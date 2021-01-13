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«Переиграть» неудачный Новый год, встретив как положено старый Новый год

«Переиграть» неудачный Новый год, встретив как положено старый Новый год

В этом году новогодних праздников ждали с особенным нетерпением. С какой-то первобытной верой – вдруг
действительно все кошмары крысиного года останутся в прошлом. Но чудеса сегодня почему-то – как из страшной сказки.

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Да хоть сто раз убеждайте в прелестях потепления климата! Послушайте лучше, что фермеры говорят о блестящих перспективах на урожай после бесснежной зимы…

Заметили, что на Привозе предновогодние толпы поредели? Не совсем – но все же ошалевших от радости потребления граждан стало значительно меньше. И это грустно. Примета такая есть: если перед Новым годом на Привозе нельзя в толпе заблудиться, не к добру это…

А вот в новогодней елочке, даже сэкономив на праздничном застолье, отказать себе невозможно. Покупали мы пахучую колючую красавицу 31 декабря у ежегодно прибывавших из Закарпатья продавцов роскошных смерек. «Добрий дух смереки боронить від усіляких негараздів» – гласит народное поверье. И действительно, пока домой это новогоднее чудо несли, ароматом ее праздничным, кажется, насквозь пропитывались, а встречные люди нам улыбались и ахали в восторге. Кстати, все хвойные красавицы снабжены были специальными фанерными ярлыками.

В этом году лесорубы с гор и полонин в Одессу не приехали. Понятно – сэкономили на бензине и просчитали коммерческие риски. А может, не выпустили их за закарпатские границы – проклятый вирус разбушевался? Будем надеяться, что все здоровы…

Елку купили у какого-то непонятного молодняка, явно томящегося без спиртного. И не пахла она. До сих пор дома стоит, огнями сверкает, но не благоухает! Может, мутант какой из-под Припяти? Паспорта при ней не было. Не подумайте плохого – мандарины, оливье, птица с яблоками пахли по-прежнему празднично.

В новогоднюю ночь город просто взорвался салютами и фейерверками. Громыхало до самого рассвета. А утром пляжи были покрыты трупами погибших от фейерверков птиц… Кстати, в эту новогоднюю ночь впервые с 2014 года гражданам Украины позволили свободно запускать салюты. А были они запрещены, если помните, чтобы не тревожить людей, переживших войну на Донбассе.

Помню, рассказывал мой приятель, как маленькая девочка из Донецка, семья которой остановилась у него на первое время, при звуках салюта в ужасе пряталась под кровать и рыдала… А мы сегодня, оказывается, напрочь забыли, что рядом с нами живут соотечественники,
пережившие ужасы войны и нередко потерявшие все.

Есть у наших граждан счастливая возможность: неудачный Новый год всегда можно «переиграть», встретив как положено старый Новый год. Давайте посидим в тишине – и вдруг случится настоящее новогоднее чудо: цены упадут, выпадет снежок на радость аграриям и детворе, кончится война. Давайте все вместе очень сильно этого пожелаем!

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Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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