европейских столиц в том, что они должны предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Он прибывает прямо из Чехии, а после Дании поездка будет в Испанию и Португалию, которые также входят в число скептически настроенных стран.

Его занятость связана с тем, что заявка Украины на вступление в ЕС приобрела решающую фазу. В пятницу Европейская комиссия представит свою рекомендацию, которая, как ожидается, будет положительной, а на следующей неделе главы государств ЕС примут решение по заявке на саммите ЕС в Брюсселе. И только если все они на встрече согласятся с тем, что Украине должен быть предоставлен статус кандидата, у страны в более поздний срок появится возможность стать членом ЕС.

Но сам процесс уже несколько месяцев бросает вызов главам государств и правительствам стран ЕС. Потому что, с одной стороны, они хотят помочь Украине, кроме героической войны с армией президента Владимира Путина.

Но изуродованная войной страна далека от соответствия так называемым Копенгагенским критериям для стран-кандидатов.

Согласно критериям, кроме хорошо функционирующей рыночной экономики, страна-заявитель должна иметь институты, обеспечивающие демократию, верховенство права и права человека. Но еще до российского вторжения 24 февраля Украина считалась одной из наиболее коррумпированных стран мира.

Премьер-министр Мэтте Фредериксен также неоднократно отмечала, что членство Украины в ЕС не имеет значения, поскольку страна слишком далека от соответствия критериям, по которым столица Дании дала свое название.

Министр иностранных дел Йеппе Кофод заявил, что Украина «принадлежит к европейской семье», и дал понять, что Дания поддерживает «европейские устремления» Украины, но это самый мягкий срок под эгидой ЕС, чем «страна-кандидат».

Игорь Жовква, который встретится с несколькими датскими министрами и главами ведомств во время своего пребывания в Дании.

Он отмечает, что речь идет не о том, чтобы сейчас и здесь Украине оказали членство, а просто в статусе страны-кандидата.

»Ни одна страна не выполнила требований на 100 процентов. критериев, когда они применялись», — говорит он, утверждая, что Украина выполнила «70 процентов» критериев и двигается вперед с беспрецедентной скоростью.

Владимир Зеленский подал подписанную заявку ЕС в конце февраля, только через четыре дня после российского вторжения.

«Мы никогда не опаздывали с тем, что нам нужно было сдать в связи с процессом подачи заявки. У нас есть ответ на все вопросы. Мы представили 1500 страниц. То, на что у новой страны-кандидата обычно идет минимум год», — говорит Игорь Жовква.

Игорь Жовква, который во время пребывания в Дании встретился с несколькими министрами и руководителями датских ведомств, неудивительно, что Украина готова стать страной-кандидатом.

Он отмечает, что речь идет не о том, чтобы Украине придать членство сейчас и здесь, а просто заклеймить как страну-кандидат.

«Ни одна страна не выполнила 100 процентов. о критериях, когда они применялись, — говорит он, утверждая, что Украина выполнила «70 процентов» критериев и движется вперед по «беспрецедентной скорости».

Владимир Зеленский подал подписанную заявку на ЕС в конце февраля, всего через четыре дня после российского вторжения.

«Мы никогда не опаздывали с тем, что нам пришлось сдать в связи с процессом подачи заявки. У нас есть ответ на все вопросы. Мы отправили 1500 страниц. То, на что обычно нужно не меньше года для новой страны-кандидата», – говорит Игорь Жовква.

«Мы проводили реформы до войны и даже во время войны. Мы готовились выйти на единственный рынок в то время, когда мы сражаемся. Мы отключились от российской системы и подключились к европейской. И даже сейчас, пока у нас война, мы хотим продавать дополнительную электроэнергию в ЕС», — сказал он, добавив:

«Вот почему я здесь, чтобы убедить ваше правительство и ваш Фолькетинг (парламент), что мы готовы получить статус кандидата».

