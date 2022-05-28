Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 27 мая

Главные темы: Артиллерийский обстрел Харькова – как террор мерного населения. Из более чем 72 000 беженцев Украины, зарегистрированных в Австрии, 3600 нашли работу. 20 миллионов тонн зерна блокировано на украинских складах.

Турция обсуждает возможный коридор для экспорта украинского зерна. Различия в политике национальной безопасности между Западной и Восточной Германией очень значительны. Канцлер Германии в Давосе: «Не будет мира, продиктованного Россией». Украинская армия в беде на Донбассе. Зеленский обвиняет форум в Давосе в учете интересов России. Путин: порты будут разблокированы с отменой санкций. Дипломата из России вызвавшего гнев Кремля своим публичным заявлением круглосуточно охраняют в Швейцарии. Война в Украине стала погребальным звоном для ударных вертолетов? Израильские военные (ЦАХАЛ) включают уроки войны в Украине в свои тренировки. Китай: Кризис в Украине используется как повод США для саботажа работы международных платформ. США и их союзники не могут прийти к согласию по определению победы в Украине. Танки от Германии будут в июле. Тайванцы берут пример с Украины

Великобритания

«Guardian» – «Террор артиллерийским обстрелом Харькова»

Впервые через две недели российская артиллерия обстреляла Харьков как раз в тот момент, когда жизнь во втором городе Украины начала нормализоваться после того, как российские войска были отброшены из отдаленных городов и сел.

Губернатор Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрелов северной части города погибли по меньшей мере семь человек и 17 получили ранения.

«В этом нет никакой логики, это просто террор против местного населения, чтобы посеять панику и разрушить критическую инфраструктуру», — сказал Синегубов, одетый в военную форму и с пистолетом на бедре, в интервью газете Guardian в центре города.

Харьков, преимущественно русскоязычный город недалеко от границы между двумя странами, в первые дни войны подвергся массированному нападению, когда русские войска попытались взять город под свой контроль, но были отброшены к границе.

«Daily Telegraph» – «Опасения по поводу чипсов, поскольку министры готовятся запретить русскую рыбу». Фиш-энд-чипс терпит удар в последнем раунде российских санкций

Возможны убытки магазинов с выносом, поскольку правительство объявляет о намерении торговых тарифов на экспорт рыбы из Москвы, включая треску и другие.

Министры готовятся повлиять на импорт российских морепродуктов карательными торговыми пошлинами, что может повредить британские магазины рыбы и чипсов.

Daily Star содержит заявления, которые, как сообщается, сделаны руководителями кремлевской пропаганды о том, что поставки продовольствия в Великобритании очень сильно пострадали от западных санкций. Британцам вскоре придется есть друг друга. Издание добавляет, что «странное утверждение», сделанное на российском канале, «принадлежащее стороннику Владимира Путина», основано на шутке Джереми Кларксона, сделавшего в начале этого месяца. Влади* черт возьми!! – такое название

* Влади или Влад – так британские зми иногда зовут Владимира Путина в заголовках.

Европа

Австрия. «Der Standard» — «Украина сообщает «чрезвычайно плохое соотношение» на Востоке».

Жалобы на помощь украинцев в Австрии

Украинские солдаты в Луганске в Донбассе находятся под огромным давлением. Там они защищают восточное положение, находящееся под украинским контролем. По словам Киева, у России преимущество в бою. Ситуация «чрезвычайно плохая».

После того, как Россия не смогла выиграть в украинском главном городе Киеве или во втором по величине город Харьков, российская армия пытается полностью взять регион Донбасса. Артиллерийскими обстрелами и воздушными рейдами продолжают доставлять проблемы и угрожать маршрутам эвакуации для мирных жителей.

Из более чем 72 000 беженцев Украины, зарегистрированных в Австрии, 3600 нашли работу. Идут жалобы украинцев на плохие выгоды при базовой помощи

Премия «Самых храбрых женщин Европы»

Подпись под фото: «В тени украинской войны премия Карла Великого привлекает внимание Беларуси. Его вручила в четверг в Аахене (Германия) министр иностранных дел Анна Бербок «храбрым женщинам Европы» – диссидентам Светлане Тихановской (в центре), Веранике Цепкала (справа) и заключенной Марии Колесниковой. Ее представляла сестра Татьяна Хомич.

Германия. «Der Tagesspiegel» – «Помощь с экспортом зерна из Украины»

Турция говорит, что обсуждает возможный коридор для экспорта украинского зерна через свою территорию. «Турция ведет переговоры как с Россией, так и с Украиной по экспорту зерна из Украины», – говорит старший турецкий чиновник. Украинские порты Черного моря были заблокированы после вторжения России в феврале и более 20 миллионов тонн зерна застряли в украинских складах. Около трети мировых запасов пшеницы падает на Россию и Украину.

