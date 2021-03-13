Мы поинтересовались у людей разного возраста, какими приложениями они пользуются и как часто. Также мы хотели узнать, контролируют ли они детей в социальных сетях и как это делают.

Алина, 20 лет:

– Социальных сетей у меня немного – все по необходимости. Пользуюсь Инстаграмом, мессенджерами. Никогда не задавалась вопросом, как долго я нахожусь в соцмире: когда мне интересно с людьми, я занята каким-то делом или отдыхаю в поездке, руки не тянутся к телефону. Я думаю, люди чаще «зависают» в интернете, когда одиноки. На детей так или иначе влияет общество, в котором они находятся. К сожалению, родители с этим ничего поделать не могут.

Валерий, 25 лет:

– В основном я пользуюсь Инстаграмом и Телеграмом. Провожу времени там довольно много, но, увы, сократить пользование пока не могу. У меня тут все: от общения до работы. Что касается этих игр в Тик Токе – вещь действительно серьезная. Однако детей контролировать в соцсетях не стоит, так как у них должно быть свое личное пространство. Родителям это стоит понять наконец-то. С детьми нужно иногда проводить беседы на эту тему.

Анастасия, 34 года:

– Обычно я использую Инстаграм – для меня это способ общения с близкими и друзьями, а также необходимая интернет-платформа для работы. На своей странице я могу публиковать рабочие процессы, рассказывать о своей деятельности. Я воспитываю девятилетнюю дочь и ей запрещаю пользоваться социальными сетями. Хотя она в них сидит в основном по утрам или перед сном, но не больше 40 минут.

Нина, 80 лет:

– Все, чем я пользуюсь, – это радио. Хотя я мечтаю, чтобы мои дети и внуки научили меня пользоваться интернетом и социальными сетями. Я думаю, это очень нужная и полезная вещь, особенно в период карантина. Ты можешь себе продукты заказать на дом, купить одежду или обувь, а главное, оплатить коммунальные услуги. И для этого не нужно стоять в этих очередях бесконечных. С другой стороны, я смотрю на детей и внуков, а у них эти телефоны и компьютеры забирают половину жизни. Да и взрослые все время сидят в этих мобильных.

Вадим, 32 года:

– Недавно я слышал, что из-за детских смертей, хотят запретить пользоваться Тик Током. Честно скажу вам – я только «за»! Не нравится она мне. Глупая какая-то. Не вижу я в ней смысла и пользы. Социальные сети, которые я использую, самые обычные: Фейсбук – для работы и Инстаграм – для общения с друзьями, а мессенджеры, типа Телеграма, у меня для общения с родными и тоже для быстрой переписки по работе. Пытаюсь не проводить много времени в интернете, но обычно выходит больше одного часа в день.

Изя, 27 лет:

– Я пользуюсь Инстаграмом и Фейсбуком. И только для работы. Зато в семье есть дети-подростки, которые активно пользуются социальными сетями. Знаю, что родители их все время ругают за то, что они там «залипают». Конечно, они пытаются детей ограничивать, но единственный способ сделать это – просто отнять телефон или компьютер и отключить интернет.

Опрос подготовили Анастасия ЕПУРЬ и Иван МЯГЧЕНКОВ

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