Чехия. «Hospodarske Noviny» «Российская агрессия переполнила колеи, зерно и уголь могут отсутствовать»

Российское вторжение в Украину отрезало часть мира от снабжения украинским зерном. Это текло в основном в Северную Африку. Ситуация плохая, двадцать миллионов тонн зерна нужно вывезти из страны на следующий урожай, а семерых решить немедленно. В этом участвует и чешский железнодорожный перевозчик ČD Cargo, для которого это важный и прибыльный бизнес. Но европейские трассы переполнены и многие поезда уже не вмещаются. Но это не единственная проблема. «Ящик Пандоры также открыла энергетическая отрасль, которая будет в основном заключаться в том, чтобы осенью перевезти весь уголь в Чешской Республике. Мы немного напуганы тем, что будет в сентябре», – говорит руководитель компании Томаш Тот в интервью HN, добавляя, что заказы теплоцентрали уже беспрецедентно растут.

Чехия. «Hospodarske Noviny» — «Российская агрессия переполнила колеи, зерно и уголь могут отсутствовать».

Российское вторжение в Украину отрезало часть мира от снабжения украинским зерном. Это текло в основном в Северную Африку. Ситуация плохая, двадцать миллионов тонн зерна нужно вывезти из страны на следующий урожай, а семерых решить немедленно. В этом участвует и чешский железнодорожный перевозчик ČD Cargo, для которого это важный и прибыльный бизнес. Но европейские трассы переполнены и многие поезда уже не вмещаются. Но это не единственная проблема. «Ящик Пандоры также открыла энергетическая отрасль, которая будет в основном заключаться в том, чтобы осенью перевезти весь уголь в Чешской Республике. Мы немного напуганы тем, что будет в сентябре», – говорит руководитель компании Томаш Тот в интервью HN, добавляя, что заказы теплоцентрали уже беспрецедентно растут.

Германия. «Augsburger Allgemeine» – «Шольц едет в Киев на этой неделе?»

Новый спор о поставке тяжелого вооружения. Франция и Италия могли бы помочь.

В течение недель Олафа Шольца критиковали, в частности, по двум пунктам: когда канцлер наконец-то объявит о поставке тяжелого вооружения – и когда поедет в Киев? Всего через несколько часов ситуация с новостями изменилась. По данным СМИ, Шольц хочет в четверг вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги побывать в украинской столице. Заместитель представителя правительства Вольфганг Бюхнер не подтвердил эту информацию в понедельник в Берлине. «Я не могу вдаваться здесь в подробности о каких-либо планах путешествий», — сказал он. Но он также не отрицал того, что в целом является признаком того, что отчеты верны.

Депутатская группа ХДС/ХСС хочет заставить «светофор» в Бундестаге доставлять в Украину тяжелую технику. В середине мая Шольц отклонил вопрос о поездке в Киев, заявив, что он «не присоединится к группе людей, делающих что-нибудь на короткое время с помощью фотосессии. Но когда, то всегда речь идет об очень конкретных вещах».

Судя по этому предложению, визит, по сути, может быть только о выполнении пожеланий Президента Украины Владимира Зеленского. Как объяснил его советник Михаил Подоляк, он требует от Запада 1000 гаубиц, 300 ракетных установок, 500 танков, 2000 бронемашин и 1000 беспилотников. Однако в правительственных кругах Берлина ожидалось, что Шольц не будет отвечать за прямую поставку оружия и боеприпасов. Беспокойство по поводу того, что Германия будет восприниматься Россией как сторона войны, все еще слишком велика.

Вместо этого может произойти «обмен кольцами»: Франция и Италия поставляют оружие Украине, Германия, в свою очередь, отправляет оружие этим двум странам. По информации правительственных кругов, Шольц будет также ссылаться на предыдущие немецкие поставки. За первые три месяца федеральное правительство поставило Украине оружие и другое вооружение на сумму 350 миллионов евро, говорится в ответе на запрос депутата от левых партий Севима Дагделена.

