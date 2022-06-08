Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 07 июня

Главные темы: Испания хочет передать Украине основные боевые танки Leopard 2. Зеленский встретил переселенцев из Мариуполя в Запорожье и раздал «таблетки», обещает освобождение всех оккупированных городов и посещает фронт.

Deutsche Bank перебазировал около 1,5 тыс. ИТ-специалистов из России в Германию.

Йозефу Йоффе – мы не можем изгнать Орбана из ЕС или Эрдогана из НАТО. Что оба знают. Они будут продолжать использовать свое преимущество. Россия продает украденное в Украине зерно. Война Путина сейчас ломает внутреннюю политику стран ЕС – Шведскому правительству грозит падение от парламентария курдского происхождения Амине Какабаве.

Зеленский встретил переселенцев из Мариуполя в Запорожье и раздал «таблетки», обещает освобождение всех оккупированных городов и посещает фронт.

Лавров возмущен сорванной поездкой в ​​Сербию.

Историческая невежество канцлера Австрии о войне.

Разбитый Россией монастырь сохраняет веру с Москвой.

Зерна будет не хватать не только из-за войны в Украине. Во Франции, четвертой житнице в мире, засуха.

Великобритания

Как сообщает Financial Times, Deutsche Bank перебазировал сотни ИТ-специалистов из России в Германию.

Немецкий банк/кредитор снижает зависимость от технологического центра, поддерживающего его инвестиционный и корпоративный банк

До вторжения России в Украину в Deutsche работало около 1500 ИТ-специалистов в двух крупных центрах программных технологий в Москве и Санкт-Петербурге.

За последние три месяца Deutsche Bank незаметно переместил сотни высококвалифицированных разработчиков программного обеспечения и членов их семей из России в Берлин, поскольку крупнейший кредитор Германии вовсю пытался ограничить последствия украинской войны для своих ИТ-возможностей.

До вторжения России в страну западного соседа Deutsche наняла около 1500 ИТ-специалистов в двух центрах критически важных программных технологий в Москве и Санкт-Петербурге.

Штатные сотрудники, составлявшие четверть штатных компьютерных специалистов инвестиционного банка Deutsche, в основном отвечали за разработку и поддержку программного обеспечения для глобального торгового бизнеса и корпоративной банковской системы.

После того, как Россия вторглась в Украину в конце февраля и Запад ввел жесткие санкции, Deutsche предложила всем своим сотрудникам России возможность перевести свою работу в Германию.

Около половины сотрудников приняли предложение, и большинство из них уже перешли на новый уровень, сообщили Financial Times три человека, непосредственно осведомленные о компании.

«Это не была эвакуация», — сказал один из участников, добавив, что это было «обычное перемещение персонала, но, очевидно, в размерах и масштабах, которые намного больше, чем мы имеем дело».

Два десятилетия назад Deutsche открыла свой технологический центр в России и в значительной степени полагалась на ИТ-навыки страны. Большинство его торгового программного обеспечения работает на оборудовании, базирующемся в Германии и других странах ЕС, и, по данным Deutsche, никаких данных не хранилось в России.

Но утрата опыта сотрудников в Москве и Санкт-Петербурге может иметь немедленные и серьезные последствия, поскольку программы модернизации технологий будут отложены.

Deutsche не сообщила, что будет делать со своими ИТ-операциями, оставшимися в России. «Мы продолжаем рассматривать наши варианты там», – сказал один из старших менеджеров. В марте банк заявил, что намерен свернуть свою банковскую деятельность в стране, которая была ограничена по сравнению с другими европейскими кредиторами.

С марта проектная группа Дойче Банка, состоящая примерно из 50 человек из разных отделов, включая кадровый, юридический и ИТ-отдел, работала над переездом проживающих в России сотрудников, а также их супругов и детей. Всего в Германию переезжают около 2000 человек.

Deutsche пыталась работать в рамках существующих российских законов, опасаясь возможного возмездия со стороны российских властей по оставшимся в стране сотрудникам. Все сотрудники, переехавшие в Германию, официально иммигрировали. «Они не претендовали [перед российскими властями] на то, чтобы уйти в отпуск», — сказал один из участников, добавив, что Deutsche Bank соблюдает «все местные законы России», чтобы никого не подвергать риску.

