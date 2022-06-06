Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 05 июня

Главные темы: Путин хочет экспортировать зерновые через Беларусь, но Зеленский говорит «нет»; Европа ставит деньги выше морали, и это усложняет выживание.

В Украине погиб немецкий боец

Германия ожидает 746 тыс. украинских беженцев, которые обратятся в центры занятости

6 СЛАБЫХ ТОЧЕК В БОРОТЬЕ С ПУТИНОМ в Скандинавских странах

Теневая группа для Путина получает золото в Судане



Европа

Италия. «Corriere della Sera» – «Путин хочет экспортировать зерновые через Беларусь, но Зеленский говорит «нет».

Переговоры ООН.

Царская армия хвалится взятием Северодонецка. Украина: мы отбили из атаки»

*Царская армия — в итальянских газетах Путина зовут царь, а его армию царская армия

Кремль обвиняет: «Русских дискриминировали в Италии»

«Corriere della Sera» — «Контратака на Донбассе»

«Украинское восстановление в Северодонецке. Москва против Италии»

«Киев: переговоры после наступления. Маневры НАТО на Балтике Путин: давим американское оружие, как орехи»

Испания. «La Vanguardia» — «Вторжение России в Украину вызывает милитаризацию в северных странах»

НАТО усиливается в Норвегии

Северная страна, в которой расположены базы Альянса, является наиболее стратегической в ​​Арктике

Член НАТО с 1949 года Норвегия является наиболее стратегической страной в европейской Арктике, ключевым союзником США и НАТО. Уже подкрепленный возможным вступлением Финляндии и Швеции, Атлантический альянс намерен увеличить свое военное присутствие в Северной Европе от Арктики до Балтики с целью отвлечь Россию от военной агрессии.

Но после опыта первой холодной войны Норвегия хорошо понимает, что сдерживание можно легко интерпретировать как угрозу. Результат: гонка вооружений с обеих сторон границы.

Эта так называемая «дилемма безопасности» является головной болью для правительства труда Jonas Store, избранного в прошлом году, чьи лучшие инстинкты искать формулы сожительства с Россией были подорваны вторжением 24 февраля.

Осло знает риск того, что сдерживание будет рассматриваться как угроза, как и во время первой холодной войны в Украине.

Северный флот России из около 50 подлодок, оснащенных межконтинентальными баллонными ракетами, составляющий более половины российского арсенала ядерных боеголовок большой дальности, базируется на Кольском полуострове, через границу с Норвегией. Защита доступа этих подлодок к Атлантике «всегда была краеугольным камнем российской политики безопасности», объясняет Кристиан Атланд из Норвежского института международных дел (NUPI) в Осло.

Вот почему, когда говорят о создании зоны A2/AD НАТО в Арктике и Балтии, чтобы запретить доступ российским войскам, в Мурманске, стратегическом российском порту, находящемся всего в 160 километрах от Норвегии, раздается тревожный звонок. Со своей стороны Россия пыталась установить контроль над глубокими водами между материковой Норвегией и норвежским архипелагом Шпицберген с помощью самых современных подлодок.

Норвегия всегда являлась очень сдержанным членом Атлантического альянса. Она не позволила размещать американские базы на своей территории или ядерное оружие. Она приложила большие дипломатические усилия для достижения соглашений о сотрудничестве в таких сферах, как береговая охрана и права на рыболовство. Но, как видно из Тронхейма – в фьорде в центральной Норвегии, в 1500 километрах южнее границы с Россией, и постепенная милитаризация Арктики подогревает опасность ядерной войны в Осло 500 – основная реальность все больше и больше другой.

За аэропортом Вернесс из соснового леса высится табличка: АД. Это достопримечательность для круизного туризма из-за своего адского названия на английском. На границе между Западом и Россией больше нет шутки, которая бы ни была черной. Проходя по дороге через ряд сообщений об опасности наезда на пешеходов и детей, вы попадаете на военную базу с полигоном норвежской армии. Нечего беспокоиться. Но внизу, в недрах горы находится так называемая пещера Фригард, центр хранения морских пехотинцев США.

В пещере хранятся сотни военных транспортных средств, оруженосцев и бронированных машин Хамви, которых достаточно, чтобы перевезти 15 тысяч морских пехотинцев, если в регионе начнется война. Подземное месторождение датируется 1981 г. Оно утратило актуальность по окончании холодной войны. Сейчас считается важным «сократить время реагирования на случай пограничного кризиса», – объясняет Карстен Фриис, другой аналитик NUPI.

Еще пять подземных объектов расположены на площади 80 квадратных километров в разных местах Норвегии, некоторые из них содержат артиллерийские склады, десантные машины и транспортные средства для транспортировки оружия. Другие, такие как Олавсверн, норвежская военно-морская база на крайнем севере, используются американскими и британскими атомными подлодками для стыковки в подземных доках. Последним подземным объектом является военно-морской госпиталь, расположенный в пещере в заливе Боген.

Перевооружение во имя сдерживания также воздушное. до двух

часах езды от Тронхейма, база Эвенес будет обслуживать 52 американских истребителя-бомбардировщика F-35 в дополнение к 64, приобретенным Финляндией в прошлом году. В то же время НАТО создало радиолокационную станцию ​​на острове Вардоя в Баренцевом море для наблюдения за ходом российских воздушных и морских маневров.

«El Mundo» – «Кремль увеличивает свое присутствие в Сахеле* с помощью наемников Вагнера»

*Сахель — тропическая саванна в Африке, которая является своеобразным переходом между Сахарой ​​и южными, более плодородными землями, более известными как африканский регион Судан. Сахелем также называют полупустынные и степные районы к северу от Сахары — в частности, Тунисский и Алжирский Сахель.

«ABC» — «Европа ставит деньги выше морали, и это усложняет выживание»

Президент Торгово-промышленной палаты Украины критикует тот факт, что некоторые страны просят отказаться от своей территориальной целостности для достижения мира

Геннадий Чижиков, президент Торгово-промышленной палаты Украины, Россия уже разрушила три дома. Первый раз это было восемь лет назад, когда пророссийские ополченцы напали на Донбасс, оставив в разгаре боевых действий свой дом в Донецке; второй в Шурове, под Славянском. «У моего дома были сброшены две бомбы. Впоследствии русские солдаты внутри разграбили». Последнее было в феврале, когда он с семьей спрятался в городке в 40 километрах от Киева, который оказался оккупированным российскими войсками. Всего за два дня россияне взяли город под свой контроль, обстрелы и обстрелы были настолько интенсивными, что мы неделю не могли выйти из подвала. Как-то в 200 метрах от нашего дома упала бомба, остатки осколков вонзились в стены, и мы вместе с соседями решили выстроить колонну автомобилей в сторону главной дороги, что, к счастью, позволило мне вывезти мою семью в безопасное место». . Однако его успех ни на йоту не умаляет разочарование. «Три дома разрушены, меня ограбили. Что мне сказать своим детям? Что они доверяют России? Путин разрушил отношения между двумя народами как минимум на два поколения».

Чижиков вернулся в Киев, чтобы управлять из Торговой палаты огромным кризисом, влекущим за собой российское вторжение, а также международными союзами, все более нетерпеливыми перед лицом длительного кризиса, порождающего мировой экономический кризис, грозящего распространить призрак голода по всей планете. «Европейцы звонят мне и говорят: «Геннадия, пожалуйста, мы устали, найди решение, чтобы остановить войну». Не могли бы вы сдать часть территории, например? Я им отвечаю: Стоп, что? Мы не можем остановить общероссийский менталитет, потому что проблема не только в Путине, он сменил население за последние 20 лет. Мы относимся к России так же, как наши дедушки и бабушки относились к Германии в 1940-х годах, к фашистскому государству».