На следующей неделе Бундестаг собирается на предпоследнюю очередную сессию перед летним перерывом и ситуация в правительственной коалиции постепенно обостряется. Фракция Союза хочет с помощью заявки протолкнуть доставку тяжелого вооружения. «Поэтому Немецкий Бундестаг призывает Федеральное правительство в соответствии с постановлением Бундестага от 28 апреля 2022 года, наконец, и заметно усилить количество и качество поставок немецкого оружия в Украину», – говорится в проекте заявки, доступной для нашего сайта. редакционный коллектив

«Вместо эффективных поставок мы слышим лишь оправдание от правительства относительно якобы договоренностей с НАТО и обмена не работающими кольцами», – критиковал лидер парламентской группы Иоганн Вадефул. Предложение на боевую машину пехоты Marder, например, доступно с конца февраля.

Министр обороны Ламбрехт в это время отреагировал на войну в Украине реорганизацией. Политик СДПГ приказал объединить управление территориального управления войсками, ранее распределенными по многим районам, в одно командование. Среди прочего он отвечает за внутреннюю безопасность и контроль над катастрофами, а также организует переброску сил союзников через Германию. Командование должно быть непосредственно подчинено министерству.

«Der Tagesspiegel» – «Нужен ли Европе ядерный щит?»

Агрессивная война России обостряет дебаты по поводу совместного использования ядерного оружия.

Что говорят эксперты о европейском ядерном оружии и защите США

«Украина скучает о 12 тысячах убитых мирных жителей»

По данным украинских источников, в ходе агрессивной войны России против Украины погибли более 12 тысяч мирных жителей. Большинство пострадавших погибло от взрывов, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» начальник полиции Украины Игорь Клименко. 75 процентов убитых – мужчины, 2 процента – дети и 23 процента – женщины. «Это гражданские лица, эти люди не имели отношения ни к военным, ни к правоохранительным органам», — сказал Клименко.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы Олаф Шольц занял более четкую позицию по поводу войны в Украине. «Нам нужны заверения канцлера Шольца в том, что Германия поддерживает Украину», – сказал он в эфире ZDF. Не следует пытаться создать баланс между Украиной и отношениями с Россией.

«F. A. Z.» – «Вооружение на 305 миллионов в Киев»

Габриэль (бывший министр иностранных дел) считает «неправильную оценку» планов России «личным бременем»

Германия пока одобрила экспорт вооружений в Украину на сумму 305 млн евро. Об этом говорится в ответе Федерального министерства экономики на запрос депутата Бундестага.

Итого относится к периоду с начала войны России против Украины 24 февраля до 1 июня.

На военное оружие пришлось 219 миллионов евро, а на другое вооружение – 85 миллионов.

Кроме того, использовалась упрощенная процедура согласования поставок материалов Бундесвера в другие страны (коллективные экспортные разрешения), которая вступила в силу с 1 апреля. Речь шла об объеме 45 миллионов евро. Глава Левой партии в комитете по иностранным делам сказала: «Вместо того чтобы вооружать Киев для продолжения войны и питать иллюзию победы мира над Россией, нужны конкретные дипломатические инициативы для решения путем переговоров с гарантиями безопасности для всех сторон». Представитель по внешней политике парламентской группы Союза потребовал, чтобы федеральное правительство быстро информировало парламентские группы об экспорте, как только Федеральный совет безопасности одобрил его.

В понедельник федеральное правительство не прокомментировало, поедет ли канцлер Олаф Шольц (СДПГ) в четверг с президентом Франции Эммануэлем Макроном и итальянским Киевом. Бывший министр иностранных дел Зигмар Габриэль заявил в Берлине, что неверная оценка намерений России была самой большой неудачей внешней политики Германии с момента создания Федеративной Республики.

Это полный провал, который он воспринимает как личное бремя. Слишком долго германские политики верили в готовность к реформам и осуществлению изменений с помощью экономических отношений. Десятилетия успеха сделали бы «большинство из нас» высокомерными и не обращающими внимания на предупреждения из Восточной Европы и Америки.

Габриэль выступил на трансатлантичном ежегодном собрании Атлантического моста и Американского совета из Германии.

Вторая колонка справа «Путин как Мститель»

Российское вторжение в Украину также спутало сложившиеся десятилетиями координаты отношений с Россией, Западом и НАТО в Восточной Германии.