Deutsche Bahn (DB) хочет обеспечить Украине дополнительную поддержку экспорта зерна. «Учитывая надвигающийся в некоторый частях мира голод, мы, как и DB, будем организовать дальнейшие поезда поездов в согласии с федеральным правительством», — говорит глава грузов DB. Имея дочерние компании в Польше и Румынии, DB Cargo ежедневно отправляет несколько поездов с зерном на разные морские порты. Президент Владимир Путин заявил в четверг, что готов принять меры против продовольственного кризиса, если Запад лишит своих санкций против России.

«FAZ». Колонка справа: «Большинство полагается на сдерживание»

Большинство населения Германии убеждены под впечатлением от нападения на Украину, что Россия может быть предотвращена только активными военными сдерживаниями.

После соцопроса от имени FAZ-56 процентов высказываются за сдерживание благодаря военной мощи.

Однако различия в политике безопасности между Западной и Восточной Германией значительны. В то время как 62 процента на Западе возлагаются на сдерживание как наиболее эффективное средство, на востоке это всего 30 процентов. Усиление войск НАТО в Западной Германии поддерживает 62 процента, в Восточной Германии это всего 29 процентов.

Выполнение обязательств альянса в случае атаки желает 63 процента в Западной Германии, и только 36 процентов в Восточной Германии согласны.

Статья: «Шольц: Путин уронил свои цели»

В Давосе канцлер призывает к большему сотрудничеству в многополярном мире

ДАВОС. В выступлении на Всемирном экономическом форуме канцлер Олаф Шольц (СДПГ) призвал к порядку в многополярном мире. Не будет такой вещи как биполярный мир, в котором доминируют США и Китай. Никто не должен бояться многополярного мира, даже если для них нет образца для подражания, сказал Шольц. Важнее тесное сотрудничество. В мире, основанном на правилах, вопиющее нарушение международного права, такое как война России против Украины, должно быть решительно отвергнуто. «24 февраля 2022 года мы получили удар грома», — сказал Шольц. Жестокая война России – это «империализм, который пытается отбросить нас во времена, когда война была обычным инструментом. На карту поставлена ​​не только украинская государственность, но и мировой порядок, связывающий силу со справедливостью».

Это не будет принято. Путин не должен выиграть и не выигрывает свою войну. «Он уже упустил все свои стратегические цели». «Вместе мы приняли решение о таких жестких и широкомасштабных санкциях, которые еще никогда не вводились в отношении страны такого размера», — подчеркнул канцлер. Недостатки для путинского аппарата власти уже немалые.

«Не будет мира, продиктованного Россией», — сказал Шольц. «Украина этого не принимает, и мы тоже». Германия поставляет оружие, в том числе тяжелое: «На Германию можно положиться». Эта ужасная война должна закончиться как можно быстрее. Но не будет сделано ничего, что бы превратило НАТО в партию войны, также важно понимать, что для многих стран на земле война географически далека, однако в этих странах будут ощущаться последствия, такие как более высокие цены на энергоносители и продукты питания.

Шольц решительно выступал против идеи, что уменьшение глобализации может продвинуть мир вперед. Глобализация не только принесла пользу всем, но и позволила вывести миллиарды людей из бедности: «В будущем нужна устойчивая, устойчивая глобализация, учитывающая изменение климата».

Колонка слева: «Уложить мир с большим количеством оружия»

Когда Олаф Шольц пафосно говорит, что Россия не выиграет этой войны и не достигла ни одной из своих целей, он почти похож на военного канцлера на командирском холме. Как и другие главы западных правительств, он не хочет участвовать в войне.

Он видит себя полностью на стороне Украины, а вот снабжение обещанного тяжелого вооружения длится долго.

Нет сомнений, что канцлер не должен соглашаться ни на какие меры, которые повредили бы Германии больше, чем России. Но тот, кто громко призывает к многополярному миру, должен сам создавать для этого условия. Слова и дела расходятся.

Компромисс с «вооруженным ядерным государством» (Шольц) уже может быть не за горами. Россия понесла значительные потери, но не потеряла своих территориальных завоеваний. Даже если, с точки зрения Запада, никакого «продиктованного Россией мира» точно быть не может, нельзя исключать по крайней мере прекращение огня, которое затем установит статус-кво.

