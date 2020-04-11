Особенности национальной эвакуации: как одесситы добирались с Кубы в карантин

Мы уже рассказывали о перипетиях украинцев, которые оказались далеко от дома накануне карантина. Одесситка Наталия Сторожева с мужем попали в число тех, кто вернулся в страну буквально последним рейсом перед окончательным закрытием всех государственных границ.

Остров свободы от коронавируса

Отдых на Кубе семейная пара запланировала давно — еще в ноябре. Путевки были куплены у одесского туроператора. Когда стало известно о том, что из-за вспышки коронавируса закрывают на карантин европейские страны, Наталия уточнила у своего туроператора, все ли в порядке на Кубе. Ей ответили, что там все спокойно, беспокоиться, мол, не о чем. Но предупредили, что в случае отказа от отдыха ни копейки от стоимости путевки и авиабилетов возвращено не будет. Вылетев 7 марта из Одессы, супруги 9 марта были уже в Гаване.

На острове действительно все было спокойно. Местные про коронавирус ничего не слышали. В новостях по местному ТВ – информация об урожае тростника и успехах кубинской экономики. Интернет в стране дорогой, Wi-Fi даже в гостиницах платный и плохого качества – настоящая роскошь (2 евро в час в Гаване и 1 евро в Варадеро).

– Обратно мы должны были лететь через Италию, – поделилась Наталья. – Но как только узнали, что Италия закрылась, связались с нашим турагентом и попросили его перебронировать билеты через Мюнхен на 24 марта. Из Мюнхена мы собирались автобусом или на машине добраться до Украины.

Куба далеко

Март на Кубе — это пик сезона. В то время как в Европе и Америке еще холодно, там прекрасная погода и теплый океан. Отели, говорит Наталья, были заполнены на 100%. Отдыхали немцы, канадцы, швейцарцы, французы.

– Вечером 16 числа мы узнали, что Украина закрывается (разница во времени с Кубой 6 часов), – рассказывает одесситка. – Начали искать билеты. На тот момент сайт МАУ показывал, что рейсы доступны. Только утром 17 марта мы увидели, что украинский перевозчик отменил все рейсы. Мы решили лететь тем рейсом, на который у нас были билеты.

За три дня до вылета украинцев ждала новость о том, что если у них не будет билета в Украину из Мюнхена, их не пустят на самолет.

Хабы – не хабы

Для оптимизации вывоза украинцев из-за границы МИД сформировал 10 точек — хабов, откуда люди могли бы гарантированно добраться домой бесплатно или по льготным ценам. Но так как МАУ выставлял рейсы за сутки, люди на них категорически не успевали, так как перелет в Европу занимал минимум 16 часов.

Специальные рейсы организовала и компания SkyUp. Но тут появилась еще одна задача, которую надо было решить: добраться до этих городов. Например, с Кубы можно было улететь в Париж, говорит Наталья.

Но самолет в Украину вылетал не из главного аэропорта Шарль Де Голль, где есть транзитная зона, а из лоукостовского аэропорта Бюве в 40 км от столицы Франции.

И если вы не гражданин ЕС, то билет вам просто не продавали. Такая же ситуация была и с другими европейскими хабами. Два хаба были созданы в Северной Америке – в Торонто и Нью-Йорке. Оттуда можно было взять билеты и в Украину. Но для этого нужна была хотя бы транзитная виза. Посольство отказало украинцам в содействии для получения визы и даже гарантийные письма о том, что Украина заберет своих граждан из хаба, людям выдавать отказались:

– Очень “порадовала” профессиональная подготовка сотрудников Министерства иностранных дел, – отметила одесситка. – На просьбу о транзитной визе мне ответили, что в Канаду транзитная виза не нужна. В то же время без этой самой визы нам не продали билеты на рейс Гавана-Торонто и Торонто-Киев. Вместо этого в посольстве Украины на Кубе предложили лететь через Москву, там сделать пересадку на Минск и оттуда уже лететь в Украину. О том, что Москва также закрыла границу для иностранных граждан, они не слышали. Только после того, как там застряли 80 украинцев, нам перестали навязывать этот маршрут.

Об этой ситуации Наталия писала в соцсетях. На ее призыв отозвались одесситы, в том числе Елена Павлова, городской департамент международного сотрудничества, отдельные депутаты, Украинское госагентство по туризму.

В результате всех перипетий, 32 украинцам, находившихся на Кубе, среди которых была Наталья и ее муж, удалось покинуть остров. Они вылетели на самолете Турецких авиалиний, который доставил их в хаб в Стамбуле. Всех, кто прилетел в этот хаб из разных уголков мира, ждал консул Украины, который передал людям необходимые средства защиты и сухой паек.

По прилету в Киев людям предложили пройти тест на коронавирус.

В Одессу добирались своим ходом.

“Захист”

В результате сложившихся обстоятельств тысячи украинцев не смогли вернуться домой. Для таких граждан Министерство иностранных дел развернуло программу “Захист”.

Чтобы получить консульскую поддержку в тяжелой ситуации за рубежом, надо связаться с посольством или консульством Украины, присоединиться к сообществу “Захист” на Facebook.

К этой программе активно подключаются международные общественные организации, украинская диаспора.

Так, например, в Хорватии был создан благотворительный фонд “Подмога”, который выделил финансирование для украинских семей с малолетними детьми, которые остались без средств.

Согласно данным, которые огласил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, по состоянию на 10 апреля, в системе “Захист” зарегистрировалось 15 369 украинцев. 6230 готовы были остаться за границей, 8 850 настаивали на своем возвращении домой.

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Фото из личного архива Натальи Сторожевой

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