От рака, давления и сердечных болезней: чем полезна хурма

Хурма используется для профилактики и лечения многих заболеваний, активно применяется в косметологии, а также считается одним из самых диетических продуктов. Этот вкусный осенний и зимний фрукт по-настоящему порадует организм своими целебными свойствами.

Против рака

Хурма способствует задержке роста возрастных новообразований. Плоды хурмы содержат высокий процент бета-каротина, который является очень сильным антиоксидантом, способным бороться со свободными радикалами, разрушающими клеточные структуры, и поэтому помогает бороться с признаками старения кожи.

От камней в почках

Содержащийся в хурме магний снижает вероятность образования камней в почках, помогает выводить из организма соли натрия и разгружать почки. Этот фрукт обладает мочегонным действием.

Для сосудисто-сердечной системы

Хурма полезна сердечникам, потому что в ней много калия. Она вполне может заменить валокордин. Съедайте по 2-3 плода хурмы ежедневно, и вы надолго забудете о болях в сердце. Богатая витаминами С и Р хурма благотворно влияет на сосуды, снижает их хрупкость и проницаемость.

Для гипертоников и от отеков

При гипертонии, отеках листья хурмы вымойте, высушите, разотрите в ступке в порошок и принимайте по 1/4 ч. ложки 2 раза в день после еды в течение 5-7 дней.

От анемии

Хурма богата железом, поэтому ее сок рекомендуют употреблять при анемии 2 раза в день по 50-100 мл перед едой. Кроме того, это успокаивает нервную систему, повышает работоспособность.

От кашля

Полезно полоскать горло соком одного спелого плода, смешанным с 3-5 столовыми ложки теплой воды.

Для кишечника

Сок хурмы помогает избавиться от хронической диареи. Разрежьте 6 спелых плодов на части и держите их в 3-х стаканах кипящей воды под крышкой 20 мин. Отвар процедите, и принимайте по 0,5 л через каждые 4 часа.

Для кожи лица

При расширенных порах и склонности к угрям, на лицо необходимо наносить мякоть хурмы. Чтобы сделать маску для лица, необходимо измельчить хурму на терке, кашицу смешать с желтком свежего яйца в равных количествах. Нанести смесь на лицо на 15-20 минут, после чего смыть теплой водой. Повторять процедуру несколько раз в неделю.

Не рекомендуется

Из-за высокого содержания легкоусвояемых сахаров хурму не рекомендуется употреблять при ожирении и сахарном диабете.

Фото: globalsib.com