Первые полосы мировых СМИ о войне Украине: 20 мая

Главные темы: Война склоняет хрупкий мир к массовому голоду. Турция продолжает тормозить НАТО. Две австрийские газеты разместили на первые полосы одинаковые фото и цитаты из интервью Юлии Тимошенко (пожалуй, бесплатно потому что одинаковые…прим.автора). Европа согласовывает обязательные резервы газа. Шольц против санкции ЕС против Шредера и исключает возможность быстрого вступления Украины в ЕС. Зенитки Гепард от Германии в Украину еще не попали, к ним нет снарядов

Великобритания

«The Economist» – «Будущая продовольственная катастрофа»

Война склоняет хрупкий мир к массовому голоду. Исправить это – дело каждого

Вторгнувшись в Украину, Владимир Путин может уничтожить жизнь людей, находящихся вдали от поля боя, и в таких масштабах даже он может пожалеть. Война сказывается на глобальной продовольственной системе, ослабленной COVID-19, изменении климата и энергетическом шоке. Украинский экспорт зерновых и масличных культур в основном остановился, а российский – под угрозой. Итого две страны поставляют 12% проданных калорий. Цены на пшеницу, выросшие на 53% с начала года, подскочили еще на 6% 16 мая после того, как Индия заявила, что приостановит экспорт из-за тревожной жары. Широко принятая идея кризиса стоимости жизни не начинает улавливать серьезность того, что может ожидать впереди .

Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН, предупредил 18 мая, что в ближайшие месяцы угрожают «призраком глобального дефицита продовольствия», который может длиться годами. Высокая стоимость основных продуктов питания уже повысила количество людей, которые не могут быть уверены, что получают достаточно пищи. Число выросло на 440 миллионов, до 1,6 миллиарда.

Почти 250 миллионов находятся на грани голода. Если, по всей вероятности, война затянется, а поставки из России и Украины будут ограничены, еще сотни миллионов людей могут впасть в бедность. Политические беспорядки распространятся, дети будут малорослыми, а люди будут голодать.

Путин не должен использовать еду как оружие. Нехватка не является неизбежным результатом войны. Мировые лидеры должны рассматривать голод как глобальную проблему, срочно требующую глобального решения.

Россия и Украина снабжают 28% мировой пшеницы, 29% ячменя, 15% кукурузы и 75% подсолнечного масла. Россия и Украина вносят около половины зерновых импортированных Ливаном и Тунисом; для Ливии и Египта эта цифра составляет две трети. Украинский экспорт продовольствия обеспечивает калории, чтобы прокормить 400 миллионов человек. Война прерывает эти поставки, потому что Украина заменяла свои воды, чтобы умерить нападение, а Россия блокирует Одесский порт.

Еще до вторжения Всемирная продовольственная программа предупреждала, что 2022 год будет ужасающим. Китай, крупнейший производитель пшеницы, заявил, что после дождей, задержавших посев в прошлом году, эта культура может стать самой плохой за всю историю. Теперь, кроме экстремальных температур в Индии, второму по величине производителю в мире, отсутствие дождей грозит снижать урожаи других хлебных корзин, от пшеничного пояса Америки до региона Бо во Франции. Африканский угол опустошает худшая за последние четыре десятилетия засуха. Добро пожаловать в эпоху смены климата.

Все это плохо отразится на бедных. Домохозяйства в развивающихся странах тратят 25% своих бюджетов на еду, а в странах Африки к югу от Сахары — 40%. В Египте хлеб снабжает 30% всех калорий. Во многих странах-импортерах правительства не могут позволить себе субсидии, чтобы увеличить помощь бедным, особенно если они также импортируют энергию — еще один упадок.

Кризис грозит усилиться. Украина уже отгрузила значительную часть урожая прошлым летом до войны. России по-прежнему удается продавать свое зерно, несмотря на дополнительные расходы и риски для грузоотправителей. Однако украинские силосы, которые не пострадали от боевых действий, полны кукурузы и ячменя. Фермерам негде хранить свой следующий урожай, который должен начаться в конце июня, поэтому он может сгнить. И им не хватает топлива и труда, чтобы посадить следующее. Россия, со своей стороны, может не обладать определенными запасами семян и пестицидов, которые она обычно закупает у Европейского Союза.

