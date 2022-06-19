Первые полосы мировых СМИ о войне россии в Украине: 18 июня 2022 года

Главные темы: Сможет ли Украина вернуть захваченные земли? Великобритания предлагает учить украинских солдат по британской схеме; Пол Маккартни не будет исполнять классический хит «Битлз» «Назад в СССР»; Строительство новой средней школы в Шотландии может быть отложено из-за вторжения путина в Украину; Уже два города Великобритании хотят проводить у себя Евровидение вместо Украины; ЕС открывает двери для Украины; Путин бросает вызов Европе и США; Россия оказывает давление на ЕС медленным снабжением газа; В Херсоне украинцы наяву переживают ужас российской оккупации.

Великобритания. The Guardian Weekly – «Переломный момент»: Сможет ли Украина вернуть захваченные земли?

The Financial Times – «Киев получил дополнительную помощь»

The Daily Telegraph – «Джонсон предлагает учить украинских солдат»

Украинский лидер заявил, что ему будет предложен опыт британской армии, он принимает коллегу с визитом в Киеве. Поездка премьер-министра состоялась через день после того, как лидеры Франции, Германии и Италии посетили Киев впервые после незаконного вторжения России.

Daily Mirror – сэр Пол Маккартни не будет исполнять классический хит «Битлз» «Назад в СССР» ни на одном из своих концертов в ближайшем будущем – в знак протеста против вторжения России в Украину.

Daily Express – «Большой друг Борис увеличивает военные усилия»

Британские солдаты могут учить украинские войска и «изменить уравнение» войны с Россией, заявил Борис Джонсон.

Во время неожиданного визита в Киев премьер-министр заявил, что российские оккупанты совершают военные преступления и незаконно депортируют людей. Он сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что британские войска будут использовать «самую мощную из сил – решимость Украины победить». И еще он сказал, что Великобритания будет поддерживать Украину «до тех пор, пока вы в конце концов не победите».

Yorkshire Post – Город Лидс претендует на проведение песенного конкурса Евровидения в 2023 году.

The Guardian – На первой полосе фото супруги президента Украины: «В первый день войны я весь день ходила с улыбкой на лице. Я пыталась не показывать детям панику», – заявила первая леди Украины Елена Зеленская.

The Courier – «Строительство новой средней школы в Перте может быть отложено из-за вторжения Владимира Путина в Украину».

Aberdeen Evening Express взволнован возможностью проведения Евровидения в Великобритании. С дерзким заголовком Bucksburn Fizz можно предположить, что город идеально подходит для проведения мероприятия, в котором приняли участие победители Bucks Fizz.

The Scotsman – Возвращение в Киев: Джонсон пропускает встречу Тори MPS для визита. Президент Украины Владимир Зеленский с Борисом Джонсоном после того, как премьер-министр отменил встречу с ключевым депутатом-тори, чтобы вылететь в Киев

Европа. Испания. El País – «ЕС открывает двери для Украины и Молдовы». Комиссия ставит на демократическое преобразование государства

Еврокомиссия одобрила рекомендацию о том, чтобы Украина и Молдова в будущем стали частью Союза, если они будут наделены государствами в соответствии с демократическими моделями. Брюссель предлагает будущее для переговоров по присоединению к масштабным реформам. Кремль предупредил, что ЕС превращается в военную платформу.

АRA – «ЕС открывает двери для Украины».

Еврокомиссия принимает кандидатуру Украины и Молдовы, хотя они требуют глубокой программы демократических реформ.

La Vanguardia – Брюссель склонен принять Украину, но требует реформ.

Италия. Corriere della Sera – «Путин бросает вызов Европе и США».

«Президент России: эпоха американского владычества закончилась. И он снова режет газ».

«Москва: «Безумные санкции».

Франция. Le Figaro – «В Херсоне украинцы наяву переживают ужас российской оккупации»

В Херсоне время остановилось 1 марта, когда российские войска взяли его под контроль. Ничего больше не работает, по крайней мере, не так, как раньше. Губернатор покинул регион. Бывший мэр города скрывается в неизвестном месте. Как и в других подконтрольных ей украинских городах, Москва заменила их пророссийски настроенными чиновниками.

Сегодня почти вся Херсонская область контролируется Москвой, которая также заявила, что хочет присоединить ее к российской федерации. Но пока украинские силы пытаются дать отпор врагу на Донбассе, они также ведут упорную борьбу за то, чтобы этот регион полностью не попал под иго Москвы.

Дания. Morgenavisen Jyllands-Posten – «Украина в скором времени может стать кандидатом на членство в ЕС, но членство не предоставляется.