Это наградило бы агрессора, но также стало бы результатом все более нерешительной политики

Немцы, которые во время холодной войны хотели, чтобы Запад вносил авансовые платежи за разоружение, считают, что наша страна не должна позволить себя шантажировать. Хотя в Восточной Германии все еще существуют сильные сомнения в НАТО, поддержка альянса в целом находится на рекордно высоком уровне.

«Südwest Presse» – «Луганск почти полностью оккупирован Россией»

Украинская армия в беде на Донбассе. Президент Зеленский винит Всемирный экономический форум в Давосе в учете интересов России.

На востоке Украины украинским защитникам все больше угрожают массированные атаки с применением артиллерийского огня и авиаударов. О

стрелка города Северодонецк продолжается, сообщает украинский Генштаб. 95 процентов территории Луганского административного района Донбасса уже отвоеваны российские войска, заявил губернатор Сергей Гайдай. Ситуация «крайне плохая».

Поэтому президент Владимир Зеленский призвал мировое сообщество более четко встать на сторону его страны. В видеообращении он еще раз выразил свое разочарование, в частности, текущими обсуждениями на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария. «Что бы ни делало российское государство, найдется тот, кто скажет: давайте учитывать их интересы», — заявил украинец Зеленский. «И это несмотря на то, что в Украину попали тысячи российских ракет. Несмотря на десятки тысяч убитых украинцев. Несмотря на Бучу и Мариуполь».

На Всемирном экономическом форуме в Давосе канцлер Олаф Шольц подчеркнул, что Германия, конечно, должна уменьшить некоторые стратегические зависимости. «Наша зависимость от импорта энергоресурсов из России также попадает в эту категорию – так что с ней будет покончено», — сказал он. В конце встречи в Швейцарских Альпах Шольц выступил за новые формы международного сотрудничества и предостерегал поиск спасения в изоляции из-за различных глобальных кризисов в политической и экономической сферах. «Говоря прямо: деглобализация – это тупик».

Он еще раз выразил уверенность, что президент России Владимир Путин не выиграет войну в Украине. «Он уже потерял все свои стратегические цели», – сказал Шольц. «Захват всей Украины Россией кажется сегодня далёким, чем это было в начале войны. Украина больше, чем когда-либо, отмечает свое европейское будущее».

«ND» – «НАТО растет вместе с войной»

Давление на присоединение к Анкаре усиливается. Украина требует поставки тяжелого вооружения

Ирландия. «The Irish Times» – «Война и инфляция портят настроение в Давосе»

Италия. «Domani» «Драги просит Путина не блокировать зерно в украинских портах».

«La Stampa» – La Stampa в «Драги-Путин, это о пшенице» – заголовок.

Телефонный разговор двух лидеров в Москве: открыть газ для Италии. Порты, разблокирующиеся с отменой санкций

«Ибо теперь царь чувствует себя сильнее».

«Эти изнасилования использовались как оружие войны».

«Corriere della Sera» – «Драги: я не вижу проблесков покоя» — заголовок

«Премьер звонит Путину: «Я попросил уволить пшеницу». Ответ: снять санкции».

«Царь: мы будем и дальше давать газ Риму.

«La Repubblica» Заголовок: Драги: «Я просил Путина выпустить зерно» «Звонок в Кремль: Москва продолжит поставлять нам газ».

Сербия. «BLICK» – Путин нас газом шантажирует, из-за россиян хочет от нас отказаться

«СЕРБИЯ распята между восходом и закатом»

Президент Вучич объявил, что проведет переговоры с Путиным в воскресенье

Босния и Герцеговина. «Oslobodjenje» – «Русское влияние должно прекратиться».

Есть видимые признаки российского вмешательства в БиГ, которые можно расценить как серьезную угрозу

Элизабет Трасс, государственный секретарь по иностранным делам, по делам Содружества и развития Великобритании, разговаривала с министром иностранных дел Бисером Турковичем и членами Президентства и министром обороны. – Геноцид в Сребренице и осада Сараево – это всего два преступления, которые нас ошеломили. Мы сказали «никогда больше». Однако мы видим в БиГ признаки российского вмешательства, которые можно расценить как серьезную угрозу миру, и это следует остановить, сказал Кролик. Они возложили цветы к Мемориалу убитым детям окруженного Сараево

Швейцария. «Tages-Anzeiger» – «Швейцария защищает Бондарева»

Дипломат Борис Бондарев вызвал ярость Кремля своей публичной критикой главы российского государства Владимира Путина и войны в Украине. Бондарева, живущего в Женеве, теперь круглосуточно охраняет федеральная служба безопасности, с одной стороны полиция кантона Женева, с другой. Если он подаст прошение о предоставлении убежища, имеет хорошие шансы.

