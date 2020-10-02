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Остановка «Херсонский сквер» в Одессе: ожидаем трамвай на фоне живописных руин (фото)

Остановка «Херсонский сквер» в Одессе: ожидаем трамвай на фоне живописных руин (фото)

Территория же между ними превратилась в нечто. В ожидании трамвая корреспондент «Одесской жизни» изучал «руинную» обстановку.

О печальном состоянии части территории Херсонского сквера (его лестнице в «верхней» части) «Одесская жизнь» рассказывала в январе этого года. Но и этот (нижний) исторический кусочек превратился в нечто!

 

Еще не так давно между двумя знаковыми остановками располагались магазинчики-кафешки-наливайки. Да, вероятно, не самое было фешенебельное место. Рыбачки, возвращавшиеся на камышовом трамвае с рыбалки, впрочем, их очень любили.

Теперь все это благополучно снесли. Что осталось? Руины! Прогулка от остановки до остановки так и напрашивается на звание «депрессивной». Разбитый тротуар, останки тех же магазинчиков, какие-то кусочки от давних времен.

А, между прочим, остановочный павильон, который здесь расположен, как мы рассказывали, самый большой в Одессе павильон «вокзального» типа с сохранившейся эмблемой «Бельгийского общества» в виде переплетенных букв «О» и «Т». Нет, это сегодня не руины, но он весь исписан, обклеен объявлениями и просится в очередь на приведение в божеский вид.

Историческое это место, как мы тоже рассказывали, известно еще и тем, что маленькая лесенка, расположенная здесь, получила однажды невиданный «подарок»: ее перила сделаны из трамвайных рельсов конца позапрошлого века, тоже бельгийского происхождения.

 

Разглядывая же сейчас виды видавший тротуар в районе остановок Херсонского сквера, разбитый-перебитый, обратился внимание, что оттуда торчит еще какой-то «экспонат». Вряд ли это тоже раритет, но споткнуться можно запросто. Впрочем, споткнуться здесь можно во многих местах.

Вообще общий вид Херсонского сквера в районе этих двух трамвайных остановок — та еще «картинка».

Помнится, подняли однажды одесситы вопрос о состоянии Херсонского сквера, подали проект о приведении его в нечто удобоваримое, зарегистрировали его на платформе «Социально активный гражданин», но он не набрал голосов.
Остается только «полюбоваться» картинками дня сегодняшнего еще одного исторического места в любимом городе…

Фото: Мария Котова 

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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