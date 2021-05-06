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6 мая 1856 года родился Зигмунд Фрейд: что его связывает с Одессой

6 мая 1856 года родился Зигмунд Фрейд: что его связывает с Одессой

Известно, что бабушка Зигмунда Фрейда и его самый знаменитый пациент были одесситами

Бабушка Зигмунда Фрейда по материнской линии была одесситкой. Ее дочь Амалия, хотя и родилась в местечке Броды Львовской области, до 19 лет также жила в Одессе. Здесь она и познакомилась с Якобом Фрейдом — торговцем шерстью. По делам коммерции он приехал в Одессу, и в гостях встретил Амалию. Несмотря на то, что он был на 20 лет старше, они поженились. Правда, свадьбу сыграли не в Одессе, а в Вене. Амалия была второй женой Якоба, и его сын от первого брака был даже старше своей мачехи.

В этом браке родился Зигмунд Фрейд, который стал первым ребенком в семье. Когда Фрейду было уже 27 лет, его отец, который всю жизнь занимался коммерцией, решил открыть в Одессе мануфактурный магазин. Буквально через несколько дней после открытия к владельцу пришли бандиты и потребовали процент от выручки. Проживший всю жизнь в Европе, Фрейд-старший гордо отказался платить дань, и бандиты ушли без лишних слов. А на следующий день магазин загорелся, причем вспыхнул так «удачно», что сгорел дотла со всем содержимым. Пришлось папе психоаналитика возвращаться в Вену с пустыми руками.

фрейд психоанализ

С Одессой Зигмунда Фрейда связывает и знаменитый на весь мир пациент — Сергей Панкеев, которого называли «человек-волк». У него был невроз навязчивых состояний, в детстве ему часто снились волки, и Фрейд для сохранения анонимности дал ему такое прозвище. Кстати, книга Фрейда «Из истории одного детского невроза» посвящена описанию болезни именно Панкеева. В свою очередь, Панкеев оставил воспоминания о Фрейде.

Зигмунд Фрейд разгадал тайну человеческого сна и первым подобрал ключ к подсознанию человека. А Коко Шанель даже назвала его первым мужчиной-феминистом, так как именно он подтолкнул женщин к равноправию.

Источник: grad-ua.livejournal.com

Фото: из открытых источников 

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