Несмотря на резкий рост цен на зерно, фермеры в других странах могут не восполнить дефицит. Одна из причин состоит в том, что цены нестабильны. Хуже того, прибыль сокращается из-за роста цен на удобрения и энергоносители. Это основные расходы фермеров, и оба рынка нарушены санкциями и борьбой за природный газ. Если фермеры сократят внесение удобрений, глобальные урожаи будут ниже в самое неподходящее время.

Реакция обеспокоенных политиков может усугубить плохую ситуацию. С начала войны 23 страны от Казахстана до Кувейта объявили строгие ограничения на экспорт пищевых продуктов, которые покрывают 10% продаваемых во всем мире калорий. Более пятой части всего экспорта удобрений ограничено. Если торговля прекратится, наступит голод. Северная Монголия должна разрешить украинское судоходство, Украине следует разминировать подступы к Одессе, а Турции нужно пропустить через пролив Босфор военно-морской эскорт, подчеркивают авторы статьи.

Сцена готовится к игре обвинения, в которой Запад осуждает Путина за его вторжение, а Россия осуждает санкции Запада. На самом деле, срывы, в первую очередь, являются результатом вторжения г-на Путина, и некоторые санкции ужесточили их. Аргумент может легко стать оправданием для бездействия. Тем временем многие будут голодать, а некоторые умрут.

В то же время государства должны действовать вместе, начиная с удержания рынков открытыми. На этой неделе Индонезия, источник 60% мирового производства пальмового масла, упразднила временный запрет на экспорт. Европа должна помочь Украине перевозить зерно по железной дороге и автомобильному транспорту в порты Румынии или Балтии, хотя даже самые оптимистичные прогнозы свидетельствуют, что только 20% урожая можно было бы получить именно так. Страны-импортеры также нуждаются в поддержке, чтобы они не опрокинулись из-за огромных счетов. Чрезвычайные запасы зерна должны поступать только беднейшим. Для других финансирование импорта на выгодных условиях, возможно, предоставленное через МВФ позволит доллары доноров пойти дальше. Освобождение от долга может помочь освободить жизненно важные ресурсы.

Есть возможность замены. Около 10% всего зерна используется для производства биотоплива; а 18% растительных масел идет на биодизель. Финляндия и Хорватия ослабили мандаты, требующие, чтобы бензин включал топливо из сельскохозяйственных культур. Другие должны следовать их примеру. Огромное количество зерна используется для кормления животных. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации, на зерно приходится 13% сухих кормов крупного рогатого скота. В 2021 году Китай импортировал 28 миллионов тонн кукурузы для кормления свиней, что больше чем Украина экспортирует за год.

Немедленное облегчение принесет прорыв Черноморской блокады. Приблизительно 25 миллионов тонн кукурузы и пшеницы, эквивалентно годовому потреблению во всех наименее развитых экономиках мира, находится в ловушке в Украине. Следует включить три страны: Россия должна разрешить украинское судоходство; Украина должна разминировать подход к Одессе; и Турции нужно пропустить морское сопровождение через Босфор

Это будет нелегко. Россия, сражаясь на поле боя, пытается задушить экономику Украины. Украина не желает разминировать. Убедить их уступить будет задача странам, включая Индию и Китай, пережившие войну. Конвоям может понадобиться вооруженное сопровождение, одобренное широкой коалицией. Накормить хрупкий мир – дело каждого.

В четверг руководитель Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли призвал Россию и лично Путина открыть доступ к морским портам в Украине. Иначе действия России станут объявлением войны мировой продовольственной безопасности, что в свою очередь может спровоцировать глобальный голод и привести к массовой миграции.

Газета «i» вышла с заглавием: «У Путина слабое здоровье. Расследование слухов»

«Daily Telegraph» – «Американская ракета может положить конец российской продовольственной блокаде»

Несколько государств, как утверждается, готовы выслать гарпуны для затопления русских военных кораблей в Черном море. Соединенные Штаты также рассматривают возможность отправки Украине передовых противокорабельных ракет для затопления российских военных кораблей в Черном море и прекращения продовольственной блокады Кремля.

Европа

«Der Standard» – «ЕС позволяет экспроприацию для обеспечения достаточного количества газа»

Определены обязательные уровни в хранилищах – рост цен на электроэнергию

Европейский союз сделал еще один шаг по обеспечению энергоснабжения в критические месяцы. В четверг представители стран ЕС и Европарламента договорились об обязательных уровнях заполнения газохранилищ и о возможности экспроприации в крайних случаях.