Ужас перед русской агрессивной войной так велик на Востоке, потому что многие считали, что лучше знают «русских», что когда-то означало людей из 15 советских республик, в том числе многих из Украины.

Сосуществование, навязанное во времена ГДР, однако было реальным, со всеми плохими (оккупация) и обнадеживающими аспектами (Горбачев), а также личными встречами, характеризует картину до сих пор. Страх, подпитываемый невежеством или даже дешевой ненавистью к России, редко встречается в странах Восточной Германии.

Однако через тридцать лет после падения стены личный опыт общения с Россией часто сводился к минимуму. Когда упоминалась Москва, «жесткая рука», которой правил Путин, была скорее похвальна. Человек создает порядок и иногда желание такого политика находит отклик «у нас».

«Меркель в Сибирь, Путин в Берлин», – говорили плакаты Pegida. Этого требовало лишь незначительное меньшинство, но якобы могущественные действия Путина казались гораздо большим количеством людей оплотом против мира, который становился все более сложным и запутанным, и Западу, который казался почти неотразимым. И выступал своеобразным мстителем за тех, кто и сегодня чувствует себя немцами второго сорта.

Война коренным образом изменила ситуацию, но не отношение многих восточных немцев к России. Он не обязательно стал ближе к точке зрения Запада, как считает Карстен Шнайдер, представитель федерального правительства в Восточной Европе. Скорее, когда дело доходит до вопроса о том, как реагировать на нападение, сохраняется базовый скептицизм по отношению к НАТО, но прежде всего по воинствующему крику, который испытывают многие, и предполагаемой обязанности признаться. Многие до сих пор знают его за ГДР. Они не хотят ни его возвращения, ни стереотипов о якобы злых россиянах, давно считавшихся преодоленными. На это реагируют подобными якобы воинствующим НАТО.

Вот почему опросы показывают, что большинство почти двух третей восточных немцев считают, что Германия должна оставаться в стороне от этой войны. С другой стороны, меньшинство на востоке, как и большинство на западе, считают, что Германия должна предоставить Украине максимальную поддержку. Здесь, как и в прошлом, есть разница поколений. Люди, пережившие войну, или выросшие в травмированном обществе послевоенного периода, предпочитают оставаться в стороне от нее. На Востоке это старшее поколение имеет значительно большее значение из-за массовой эмиграции молодежи, что необходимо учитывать в опросах.

«Neue Westfälische» – «О поездке в Киев Шольц молчит»

Однако канцлер отвергает обвинения в колебаниях с поставкой оружия.

Нидерланды. «de Volkskrant» – «Газ скоро прибудет морским путем, но тоже из России»

Нидерланды хотят иметь возможность импортировать гораздо больше сжиженного газа через порты в будущем. Это делает его менее зависимым от России. Однако исследование Volkskrant показывает, что много сжиженного газа по-прежнему поступает из России.

Подпись под фото: «В Нейлхавене, на Маасвлакте 2, сжиженный газ (СПГ) разгружается российским судном «Борис Давыдов», которое ходит под кипрским флагом, март 2022».

Польша. «Gazeta Wyborcza» – «Украина проигрывает войну?» Когда россияне окончательно захватят Северодонецк, будет ли это значит, что Украина проиграет войну? Нет

В Северодонецком до войны 100 тыс. в селе на Донечке бои идут за каждый метр. На минувшей неделе украинцам удалось вернуть часть города, но в ночь на воскресенье они были вытеснены из центра. Россияне снова контролируют более двух третей Северодонецка. Их артиллерийский огонь постоянен и беспощаден. – Уничтожают район за районом, – сообщает украинский губернатор Луганской области Сергей Гайдай.

Бегство из Северодонецкой становится все более тяжелым. Есть только один из трех мостов. После российских обстрелов он был поврежден.

Ситуация в городе похожа на Мариуполь, где украинцы защищались больше трех месяцев. Россия одержала там пирровую победу и ценой огромных потерь в людях и технике захватила город руин. Так же будет выглядеть и Северодонецк, когда он рано или поздно попадет в руки России.

