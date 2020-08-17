Отдых за границей: что одесситам необходимо сделать перед выездом?

Несмотря на пандемию, жизнь продолжается, и многие жители Украины ездят на отдых за рубежом. Но чтобы не оказаться в ситуации, в которую попали украинские туристы в Греции, проведя несколько дней в полицейском изоляторе, нужно придерживаться определенного алгоритма действий.
Информацию о возможности въезда или транзитного проезда через страну необходимо проверять исключительно в официальных источниках, одним из которых может служить интерактивная карта Министерства иностранных дел Украины.
Ее можно найти по ссылке: trip.gov.ua и получить информацию о правилах пребывания в любой стране мира.
А вот рисковать и игнорировать рекомендации Министерства иностранных дел не стоит, иначе вы не сможете пройти паспортный контроль в стране, куда направляетесь, и вместо отдыха получите кучу неприятностей. Помните, что в таком случае ответственность за нарушение правил и законов иностранного государства ляжет только на ваши плечи. Кроме того, при выезде за рубеж нужно учитывать, что изменение порядка въезда в иностранные государства также зависит и от развития эпидемической ситуации в Украине.
Перед поездкой вы должны:
- позвонить или прийти в авиакомпанию, туристическую фирму, где оформляли поездку, и проверить статус бронирования, а также выяснить, какие карантинные требования предъявляются к туристам в стране, куда запланирована поездка;
- связаться с дипломатическим учреждением Украины в стране, куда вы собираетесь на отдых, а также с представительством этого государства в Украине. Там вам смогут предоставить самую свежую и актуальную информацию о карантинных ограничениях;
- проверить, покроет ли ваш страховой полис расходы, которые могут возникнуть в чрезвычайной ситуации, в частности, в случае заболевания COVID-19;
- позаботиться о том, чтобы у вас были дополнительные средства на случай форс-мажорной ситуации;
- приобрести и взять с собой медицинские препараты, которые могут понадобиться в случае непредвиденной задержки за границей.
- проверить состояние здоровья всех, кто собирается вместе с вами пересечь границу.