Экономист хорошо понимает, почему возникают сомнения, хотя и не оправдывает попадание Запада в ловушку. «Россия всегда очень хорошо работала с пропагандой, – объясняет он. «Исторические достижения должны быть направлены на поиск лучших условий жизни и большей нравственности. Европа некоторое время олицетворяла мораль, но после Второй мировой войны привыкла утешать и бороться с любым дискомфортом деньгами или уступками. Он забыл уроки Второй мировой войны, поэтому думает, что будет полезно сказать Путину: пожалуйста, возьмите немного Украины, и мы все забудем». «Европа не понимает, что проблема гораздо более серьезная.

В 2000 году Путин уже создал проблему в Молдове [продвигая автономию Приднестровья], запустив тенденцию: начало кризиса, который он никогда не решит, как плохой хирург, плохо накладывающий швы и заставляющий рану гноиться. Они создали проблему в Молдове, Азербайджане и Армении, затем в Грузии, в 2014 году в Украине с Крымом и Донбассом, а теперь и во всей стране. Вот почему я спрашиваю своих европейских коллег, какой финал вы ожидаете?

На стенах его кабинета фотографии с украинскими президентами говорят о его давнем влиянии как управленца. «В деловом мире мы имеем то, что называется управлением рисками. Прежде чем иметь дело с кем-нибудь, вы должны посмотреть на их историю. Это касается Путина: с точки зрения бизнеса он стал непредсказуемым агентом, и нам нужно постепенно избавляться от зависимости. Однако Европа все эти годы реагировала наоборот: покупала больше. Чем хуже он вел себя, тем больше я у него покупал», – продолжает он. «Европа ставит свои интересы выше морали, а это подразумевает проблему выживания. Он обнаружил, что российский сосед проблематичен, и ему пришлось 20 лет искать альтернативные источники газа, но он слишком удобен, чтобы продолжать покупать газ у России. Европа намерена платить за решение, поэтому я спрашиваю своих европейских друзей, когда вы перестанете вести переговоры с Россией? Когда Украина оккупирована? Когда Прибалтика будет оккупирована? Когда Польша была оккупирована? Когда ты поставишь мораль выше своих насущных потребностей? Для меня это единственное возможное уравнение.

Восемь лет вторжения Чижиков знает, о чем говорит, потому что, в отличие от Запада, он уже восемь лет страдает вторжением.

Германия. «Der Tagesspiegel» – «В Украине погиб немецкий боец»

По данным украинских источников, в боях против российских войск в Украине погиб германский боец. В общей сложности погибли четверо иностранных воевших за Украину иностранных добровольцев, сообщила добровольческая бригада «Международный легион обороны Украины». Также погибли трое мужчин из Нидерландов, Франции и Австралии.

По словам губернатора Луганской области Восточной Украины, российские военные взрывают мосты в разрушенном городе Северодонецк, чтобы не допустить поставок, сообщил губернатор Сергей Гайдай. Украинские части продолжали удерживать позиции в городе.

По данным «Welt am Sonntag», Федеральное агентство занятости ожидает до конца года 746 тыс. украинских беженцев, которые обратятся в центры занятости и получат право на Hartz IV.

«FAZ». «Колониальные союзники немцы и россияне неоднократно рассматривали Украину как колонию»

Поэтому Берлин так глух к голосам из Киева?

Политика и фельетон. Только между нами

Политикам нужны союзники, на которых они могут положиться.

Дания. «POLITIKEN» – «ДОНБАСА БОЛЬШЕЕ». Российские войска медленно, но верно вгрызаются все глубже в Восточную Украину, а украинские солдаты падают полосой. Раненых сотнями привозят в операционную, где вынимают обломки русской артиллерии и кассетных бомб. Или ампутировать ногу. Политики посетили военный госпиталь в секретном месте на Донбассе. В интервью «Courrier Picard» Эммануэль Макрон подробно описывает свою дорожную карту: покупательная способность, пенсионная реформа, визит в Украину, премьер-министр.

Швеция. «Aftonbladet» – «6 СЛАБЫХ ТОЧЕК В БОРОТЬЕ С ПУТИНОМ в Скандинавских странах»

■ Линия жизни ■ Ссылки ■ «Закрыть Россию»

Со Швецией и Финляндией в НАТО альянс будет настолько крепким, что он должен удерживать Россию от любых военных атак в нашем регионе. Так считают несколько профессионалов, с которыми общался Aftonbladet.

