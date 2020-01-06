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Новости Одессы и Одесской области

Отвечает эксперт: почему не делают перерасчет пенсии по зарплате?

Отвечает эксперт: почему не делают перерасчет пенсии по зарплате?

«Работаю с 1979 года машинистом крана металлургического производства. В 2009 году вышла на пенсию по Списку №2. Продолжаю работать там же.
Хочу задать несколько вопросов.
1. Зарплата у меня высокая, но перерасчет пенсии мне делают только по стажу. Почему пенсию не пересчитывают по зарплате? Ничего толком не объясняют.
2. В Пенсионном фонде отказываются перевести меня на пенсию по возрасту. Говорят, что я уже и так на пенсии по возрасту.
Вера Гурбан, г. Мариуполь»

Отвечаем на ваши вопросы по порядку.

  1. Работающие пенсионеры имеют право делать перерасчет пенсии за каждые два года, отработанные после ее назначения. Это предусмотрено частью 4 статьи 42 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». В таком случае прежде всего производится перерасчет пенсии по стажу. Но если это выгодно, то могут произвести и перерасчет по зарплате.

Когда вы ушли на пенсию в 2009 году, то при ее расчете была учтена зарплата примерно за 13 лет: за 5 лет до 1 июля 2000 года и за все периоды работы с 1 июля 2000 года до даты назначения пенсии. За все эти годы был выведен индивидуальный (средний) коэффициент зарплаты. Он определяется путем деления вашей зарплаты в каждом конкретном месяце из указанного периода на среднюю зарплату по стране в соответствующее время.

Если вы проработали еще два года после выхода на пенсию, то при перерасчете просчитывается, выгодно ли приобщить к тем 13 годам еще два года зарплаты и вывести уже среднее значение за 15 лет. В вашем случае это уже может быть и не 15, а более 20 лет, ведь вы после выхода на пенсию отработали еще 10 лет.

Если перерасчет по зарплате не делают, то вам, скорее всего, это не выгодно. Возможно, до выхода на пенсию коэффициент зарплаты у вас был выше. Ведь нужно учитывать, что растет не только ваша зарплата, но и средняя зарплата по стране.

  1. Что касается перехода на пенсию по возрасту, то это действительно невозможно.  Работа по Списку №2 дает право на снижение пенсионного возраста. В вашем случае это позволило уйти на пенсию раньше, скорее всего, при достижении 50 лет. Называется такой вид пенсии: «пенсия по возрасту на льготных условиях». То есть в этом случае в Пенсионном фонде вам ответили правильно: вы уже получаете пенсию по возрасту, просто за работу во вредных условиях она была назначена вам досрочно.

Автор – Сергей Коробкин, независимый консультант

Фото: vsednr.ru

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