Пассивный доход на солнечной энергетике

На сегодняшний день, солнечная энергетика это бесплатная, экологически чистая энергия. Благодаря солнечным панелям энергия солнца преобразуется в электроэнергию, обеспечивая потребителя электричеством. Излишки выработанной солнечной энергии можно накапливать и продавать. Оформив зеленый тариф, пасивный заработок на солнце теперь реален!

Что такое «солнечная электростанция»

Солнечной электростанцией называют инновационную инженерную конструкцию, которая помогает преобразовывать солнечное тепло, идущее от Солнца, в электроэнергию. Сегодня СЭС подразделяются на три разновидности:

автономную;

сетевую;

гибридную.

Солнечная энергетика позволит обеспечить семью собственной электрической энергией, а еще предоставит отличную возможность заработать на продаже электроэнергии, которая была получена из альтернативного источника. Все действия абсолютно легальны и регламентируются законами Украины.

Преимущества использования солнечных электростанций

Существует множество готовых решений солнечных электростанций для дома или квартиры. Готовые комплекты электростанций позволяют сэкономить деньги время для выбора оборудования необходимой мощности. Выбирая готовую солнечную электростанцию от компании Саен, вы получаете:

Фотоэлектрические модули

Инвертор

Опорные конструкции

Узел учета

Комплект кабельно-проводниковой продукции

Комплект защиты DC и AC

Обустройство узла учета

В зависимости энергопотребления пользователя, можно выбрать комплекты от 5 до 100 кВт и более. Готовые солнечные электростанции позволяют не только экономить электроэнергию, а и зарабатывать на ней.

Преимущество покупки солнечной электростанции

Предоставляет бесперебойное питание, что особенно актуально для районов с перебоями в электроснабжении. Обладает высокими показателями производительности. Вырабатывает электроэнергию без ограничений по времени и объему. Характеризуется длительным сроком эксплуатации, в течение которого работает бесперебойно. Позволяет снижать затраты на коммунальные услуги. Предоставляет пассивный доход.

Как можно заработать на солнечной энергетике

Зарабатывать на солнце возможно благодаря подключению Зеленого тарифа. «Зеленый тариф» появился еще в 2009 году. В 2019 году 1 кВт/ч энергии, полученной с частной солнечной электростанции, стоит 4,73 гривни. В 2030 году но его цена составит 3,68 гривень..

Во сколько обойдется установка СЭС и окупятся ли затраты? Допустим, клиенту требуется солнечная электростанция 30 кВт – это максимально возможная мощность для частных станций, а чем больше мощность, тем ниже окажется цена за установку 1 кВт/ч.

Вместе с покупкой элементов СЭС ( например солнечных панелей RISEN и инвертора «Fronius»), необходимо установить энерго линию и опору, проложить кабели, вмонтировать новый счетчик. Вложения на данном этапе составят около 384 616 гривень, если добавить к этому еще в районе 48 077 грн на монтажные работы сотрудниками компании «Саен», 27 644 на приобретение трехфазного счетчика и официальные платежи в предприятии «Одесаобленерго», инвестиции составят приблизительно 480 770 грн.

Процесс установки и подключения электрической станции можно занять несколько месяцев, а приносить доход СЭС будет уже после запуска. Даже в зимние месяцы, когда уменьшается продолжительность светового дня, можно отдавать по 1000 кВт для государства и полностью обеспечить электроэнергией свой дом. Что касается летних месяцев, в этот период возможно вырабатывать в 5-6 раз больше энергии и, соответственно, больше продавать.

Окупаемость солнечной электростанции

Окупаемость затрат зависит от многих факторов: например, мощностных показателей и погоды. При покупке СЭС следует учитывать, что чем выше мощность, тем меньше придется платить за монтаж 1 кВт и тем быстрее получится окупить вложения. Стоимость солнечной электростанции в компании Саен в 30 кВт достигает 456 731 грн (то есть примерно 15 216 грн за 1 кВт), а для СЭС в 5 кВт цена будет чуть выше 110 577грн (22 115 грн за 1 кВт).

Солнечная энергетическая станция – возможность сделать стабильный и прибыльный бизнес, вкладывать в развитие государства и улучшать экологические условия своего региона. СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИМЕЕТ ПРИВЯЗКУ К КУРСУ ДОЛЛАРА И ЕВРО. ЦЕНЫ УКАЗАНЫ ДЛЯ КУРСОВ – USD($): 24.0385, EUR – 26.3000