Перенаселение в школах: как и где будут учиться одесские школьники?

Одной из главных проблем в образовательной отрасли Одессы сегодня является дефицит мест в школах и детсадах. И этот показатель только растет. Город и его образовательные учреждения сегодня буквально захлебываются от перенаселения. И причина — к сожалению, не рост рождаемости.

Особо остро вопрос стоит в спальных и густонаселенных районах Одессы — в Киевском и Суворовском районах и в центре.

С проблемой не справляются ни дополнительные классы и группы, ни новые здания и корпуса, ни даже вторая смена. Кстати, чиновники стали всерьез обсуждать необходимость введения третьей смены. Ведь растет не только общее количество детей, но и их концентрация в районах новостроек. Прежде всего — в районах Гагаринского плато, «Поля чудес», площади Толбухина, улиц Говорова и Пестеля, в некоторых частях Молдаванки и Бугаевки.

«Одесская жизнь» выясняла, почему возник вопрос «перенаселения» в одесских школах и возможно ли его разрешить?

Почему в городских школах становится тесно?

Как мы уже сказали, причина не в том, что детей стало намного больше. Точнее не только в этом.

Темпы жилищного строительства в Украине растут. Но вот компании-застройщики не спешат в комплект к высоткам жилмассивам строить объекты социальной инфраструктуры. Рядом с новостроем практически никогда не появляется новый детских сад или школа. Застройщикам просто не выгодно строить отдельные здания для системы образования или медицины, ведь вместо них — на этом же участке, можно возвести еще один дом — и продать в нем квартиры.

Хотя, справедливости ради, надо сказать, что застройщики готовы выделять помещения для детсадов и школ на первых этажах своих жилкомплексов.

Причем, по данным Института образовательной аналитики, проблема существует во всех областных центрах Украины. Худшая ситуация — в Ровно, Чернигове, Луцке, Тернополе и Киеве. Есть такая проблема и в Одессе.

Одесская картина

Радужный, Альтаир, Гагаринское плато, Маршал-Сити, 7-е небо, «будовы», «гефесты», «каддоры», и еще много-много других новостроев. Миллионы квадратных метров жилья, тысячи километров высоток, миллиарды долларов прибыли, и ни одной школы, детского сада, поликлиники.

Но это только часть проблемы. В Одессе дефицит мест в школах и детсадах связан усугублен также миграцией молодых семей из других регионов Украины и неразвитой инфраструктурой прилегающих к городу новостроев, но адресно и юридически находящихся уже в Одесской области. Речь идет о ЖК вдоль одесских границ в Лиманском и Овидиопольском районах.

Так, только в этом учебном году 34 городские школы работают в две смены. В предыдущем году учебных заведений с такой формой обучения было 28.

— Учитывая миграцию в наш город молодых семей из других населенных пунктов Украины и зарубежья, отсутствие инфраструктуры во многих новых микрорайонах, которые примыкают к городу, придерживаться утвержденных норм наполняемости классов иначе нет возможности, — пояснила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

По ее словам, чтобы удовлетворить дефицит мест в образовательных учреждениях, Одессе нужно шесть новых больших школ.

Цифра

5 тысяч детей учатся в одесских городских школах, но зарегистрированы в Одесской области.

И это только официальные цифры. В реальности же, по словам главы департамента образования Елены Буйневич, эта цифра более значительна, так как далеко не все декларируют свою «неодесскую» регистрацию.

Пример в цифрах

ЖК «7-е небо» расположен напротив промрынка «7-й километр» и юридически находится уже в Одесской области.

Расчетное количество жителей — 10 тысяч человек. Потребность мест в детских садиках — 350, в школах — 1300 мест. По факту — ближайшие школы расположены только в Одессе, без обеспечения необходимой пешеходной доступности.

Вторая смена — не панацея

Согласно международным исследованиям, на которые ссылается Институт развития городов, ученики из-за «сменного режима» покидают школу в среднем на 2 часа раньше, чем дети с обычным расписанием. Из-за этого уплотняют расписание, а время отдыха и обеда сокращают. Дети не посещают школьные кружки и секции, не получают дополнительные консультации от педагогов. Из-за этого возникают дополнительные затраты семейного бюджета: на репетитора, няню, транспорт.

Кроме того, образовательный процесс по сменам сказывается на качестве преподавания. Ведь такой график приводит к быстрой утомляемости и профессиональному выгоранию педагогов. По разным данным, у учителей работоспособность снижается на 15-35%.

Сами педагоги отмечают, что при «сменном режиме» приходится больше материала давать детям на самостоятельное изучение, сокращать время на опросы в классе и работу у доски. Поэтому снижается общий уровень образования, а больше всего «страдают» точные науки.

Масштабы и последствия

К 2025 году количество детей в одесских школах увеличится на 10%. И если ничего не предпринимать, большинство школ перейдет на две смены.

ИНФРАСТРУКТУРА. Сегодня, во вторую смену учится каждый десятый школьник. К 2025 году среднее число детей в классе практически повсеместно будет превышать 30 человек, что является нарушением действующих санитарно-гигиенических норм. Наиболее остро нехватка мест в школах будет ощущаться на поселке Котовского, в районе Малого Фонтана и на Новой Слободке, что, в первую очередь, связано с непродуманной градостроительной политикой городских властей.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМЫ. В переполненных классах на ребенка приходится менее 5 м3 помещения. Из-за этого резко возрастает концентрация СО2. Как следствие — утомляемость, снижение концентрации, ухудшение самочувствия. В холодное время года, по некоторым данным, к 4-5 уроку концентрация СО2 в классах может превышать предельно допустимые нормы в 4 раза.

КАДРЫ. Сегодня в одесских школах работает 6,5 тыс. учителей — по одному на 16 детей. По разным данным, 40-50% учителей — пенсионного или предпенсионного возраста. При этом обновление штата происходит крайне медленно. Потому вероятно, что рост числа школьников к 2025-у будет идти параллельно со снижением числа педагогов. Таким образом, соотношение учеников и учителей может возрасти до 1:19-1:20.

Что в итоге?

Новые школы Одессе нужны. Это понимают даже в профильном департаменте, но не в мэрии в целом.

Так, на февральской сессии Одесский горсовет утвердил Комплексную программу строительства и развития социальной и инженерной инфраструктуры города Одессы на 2020-2023 годы. За четыре года в городе планируется построить только одну школу и два детских сада. В то время, как по расчетам специалистов, к 2023 году Одессе необходимо будет не менее 4-5 школ — и это с учетом того, что в заведениях, рассчитанных на 1000 детей (40 классов по 25 учеников) реально будет учиться 1200-1300 человек.

К сожалению, это говорит лишь об отсутствии у одесских властей приоритета в строительстве новых школ и детсадов.

А комплексный выход из ситуации — это разработка и утверждение требований к застройщику о необходимости создания для каждого жилкомплекса социальной инфраструктуры.

В тему

Не менее плачевно обстоят дела и с количеством мест в детсадах. Более 3,5 тыс. семей в Одессе ждут очереди на получение путевки туда для детей. Действующие группы перегружены: на 100 мест в садах приходится 162 ребенка. В общем, детсадов не хватает. Новые не строят, а старые не справляются с нагрузкой.

Фото: avatars.mds.yandex.net

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