«Мы приложили большие усилия, чтобы убедиться, что все понимают, что [переезд в Германию] не является обязательным», и никого «шантажом» не заставили выехать против их воли, добавил источник.

«The Daily Telegraph» – «Россия продает украденное в Украине зерно, США уведомили об этом Африку»

Пострадавшие от засухи страны стоят перед выбором: осудить военные преступления в Украине или накормить свое население.

Соединенные Штаты предупредили африканские страны о том, что Россия пытается продать им украденное зерно, ставя их перед выбором: не кормить свой народ или поддерживать военные преступления в Украине. Официальные лица в Вашингтоне в прошлом месяце предупредили 14 стран, что российские грузовые суда покидают порты, заполненные награбленными украинскими продуктами питания. Президент Владимир Зеленский вчера заявил, что до конца осени в портах страны застрянет до 75 млн. тонн зерна.

Сейчас у нас заблокировано около 2025 миллионов тонн. Осенью это может быть от 70 до 75 миллионов тонн.

«Африканцам все равно, откуда они берут пищу… если кто-то собирается морализировать по этому поводу, они ошибаются»

США предупредили пострадавшие от засухи африканские страны, что Россия пытается продать им украденное зерно, ставя их перед выбором: либо не кормить свое население, либо поддерживать военные преступления в Украине.

В прошлом месяце официальные лица в Вашингтоне предупредили 14 стран, в основном африканских, о том, что российские грузовые суда покидают порты, заполненные награбленными украинскими продуктами.

Дипломатическая телеграмма, о которой впервые сообщила The New York Times, подчеркнула обеспокоенность по поводу возможности глобального продовольственного кризиса, вызванного вторжением России в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский вчера заявил, что до конца осени в его раздираемой войной стране застрянет 75 миллионов тонн зерна.

Вмешательство он совершил после посещения линии фронта в боях за восточный регион Донбасса, где еще больше обострились бои за город Северодонецк.

«Сейчас у нас заблокировано около 20-25 миллионов тонн», – сказал Зеленский. «Осенью это может быть 70-75 миллионов тонн».

Владимир Путин, президент России, неоднократно обвинялся в использовании продовольственных запасов в качестве оружия, чтобы оказывать давление на Запад, чтобы тот ослабил санкции против Москвы.

До февральского вторжения Украина была четвертым по величине поставщиком зерна в мире, и многие африканские страны зависели от ее экспорта. Однако морская блокада портов Украины на Черном море со стороны продолжающейся России привела к тому, что экспорт был заморожен.

До войны Украина и Россия поставляли около 40% пшеницы в африканские страны и занимали рынок около 80% мировой торговли подсолнечным маслом. Маки Салл, глава Африканского союза и президент Сенегала, призвал к ослаблению санкций Запада в отношении России после встречи с Путиным в Москве на прошлой неделе.

Хасан Ханнедже, директор Международного института стратегических исследований Хорна, сказал The New York Times, что многие африканские страны вряд ли будут колебаться, прежде чем покупать зерно, поставляемое Россией, независимо от того, откуда оно на самом деле поступает.

«Это не дилемма, – сказал он. «Африканцам все равно, откуда они берут еду, и если кто собирается морализовать по этому поводу, они ошибаются».

Между тем, российские силы обвиняли в попытке стереть с земли восточные города на фоне разочарования Кремля в связи с неспособностью сломить ожесточенное сопротивление Украины.

Европа

Италия. Corriere della Sera – «Напряженность между Римом и Москвой» – «Вызвали посла Разова. Лавров: ударим по центрам силы в Киеве».

«Ход Драги, чтобы остановить обвинения в адрес Италии. Copasir: теперь расследование в пророссийских социальных сетях»

«Новое оружие на фронте, «подарок» Зеленскому»

Газета «La Repubblica». «Готов коридор для зерна Одессы».

«Столкновение Италия-Россия».

«Фарнезина вызывает посла Разова»

«La Stampa» – «Путин снова бомбит Киев и угрожает. ООН: «Изнасилование как инструмент войны».