Директива предусматривает, что резервуары для хранения газа будут заполнены на 80% до 1 ноября этого года и на 90% к этой же дате в последующие годы. Срок действия обязательства истекает в конце 2025 года. У операторов хранения может быть отозвана лицензия, если они ставят под угрозу энергоснабжения, например, из-за слишком низкого уровня заполнения. Затем они должны продать свои акции или могут быть экспроприированы. В то же время стало очевидным, что ЕС признает оплату счетов за газ на рублевом счете в соответствии с санкциями.

Высокие цены на газ в сочетании с отказом многих атомных электростанций во Франции, связанных с техническим обслуживанием, привели к резкому росту цен на электроэнергию. На рынке, относящемся к Австрии, цены на объемы торговли электроэнергией в начале следующего года выросли на 16 процентов до 232 евро за мегаватт-час, что является историческим максимумом.

Колонка: «Турция продолжает тормозить НАТО»

Условия вступления Финляндии и Швеции

Турция продолжает блокировать официальные переговоры о вступлении в НАТО со Швецией и Финляндией. Это подтвердил в четверг президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Среди прочего, Анкара требует обязательств в борьбе с Курдской рабочей партией PKK и сирийским курдским ополчением YPG.

В связи с войной против Украины Европарламент высказался за санкции против бывшего министра иностранных дел Карин Кнайсль и экс-канцлера Германии Герхарда Шредера. Причина – их деятельность для российских государственных компаний.

«Kleine Zeitung» – «Экс-премьер-министр ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО

Компромиссы с Путиным невозможны

Бывший лидер украинской революции Юлия Тимошенко не верит в мир с Кремлем. Война будет разрешаться на поле боя, говорит она в интервью.

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко не верит слухам о здоровье Путина.

Юлия Тимошенко пока не видит шансов на мирное урегулирование с президентом России Владимиром Путиным. «Учитывая цели Путина, переговоры и компромиссы невозможны. Если мы позволим ему даже частично уничтожить целые этнические группы, он не остановится», — сказала она в интервью пятничному изданию «Kleine Zeitung».

«Он (Путин) не оставляет нам шансов: мы можем победить только на поле боя, и тогда с режимом Путина будет покончено. Только тогда у России будет шанс перегруппироваться и установить нормальные отношения с другими странами», — сказала Тимошенко.

Будучи премьер-министром, она подписала заявку на членство в НАТО в 2008 году. «Это был момент, когда большинство украинцев хотели сломать старые мосты и идти на запад. Несколько стран это заблокировали, они поклонились россиянам», — раскритиковала Тимошенко.

«Если бы этого не было тогда, мы бы сегодня не говорили о войне и не пришлось бы платить высокую цену санкций. Украина была принесена в жертву, чтобы подвергнуться шантажу России», — сказал политик от Родины. партия (Родина). .

санкции

Относительно западных санкций против России Тимошенко сказала, что они беспрецедентны, и она понимает, что в некоторых странах очень трудно принимать решения, поскольку от них сильно зависит экономика. «Такие страны, как Венгрия, а также Австрия говорят, что им нужно много времени… Это просто», — сказала она.

«Ежедневно в Россию поступает в миллиард евро на поставку энергоносителей. Деньги финансируют войну. Если мы хотим его быстро закончить, нам нужны как можно большие поставки оружия и как можно большие санкции. Речь идет не только об Украине, если не выиграть войну – Россия теряет европейский континент», – подчеркнула Тимошенко. Она также сказала, что ЕС должен просмотреть бюрократические препятствия и ускорить процесс вступления Украины. «Чем быстрее, тем лучше. Если НАТО примет нас, мы будем предотвращать будущие войны», — сказала Тимошенко.

Относительно слухов о здоровье Путина она сказала: «Забудьте все сказки о его психическом здоровье! Нет ничего, даже рака. Он мыслит рационально, имеет миссию, которую разработал для себя (…) В основном он хочет, чтобы уничтожить наши корни до конца, он живет этим сейчас. Я не верю в мирные соглашения».

«Neue Vorarlberger Tageszeitung» – также цитирует Тимошенко

Бывший лидер украинской революции Юлия Тимошенко не верит в мир с Кремлем. Война будет разрешаться на поле боя, говорит она в эксклюзивном интервью.