То, что россияне займут город, скорее всего предрешено. Президент Владимир Зеленский повторяет, что позицию не следует защищать любой ценой. Украинская тактика заключается в обескровливании россиян, усиленно продвигающихся вперед и отходящих на следующие рубежи обороны.

Украина все еще защищается

После Северодонецка следующей позицией будет Лисичанск, расположенный на другом берегу реки Донец. Чтобы войти в город, русским придется перейти реку. Пока попытки форсировать Донец заканчивались расстрелом их частей украинской артиллерией.

Означает ли огненное преимущество России на Донбассе и потеря большего количества городов, которые украинцы проигрывают войну? Утверждения такого рода появляются в западной прессе, подогреваемые сообщениями о том, что у российских командиров на Донбассе дела лучше, чем в Киеве, откуда их прогнали. А также данные о потерях, обнародованных украинцами. В Донецкой области ежедневно погибает до 200 солдат.

Но 24 февраля Россия вторглась в Украину не для того, чтобы захватить Мариуполь или Северодонецк. Целью вторжения было захватить всю страну. Прошло 111 дней, Владимир Путин до сих пор не может похвастаться серьезными успехами. Украина успешно защищается. В нем еще есть авиация и противовоздушная оборона. Высокоточный ракетный огонь не остановил поступление военной помощи в Украину.

Требуется тяжелое оборудование

И время играет против России. Чтобы восполнить недостатки в технике, 50-летние танки Т-62 были отправлены на фронт, а чтобы компенсировать потери жизней, в сепаратистских государствах на Донбассе власти охотятся на мужчин вербовки возраста, которые затем включаются в армию.

Украинцы просят Запад о срочных поставках тяжелой техники. Список нужд, представленный соратниками президента Зеленского, включает в себя тысячу гаубиц, 500 танков, 300 реактивных установок и 2 тысячи. бронетехники

В четверг в Киев прибывают президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги. Вопрос в том, придут ли они поддержать проевропейские устремления Киева, убедят ли Зеленского пойти на уступки Путину.

Украинская тактика состоит в том, чтобы трудно прокачать россиян вперед и отступить к следующим рубежам обороны.

Подпись под фото: «Украинские воины маневрируют танком у линии фронта в Донецкой области».

Швейцария. «Tages-Anzeiger» – «Продвижение россиян на восток»

Согласно украинской информации, российские войска заняли большую часть важного города Северодонецк в охваченном боем Донбассе. «К сожалению, на сегодняшний день Россия контролирует более 70 процентов, но не весь город», – заявил вчера губернатор Луганской области. С захватом административного центра Северодонецка пророссийские сепаратисты с помощью Москвы практически полностью контролировали Луганскую область и добились важной цели войны.

«Blick» – «Россияне уступают дорогу украинцам».

Мир искусства демонстрирует солидарность в Базеле

Азия

Япония. «The Japan Times» – «УРОКИ ВОЙНЫ В УКРАИНЕ Чему Китай может научиться по вторжению России»

Статья: «Технологический сектор Японии может получить поддержку Украины»

До вторжения России в Украину 24 февраля гражданка Японии Изуми Чвикова и ее муж-украинец Константин проживали в Харькове. Недалеко от границы с Россией город и прилегающие к нему районы подверглись массированным нападениям и уничтожению гражданского имущества.

Константин ранее работал инженером в японской технологической фирме i3DESIGN, имеющей оффшорную базу разработки в Харькове, втором по величине городе Украины. Супруги сначала считали, что конфликт закончится в течение нескольких дней. Однако вскоре выяснилось, что им нужно эвакуировать свой дом на окраину города.

В это время им позвонил представитель i3DESIGN.

«Прошло некоторое время, когда мой муж там работал, поэтому было довольно неожиданно получить от них звонок», — сказала Изуми. Но нас спросили, как мы живем и что мы собираемся делать. Мы сказали им, что эвакуируемся в Токио, и они попросили нас зайти к ним в офис в Сибуя, когда мы приедем».