«Domani» — «Война Путина сейчас ломает внутреннюю политику стран ЕС» — «Шведскому правительству грозит падение, потому что парламентарий курдского происхождения Амине Какабаве не хочет поддаваться на шантаж Эрдогана: Турция снимет вето только в том случае, если Стокгольм выдаст курд »

Поддержка Амине Какабаве, независимого парламентария родом из Иранского Курдистана, сыграла решающую роль в формировании исполнительной власти.

Просьба президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана проголосовать, чтобы Швеция и Финляндия вступили в НАТО рискуют свергнуть правительство Стокгольма до вторника. 7 июня парламент проголосует из вотума недоверия, выдвинутого оппозицией министру юстиции, а премьер-министр социал-демократов Магдалена Андерссон пообещала уйти в отставку в случае поражения в зале суда. Судьбу правительства решит Амине Якабове, независимый парламентарий родом из Иранского Курдистана, поддержка которого сыграла решающую роль в формировании нынешней исполнительной власти.

Прежде чем решить, отказывать ли министра юстиции, Якабове ждет, чтобы услышать от премьера, какую позицию он намерен занять по отношению к Эрдогану, но ответы приходят медленно.

Издание спрашивает Амине Якабаве

-Что, по вашему мнению, должно сделать шведское правительство?

– Он должен отвергнуть требования Эрдогана и защищать права человека. Турция хочет больше денег для управления иммиграцией, она хочет вести еще большее дело с ЕС за счет курдов и сирийских мигрантов, присутствующих в стране. Анкара использует курдов, чтобы привлечь США и улучшить отношения с Вашингтоном.

Для ЕС неприемлемо хранить молчание перед этими требованиями, равно как и для Швеции неприемлемо склонять голову перед таким диктатором, как Эрдоган, только для того, чтобы вступить в НАТО. Европейские страны помогают удержать Эрдогана у власти, продолжая вести с ним дела, а теперь готовы уступить курдам. Сама Социал-демократическая партия отказывается от своих ценностей в пользу турецкого президента. Они даже молчали, когда посол Турции в Стокгольме сказал, что я в списке лиц, подлежащих экстрадиции в Турцию. Но я не сдаюсь.

Если партия и премьер не изменят свою позицию по поводу Эрдогана, я готов голосовать против. В этом случае правительство рухнет, и мы можем остаться без исполнительной власти даже до сентябрьских выборов. В этом случае запрос на вступление в НАТО будет заблокирован.

-Что вы думаете о решении Швеции стать членом НАТО?

-Швеция – страна, которая больше всего тратит на защиту прав человека. Если бы правительство уступило требования Эрдогана, как вы считаете, это изменилось бы?

Бесспорно, оно уже меняется, поскольку правительство явно не выступает против требований Эрдогана. И это опасность для всех. Давайте посмотрим, что происходит в эти дни. Эрдоган получил миллиарды от ЕС, чтобы заблокировать мигрантов в Турции и теперь хочет отправить их обратно в Сирию, создав города на севере и выгнав курдов из приграничной зоны. Таким образом он надеется через год после выборов получить преимущества во внутренней политике. Все в ущерб курдам. Однако США и ЕС в них уже не нуждаются, поэтому они готовы пожертвовать ими ради собственных интересов. Но здесь речь идет о жизни других людей. Это моральный вопрос, а не только политический.

-Как вы думаете, удовлетворит ли Эрдогана отмену эмбарго на поставку оружия?

-Думаю нет. Я думаю, он использует Швецию, чтобы получить большую поддержку от США. В странах Ближнего Востока то, что США думают, особенно актуально, поэтому Эрдогану важно иметь возможность опереться на Вашингтон. Таким образом, он может даже дома выглядеть героем и увеличить шансы на успех на следующих выборах. Европейские партии и правительства знают об этом, но готовы пожертвовать правами курдов. Во всяком случае, не об их гражданах, поэтому им легко не выступать всерьез против Эрдогана.

— Станет ли отныне жизнь курдов в Швеции тяжелее?

