В преддверии Нового года хочется смотреть в будущее с оптимизмом и надеяться, что уходящий год закончится, как страшная сказка, а впереди одесситов ждет счастливая, спокойная и благополучная жизнь. Но все же в условиях карантина новогодние праздники выглядят немного грустно, и поэтому «Одесская жизнь» решила порадовать читателей и создать им предпраздничное настроение, объявив конкурс «Новогодний подарок».

Напомним, что по условиям конкурса нужно было вырезать из пяти подряд номеров газеты «Одесская жизнь» буквы, опубликованные на последней странице газеты, и сложить из них слово «ЖИЗНЬ». Это слово, наклеенное на бумагу, нужно было принести или прислать в редакцию до 20 декабря.

Розыгрыш призов состоялся 22 декабря.

Победители были определены путем случайного отбора, и их список можно увидеть в 51-м номере газеты.

Среди тех, кто прислал или принес нам письма с наклеенным на бумагу словом «ЖИЗНЬ», были разыграны 15 призов: мультиварка, кухонные весы, термос, чайник, плед и 10 фирменных квартальных календарей от редакции «Одесской жизни».

Следующие призы достались победителям конкурса:

мультиварка – Абрамов А. Е. (Одесса)

– Абрамов А. Е. (Одесса) чайник – Юркевич А. Г. (Одесса)

– Юркевич А. Г. (Одесса) плед – Бабий А. Л.

– Бабий А. Л. термос – Воробьев В. Н. (Б.-Днестровский)

– Воробьев В. Н. (Б.-Днестровский) весы – Жулинская Т. А. (Одесса)

Календари выиграли:

Понамарев А. С. (Одесса)

Салиенко З. И. (Одесса)

Колесник В. Ф. (Одесса)

Драган Н. Н. (Раздельная)

Боячко Е. В. (Одесса)

Янчева Т. С. (Одесса)

Минкович Л. И. (пгт Ивановка)

Резник Д. В. (Одесса)

Дьяченко Л. П. (Одесса)

Патратий Т. И. (Одесса)

Победителей просим перезвонить в редакцию для уточнения адреса доставки подарка по тел. (048) 734-22-77 с 10.00 до 17.00.

Напомним, три года назад газета “Одесская жизнь” отпраздновала свое 10-летие. О том, как редакция отметила это знаковое событие, можно прочитать ЗДЕСЬ.