Вот шесть самых важных мест для обороны северных стран.

Со Швецией и Финляндией в НАТО альянс будет гораздо крепче в северном регионе.

Это будет способствовать миру, считает Стефан Ринг, бывший преподаватель стратегии Шведского колледжа национальной обороны:

— Страны Северной Европы вместе имеют одни из самых больших и современных воздушных сил Европы.

— С территорией Швеции большую стратегическую глубину будут иметь Норвегия, Финляндия, а также Дания.

– Финляндия может базировать свои военно-воздушные силы в Швеции и все равно действовать против российских сил.

– НАТО будет очень сильным игроком в северном регионе.

Именно это преимущество может заставить россиян сохранять спокойствие, говорит Ринг.

– Когда они сталкиваются с завершенным фактом и имеют очень малое поле для переговоров, они, кажется, становятся умнее.

Когда Соединенные Штаты вели жесткую борьбу в кубинском кризисе в 1962 году, это привело к ослаблению и нескольким важным соглашениям о разоружении с Советским Союзом в течение следующего периода, утверждает Стефан Ринг.

Подобным образом во время встречи с Горбачевым в Исландии в 1986 году по твердой позиции Рональда Рейгана последовало соглашение о РМД 1987 года, разоружившее ядерное оружие средней дальности в Европе.

Сейчас динамика может быть схожей.

– Для России это будет очень небольшое поле для маневра, и я думаю, что это положительно для расслабления. Но нам важно иметь дипломатические контакты и объяснить россиянам, что мы не хотим нападать на них, а наоборот, сотрудничаем с ними.

Но для этого сначала война на Украине должна закончиться.

– Пока это продолжается, тяжело заходить и каким-либо образом давать льготы России, – говорит Стефан Ринг.

Вот важнейшие регионы для обороны северных стран:

1 Северный Калотт: жизненно важный для России

■ Российские стратегические атомные подлодки базируются на Кольском полуострове.

Они составляют русскую «второсортную способность».

Они гарантируют, что каждый, кто атакует Россию с помощью ядерного оружия, всегда получит ответ той же монетой, даже если нападение настолько неожиданно, что российские наземные и шахтные работы будут ликвидированы.

В этом регионе также есть воздушные и военно-морские силы, которые Россия может использовать для влияния американских подкреплений через Атлантику.

Норвежский законопроект об обороне подчеркивает, что если Россия захочет расширить оборону северных военно-морских баз к западу, Норвегия может оказаться за российской линией обороны.

«Это будет иметь серьезные последствия для норвежской свободы действий и безопасности и ограничит возможность альянса укрепить Норвегию», — говорится в отчете.

В Швеции как комитет по обороне, так и другие эксперты заявили, что север Швеции также может стать целью, если Россия попытается расширить зону обороны вокруг Кольского полуострова и атомных подлодок.

Стратегическое значение Северной Калотты было продемонстрировано не в последнюю очередь в сентябре 2020 г., когда Швеция, Финляндия и Норвегия подписали соглашение о военно-оперативном оборонном сотрудничестве в регионе.

– Это, конечно, связано с изменившейся ситуацией с безопасностью со временем, где мы видим усиление российской структуры в Мурманской области с флотом и другими ресурсами, мы видим создание базы вблизи финской границы Алакурти, мы видим структуру по всей Арктике со стороны России и больше учений и оперативного поведения на более продвинутом уровне, сказал тогда министр обороны Питер Хультквист.

2 Пояса и Борнхольм: жизненно важные для укрепления

■ Большой Бельт, Малый Бельт и Саунд являются важными транспортными путями как для России, так и для Запада. «С точки зрения НАТО, Балтийское море, включая его заливы, является жизненно важным для укрепления обороны восточных стран-членов», — пишет Комитет обороны.

Борнхольм особенно стратегически важное место.

– Если Россия контролирует Борнхольм, они могут доставить много неприятностей.

Но на самом деле, возможно, также важно для нас контролировать территорию, иметь возможность давить на Россию, говорит Стефан Ринг.