Турция. «Daily Sabah» — «Россия нацелена на восток и атакует города Донбасса.

«Сейчас все сосредоточено на Донбассе», — заявила Украина, отметив, что российские силы продолжают попытки усилить наступление на востоке, а также наносят авиаудары по объектам инфраструктуры по всей стране.

Азия

Кувейт. Kuwait Times — Украина – могила ударного вертолета?

Война в Украине стала погребальным звоном для ударных вертолетов? Большое количество уничтоженных самолетов вызвало споры среди экспертов, неэффективны ли самолеты или плохо используются российскими войсками.

Насыщенное противовоздушной обороной как системами большой дальности, так и ракетами малой дальности, которые могут нести и запускать солдат (ПЗРК), небо над Украиной смертельно для вертолетов.

Многочисленные видеоролики в социальных сетях о сбитых российских боевых вертолетах являются очень публичным свидетельством масштабов потерь. Россия потеряла не менее 42 вертолетов с момента вторжения 24 февраля, а Украина — семь, согласно специализированному блогу Oryx, зафиксировавшему материальные потери на фотографиях и видео, снятых с полей сражений. Боевые вертолеты предназначались для помощи войскам и танкам на поле боя.

Они сами бронированы и хорошо вооружены, но, как показывает конфликт, они очень уязвимы. Эксперты расходятся во мнении почему. «С первых дней войны противовоздушная оборона обеих сторон имела явное сдерживающее влияние на авиацию и вертолеты».

The Jerusalem Post — ЦАХАЛ включает уроки войны в Украине в свои тренировки

Военные собирают информацию по разным вопросам, от логистики до разведки и боевой доктрины.

Спустя более трех месяцев войны между Украиной и Россией ЦАХАЛ продолжает извлекать уроки из конфликта, унесшего жизни тысяч мирных жителей и солдат.

Хотя сначала казалось, что Россия быстро преодолеет Украину, которая имела гораздо меньше оружия и живой силы, Киев смог удержать силы вторжения и даже оттеснить их в ключевых точках.

В марте ЦАХАЛ создал группы для сбора информации и разведданных для израильских вооруженных сил в области боевых методов и доктрины, наземных маневров, логистики, противовоздушной обороны и разведки, а также противотанковых, кибернетических, электронных и психологических атак.

Китай. «China Daily» — «Кризис в Украине используется как повод»

Забастовки США на G20 и площадках АТЭС подверглись критике за срыв усилий по восстановлению Соединенные Штаты и некоторые из их союзников ошеломили и разозлили другие страны за последний месяц, когда они покинули места проведения крупных глобальных экономических форумов, таких как G20 и АТЭС, во имя бойкота России из-за кризиса в Украине.

Высокопоставленные чиновники и ученые из стран, включая Китай, выступили против таких забастовок, заявив, что они превращают платформы сотрудничества в «оружие», которое служит собственным кликам Запада, усиливая фрагментацию мира и саботируя жизнеспособные пути преодоления глобального экономического спада.

Будучи многосторонней платформой, объединяющей самые развитые развивающиеся экономики мира, «Большая двадцатка» составляет примерно более 80 процентов мирового ВВП, 75 процентов международной торговли и 60 процентов населения мира. Официальные лица США, Канады и Великобритании оставили встречу министров финансов G20 в Вашингтоне, округ Колумбия, 20 апреля, когда российские делегаты выступили с речью.

Многие члены G20 приватно заявили, что «они хотят, чтобы это сотрудничество как главный экономический форум для сотрудничества… продолжалось». Еще одна забастовка произошла в субботу, когда представители США, Японии, Канады, Австралии и Новой Зеландии покинули встречу торговых представителей группы Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, состоящего из 21 члена, в Бангкоке, Таиланде, где в этом году проходили встречи АТЭС.

На встрече также не было принято совместное заявление, которое «последнее, на что надеются увидеть Китай и многие другие члены АТЭС», заявил в понедельник официальный представитель министерства иностранных дел Ван Вэньбинь. Все стороны должны «уважать характер АТЭС как экономического форума и мандат самой встречи, сосредоточиться на экономических и торговых вопросах и избегать обсуждения геополитических вопросов», — добавил Ван.

«Импульс политизации глобальных экономических форумов и использование их как «оружие» действительно развивается, и страны во главе с США могут даже сделать это в ближайшем будущем», — сказал Чжу Цзецзинь.

Вашингтон и некоторые его союзники пытаются уменьшить и создать расколы в G20 и АТЭС, заменив такие форумы своими кликами и собственными программами, такими как недавно выпущенная Индо-тихоокеанская экономическая структура. Это чистый эгоизм», – сказал Чжу.

