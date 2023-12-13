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От «Незламного літа» до «Язикатої Хвеськи»: в селе на Одещине действует театральный кружок с юными актерами

От «Незламного літа» до «Язикатої Хвеськи»: в селе на Одещине действует театральный кружок с юными актерами

«Язиката Хвеська» — премьера спектакля для детей, который поставили к 228-летию поселка Николаевка и ко дню Николая Чудотворца в местном Доме культуры.

Пьесу по мотивам украинской народной сказки, которая является поучительной и с юмором демонстрирует веселую и забавную сельскую жизнь, подготовили юные артисты театрального кружка «ВКАС» (веселые, находчивые артисты смелые). По сюжету, крестьянин Петр выпахал в поле горшок с золотом. Чтобы его жена Хвеська, которая не умела держать тайны при себе да еще и любила сплетничать, не рассказала о находке, муж решил ее проучить…

Детский театральный коллектив действует на базе поселкового клуба и поселковой публичной библиотеки. А репетиции театралы проводят два раза в неделю.  

— С концертно-развлекательной программой мы посетили все села Николаевского поселкового совета в рамках проекта «Несокрушимое лето», — рассказала директор публичной библиотеки Ирина Кудерская, — В период летних каникул наши артисты развлекали детей громады, даря позитив, радость и смех. Теперь порадовали интересным спектаклем.

Культработница добавила, что Николаевские святки, а также благотворительные Рождественские вертепы планируют провести в каждом сельском Доме культуры Николаевской громады.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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