Бельгия. «De Morgen» — СЕРГЕЙ РОЕДЕНКО, БИОГРАФ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ

«Население ожидает победы Зеленского»

Германия. «Der Tagesspiegel» – «Шольц против санкции ЕС против Шредера»

Европарламент в резолюции призывает к жестким мерам Бундестаг урезает финансирование прежней канцлерской должности голосами от СДПГ

Поскольку бывший канцлер Герхард Шредер (СДПГ) остается в своей должности в российских энергетических компаниях и дружит с кремлевским боссом Владимиром Путиным, давление на него в Германии и на уровне ЕС усиливается. В принятой в четверг резолюции Европарламент призвал включить Шредера в список санкций ЕС. В то же время Бундестаг лишил его особых прав как бывшего главы правительства. Бюджетный комитет решил сократить его офис. Союз хотел бы также сократить пенсию политика СДПГ, поскольку это нанесло бы ущерб международной репутации Германии. Однако Бюджетный комитет так далеко не ушел: Шредеру разрешили сберечь пенсию и личную охрану. По данным Бундестага, правительственные фракции СДПГ, Зеленых и ВДП, а также союзные партии ХДС и ХСС проголосовали за частичную утрату его привилегий в Германии. Ад и левые воздержались.

Согласно заявке, поданной коалицией светофоров, остальные сотрудники Шредера должны взять на себя другие задачи. Однако связи Шредера с российскими корпорациями или Путиным в ходатайстве не упоминаются, иначе решение бюджетного комитета могло быть обжаловано в судебном порядке.

В последний раз в офис Шредера были назначены четыре штатных должности. Тем не менее, сами сотрудники прекратили сотрудничество несколько недель назад и попросили перевести их в другое место.

Канцлер Олаф Шольц (СДПГ) приветствовал решение Бундестага во время визита в Нидерланды. «Решение о бывшем канцлере логично», — сказал Шольц в присутствии премьер-министра Нидерландов Марека Рютте в Гааге. Шольц, с другой стороны, не считает санкции ЕС против Шредера «необходимыми». Канцлер также подчеркнул: «Было бы лучше, если бы Герхард Шредер сам ушел в отставку со своей должности».

В резолюции, принятой парламентом ЕС подавляющим большинством голосов Шредера обвиняют в том, что он продолжает работать на российские государственные компании даже после нападения России на Украину. Бывший политик от СДПГ является председателем комитета акционеров Nord Stream AG и председателем наблюдательного совета российской государственной энергетической компании «Роснефть». Кроме того, сейчас Шредер баллотируется в наблюдательный совет государственной российской энергетической компании «Газпром».

Решение Европарламента пока не имело прямых последствий. Но это явное обращение в комиссию ЕС. Ее президент Урсула фон дер Ляйен теперь может предложить включить Шредера в список санкций ЕС. В этом случае 78-летний мужчина оказался бы в списке ЕС вместе с сотнями российских политиков, олигархов и военных. Их активы, к которым можно получить доступ на Западе, уже заморожены или конфискованы. Резолюцию поддержали и многие социал-демократы. В интервью Spiegel, опубликованном в четверг, эксперт ХДС по внешней политике Норберт Реттген призвал свою партию пересмотреть свою политику по отношению к России за последние несколько лет – также в лице бывшего канцлера Ангелы Меркель. «Во время войны, безусловно, хорошо сосредоточиться на текущей ситуации. Когда все закончится, ошибки должны быть исправлены. От всех причастных», – сказал Роттген. Следует спросить, «почему ХДС как правящая партия также пошла на видимый риск попасть в зависимость от бесчеловечной системы Путина», – сказал он. ХДС уступил давление как со стороны промышленности, так и тогдашнего партнера по коалиции, СДПГ. «Миру коалиции и миру с экономикой придавалось слишком большое значение.

Колонка: «Европа согласовывает обязательные резервы газа»

Европа дает уроки по газовому шоку, вызванному нападением России на Украину. Чтобы обеспечить энергоснабжение, газохранилища во всем Союзе в будущем должны быть заполнены до наступления зимы. Представители стран ЕС и Европарламента согласовали соответствующий закон в четверг. Он предусматривает, что до 1 ноября этого года резервуары для хранения газа будут заполнены на 80 процентов, а в последующие годы – на 90 процентов.

