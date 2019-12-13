Параметры выбора Bluetooth-гарнитуры

Bluetooth-гарнитура – удобный гаджет, который позволяет освободить руки в процессе общения по телефону. Такие устройства доступны на рынке в большом разнообразии моделей, отличаются по дизайну, цене и функциям.

По ссылке https://itlook.ua/catalog/bluetooth-garnitury/c23359 Bluetooth-гарнитуру заказать можно в режиме онлайн, но прежде стоит разобраться в параметрах выбора этих устройств.

Основные характеристики Bluetooth-гарнитуры



Bluetooth-гарнитуры в первую очередь отличаются по конфигурации и количеству каналов звука. На рынке они представлены двух основных видов: традиционные и стерео. Первые представляют собой миниатюрные устройства, которые оснащены лишь одним каналом звука – моно. Они крепятся на ухо, отличаются компактностью и легкостью. Такие модели оптимально подойдут для телефонных переговоров, чтобы освободить руки. Но слушать в них музыку в хорошем качестве в принципе невозможно, поскольку наушник лишь один. Кнопки настроек расположены на корпусе устройства.

Стереогарнитуры более универсальны. Они обеспечивают хорошее звучание по двум каналам, разговаривать и слушать аудио в них комфортнее. Микрофон и кнопки в таких моделях располагаются на корпусе или на проводах, в зависимости от конструкции. Однако, в отличие от традиционной Bluetooth-гарнитуры, эти модели более тяжелые, отличаются большим размером.

При выборе также стоит изучить технические характеристики:

Дальность работы. Версию Bluetooth-протокола. Конструкцию наушников. Возможность поддержки NFC, протокола A2DP, AVRCP.

Помимо перечисленных, важно еще учесть дополнительные возможности. Например, для владельцев нескольких смартфонов будет полезной функция Multipoint. Она позволяет легко переключаться между разными мобильными устройствами. А поддержка Apt-X важна для меломанов. За счет этой опции гарнитура способна обеспечить качественный звук. Будет полезным в этом плане также чип DSP, он отвечает за обработку сигнала и понижение шумов, повышение громкости.

Важно также учесть количество микрофонов, предусмотренное в комплектации Bluetooth-гарнитуры. Если 2 или 3, – это свидетельствует о качественном шумоподавлении.

Еще нужно учитывать конструкцию корпуса. Существуют модели с влагозащитой и обычные. Первые более предпочтительны, особенно для людей, ведущих активных образ жизни и тех, кто подолгу пребывает на свежем воздухе.

Выбор по дальности действия гарнитуры



Как показывает практика, когда используют Bluetooth-гарнитуру, смартфон часто находится где-то поблизости. В этом случае дальность не имеет решающего значения. Однако для тех, кто обычно перемещается за пределы одного помещения (в соседний офис), оставляя смартфон в кабинете, это важный параметр.

Обычно максимальная дальность работы устройства указывается среди характеристик от производителя. Однако стоит учитывать, что она сильно снижается (почти на 50%), если в помещении есть преграды, те же стены, к примеру, и пр.

Важность версии Bluetooth

При покупке лучше не выбирать модели, протокол которых ниже 3.0. Наоборот, чем выше этот показатель, тем более качественное обеспечивается звучание.

Новые версии обеспечивают экономию заряда батареи.

Конструкция корпуса наушников

Гарнитуры бывают накладными и вставными.

Первые обеспечивают более качественное звучание. Они закрывают собой уши, отчего обеспечивается качественная звукоизоляция. Кроме того, накладные Bluetooth-гарнитуры часто комплектуются более емкой АКБ, но они характеризуются также большим весом и размером.

Вставные модели – миниатюрнее. Они более удобны именно за счет размера. По качеству звучания современные блютуз-гарнитуры практически не уступают накладным (инновационные технологии значительно улучшили звуковоспроизведение). Однако эта характеристика во многом зависит от самого устройства.

Поддержка NFC, A2DP, AVRCP

Для неискушенных пользователей эти аббревиатуры ничего не значат, однако они заметно влияют на эксплуатационные свойства гарнитуры.

Поддержка NFC обеспечивает возможность оперативно подключать устройство к смартфону. Буквально достаточно приблизить ее к мобильному, отчего взаимодействие происходит автоматически.

A2DP обеспечивает возможность обрабатывать высококачественные сигналы. Эта опция важна для прослушивания музыкальных файлов.

AVRCP-профиль обеспечивает возможность дистанционного управления медиаустройствами, такими как телевизор, аудиоцентр, если они оснащены функцией поддержки технологии Bluetooth.

При покупке стоит также учесть отзывы пользователей на конкретную модель гарнитуры. Важно еще на стадии выбора определить все нюансы и характерные особенности, чтобы устройство не разочаровало в процессе эксплуатации.

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