– Да, курдская община очень напугана. Я хотел организовать демонстрацию, но они боятся разоблачить себя и попадают в список террористов. Любой, кто выступает под флагом РПК, теперь рискует быть классифицированным как террорист. Многие говорят мне, что поддерживают меня, но не могут делать это открыто. Они боятся того, что с ними может произойти и опасаются за безопасность своих семей не только в Турции, но и здесь. Я никогда не думал, что это возможно. Я тоже не чувствую себя в безопасности после стольких лет в Швеции. Наша страна борется за права человека, но пожалуй не за права всех.

Следует исключить Курдскую рабочую партию из списка террористических организаций. Но правительство продолжает следовать линии Эрдогана. РПК уже не та, что была в восьмидесятых, многое изменилось, и оставление ее в этом списке — ущерб для всех курдов, особенно для тех, кто живет в Турции. На мой взгляд, настоящим террористом является Эрдоган, поскольку он продолжает атаковать северный Ирак и Рожаву. Но Турция в НАТО, поэтому никто ничего не делает, чтобы остановить это.

Германия. «Der Tagesspiegel» – «Четыре вопроса Йозефу Йоффе – Что делает мир?

С Iris-T* Германия хочет поставить Украине современную систему противоракетной обороны. Будет ли он когда-нибудь использован?

– Немцы держат слово! Только: Мы обещаем Киеву все возможное, но DHL, похоже, не работает должным образом, вещи не приходят, как и с зенитным танком «Гепард». Iris-TSLM – разумное шествие для Берлина. Он проявляет солидарность, но не улетает, поэтому не может поразить самолеты в российском воздушном пространстве, что должно еще больше раздражать медведя. Система, конечно, сложна и нуждается в обучении. Киев был бы в ударе только осенью, если бы курьерская служба снова не подвела. А пока: «Удачи, дорогие украинцы».

– Королева отмечает свое 70-летие. Ни один король не смог бы этого сделать, верно?

— По крайней мере, нет. На вершине таблицы регентства две женщины: Елизавета II в 70 лет и Виктория в 64 года. У мужчин средняя продолжительность жизни на четыре года меньше; разрыв был еще больше. Ребята больше пили и курили, у них была тяжелая и напряженная работа (инфаркт). По мере продвижения женщин на более высокие должности разрыв сокращается. Не имеет значения. Радуемся вместе с британцами их, казалось бы, бессмертной королеве. Она настоящий «образец для подражания», происходящий от английского языка.

— Виктор Орбан хотел убрать фаната Путина и патриарха Кирилла из списка санкций – и ЕС прогнулся. Какой стыд?

— Человек Божий заслуживает уважения и устроения, иначе нам придется иметь дело с тем, кто выше. Однако реальная политика весит больше. ЕС нуждался в голосовании Орбана, чтобы протолкнуть нефтяное эмбарго в отношении России. WmdW видит позор, но и тяжелые интересы. Кирилл может оправдываться по высшему разряду, но ЕС должен усилить давление на Путина. К сожалению, мы не можем изгнать Орбана из ЕС или Эрдогана из НАТО. Что оба знают. Они будут продолжать использовать свое преимущество.

— Последнее слово об Эмбере Херде…

– Почему мир поглощает драму о мести, в которой две сценические свиньи (Эмбер и Джонни) вцепляются друг другу в чубы? Здесь есть все: жадная жена против буйного мужчины, миллионы долларов, голливудские знаменитости как свидетели, суд как сцена, которая каждый день делает новые острые ощущения. Борьба с грязью не поднимала настроение, но доставляла удовольствие созерцателям. Война богатых и знаменитых более интересна, чем настоящая, и мы можем утешить себя: «Смотрите, у них тоже не лучше».

Йозеф Йоффе – член редакционной коллегии «Цайт».

* IRIS-T — ракета класса «воздух-воздух» малой дальности, оснащенная охлаждающейся инфракрасной головкой самонаведения.

«F.A.Z» – подпись под фото: «Зеленский встретил переселенцев из Мариуполя в Запорожье и раздал «таблетки».