3 Средняя Балтика: игральная карта для Запада

■ По словам Стефана Ринга, территория между Хельсинки, Аландскими островами, Готландом и Стокгольмом чрезвычайно важна в обороне Северных стран.

— Лицо, которое его контролирует, также контролирует движение в Финском заливе и из него. Если бы Россия контролировала Аландские или Готландские острова, НАТО было бы очень тяжело действовать в пользу стран Балтии.

– Но для нас это почти даже важнее, потому что будет давление на Россию. Это игральная карта, которую мы можем держать, говорит Стефан Ринг.

— Когда вы ведете переговоры с Россией, вы должны это делать с позиции силы.

4 Финский залив: может закрыть Россию

■ На дальнем конце Финского залива находится Санкт-Петербург. Там базируется значительная часть Балтийского флота России, есть военные штабы, а рядом расположены несколько важных авиабаз.

Поскольку Швеция и Финляндия в НАТО, Россия рискует оказаться в ловушке в Финском заливе, говорит Петер Матссон, старший преподаватель военных наук в Шведском национальном колледже обороны.

Финский залив относительно невелик, и с длинного побережья на севере и юге морские работы и самолеты могут угрожать российскому морскому транспорту.

– Для России это будет очень сложная ситуация. Вы также оказываетесь относительно в ловушке в Калининграде, который зависит от морского транспорта из Санкт-Петербурга. Для них это уязвимая ситуация.

– Санкт-Петербург – очень большой порт. Не смотря на санкции, там продолжается значительное движение транспорта. Если этот путь закроют, то он будет направлен на порты Владивостока и Мурманская, и это будет очень тяжело.

– Дорога через Черное море тоже опасна и ее также можно закрыть, – говорит Питер Матссон.

5 Гетеборг: спасательный круг Финляндии

■ Гетеборг является важнейшим импортным портом Швеции, но также Норвегии.

Если морской транспорт в Балтийском море не может работать нормально из-за конфликта с Россией, Гетеборг также станет спасительным кругом для Финляндии, поскольку весь импорт в страну должен производиться наземным путем через Швецию.

Важнейшей задачей будет удерживать водные пути открытыми и свободными от подлодок и мин.

6 Тронхейм: связь через Атлантику

■ — Именно в Тронхейм планируется прибыть американское подкрепление, — говорит Стефан Ринг.

– Если вы идете туда, то не обязательно заходите в узкий Скагеррак-Каттегат, а можете пересечь Атлантический океан прямо. Также в Тронхейме США предварительно хранят свое оборудование.

Конечно, в Северном регионе есть более важные регионы.

Одним из таких является финско-российский пограничный район в Карелии. В 1939-1945 годах там шли две войны, и этот регион, вероятно, снова станет ареной войны между Финляндией и Россией.

Сувалкский промежуток, тонкая полоса земли, соединяющая Литву и Польшу – с российским эксклавом Калининградом и Беларусью с обеих сторон – является еще одним местом, которое становится важным в конфликте в Балтии.

Однако Стефан Ринг считает, что ранее перечисленные регионы важнее:

– Если Россия войдет и займет 50 км финской территории в Карелии, это не повлияет на стратегическую ситуацию в Северном регионе как таковую. Но это случается, если они примут Аландские острова или Готланд.

Военная география вокруг Балтийского моря будет сложной для России. Если они атакуют любую страну НАТО, они должны защищаться от Кольского полуострова на севере, через Санкт-Петербург и страны Балтии, вплоть до окруженного Калининграда на юге.

– Для них это будет вызовом, – говорит Питер Матссон,

старший преподаватель военных наук Шведского национального оборонного колледжа.

– То, что раньше выглядело как преимущество, передовая позиция в Калининграде, теперь будет очень открытой. В Калининграде нет оперативной глубины, туда попадаешь с системами вооружения, которые есть в НАТО. Защищаться будет очень тяжело.

Со Швецией и Финляндией в НАТО Питер Маттссон не верит, что Россия может добиться успеха в войне вокруг Балтийского моря.

