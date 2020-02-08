От простуды, для сердца и мозга: чем полезен корень имбиря?

В основном имбирь известен, как ароматная пряная приправа. Однако растение активно используется не только в кулинарии, но и в народной медицине. При каких проблемах со здоровьем поможет корень имбиря?
Кому поможет?
Сухой корень имбиря в основном используется как приправа. Такое же назначение и у маринованного вида. А вот в свежем виде растение чаще всего применяется как целебное средство, которое поможет:
- при проблемах с пищеварением;
- при «морской болезни» (чай с имбирем необходимо выпить непосредственно перед поездкой. Напиток можно заменить несколькими кусочками свежего корня);
- улучшить состояние десен и зубов (при условии регулярного жевания свежего имбиря);
- нормализовать сердечный ритм, артериальное давление, кровообращение головного мозга, укрепить мышцы сердца;
- повысить тонус организма, снизить уровень холестерина;
- устранить психоэмоциональные проблемы;
- при простудных заболеваниях;
- при болях в суставах и мышцах, развивающихся на фоне артрита, ревматизма, радикулита, артроза;
- при болевом синдроме иной локализации – зубы, голова;
- при варикозе, атеросклерозе;
Чай с имбирем также оказывает и мягкое слабительное действие – такое действие особенно востребовано в лечении людей старшего возраста. Известно, что после 50 лет работа желудочно-кишечного тракта становится менее стабильной, усиливается или развивается склонность к запору.
В каких случаях противопоказан?
Из-за природного высокого содержания эфирных масел, кислот и иных активных соединений корень имбиря может не только принести пользу, но и нанести вред нашему здоровью. Отказаться от его употребления рекомендуется при наличии таких проблем со здоровьем:
- хронических заболеваниях органов пищеварительной системы в стадии обострения;
- аллергических реакциях на цветение трав и растений;
- воспалительных процессах на кожных покровах;
- внутренних и наружных кровотечениях.
Дополнительные факторы риска при употреблении избыточного количества имбиря:
- заболевания желудочно-кишечного тракта в хроническом течении;
- наличие камней в желчном пузыре и протоках;
- прием некоторых лекарственных препаратов, действие которых усиливается на фоне употребления имбиря.
Фото: medoboz.com
★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!