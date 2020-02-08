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Новости Одессы и Одесской области

От простуды, для сердца и мозга: чем полезен корень имбиря?

От простуды, для сердца и мозга: чем полезен корень имбиря?

В основном имбирь известен, как ароматная пряная приправа. Однако растение активно используется не только в кулинарии, но и в народной медицине. При каких проблемах со здоровьем поможет корень имбиря?

Кому поможет?

Сухой корень имбиря в основном используется как приправа. Такое же назначение и у маринованного вида. А вот в свежем виде растение чаще всего применяется как целебное средство, которое поможет:

  • при проблемах с пищеварением;
  • при «морской болезни» (чай с имбирем необходимо выпить непосредственно перед поездкой. Напиток можно заменить несколькими кусочками свежего корня);
  • улучшить состояние десен и зубов (при условии регулярного жевания свежего имбиря);
  • нормализовать сердечный ритм, артериальное давление, кровообращение головного мозга, укрепить мышцы сердца;
  • повысить тонус организма, снизить уровень холестерина;
  • устранить психоэмоциональные проблемы;
  • при простудных заболеваниях;
  • при болях в суставах и мышцах, развивающихся на фоне артрита, ревматизма, радикулита, артроза;
  • при болевом синдроме иной локализации – зубы, голова;
  • при варикозе, атеросклерозе;

Чай с имбирем также оказывает и мягкое слабительное действие – такое действие особенно востребовано в лечении людей старшего возраста. Известно, что после 50 лет работа желудочно-кишечного тракта становится менее стабильной, усиливается или развивается склонность к запору.

В каких случаях противопоказан?

Из-за природного высокого содержания эфирных масел, кислот и иных активных соединений корень имбиря может не только принести пользу, но и нанести вред нашему здоровью. Отказаться от его употребления рекомендуется при наличии таких проблем со здоровьем:

  • хронических заболеваниях органов пищеварительной системы в стадии обострения;
  • аллергических реакциях на цветение трав и растений;
  • воспалительных процессах на кожных покровах;
  • внутренних и наружных кровотечениях.

Дополнительные факторы риска при употреблении избыточного количества имбиря:

  • заболевания желудочно-кишечного тракта в хроническом течении;
  • наличие камней в желчном пузыре и протоках;
  • прием некоторых лекарственных препаратов, действие которых усиливается на фоне употребления имбиря.

Фото: medoboz.com

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