Зеленский обещает освобождение всех оккупированных городов

Президент Украины посещает фронт

Лавров возмущен сорванной поездкой в ​​Сербию

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в победе во время посещения фронта. «Мы не сомневаемся, что освободим все временно оккупированные города. Это обязательно произойдет», – заявил Зеленский в южноукраинской Запорожской области, о чем сообщили в ночь на понедельник. Зеленский посетил украинские позиции в восточных районах Донецкой и Луганской областей. Там, в частности, в выходные продолжались ожесточенные бои. Британское правительство объявило, что передаст Киеву реактивную систему залпового огня M270. По словам министра обороны Бена Уоллеса, это должно помочь Украине защитить себя от России. Система аналогична американским «Химарам», о доставке которых в Украину Вашингтон ранее

неделю сообщил; Германия хочет поставить Киеву реактивные системы залпового огня. Президент России Владимир Путин стремился на государственном телевидении приуменьшить важность снабжения. Они продолжили «вооруженный конфликт», но «в сущности ничего не изменили», сказал Путин. При этом он пригрозил не уточняющимися ударами по новым «объектам», если Киев получит ракеты с большей дальностью.

Испания также не исключает поставку в Украину основных боевых танков и зенитно-ракетных комплексов. «Наша солидарность абсолютна», — заявила в понедельник Telecinco министр обороны Маргарита Роблес. Газета El País ранее сообщала, что Испания готова передать Украине в 40 основных боевых танков Leopard 2A4. Кроме того, федеральное правительство заявило в понедельник, что ему ничего не известно о том, планирует ли Испания такую ​​доставку. Поскольку танки, якобы предназначенные для снабжения, поступают из Германии, Берлину придется согласиться на экспорт из Испании в Украину. Пока что правительство Германии отказывается поставлять западные боевые танки Украине. Для канцлера Олафа Шольца критерием определения того, какая военная техника доставляется в Киев, является общий подход с партнерами, в первую очередь с Америкой.

Между тем, министр иностранных дел России Сергей Лавров пожаловался, что его запланированный визит в Сербию провалился из-за того, что Северная Македония, Черногория и Болгария не дали разрешение на пролет его самолета. По словам Лаврова, это «беспрецедентное решение» членов НАТО было «немыслимым» и «возмутительным».

«Augsburger Allgemeine» — Колонка: «Следующая эскалация»

Испания хочет передать Украине основные боевые танки Leopard 2. Это позволило НАТО войти в новое измерение помощи оружия – даже если речь идет о списанном оборудовании, которое сначала нужно отремонтировать. Отчет о том, что Великобритания, как и США, тоже хочет поставлять Украине ракеты большей дальности, подходит к этому.

Или это дальнейшая эскалация войны? Есть некие признаки. Россия, со своей стороны, впервые через несколько недель выпустила ракеты по целям в Киеве. Владимир Путин угрожает расширить свой список пораженных, включив в него «невредимые объекты».

Судя по всему, российская армия еще достаточно боевой силы, чтобы сохранить или даже расширить свои позиции. В конце концов, вопрос должен сводиться к выдержке. Совершенно не уверенно, что Кремль может полагаться на знаменитую выносливость русского народа. С одной стороны, многие из них клише. Существует также разница между защитой собственной страны, как вы поступали против нацистской Германии, и самим ведением захватнической войны.

Статья: «Лавров не может летать»

Санкция работает. В настоящее время британцы поставляют ракетные установки.

Своими санкциями Запад наносит удар российскому руководству в необычном месте: министр иностранных дел России Сергей Лавров не смог поехать в Сербию на выходные, поскольку Болгария, Северная Македония и Черногория заблокировали воздушное пространство для его самолета. из-за войны против Украины министр иностранных дел также подпадает под санкции.

Теперь Великобритания хочет поставлять Украине реактивные системы залпового огня большой дальности. «Поскольку тактика России меняется, тоже должна быть наша поддержка», — сказал министр обороны Бен Уоллес. Высокоточное оружие позволит Украине лучше защищаться от атак русских. В понедельник правительство Мадрида не подтвердило, ни опровергло сообщение о том, что Испания готовит поставку немецких боевых танков Leopard 2 и зенитных ракет. Это «чрезвычайно щепетильная тема» и требует «наибольшего благоразумия». Подержанные танки, приобретенные из Германии в 1995 году, законсервированы и все еще должны быть готовы к использованию. Это был бы первый раз, когда Украина получит западные основные боевые танки в борьбе против российской армии.

