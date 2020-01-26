Отвечаем на письма читателей: о пенсии, субсидии и почтовых услугах

Начался очередной год, в который мы вошли с новыми надеждами на лучшее. А в нашей редакционной почте по-прежнему много писем с просьбами помочь в решении наболевших проблем или подсказать, где искать ответы на те или иные вопросы. Мы стараемся как можно внимательнее относится к корреспонденции, несмотря даже на то, что на некоторые вопросы нам приходится отвечать не один раз.

О работе почты

Очень часто нам поступают жалобы от наших читателей на плохую работу некоторых почтовых отделений. Так, Галина Ивановна из Одессы сетует на то, что работники почты доставляют прессу не вовремя или не доставляют вообще. Она пишет: «До тех пор, пока работало отделение №55, мы нормально получали почту и пенсии. Но с тех пор как нас перевели в отделение №31, все стало очень плохо. Сотрудники грубят или просто нас игнорируют, газету приносят один раз в две недели или не приносят вообще. Помогите нам уладить эту проблему или подскажите, куда обратиться».

Уважаемая Галина Ивановна! К сожалению, такие жалобы есть.

Газету доставляет «Укрпочта». И из той суммы, которую вы платите за подписку газеты, половину оставляет себе «Укрпочта» за доставку газеты вам в почтовый ящик. Если вам не доставляют или не вовремя приносят газету – звоните в Одесскую дирекцию «Укрпочты» по телефонам:

(048) 726-39-54 (бесплатно для жителей Одессы);

(050) 300-60-74 (по тарифам вашего оператора).

И снова о перерасчете пенсии

Пожалуй, самыми многочисленными в нашей почте можно назвать письма читателей с просьбой пересчитать пенсию. Мы не раз отвечали на этот вопрос, однако письма все равно продолжают поступать. К примеру, Лилия Борисовна из Николаева пишет: «Огромная просьба просчитать мою пенсию согласно поданным документам».

Уважаемая Лилия Борисовна! Мы не делаем перерасчет пенсий, так как не в состоянии изучать документы каждого читателя индивидуально. Этим занимаются только специалисты Пенсионного фонда, у которых есть все ваши документы и специальная компьютерная программа, которая собственно и рассчитывает пенсию. К тому же в каждом пенсионном деле есть свои нюансы, о которых мы не можем знать. А приблизительный расчет пенсии каждый пенсионер может сделать сам – на страницах нашей газеты мы не раз публиковали формулу расчета пенсии и пояснения, как это сделать самостоятельно.

О субсидии для пенсионеров

Вопросы назначения субсидий в отопительный сезон особенно актуальны, тем более что ответы на них не всегда можно получить в социальной службе. Например, Вера Васильевна из Харьковской области пишет: «В конце 2019 года в газете была статья «Что нового в правилах назначения субсидий?». Там было написано, что в сельской местности при назначении субсидии не будут учитываться доходы одного из супругов пенсионного возраста, который зарегистрирован по другому адресу. В нашем районном управлении социальной защиты мне ответили, что такого закона нет и я неправильно все прочла. Напечатайте, пожалуйста номер этого постановления».

Уважаемая Вера Васильевна! Правила назначения субсидий регулирует Постановление Кабмина №848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и печного бытового (жидкого) топлива» от 21 октября 1995 года. С тех пор в этот документ неоднократно вносили изменения. Так, в октябре 2019 года Постановлением №878 «О внесении изменений в Постановления Кабинета Министров Украины №848 от 21 октября 1995 года и №1156 от 27 июля 1998 года» были внесены дополнения, касающиеся вашего вопроса. В частности, теперь в пункте 24 Постановления №848 сказано: «При назначении жилищной субсидии учитываются также доходы членов семьи лица из состава домохозяйства в случае, когда их зарегистрированное (фактическое) место жительства отличается от адреса домохозяйства, кроме доходов одного из супругов, если обоим более 60 лет и они проживают в сельской местности или поселках городского типа».

К слову, вы вправе не только сослаться на данный документ, но и обратиться в вышестоящую инстанцию – областное управление социальной защиты населения, если сотрудники территориального управления не могут или не хотят помочь в решении вашего вопроса.

Фото: novemisto.info

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