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Отменят ли ночной тариф на электроэнергию?

Отменят ли ночной тариф на электроэнергию?

С начала года правительство установило фиксированный тариф на электроэнергию на уровне 1,68 гривны за
киловатт, отменив льготную цену 90 копеек за первые 100 киловатт. Кроме того, был отменен еще ряд так
называемых льготных тарифов. Изменения будут действовать до 31 марта, после чего снова возможен рост
стоимости этой коммунальной услуги.

В связи с этим для ряда абонентов встал вопрос: что будет с ночным тарифом на электричество? Не ожидает ли и его такая же участь? Ответ дали в Министерстве энергетики Украины.

Для всех категорий украинских потребителей есть возможность экономить электричество, установив многозонный счетчик. Действуют в нашей стране двух- и трехзонный тарифы, дифференцированные по периодам.

Трехзонный включает ночной, полупиковый, пиковый периоды потребления, а двухзонный – ночной и дневной. Наиболее выгодным периодом потребления является ночное время.

Многозонные счетчики позволяют платить до 50% меньше за электричество, потребленное в ночное время.

К облегчению многих граждан, Министерство энергетики не планирует пересматривать зонные (ночной и дневной) тарифы на электроэнергию.

– Когда обсуждалась отмена льгот с 1 января, вопрос зонности не обсуждался. По состоянию на сегодняшний день нет никаких планов по пересмотру ночного тарифа, – обнадежил и.о. директора директората энергетических рынков Министерства энергетики Украины Александр Мартынюк.

По его словам, напротив, в данное время многозонные тарифы рассматриваются как стимул для более равномерного потребления электроэнергии.

– Потребители имеют неравномерный график потребления, поэтому с точки зрения полезности для энергосистемы нужно давать потребителю экономический стимул перенести часть своего потребления на ночное время, – объяснил Мартынюк.

Ранее мы публиковали: Как может измениться цена на электроэнергию?

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Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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