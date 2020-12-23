В преддверии Нового года хочется смотреть в будущее с оптимизмом и надеяться, что уходящий год закончится, как страшная сказка, а впереди одесситов ждет счастливая, спокойная и благополучная жизнь. Но все же в условиях карантина новогодние праздники выглядят немного грустно, и поэтому «Одесская жизнь» решила порадовать читателей и создать им предпраздничное настроение, объявив конкурс «Новогодний подарок».
Напомним, что по условиям конкурса нужно было вырезать из пяти подряд номеров газеты «Одесская жизнь» буквы, опубликованные на последней странице газеты, и сложить из них слово «ЖИЗНЬ». Это слово, наклеенное на бумагу, нужно было принести или прислать в редакцию до 20 декабря.
Розыгрыш призов состоялся 22 декабря.
Победители были определены путем случайного отбора, и их список можно увидеть в 51-м номере газеты.
Среди тех, кто прислал или принес нам письма с наклеенным на бумагу словом «ЖИЗНЬ», были разыграны 15 призов: мультиварка, кухонные весы, термос, чайник, плед и 10 фирменных квартальных календарей от редакции «Одесской жизни».
Следующие призы достались победителям конкурса:
- мультиварка – Абрамов А. Е. (Одесса)
- чайник – Юркевич А. Г. (Одесса)
- плед – Бабий А. Л.
- термос – Воробьев В. Н. (Б.-Днестровский)
- весы – Жулинская Т. А. (Одесса)
Календари выиграли:
- Понамарев А. С. (Одесса)
- Салиенко З. И. (Одесса)
- Колесник В. Ф. (Одесса)
- Драган Н. Н. (Раздельная)
- Боячко Е. В. (Одесса)
- Янчева Т. С. (Одесса)
- Минкович Л. И. (пгт Ивановка)
- Резник Д. В. (Одесса)
- Дьяченко Л. П. (Одесса)
- Патратий Т. И. (Одесса)
Победителей просим перезвонить в редакцию для уточнения адреса доставки подарка по тел. (048) 734-22-77 с 10.00 до 17.00.
Напомним, три года назад газета “Одесская жизнь” отпраздновала свое 10-летие. О том, как редакция отметила это знаковое событие, можно прочитать ЗДЕСЬ.