Там они встретились с президентом i3DESIGN Эичиро Шибой, возглавляющим усилия компании о поддержке пострадавшим от конфликта. Это включало в себя гарантию заработной платы местного персонала, помощь в обеспечении и поддержке возможностей закупок для местных предприятий и помощь в управлении финансовой помощью в сотрудничестве с региональными благотворительными организациями и агентствами по оказанию помощи. С мая Константин смог занять должность в токийском офисе i3DESIGN, который он описывает как вызов и возможность.

«Конечно, способ ведения дел совсем другой, и это гораздо большая операция с большим количеством сотрудников, но я, безусловно, многому научился на этом опыте», — сказал он. «На самом деле, просто хорошо быть здесь после всего, что произошло в Украине. Большинство нашего города разрушены. В конце концов, мы хотим вернуться домой, но когда мы это сделаем, все придется восстанавливать».

Ожидается, что к 2030 году в Японии нехватка специалистов по информационным технологиям возрастет до 790 000 человек. Руководители бизнеса и обозреватели равно отмечают довоенные усилия внутри Украины, направленные на то, чтобы сделать страну неотъемлемой частью так называемой Силиконовой долины Восточной Европы, и некоторые видят уроки для Японии, поскольку она пытается выровнять свою собственную цифровую экономику — ключевую движущую силу планов. нового капитализма» премьер-министра Фумио Кисиды.

Саудовская Аравия. «Arab News» — «Добытия войны»

Российские солдаты в понедельник осматривают остатки металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе на юго-востоке Украины, куда украинские боевики сдались в мае после лунной осады.

ОАЕ. «The National» — «НАТО заявляет, что Швеция делает «важные шаги» для удовлетворения требований безопасности Турции»

НАТО приветствовало то, что она называет «важными шагами» Швеции в ответ на возражения Турции, задерживающие заявку на вступление в альянс.

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг сказал, что усиление законов о борьбе с терроризмом и намек на то, что эмбарго на поставку оружия по Турции может быть снято, являются признаками того, что Швеция готова взять на себя обязательства по членству в НАТО.

Господин Столтенберг сказал, что он работает над поиском консенсуса между Турцией, Швецией и Финляндией, но его не интересует, может ли это произойти до саммита в Мадриде в конце этого месяца.

Две скандинавские страны подали заявку на вступление в НАТО в прошлом месяце после того, как российское вторжение в Украину вызвало холод страха в Балтийском море.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, вчера встретившаяся со Столтенбергом во время его летнего отдыха, заявила, что серьезно относится к обеспокоенности Турции терроризмом.

Они касаются главным образом того, что Турция считает Швецией и мягкой позицией Финляндии по отношению к РПК, курдской группировке, признанной ЕС террористической, и потому, что она называет несправедливыми ограничениями на экспорт оружия.

В 2019 году шведское правительственное агентство приняло решение отозвать все лицензии на экспорт оружия в Турцию из-за наступления на севере Сирии по приказу президента Реджепа Тайипа Эрдогана в том же году.

Но министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила депутатам, что вступление в НАТО «может также изменить условия экспорта оборонной техники» без прямого отношения к Турции.

Госпожа Андерссон сказала, что Швеция также подчеркнула свою приверженность борьбе с терроризмом и что вскоре вступит в силу более жесткое законодательство по этому вопросу.

«Это два важных шага для решения проблем, затронутых Турцией», — сказал Столтенберг, который стремился достичь компромисса и старался не исключать возражения Анкары, несмотря на свою поддержку заявлений Швеции и Финляндии.

Он сказал, что решение проблем Турции является частью принятия на себя обязательств по будущему членству в НАТО.

Присоединение Швеции и Финляндии должно быть одобрено всеми 30 существующими союзниками, что дает Турции право вето.

На прошлой неделе НАТО начала двухнедельные военно-морские учения на Балтике с участием 7000 военнослужащих и 45 военных кораблей, а также Швеции и Финляндии в качестве гостей.