Какой-то механизм солидарности важен для тех стран ЕС, у которых нет собственных газохранилищ. Они должны иметь доступ к запасам в других странах и разделять расходы, однако новый закон направлен только на выход из кризисной ситуации. Обязательство должно закончиться в конце 2025 года, как объявил Совет государств ЕС.

«FAZ» — «Шольц исключает возможность быстрого вступления Украины в ЕС»

Канцлер защищает поставки оружия

Мерц обвиняет правительство в «двойной игре».

Олаф Шольц (СДПГ) скептически отнесся к скорейшему вступлению Украины в ЕС. Процесс вступления – это «не вопрос нескольких месяцев или нескольких лет», – сказал Шольц в заявлении правительства на предстоящем саммите ЕС в конце мая. Тот факт, что для Украины нет коротких путей в ЕС, является также требованием справедливости по отношению к шести странам Западных Балкан. Черногория, Сербия, Северная Македония и Албания уже много лет являются кандидатами на вступление в ЕС, а Косово и Босния и Герцеговина хотят подать заявку. Шольц объявил о поездке на Западные Балканы в июне. У него есть с собой послание: «Западные Балканы принадлежат ЕС».

Лидер оппозиции Фридрих Мерц обвинил Шольца в том, что он не дал понять, хочет ли он предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Комиссия ЕС хочет принять решение о соответствующей рекомендации в июне, все страны-члены должны согласиться. Из-за путинской агрессивной войны Украина добивается скорейшего обретения статуса кандидата на вступление в ЕС. «Нам не нужны замещающие фонды статуса кандидата в ЕС, которые демонстрируют второсортное отношение к Украине и ранят чувства украинцев», — написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter в четверг.

Мерц обвинил Шольца в «двойной игре» в заявлениях о поставках оружия в Украину. Несмотря на то, что утверждает канцлер, Германия пока не поставляла тяжелое вооружение Украине. Боеприпасы к зенитному танку Гепард нет, а обмен танками с восточными странами НАТО еще не состоялся. «В какую игру вы там играете, в том числе с немецкой общественностью, когда дело доходит до этих поставок оружия?», — сказал Мерц.

Ранее Шольц защищал поставки оружия, «в том числе тяжелой техники» в Киев. «Нет никакой эскалации в том, чтобы помочь стране, подвергшейся жестокому нападению, защитить себя», — сказал он. Они способствуют отражению нападения и скорейшему прекращению насилия.

Колонка справа: «Подарок для Путина»

На что Путин всегда мог рассчитывать, это на то, что Запад ослабит себя в решающие моменты. Даже нападение на Украину, самое большое потрясение для европейской системы безопасности за последние десятилетия, ничего не изменит. До прошлой недели все в НАТО, очевидно, считали, что Финляндию и Швецию можно принять в ускоренном порядке в НАТО. Преимущества для обеих сторон очевидны: больше безопасности для обеих стран, больше стратегической глубины для альянса. Общее беспокойство вызвала только вероятная реакция России.

Но теперь дела Путина совершает член НАТО. Турция даже не разрешила начать переговоры о вступлении, и северное расширение альянса зашло в тупик.

Как известно, Эрдоган застал других союзников врасплох. Это не тот стиль, который должен превалировать в союзе. Но турецкий президент никогда не отличался дипломатическими манерами.

Не красивее и то, что некоторые теперь обвиняют его в «базарном» менталитете. Прежде всего, это описание недооценивает существующие стратегические разногласия между Анкарой и многими другими союзниками.

Турция гораздо больше смотрит на Ближний Восток, чем европейцев. В частности, в Сирии Россия является ключевым игроком. Недаром Эрдоган позиционировал себя в центре украинского кризиса. Курдский вопрос, в свою очередь, является первостепенной проблемой безопасности Турции, даже если Запад хочет, чтобы он решался иначе, чем в Анкаре. А кто-то вроде Эрдогана точно не поймет войну в Украине как борьбу авторитаризма и демократии, он совсем не либерал. Он поддерживает меняющиеся отношения с Путиным, но часто пытается найти баланс. Это не делает возможным выполнение требований, которые Эрдоган сейчас предъявляет в Вашингтоне, Стокгольме и Хельсинки. Но его геополитические интересы не вынуждают его на компромисс. Здесь он больше выигрывает, чем потеряет, поэтому обещанное финским премьером исправление недоразумений вряд ли будет достаточно. В НАТО нужно быть готовым к тому, что присоединение двух северных стран не может быть завершено без существенных уступок Турции.