Япония. «Japan Times»— «Обещания Германии по Украине демонстрируют военную путаницу»

Четыре недели назад Германия согласилась отправить десятки зенитных танков, чтобы помочь защитить Украину от вторжения России, которая является частью того, что она называется переломной после десятилетий военной сдержанности.

Берлин утверждает, что он может поставить первые танки Gepard в июле. Это слишком медленно, во вторник заявил украинский парламентарий, когда российские войска приступили к нападению на восток страны.

«Для нас июль – это что?», — сказала заместитель украинского парламента, на Всемирном экономическом форуме. «Давайте спросим мать, которая вынуждена сидеть в подвале со своим новорожденным ребенком, не имеющим детской смеси. … Как далек для нее июль?»

Призывы Киева о тяжелом оружии усилились после того, как Москва направила свою огневую силу к востоку и югу от Украины. Но одной из причин задержки в Германии было отсутствие боеприпасов, источники сказали отрасли и посоку Украины — факт, хорошо известный в Берлине, когда он впервые дал обещание.

Путаница подчеркивает, что вторжение России в Украину 24 февраля удивило Берлина. Германия вообще не была подготовлена ​​к военным операциям, согласно данным правительства.

Танки Gepard выпускают серию 35-мм выстрелов, которые образуют облако в воздухе, чтобы остановить приближающийся самолет. Германия больше не использует их и имеет скудные запасы боеприпасов, которые нужно специально производить. Поставка оружия в Украину «имеет смысл только тогда, когда есть соответствующие боеприпасы — это было понятно всем с самого начала», — сообщил источник в отрасли, оставшись на условиях анонимности, поскольку тема чувствительна.

По просьбе прокомментировать отсутствие боеприпасов представитель министерства обороны сказал, что правительство оказывает поддержку там, где это возможно. 20 мая Берлин заявил, что нашел боеприпасы и отправит танки. На вопрос, как нашли достаточное количество боеприпасов, министерство не ответило. Через несколько часов после вторжения в Москву командующий немецкой армией заявил на LinkedIn, что ему «надоело» пренебрежение Германией военными — и что армия была «более-менее с пустыми руками»

Чтобы исправить это, 27 февраля канцлер Олаф Шольц приступил к своему поворотному моменту, пообещав создать специальный фонд на оборону в размере 100 миллиардов евро.

США

«WSJ» — Избиения, расстрелы – как преследуют украинцев

Новый Быков. У русского солдата, который повел людей на расстрел, по-видимому, изменились планы, передумал, — вспомнил свои мысли Максим Дидык.

После почти двух недель избиения мысль о смерти больше не была такой страшной, сказал он позже. Он был готов. Но пуля, которая, по его мнению, была предназначена для него, проскочила мимо уха и ударилась о землю, где он стоял на коленях. Некоторые из 21 человека, с которыми он был заперт, не выживут.

«Los Angeles Times» — «Тайванцев всколыхнула Украина»

Опасаясь вторжения Китая и издеваясь над военными учениями, граждане участвуют в стрельбе.

Подпись под фото: «Люди используют пневматические винтовки во время тренировки в Taiwan CQB Club в городе Нью-Тайбэй, Тайвань. На острове действуют строгие законы по контролю над оружием.

«NYT» — «США и их союзники не могут прийти к согласию по определению победы в Украине»

Три месяца спустя после вторжения России в Украину Америка и ее союзники тихо обсуждают неизбежный вопрос: чем это закончится?

В последние дни президенты и премьер-министры, а также лидеры Демократической и Республиканской партий США призвали к победе в Украине. Но немного под поверхностью есть настоящие разногласия относительно того, как это будет выглядеть — и есть ли «победа» в том же определении в Соединенных Штатах, в Европе и, возможно, самое главное, в Украине. Только за последние несколько дней появилось предложение Италии о прекращении огня, клятвы руководства Украины отодвинуть Россию к границам, существовавшим до начала вторжения 24 февраля, и возобновлена ​​дискуссия со стороны представителей администрации. о «стратегическом поражении» президента Владимира Путина — такую, которая заверила бы, что он не в состоянии повторить подобную атаку.

После трех месяцев удивительного единства в ответ на российское вторжение, что привело к потоку летального оружия в руки Украины и широкому спектру финансовых санкций, которых почти никто не ожидал, особенно Путин, – возникли разрывы относительно того, что делать следующие примечательные. В их основе лежит фундаментальная дискуссия о том, следует ли закончить тридцатилетний проект интеграции России.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