– Если каждый в НАТО будет отвечать за свою часть, это будет достаточно сдерживающим фактором, что Россия не уступит ни одну страну.

– Они ослаблены, а мы становимся все сильнее. Время говорит против России.

«Expressen» – «ДЕКЛАРАЦИЯ ПУТИНА. ЗАЯВЛЕНИЕ О НОВЫХ ПРОБЛЕмах ЕС»

США

США. «NYT» — «Теневая группа для Путина получает многое в Судане»

Судан — В выжженном, богатом золотом районе в 200 милях к северу от столицы Судана, где богатства выходят из вырубленной в пустыне породы, таинственный иностранный оператор доминирует в бизнесе.

Местные жители называют его «Российская компания» — строго охраняемый завод со сияющими башнями в глубине пустыни, перерабатывающий насыпи пылевой руды в слитки полуочищенного золота.

«Россияне платят лучше всего», — сказал Аммар аль-Амир, шахтер и лидер общины в Аль-Ибедии, труднодоступном шахтерском городке в 10 милях от завода. «Иначе мы мало о них знаем».

На самом деле, как свидетельствуют записи суданской компании и правительства, золотой рудник является одним из форпостов группы Вагнера, непрозрачной сети российских наемников, горнодобывающих компаний и операций по политическому влиянию, контролируемых близким союзником президента России Владимира Путина.

Они агрессивно распространяются по всей части Африки. Наиболее известный как поставщик наемного оружия, Вагнер за последние годы превратился в гораздо более широкий и более сложный инструмент власти Кремля, по словам экспертов и западных чиновников, отслеживающих его расширение.

Вместо единой организации, Вагнер начал описывать взаимосвязанные операции по ведению войны, заработка и торговли влиянием, недорогие и отрицательные, обслуживающие амбиции г-на Путина на континенте, где поддержка России относительно высока. Вагнер появился в 2014 году как банда поддерживаемых Кремлем наемников, которые поддержали первый набег Путина на Восточную Украину, а затем отправили в Сирию.

За последние месяцы не менее 1000 ее бойцов снова появились в Украине, сообщила британская разведка.

Основным руководителем Вагнера, по мнению западных чиновников, является Евгений Васильевич Пригожин, российский олигарх, известный как «повар Путина».

Колонка: «Фермер кормит деревню»

СЕВЕРНЫЙ РАЙОН, Украина — Александр Чаплик, один из немногих мирных жителей, все еще едут по дороге, ведущей к фронту, остановился и выдвинулся из окна машины, чтобы обменяться информацией с сельским жителем. Он вез припасы в свою деревню, одно из немногих украинцев, все еще находящихся в руках, лежащих на пути наступления россиян.

«Мы окружены со всех сторон, — сказал 55-летний Чаплик, занимающийся молочным животноводством. «Второй месяц без света, без воды, без газа, без связи, без интернета, без новостей. В общем ужас». «Но людям нужно есть», — сказал он. «Я бизнесмен. Так что я делаю свою работу».

Чаплику принадлежит около 75 акров земли близ города Северодонецка, где в последние дни российские и украинские войска борются за контроль в ожесточенных уличных боях. Сельская местность вокруг его фермы почти постоянно подвергается бомбардировкам со стороны российских войск, которые пытаются окружить восточные украинские силы и осадить Северодонецк и Лисичанск.

«Los Angeles Times» — «Движение войны на востоке Украины меняется»

Попытка России захватить Киев провалилась, но ее безжалостная артиллерия наносит ущерб Донбассу.

Подпись под фото: «Ребенок прощается, когда он и его семья эвакуируются из Покровска на Донбассе на востоке Украины.

«Arizona Daily Star» — «Москва продолжает атаку». Усиленные российские войска при поддержке авиаударов в субботу нанесли удар по части восточной Украины, взорвав мосты и обстреляв жилые дома, когда они боролись за захват двух городов, оспаривающих провинцию под контроль Москвы, заявили украинские официальные лица. Российские и украинские войска вели бои улица за улицей в Северодонецке и близлежащих районах.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