Для стратегической ситуации в Северной Европе на данный момент это менее серьезно, чем срочность двух заявок на присоединение.

В Украине в ближайшем будущем сосредоточены значительные части российских вооруженных сил. Распространение войны на Финляндию или Прибалтику еще больше усугубит и так тяжелые перспективы Путина на его основном театре военных действий. Тот сдерживающий эффект, на который надеются Финляндия и Швеция от вступления в альянс, может быть, в случае необходимости, может быть достигнут и за счет двусторонних деклараций о помощи.

Здесь в дело вступают Соединенные Штаты. Публичные заявления президента Байдена уже продвигаются по этому направлению. Две страны не хотят иметь на своей территории ядерное оружие и базы НАТО.

Однако чем дольше НАТО будет играть в игру Эрдогана, тем труднее сделать хороший вывод. Общественное мнение в Швеции и Финляндии может снова измениться. И впоследствии некоторые союзники могут обеспокоиться тем, что расширение внешней границы НАТО с Россией на 1300 километров может оказаться слишком конфронтационным. Во всяком случае, Кремль сделает все, что в его силах, чтобы подогреть такие сомнения.

Эрдоган не единственный, кто проверяет единство Запада с Путиным. Венгрия по-прежнему выступает против запланированного ЕС нефтяного эмбарго. Другие страны, в частности, Германия также неуклонно снижали темпы и масштабы западных санкций. В мире независимых государств, интересы которых не совпадают, это неизбежно. Что особенного в случае с Турцией, это то, что даже серьезное изменение ситуации с угрозами не могло помешать ей отказаться от консенсуса альянса.

Речь идет не о сложных и часто безуспешных зарубежных миссиях последних лет, о которых многие западные правительства больше не хотят слышать. Речь идет о том, для чего была создана НАТО: коллективная защита, прежде всего от Советского Союза, теперь от России.

Польша. «Gazeta Wyborcza» – «Как Украина готовилась к войне»

Литва. «Klaipeda» – «Загадки на ладони у Путина»

Таролог и хиромантас Леопольдас Малинаускас, представивший изображение ладони Владимира Путина, фото на параде Победы получил интригующие идеи. По словам Л. Малинаускаса, главе России грозит ранняя смерть

Италия. «Военная дипломатия» — заглавие в La Repubblica

«Разговор между начальником штаба США и России.»

Открытое общение по безопасности».

Кремль – Риму: «Приветствуется посредничество».

Помощь Киеву на 18 миллиардов от G7.

Командиры «Азова» остаются воевать на сталелитейном заводе

Швеция. «Aftonbladet» — «БЕЗУМНОЕ СООБЩЕНИЕ ЗА ИГРОЮ ПУТИНА

Он подразумевает именно это, когда говорит «денацифицировать»

Швейцария. «Tages-Anzeige» – «США и G-7 принимают решение о гигантских пакетах помощи»

Война в Украине Вашингтон поддерживает Киев 40 миллиардами, семь крупнейших промышленно развитых стран – 15 миллиардов

Колонка справа: «Клан Путина долгое время чувствовал себя в Давосе очень комфортно»

На Всемирном экономическом форуме в Давосе (ВЭФ) на следующей неделе президент России Владимир Путин – в отличие от прошлого – не приветствуется. Другим россиянам, которых там приветствовали в течение многих лет, также не пускают на WEF из-за нападения России на Украину. Путина больше не приветствуют в привлекающем его месте.

Еще в 1990-х годах он вместе с семьей несколько раз отдыхал в Давосе. Совсем недавно члены его клана тоже были там инкогнито. Дочь Путина Екатерина, например, участвовала в мероприятии WEF в 2015 году под фальшивой фамилией. В то же время, новый муж ее матери купил роскошную квартиру в Давосе. Квартира зарегистрирована и по сей день по имени мужчины, который женился на старше ее примерно на 20 лет Людмиле Путиной и стал очень богатым.

США и Канада

«NYT» — Подпись под фото: Тело русского солдата возле разрушенной школы в Ольховке, Украина, которая несколько недель была оккупирована российскими войсками».

Колонка справа: «Россия готовится аннексировать части юго-востока Украины»

Установка наместников и введение рубля

Едва одержав победу над последним вооруженным украинским сопротивлением в опустошенном Мариуполе, Россия в четверг, похоже, закладывала основу для аннексии участков юго-востока Украины, которые, по словам высокопоставленного кремлевского чиновника, имеют «достойное место» в нашей российской семье». Чиновник Марат Хуснуллин, заместитель премьер-министра России по инфраструктуре, совершил поездку по региону на этой неделе и изложил планы по установлению полного контроля над жизненно важной инфраструктурой, включая крупнейшую в Европе атомную электростанцию, тогда как Россия укрепляет свои оборонительные позиции. там и распространял свою власть на местное население.

«Я приехал сюда, чтобы предоставить максимальные возможности для интеграции», — цитируют господина Хуснуллина российские СМИ.

Как еще один признак того, что Москва готовится настаивать на русификации региона — как это было в Крыму с момента захвата его в Украине в 2014 году — российские официальные лица уже сделали шаги по введению рубля, местным органам власти, внедрению новых школьных программ, перенаправлению интернета. -серверы через Россию и отрезать население от украинского вещания

Господин Хуснуллин сказал, что Россия даже намерена взимать с Украины плату за электроэнергию, производимую украинской атомной электростанцией, которую российские силы конфисковали в первые недели вторжения — план, который Украина назвала вымогательством.

Действия России были предприняты в то время, когда Соединенные Штаты стремились еще больше усилить давление на Кремль. Президент Байден пообещал помочь добиться скорейшего одобрения заявок на вступление в НАТО от ранее нейтральных Финляндии и Швеции, поскольку приветствовал лидеров этих стран в Белом доме и поскольку официальные лица США выразили уверенность, что они смогут удовлетворить возражение Турции против членства Финляндии и Швеции. А Сенат подавляющим большинством голосов одобрил пакет помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов, который должен предоставить Байден.

В Венгрии дешевая российская нефть подпитывает правые культурные войны. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан яростно сопротивлялся предложенному европейским эмбарго на поставку российской нефти, заявив, что это разрушит экономику его страны. Другими потенциальными жертвами такого запрета будут вещи, близкие к его сердцу: его популистские предвыборные обещания и финансовая кормушка для борцов за культуру в Европе и Соединенных Штатах.

И то, и другое подпитывается прибылью Венгрии от российской нефти. Накопленный благодаря дешевым поставкам российской нефти и газа венгерский энергетический конгломерат MOL — одна из крупнейших и прибыльных компаний в Центральной Европе — в прошлом месяце объявил о выплате дивидендов своим акционерам в размере 652 млн долларов.

Более 65 миллионов долларов из этой суммы пойдут в частный образовательный фонд, который в прошлом году принимал ведущего Fox News Такера Карлсона на фестивале правых ученых мужчин в Венгрии. Он также предоставляет стипендии и стипендии консервативным американцам и европейцам, которые ищут безопасное убежище от того, что они оплакиваются как распространение «культуры отмены» дома.

Некоторые из них были представлены на этой неделе в первом венгерском выпуске Консервативной конференции политических действий или CPAC, собрании правого крыла американской политики. Мероприятие, на котором г-н Орбан выступил с программной речью, открылось в Будапеште

«Los Angeles Times». «Россия захватывает сдавшихся военных». Судьба 1700 защитников Мариуполя неизвестна. Сенат США одобрил предоставление Украине оружия и другой помощи на 40 миллиардов долларов.

«Boston Globe» — Подпись над фото: «ПОСЛЕДНИЕ ИЗ ЗАЩИТНИКОВ»

Подпись под фото: После того, как россияне захватили Мариуполь, украинские боевики, занявшие последний бой на разросшемся металлургическом заводе «Азовсталь», в четверг сдались. Кремль использовал этот момент в пропагандистских целях, назвав пленных террористами и нацистскими военными преступниками, а увлечение – поворотным моментом в войне.

Канада. «National Post»

Подпись под фото: «Там ад — и это не преувеличение», — заявил в четверг президент Владимир Зеленский в ночном видеообращении о российских бомбардировках Донбасса.

Колонка: Поездка в Донбасс.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