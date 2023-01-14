Пенсионеры связали более 100 пар носков для воинов ВСУ (видео)

В конце ноября газета «На пенсии» объявила всеукраинскую акцию «Подари тепло»: читателям предложили связать носки для военных ВСУ и отправить их в редакцию. Всего за месяц украинцы прислали более 100 пар носков.

Теплые вещи в газету присылали из Одесской, Николаевской, Полтавской областей и из Львова. Носки вязали даже мужчины, а те, кто не мог сделать это самостоятельно, присылали в редакцию пряжу или просто приобрели носки в магазинах.

Почти половину отправленных пар связала читательница Вера Пукас из Львова. На все носки она наклеила соответствующие мужские размеры. Всего женщина подарила ВСУ 45 пар, которые связала собственноручно.

Многие читатели сделали больше, чем их просили. Читательница Елизавета Мокра из Полтавы направила целые пакеты для защитниц. В каждую коробку женщина вложила платок, шоколадку, салфетки с украинским орнаментом и, конечно же, носки.

Некоторые участники акции не только собственноручно вязали теплые вещи, но и писали поздравления защитникам.

«Вадим Цуркан из Одессы в каждую пару носков вложил пожелание: «Скорейшей победы!», «Спасибо!» и тому подобное. Он нас вдохновил, и мы решили в те носки, где не было пожеланий, также добавить поздравления и прислать подарки нашим защитникам на фронт», — рассказала редактор газеты «На пенсии» Виктория Шулева.

Коробку с носками уже отправили в 126-ю бригаду СТрО, которая воюет на Херсонском направлении, но украинцы еще продолжают присылать теплые вещи в редакцию.