Австрия. «Der Standard» «Британцы бросают вызов угрозе Москвы. Лондон поставит Украине современный ракетный комплекс»

«Краткая война»

На мероприятии, организованном швейцарским таблоидом Blick, Себастьян Курц сказал о войне в Украине: «Нет простого решения. Хорошая новость: наконец, каждая война заканчивается переговорами».

Это вызвало большой резонанс на форуме СТАНДАРТ, а также среди некоторых оппозиционных политиков. Неудивительно

Это исторически полная чушь, которую там сказал Курц. Самая большая война в мировой истории закончилась безоговорочной капитуляцией как Германии, так и Японии. Без всяких переговоров. Безоговорочная капитуляция была целью войны западных союзников, которая была поставлена ​​еще в 1943 году на конференции в Касабланке. Советский Союз присоединился. После самоубийства Гитлера 30 апреля 1945 г. его преемник Дениц попытался вести переговоры с союзниками. Но они не думали об этом ни на секунду. Вторая мировая война завершилась в Европе безоговорочной капитуляцией Германии 8 мая 1945 г. (9 мая — СССР).

«Решения путем переговоров» означают, что враги идут на компромиссы, которые можно представить в случае Украины/России. но суть не в этом. Важным моментом является то, что бывший канцлер настолько мало знает о ключевом событии мировой истории, проводящем ложные аналогии с сегодняшним днем. Что, впрочем, не удивляет людей, ранее смогли познакомиться с его исторической необразованностью.

Дания. «Politiken» — «Датская сирень красивая, но украинская сирень красивее»

Уже девять недель в семье Кристенсен живет украинская семья. Две семьи во многом стали единым целым и заложен камень вечной дружбы.

Но безопасность под угрозой, это дорого, прошло девять недель в бюрократическом аду, и вскоре семьям снова придется развестись.

Чехия. «Hospodarske Noviny» — «Специальное оружие для Украины

Как западные ракетные установки изменят ход войны? Украина получит оружие, которого нет в России.

Нидерланды. «NRC» — «Зеленский наконец-то достиг своего».

Турция. «Daily Sabah». Подпись под фото: «Президент Украины Владимир Зеленский посещает военную позицию при наступлении России на Украину, Донецк, Украина, 5 июня 2022 года.

ЗЕЛЕНСКИЙ ПОСЕТИЛ ФРОНТ, В СЕВЕРОДОНЕЦКЕ ИДУТ ЖЕСТКИЕ БОИ

Вчера на улицах промышленного города Северодонецк шли СОБЫТИЕ бои между украинскими и российскими силами в ключевой битве за превосходство на востоке Украины, а президент Украины Владимир Зеленский заявил, что посетил два города, которые находятся очень близко к одному из наиболее активных линий фронта между войсками своей страны и русскими солдатами.

«Украина ожидает, что Турция станет гарантом безопасности»

Прошло более 100 дней, и мир, к сожалению, привык к насилию в Украине. Однако война продолжается, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия уже вторглась на пятую часть страны, а миллионы скрылись, а тысячи были убиты.

Стремясь получить последнюю информацию об этой ужасной войне, я обратился к главному переговорщику Украины Рустему Умерову. Он в составе делегации, ведущей переговоры с Россией, часто приезжает в Турцию. Я задавал ему вопрос о последних событиях в отрасли, и он дал подробные ответы. Поначалу я спросил, какая часть территории Украины находится под российской оккупацией. Он сказал, что ситуация может меняться каждый день, поскольку украинская армия возобновит контроль над еще большим количеством населенных пунктов. «Они уже деоккупировали более 1015 населённых пунктов по Украине. Мы уже начали процесс восстановления и восстановления наших территорий», – сказал он.

Вместе с правительством Польши он сообщил, что они открыли три модульных лагеря для внутренне перемещенных лиц. В этом вопросе Украина ожидает большой поддержки Турции и турецких коллег.

