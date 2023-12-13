Від «Незламного літа» до «Язикатої Хвеськи»: у селі на Одещині діє театральний гурток з юними акторами

П’єсу за мотивами української народної казки, яка є повчальною і з гумором демонструє веселе та кумедне сільське життя, підготували юні артисти театрального гуртка «ВКАС» (веселі, кмітливі артисти сміливі). За сюжетом, селянин Петро виорав у полі горщик із золотом. Щоб його дружина Хвеська, яка не вміла тримати таємниці при собі та ще й полюбляла пліткувати, не розповіла про знахідку, чоловік вирішив її провчити…

Дитячий театральний гурт діє на базі селищного клубу та селищної публічної бібліотеки. А репетиції театрали проводять двічі на тиждень.

— З концертно-розважальною програмою ми відвідали усі села Миколаївської селищної ради в рамках проекту «Незламне літо», — розповіла директорка публічної бібліотеки Ірина Кудерська. — У період літніх канікул наші артисти розважали дітлахів громади, даруючи позитив, радість та сміх. Тепер потішили цікавою виставою.

Культпрацівниця додала, що Миколаївські святки, а також благодійні Різдвяні вертепи планують провести в кожному сільському Будинку культури Миколаївської громади.