Новости Одессы и Одесской области

Памятные дома и места Одессы: что решали на заседании историко-топонимической комиссии?

Памятные дома и места Одессы: что решали на заседании историко-топонимической комиссии?

Состоялось заседание историко-топонимической комиссии Одессы. Какие решения приняли, а какие отклонили?

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Об этом сообщает член комиссии одесский историк, создатель экскурсионного агентства «Тудой-Сюдой» Александр Бабич.

Комиссия единогласно отклонила предложение об установлении Поклонного креста на Куликовом поле.

Комиссия приняла совместный проект агентства «Тудой-Сюдой» и Зеленого театра о размещении десятков литературных цитат одесских авторов о домах и местах Одессы. Как сообщала «Одесская жизнь», одна такая доска уже была открыта у входа в Зеленый театр.

Как сообщает Александр Бабич, «сложно отклоняли просьбу Музея Холокоста о переименовании Прохоровского сквера в Сквер Праведников народа мира. Поясню. Да, место знаковое. И Аллея Праведников там есть, но мы однозначно не хотим трогать исторические топонимы в старом центре. Иначе снова начнется хаос. Р.М. Шварцман аргументировано попросил переименовать какую-то из улиц в честь Праведников… Я предложил такой вариант: места Холокоста в Одессе и подвигов людей, спасавших евреев, — это Слободка (там было гетто), Пороховые склады (район пл. Толбухина) и район Сортировочной, откуда отправляли в последний этап. Я, наверное, сам подберу улицы-«кандидаты», т.к. только закончил писать главу в новую книгу об одесской топонимике. Да и моя книга об оккупации тут очень мне поможет».

Была отклонена просьба ОНУ им. И.Мечникова на размещение доски А.Т. Смакуле. «Ничего личного, но фасад университета уже похож на стенку колумбария», — сообщает по этому поводу А.Бабич.

Комиссия приняла решение о восстановлении мемориального знака памяти Жаботинского на ул. Еврейской,1.

Кроме того, на заседании историко-топонимической комиссии рассмотрели вопрос об увековечивании новых имен на Аллее звезд в Одессе в День города. Интрига пока сохраняется, и о том, чьи мена появятся на Аллее звезд, мы узнаем 2 сентября.

Фото документов: Александр Бабич.

Фото памятной таблички: Мария Котова

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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