Парад с единственным танком – что мировая пресса написала про парад в Москве

Великобритания, The Times

Подпись под фото: «Русские парады ко Дню Победы в честь окончания Второй мировой войны, включая курсантов полиции в Санкт-Петербурге, в этом году были намного меньше, чем обычно »

«FT» — «Демонстрация силы, Киев противодействует ударам Путина»

Подпись под фото «Российские десантники маршируют по Красной площади во время парада к Дня Победы в Москве»

Австрия «Der Standard» — «Приблизительно через десять минут в память о Второй мировой войне на Красной площади Владимир Путин получил все, что ожидалось от кремлевской пропаганды против «злого» НАТО и «фашистов» в Украине.»</ strong>

Дания «Politiken» — «Он боится выйти за пределы возможностей людей и слишком сильно натянуть струну», — говорит эксперт из России»

Владимир Путин выступил вчера на Красной площади в Москве на ежегодном военном параде 9 мая. Лаконичный президент отдал почет всем солдатам, которые шли на войну за Россию, и заверил, что страну ждет стабильное и безопасное будущее.

«У Владимира Путина сейчас не так много конкретных побед, о которых можно говорить, и это было отражено в речи.

Они оказались в ужасном тупике, который осложнил подъем настроения для больших празднований», – говорит Мэтте Скак, доцент кафедры политических наук Орхусского университета.

«Morgenavisen Jyllands-Posten» — «Парад Путина в смягченном виде. Демонстрация Кремлем военной силы во вторник обнаружила новые признаки слабости.»

Германия «Passauer Neue Presse» — «Путин оправдывает вторжение и говорит о войне»

«Rhein-Zeitung» — «Москва празднует военную победу в военное время»

Италия «Corriere della Sera» — «Украина торжества Победы над нацистами. Фон дер Ляйен в Киеве: новые санкции

Путинский (ушедший в отставку) парад «Россия в настоящей войне»

Подпись под фото: «В скромном виде в Москве ко Дню Победы, празднующему окончание Второй мировой войны прошел парад. Единственным танком, прошедшим на Красной площади, был старый Т-34. Владимир Путин возвращается к нападкам на Запад»

«Il Messaggero» – «Один танк для царя Путина».

Испания «ARA» — «Путин обвиняет Запад в «разжигании ненависти» против России»

Российский лидер продолжал противозападную риторику, но не смог похвастаться какими-либо последними триумфами в своей речи на параде ко Дню Победы, который собрал меньше обычного толпу и участвовал только одна танк

«La Vanguardia» — «Парад с одним танком (с советских времен)»

Парад на Красной площади Москвы в самый строгий день Победы над нацизмом был самым строгим за последние годы.

«El Pais» — «ДЕНЬ ГОРНЕЙШЕЙ ПОБЕДЫ ПУТИНА»

Российский президент возглавил некоторые малочисленные мероприятия к 78-й годовщине триумфа над нацистской Германией, среди разочарования населения во время войны и страха перед диверсиями.

В своей речи Владимир Путин – в образе Кремля вместе с другими вещами – обвинил Запад в стремлении к «развалу и уничтожению» его страны.

Нидерланды «NRC» — «Путин повторяет угрожающие месседжи»

Швеция «Dagens Nyheter» — «ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 9 МАЯ»

Анна-Лена Лорен: Для нас рассуждения Путина безумны – для него это логично»

Владимир Путин отпраздновал победу над нацистской Германией в Москве одновременно с тем, что Президент Украины Владимир Зеленский принял в Киеве Председателя Европейской Комиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Китай. «Global Times» — «Россия празднует День Победы на фоне продолжительной битвы с Украиной»

Россия отметила 78-ю годовщину победы Советского Союза над нацистской Германией во Второй мировой войне ежегодным военным парадом на Красной площади во вторник, а президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен Киев в тот же день, чтобы отметить День Европы. поскольку блок обдумывает 11-й раунд санкций против России за конфликт с Украиной.

Противостояние между Россией и Украиной и Западом позади вышло за пределы поля боя, и то, как закончится кризис в Украине, может определяться результатом на полях сражений, а это не то, чего хотят видеть многие страны, работавшие над продвижением мира, считают аналитики.

Нынешний военный парад на Красной площади в России привлек внимание всего мира из-за усиленных мер безопасности после атаки беспилотника на Кремль на прошлой неделе.

Подпись под фото: «Президент России Владимир Путин выступает с речью во время военного парада ко Дню Победы на Красной площади в центре Москвы 9 мая 2023 года. Мероприятие приурочено к 78-летию победы Советского Союза над нацистской Германией во Второй мировой войне.»

Япония Yomiuri Shinbun — День Победы. Агрессор переводит ответственность на США и Европу»

Никакого упоминания о результатах вторжения в Украину или будущее

Офис президента России не говорит о «возмездии» за атаку беспилотников

«На нашей Родине снова началась настоящая война», — сказал он, оправдав агрессию защитой Родины.

«Нет ничего крепче и надежнее нашего единства», – обратился он людей

Аргентина «Clarín» «Путин: «Против России снова развязана настоящая война»

На военном параде ко Дню Победы в честь победы над нацистами во Второй мировой войне российский лидер выступил с националистической речью и обвинил Запад в войне в Украине, несмотря на то, что ее начал Кремль .

Подпись под фото: На Красной площади. Парад войск в Москве.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