США и Канада

«NYT» – «Европа взвешивает более жесткую борьбу или стремление к миру». Киев требует больше оружия, оказывая давление на Запад»

«Украинская война побуждает Тайвань готовиться»

AIPEI, Тайвань — Жестокая война России в Украине заставила Тайвань противостоять призраку внезапного нападения со стороны более крупного и могущественного соседа острова: Китая.

Вторжение придало новый вес авторитарному видению лидера Китая Си Цзиньпина, давно претендовавшего на самоуправляющийся Тайвань на «омоложение» Китая — так же, как президент России Владимир Путин сделал из Украины.

Для многих на Тайване Украина стала уроком тактики и оружия, которые могли бы замедлить более мощные силы вторжения. Также было серьезное предупреждение о том, что остров может быть недостаточно подготовлен к полномасштабному нападению.

Оборона Тайваня, по многим показаниям, плохо оснащена и укомплектована недостаточно персоналом. Его президент Цай Ингвен пообещала защищать остров, но пыталась навязать новое стратегическое видение руководству в униформе.

Тайвань тратит миллиарды на истребители и подлодки, но его призывники едва получают боеприпасы для обучения. Многие считают обязательную военную службу слишком короткой, а резервистскую – недостаточно строгой. Военные создают профессиональные силы, но пытаются набрать и удержать высококвалифицированных солдат.

Теперь Украина стала толчком к переменам.

Когда в марте Ву Цюань-сюн, компьютерный инженер из Тайбэя, собрался вместе с другими армейскими резервистами в густом, влажном лесу в центре Тайваня, они тренировались дольше и упорнее, чем такие солдаты, как они, в последние годы. По его словам, его командиры почти каждый день напоминали солдатам, что угроза со стороны Китая растет.

Колонка: «Российские нефтяные доходы растут»

Рост цен на энергоносители более чем компенсировал падение экспорта из-за карательных санкций с начала нападения России на Украину.

Подпись под фото: «НЕОБХОДИМОСТЬ СМОТРИТЬСЯ Почему обломки войны привлекают толпы людей? Бывший морской пехотинец обдумывал вопрос перед обгоревшим телом русского бойца на деревенской улице в Украине».

«Arkansas Democrat Gazette»— «Побег из зоны боевых действий».

Подпись под фото: «Жителей эвакуируют в автобусе волонтеров в Лисичанске, Украина, в понедельник. Город подвергается ежедневным бомбардировкам, поскольку российские войска продолжают борьбу за захват соседнего Северодонецка».

Канада. «National Post». — «Это не способ выиграть войну. Единый фронт на Украине разрывается».

После более чем 100 дней упорных боев и тяжелых жертв конфликта в Украине ухудшается. Это будет иметь потрясающий эффект во всем мире из-за роста напряженности между Китаем и Тайванем, усиления беспокойства по поводу ракетной деятельности Северной Кореи, а также опасений глобального продовольственного кризиса. Непримиримость России мешает Украине выводить на рынок пшеницу и другие культуры, например подсолнечное масло.

Поскольку война перерастает в ожесточенное артиллерийское сражение, россияне набирают позиции в Украине. Сорванные в их первоначальном плане захваты Киева и смещение президента Владимира Зеленского, они постоянно консолидируют весь Донбасс, когда-то промышленное сердце Украины. Они значительно преобладают украинцев по количеству и по оружию и, чтобы увеличить эти шансы, отменили возрастные ограничения на военную службу. Несмотря на значительную поддержку 40 миллиардов долларов военной, финансовой и гуманитарной помощи из США, украинцы платят очень высокую цену. Им нужно гораздо больше, чтобы проверить военное превосходство России,

То, что обычно было ненадежным, единственным фронтом в Украине, особенно многими в Европе, начинает разрушаться. ЕС обязался эмбарго на большинство российского экспорта нефти до конца года, но не газ. Германия и Франция, ранее блокировавшие вступление Украины в НАТО, сейчас ведут чемберленовские шаги по умиротворению Путина. Их военная помощь Украине была скромной.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