Politiken – Украина должна вступить в ЕС. Когда страна будет готова. И ради ЕС, и ради Украины.

Австрия. Salzburger Nachrichten – «Европейцы застряли в украинской дилемме». Сказать «нет» запросу на присоединение страны, охваченной войной, не может быть и речи. Ни то, ни другое не откровенно «да».

KURIER – «Россия оказывает давление на ЕС медленными поставками газа»

Поставки сокращаются или прекращаются совсем.

Der Standard – «Россия еще больше ограничивает поставки газа в Европу»

Россия поставляет в Европу все меньше газа. Энергопоставщик «Газпром» утверждает, что это связано с техническими проблемами с газопроводом «Северный поток-1».

Польша. Gazeta Wyborcza – «Общественный деятель о помощи украинцам: «Мы знаем, что нужно делать, но власть не хочет нас слушать».

Португалия. Jornal de Noticias – «Россияне утверждают, что убили 19 португальских военных. Министерство не знает о погибших.

Люксембург. «Luxemburger Wort – «Чистый сигнал Путину». Комиссия ЕС рекомендует Украине и Молдове статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Румыния. Informatia Zilei – «Молдова и Украина, кандидаты на членство в ЕС».

Германия Der Tagesspiegel . Главный материал: «При необходимости Хабек хочет заставить людей экономить энергию».

Статья: Путин: Санкции – это молниеносная война Запада.

Президент России обвиняет ЕС и США.

Брюссель рекомендует Украине статус кандидата.

Augsburger Allgemeine – «Много денег на зиму»

После того, как Россия сократила поставки, министр экономики хочет заставить страну экономить энергоносители. Во многих квартирах тогда могло стать прохладно.

Колонка справа: «Европа открывает свои двери для Украины». ЕС начинает процедуру вступления.

FAZ Главный материал: «Еврокомиссия рекомендует Киеву статус кандидата».

Еврокомиссия рекомендует странам-членам объявить Украину и Молдову кандидатами о вступлении в ЕС. Однако обе страны должны провести дальнейшие, точно описанные реформы, прежде чем Комиссия решит, начнутся ли переговоры о вступлении. В случае с Грузией ситуация обратная: стране можно предоставить статус кандидата только после выполнения определенных условий.

Колонка справа: «Геополитическое решение».

Тот факт, что Еврокомиссия выступает за предоставление Украине статуса кандидата является геополитическим решением, а не суждением о готовности страны к вступлению.

Турция. Daily Sabah – «ЕС поддерживает заявку Украины на членство в условиях войны».

Европейский Союз рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на присоединение к блоку из 27 стран, в то время как ООН заявила, что гуманитарная ситуация на востоке Украины является «чрезвычайно тревожной» и продолжает ухудшаться через четыре месяца после российского вторжения.

Индия. The pioneer – «Украина заявляет, что атаковала российский катер в Черном море».

США. NYT. Подпись под фото: «Российские снаряды и пропаганда достигают Лисичанска, Украина».

«Путин вызывающе говорит, что Россия будет процветать без Запада»

Первая колонка справа: «Кремлевская пропаганда смягчает цели».

Колонка вторая справа: «Выступает Е.C. и дает Украине знак».

WSJ . Подпись под фото: «Президент россии владимир путин в своем выступлении на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, россия раскритиковала Запад за то, что он не признал появления новых силовых блоков, и сказал, что санкции в отношении Украины привели к экономическому кризису в Европе» .

Los Angeles Times – «В Украине разгорается жестокая артиллерийская война». Подпись под фото: «Охранник проходит мимо разрушенного в результате обстрела полицейского участка в Лисичанске.

Arkansas Democrat Gazette – «Комиссия ЕС поддерживает членство Украины». Подпись под фото: «54-летняя Светлана Жива, которая живет в Лисичанске, Украина, пробирается через один из разрушенных мостов, соединяющий ее город с соседним Северодонецком в пятницу.

Как они бьют мост и город в Украине артиллерией, россияне также бомбят их сообщениями, направленными на подрыв доверия украинцев к своим военным и правительству».

Япония. The Japan Times Weekend – «Звонок Байдена и Си рассматривается как напряженность в отношениях между США и Китаем».

Канада. The Globe and Mail – «Шоу должно продолжаться: украинские танцоры в Париже».

«Глава спецслужбы Украины говорит, что страна ведет войну, где нет правил»

США The Blade – «Джонсон повторяет поддержку в Киеве». Подпись под фото: «Британский премьер-министр Борис Джонсон зажигает свечи в монастыре с украинским президентом Владимиром Зеленским».

Статья: Украина претендует на вступление в ЕС авансом.

Путин назвал санкции «сумасшедшими».

Сергей Чернявский