«Правительство Украины уже работает над планом реконструкции страны. Десятки стран, включая Турцию, уже предложили свою помощь в восстановлении украинских городов».

Главный материал: «Местные жители протестуют против YPG и против Асада в Сирии

Гражданские жители, принудительно перемещенные террористами YPG на севере Сирии, призывают турецкие силы и оппозиционные группировки очистить свои родины от оккупации ответвления РПК».

Люксембург. «Luxemburger Wort» – «Повседневная жизнь»

Несмотря на глубокие ранения и длительные ракетные обстрелы, Киев репетирует нормальный режим

После более чем 100 дней войны украинская столица пытается вернуться в почти нормальную повседневную жизнь. Большинство бетонных блоков и крепостей с мешками с песком на киевских магистралях расчищены. Но шок от Буча и страх перед продолжающимися ракетными обстрелами все еще замедляют расцветающую радость жизни. И, наконец, никто не знает, сколько времени Киеву – одному из первых театров агрессивной войны, развязанной Владимиром Путиным – придется ждать настоящего мира.

До войны Буча считалась элитным пригородом Киева, о котором мечтали средние семьи как место жительства. Но это было до войны. Сегодня иностранные тележурналисты в бронежилетах позируют перед разрушенными домами, а многие жители остаются в шоке.

Подпись под фото: «Между войной и буднями: девушка проезжает мимо разрушенного жилого дома в Киеве на скутере».

Польша. «Gazeta Wyborcza» – «ФРАНЦИИ НУЖНА ВОДА»

Зерна будет не хватать не только из-за войны в Украине. Во Франции, четвертой житнице в мире, засуха. Фермеры должны орошать свои поля, но им мало что делать. По подсчетам ученых, к концу века на половине территории Франции будет царить средиземноморский климат, в то время как сегодня это всего 15 процентов.

США

«NYT» — «Разбитый Россией монастырь сохраняет веру с Москвой»

Подпись под фото: «Укрываясь от российских обстрелов на прошлой неделе в православном Святогорском монастыре на востоке Украины».

Среди сотен мест боевых действий по всей Украине Святогорско-Печерский монастырь, несомненно, относится к наиболее неповторимым.

Большой комплекс луковичных церквей, построенных на высоком берегу реки Северский Донец, считается одним из пяти самых святых мест Русской православной церкви. Однако он находится прямо на линии огня русской армии, наступающей на восток Украины. Российские снаряды, нацеленные на позиции украинских войск, регулярно сбиваются с дороги и поражают монастырь с ужасным визгом и металлическим грохотом, который эхом разносится церковными дворами. Они проюивают стены построек и оставляют зияющие дыры в земле; По данным украинской полиции, по меньшей мере четыре монаха, священники или монахини были убиты.

Этот обстрел является еще одним примером побочного ущерба, который россияне наносят ложные или неизбирательные артиллерийские удары. И это заставило монахов и монахинь, обособленных здесь, принять форму рационализации военного времени.

Наряду со многими сотнями вынужденных переселенцев, искавших убежища в этом комплексе, они верны Русской церкви и ее лидеру в Москве, Патриарху Кириллу, благословившему российское вторжение. Но постоянные обстрелы русской армией есть противоречие, с которым они вынуждены мириться.

«Да, они обстреливают монастырь, но они, пожалуй, просто выполняют приказ», — сказала одна монахиня, сестра Иоанна, о русских солдатах. «Мы тоже молимся за них, прося, чтобы они осознали, что делают».

Сестра Иоанна молилась в коридоре монастырского дома в прошлый вторник утром, читая псалмы Шестого катехиза, как она вспомнила, когда снаряд попал в стену, взорвав ее. Вокруг полетели кирпичи и обломки. Кирпич ранил его в голову, рассказывал он позже в интервью в больнице. Монах рядом с ним был ранен шрапнелью.

«The Hill» – «Скрытым рычагом влияния России на Украину является рынок удобрений».

«ADG» – «Британия вооружит Украину ракетами»

На Донбассе продолжаются ожесточенные бои, говорят официальные лица

Подпись под фото: «Сотрудники МЧС Донецкой народной республики тушат загоревшиеся во время обстрела российскими войсками в Донецке в понедельник».

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