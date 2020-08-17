Отдых за границей: что одесситам необходимо сделать перед выездом?

Несмотря на пандемию, жизнь продолжается, и многие жители Украины ездят на отдых за рубежом. Но чтобы не оказаться в ситуации, в которую попали украинские туристы в Греции, проведя несколько дней в полицейском изоляторе, нужно придерживаться определенного алгоритма действий.

Информацию о возможности въезда или транзитного проезда через страну необходимо проверять исключительно в официальных источниках, одним из которых может служить интерактивная карта Министерства иностранных дел Украины.

Ее можно найти по ссылке: trip.gov.ua и получить информацию о правилах пребывания в любой стране мира.

А вот рисковать и игнорировать рекомендации Министерства иностранных дел не стоит, иначе вы не сможете пройти паспортный контроль в стране, куда направляетесь, и вместо отдыха получите кучу неприятностей. Помните, что в таком случае ответственность за нарушение правил и законов иностранного государства ляжет только на ваши плечи. Кроме того, при выезде за рубеж нужно учитывать, что изменение порядка въезда в иностранные государства также зависит и от развития эпидемической ситуации в Украине.

Перед поездкой вы должны: